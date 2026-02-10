В Україну прямують 500 генераторів з ЄС, - Шмигаль
В Україні тривають безперервні ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу струму, щоб ліквідувати наслідки останніх ударів Росії по енергосистемі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Донори запчастин
За результатами засідання Штабу Шмигаль зазначив, що у Києві сьогодні вдалося витримати всі графіки відключень електроенергії. Міністр енергетики наголосив на посиленні технічної співпраці з міжнародними партнерами.
Вивчається можливість залучення додаткового обладнання з країн, де зупинені теплові станції. Вони можуть стати донорами запчастин для відновлення роботи української енергосистеми.
Також надійшли чотири потужні генератори від Бельгійського агентства Enabel. Їх придбали та доставили за три тижні. Загалом у дорозі до України перебувають 500 генераторів з ЄС.
Підтримка та плани на тиждень
Міненерго планує цього тижня відвантажити близько 140 тонн обладнання набувачам. Денис Шмигаль подякував усім партнерам, енергетикам, залізничникам, тепловикам та рятувальникам за допомогу людям.
"Дякую нашим енергетикам і всім, хто допомагає відновлювати роботу системи та підтримувати людей", — зазначив перший віцепрем’єр.
Допомога від партнерів
Нагадаємо, 10 лютого до хабів Міненерго надійшло 14 вантажів допомоги від партнерів. Це 78 тонн енергетичного обладнання.
- 5 силових трансформаторів з Азербайджану.
- 10 потужних генераторів з Італії.
- Вже в дорозі допомога від ЄС, Австрії, Японії, Литви, Люксембургу, Італії, Чехії, Нідерландів, ПРООН та UNICEF/WASH.
Майбутнє нашої енергетики має бути в ядерних реакторах на швидких нейтронах. Їх можна робити практично будь-якої потужності і розмірів.
Добре! Тепер би поступили там де вони необхідні, а не по маєтках... А то у помістях тих, хто при владі є резервні джерела електроенергії, а при котельнях, лікарнях, ... т.зв. критичної... якось... не встигли ... затендерити... за роки війни... Недавно мери Львова, Умані... на всю Україну...
