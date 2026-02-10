В Україну прямують 500 генераторів з ЄС, - Шмигаль

В Україні тривають безперервні ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу струму, щоб ліквідувати наслідки останніх ударів Росії по енергосистемі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Донори запчастин

За результатами засідання Штабу Шмигаль зазначив, що у Києві сьогодні вдалося витримати всі графіки відключень електроенергії. Міністр енергетики наголосив на посиленні технічної співпраці з міжнародними партнерами.

Вивчається можливість залучення додаткового обладнання з країн, де зупинені теплові станції. Вони можуть стати донорами запчастин для відновлення роботи української енергосистеми.

Також надійшли чотири потужні генератори від Бельгійського агентства Enabel. Їх придбали та доставили за три тижні. Загалом у дорозі до України перебувають 500 генераторів з ЄС.

Підтримка та плани на тиждень

Міненерго планує цього тижня відвантажити близько 140 тонн обладнання набувачам. Денис Шмигаль подякував усім партнерам, енергетикам, залізничникам, тепловикам та рятувальникам за допомогу людям.

"Дякую нашим енергетикам і всім, хто допомагає відновлювати роботу системи та підтримувати людей", — зазначив перший віцепрем’єр.

Допомога від партнерів

Нагадаємо, 10 лютого до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання.

  • 5 силових трансформаторів з Азербайджану.
  • 10 потужних генераторів з Італії.
  • Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.

допомога (9146) енергетика (3797) Шмигаль Денис (4935) генератор (280)
+12
Дуже вчасно. Ніхто не знав, що прийде зима.
10.02.2026 22:02 Відповісти
Ти ще балабол вкажи де вони будуть встановлені ,щоб рашка їх не шукала. Тупі продажні потвори--тільки піаритись можете,ну а графік---4.5 годин світла на добу
10.02.2026 22:02 Відповісти
дуже сильно сумніваюся, що з цим режимом буде нормальне відновлення енергетики. Генератори потребують паливо, і русня може його в будь-який момент перекрити тим чи іншим способом.

Майбутнє нашої енергетики має бути в ядерних реакторах на швидких нейтронах. Їх можна робити практично будь-якої потужності і розмірів.
10.02.2026 22:08 Відповісти
Ти ще балабол вкажи де вони будуть встановлені ,щоб рашка їх не шукала. Тупі продажні потвори--тільки піаритись можете,ну а графік---4.5 годин світла на добу
10.02.2026 22:02 Відповісти
В конче заспі , там усе шобло фсбешне зібралося риг
11.02.2026 06:30 Відповісти
Ще надані (подаровані) в 22-25 роках не встановлені через бюрократичні та корупційні заморочки.
11.02.2026 09:34 Відповісти
З нашою потужною владою це будуть "дуже повільні нейтрони".
Чуєш зелений,а від міндіча коли прийдуть генератори?
щоб ви сукі нагрілись в труні мляді.
10.02.2026 22:20 Відповісти
Добре! Тепер би поступили там де вони необхідні, а не по маєтках... А то у помістях тих, хто при владі є резервні джерела електроенергії, а при котельнях, лікарнях, ... т.зв. критичної... якось... не встигли ... затендерити... за роки війни... Недавно мери Львова, Умані... на всю Україну...
10.02.2026 22:26 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
10.02.2026 22:42 Відповісти
Ти вже задрав триндіти, від ваших язиків шкоди більше ніж від ракет.
10.02.2026 22:50 Відповісти
В Киеве вводят беспроцентные ссуды для многоквартирных домов на приобретение генераторов Источник: https://censor.net/ru/n3599893

вот и генераторы пришли ...... налетай ..... покупай живопись
10.02.2026 23:07 Відповісти
3.14здіти,не мішки таскать,
10.02.2026 23:15 Відповісти
500 прямують, 50 кудись допрямують, 5 будуть правцювати. Не може, ну не може ця влада не змародерити 90%. А краще 99%.
10.02.2026 23:36 Відповісти
І як країна може на генераторах жити... У цей час сша займається максимально країнами багатими на енергоносії- колумбія азейбарджан. а в україн генератори. це шлях до розвалу країни і її поділу між сильнішими гравцями
10.02.2026 23:38 Відповісти
Мільярд дерев...
11.02.2026 00:37 Відповісти
Як оператор "Нової пошти"
11.02.2026 03:09 Відповісти
І шо,та нічо
11.02.2026 06:59 Відповісти
ЗЕлене шобло-***** має бути усе ******** і стріляне!
11.02.2026 08:29 Відповісти
Думав, дійшло нарешті, що оте бравурне інформування ворога "ми усьо відновили" тільки заохочує його до наступних ударів, аж ні. От кому від цих доповідей стало тепліше чи світліше? Руками робіть, а не язиками, які тільки лизати та у проміжках між лизанням доповідати, як усе гарно
11.02.2026 08:38 Відповісти
 
 