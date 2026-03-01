Литва передала Киевщине более 80 генераторов для резервного питания

Литва передала Киевской области новую партию генераторов для усиления энергетической устойчивости региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника в Фейсбуке.

По его словам, область получила 78 генераторов мощностью 6 кВт и еще 6 генераторов по 25 кВт. В передаче оборудования принял участие заместитель посла Литвы в Украине Донатас Буткус.

"Киевская область получила очередную партию энергетической помощи от международных партнеров. На этот раз от наших друзей из Литвы. В область передано 78 генераторов мощностью 6 кВт и 6 генераторов по 25 кВт".

Помощь на фоне атак по энергетике

Калашник подчеркнул, что поддержка Литвы является подтверждением надежного партнерства с Украиной в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Новое оборудование позволит усилить резервное питание критических объектов в громадах области.

Он отметил, что с начала массированных ударов по энергетике Киевская область получила от международных партнеров 780 генераторов и 182 портативные зарядные станции. Общая мощность переданного оборудования составляет почти 10 МВт.

Ротация и техническое обслуживание оборудования

Калашник также сообщил, что часть генераторов, которые используются с первых волн атак, уже отработала значительное количество моточасов. Поэтому новые поставки дают возможность проводить ротацию техники и своевременное обслуживание имеющегося оборудования.

В администрации подчеркивают, что международная помощь остается ключевым фактором стабильной работы системы резервного питания в регионе.

Президент Зеленский в вечернем обращении сообщил, что российские войска готовят новые атаки по инфраструктуре Украины. "Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба – защищать Украину от ударов, – должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", – подчеркнул глава государства.

