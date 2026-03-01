Украинцы прошли эту сложную зиму, когда РФ выпустила 738 ракет, более 14 тыс. КАБов и 19 тыс. дронов, - Зеленский
Украинцы выстояли в эту сложную зиму, а мировое сообщество должно продолжать противодействовать агрессии и поддерживать Украину в защите жизни своих граждан.
Об этом пишет в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Он напомнил, что украинцы живут под тысячами российских ударов различными типами оружия. Только за последнюю неделю зимы более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиационных бомб и более 100 ракет различных типов применила Россия против Украины.
"Но, несмотря на все, украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство - это российско-иранские "шахеды", россияне выпустили против наших людей. Это те самые дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке", - добавляет он.
Противодействие злу
"Злу нужно противодействовать в любой части мира. Когда у Соединенных Штатов и партнеров есть достаточно решимости, даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления. Я благодарю всех, кто помогает Украине защищаться и сохранять жизни", - резюмирует глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після
- мінус 45% населення
- 0.8 дітей на жінку
- кінець історії українського етноcу....десь років через 70-90
Без адекватного керівництва прийде гаплик. Потрібно стратегічне планування , ще станом на-похавчора потрібне. Як виживати, яку економіку будувати з нуля ( бачите інші варіанти?) , які варіанти якщо не нададуть вождєлєнних репарацій чи 300 Млрд Заморожених™ Активів ... Ну там ... брички, орало, вівчарництво, етнотуризм, трипільски черепки..
В моєму холодосі лежать 2 бут шампанського з початку повномаштабного - на закінчення війни, смерть пуйла. Треба третю покласти - на кінець царювання зе! та його команди
Чи хтось вірить що буде перемирря / без ракет і кабів / ?? При Потужному лідорі якраз до вересня ********** і залишки енергетики і все таке важливе .. ті ж самі насосні станції та систему очистки і водорозподілення . Якщо ми уважно зрозуміли політику раZZії як геноцидну... бо в ОПі і в білому домі не бачать, у них " пасматрєть в глаза " начасі ...