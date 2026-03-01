РУС
Литва передала Киевщине более 80 генераторов для резервного питания

Генераторы от Литвы для Киевской области

Литва передала Киевской области новую партию генераторов для усиления энергетической устойчивости региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника в Фейсбуке.

По его словам, область получила 78 генераторов мощностью 6 кВт и еще 6 генераторов по 25 кВт. В передаче оборудования принял участие заместитель посла Литвы в Украине Донатас Буткус.

"Киевская область получила очередную партию энергетической помощи от международных партнеров. На этот раз от наших друзей из Литвы. В область передано 78 генераторов мощностью 6 кВт и 6 генераторов по 25 кВт".

Помощь на фоне атак по энергетике

Калашник подчеркнул, что поддержка Литвы является подтверждением надежного партнерства с Украиной в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Новое оборудование позволит усилить резервное питание критических объектов в громадах области.

Он отметил, что с начала массированных ударов по энергетике Киевская область получила от международных партнеров 780 генераторов и 182 портативные зарядные станции. Общая мощность переданного оборудования составляет почти 10 МВт.

Ротация и техническое обслуживание оборудования

Калашник также сообщил, что часть генераторов, которые используются с первых волн атак, уже отработала значительное количество моточасов. Поэтому новые поставки дают возможность проводить ротацию техники и своевременное обслуживание имеющегося оборудования.

В администрации подчеркивают, что международная помощь остается ключевым фактором стабильной работы системы резервного питания в регионе.

  • Президент Зеленский в вечернем обращении сообщил, что российские войска готовят новые атаки по инфраструктуре Украины. "Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, – должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", – подчеркнул глава государства.

