Украинцы прошли эту сложную зиму, когда РФ выпустила 738 ракет, более 14 тыс. КАБов и 19 тыс. дронов, - Зеленский

Украинцы выстояли в эту сложную зиму, а мировое сообщество должно продолжать противодействовать агрессии и поддерживать Украину в защите жизни своих граждан.

Удары РФ по Украине

Он напомнил, что украинцы живут под тысячами российских ударов различными типами оружия. Только за последнюю неделю зимы более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиационных бомб и более 100 ракет различных типов применила Россия против Украины.

"Но, несмотря на все, украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство - это российско-иранские "шахеды", россияне выпустили против наших людей. Это те самые дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке", - добавляет он.

Противодействие злу

"Злу нужно противодействовать в любой части мира. Когда у Соединенных Штатов и партнеров есть достаточно решимости, даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления. Я благодарю всех, кто помогает Украине защищаться и сохранять жизни", - резюмирует глава государства.

