РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8769 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
473 27

Украинцы прошли эту сложную зиму, когда РФ выпустила 738 ракет, более 14 тыс. КАБов и 19 тыс. дронов, - Зеленский

Минэнерго опубликовало кадры последствий атак врага по энергетике Украины

Украинцы выстояли в эту сложную зиму, а мировое сообщество должно продолжать противодействовать агрессии и поддерживать Украину в защите жизни своих граждан.

Об этом пишет в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Он напомнил, что украинцы живут под тысячами российских ударов различными типами оружия. Только за последнюю неделю зимы более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиационных бомб и более 100 ракет различных типов применила Россия против Украины.

"Но, несмотря на все, украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБов, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство - это российско-иранские "шахеды", россияне выпустили против наших людей. Это те самые дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке", - добавляет он.

Читайте также: Главный "успех" россиян за зиму - теракты против инфраструктуры Украины, - Буданов

Противодействие злу

"Злу нужно противодействовать в любой части мира. Когда у Соединенных Штатов и партнеров есть достаточно решимости, даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления. Я благодарю всех, кто помогает Украине защищаться и сохранять жизни", - резюмирует глава государства.

Читайте также: Украина переживает самую суровую зиму за несколько десятилетий, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10655) Иран (785) обстрел (15110) Шахед (1699)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ти здивований що твої друзі вкрали гроші на захист енергосистеми,а український народ назло вам - вистояв ?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:51 Ответить
+6
А чому моцква не пройшла складну зиму? Де 3000 фламінгів на моцкву? Мені ці стендапи влади про те що рік був важкий, наступний рік буде ще важчий, бісять ще з часів совка
показать весь комментарий
01.03.2026 10:57 Ответить
+5
Найбільша складніість цієї зими, це ти.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москва-табу. Там резиденція Путна. У Шпіллермана ракет таких нема. Плюс сборка йде не під землею, а в ангарах, куди водять кротів та всякі делегації. Легко лінію підірвати. Три кола ППО круг Москви стоять, не слухайте Касьянова, це фізично неможливо.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:47 Ответить
І це виживання відбулося лише завдяки Потужнічу
показать весь комментарий
01.03.2026 10:50 Ответить
ДЯКУЮ. ДУЖЕ ДЯКУЮ. ДО вибору МУДРОГО НАРІДА - проблемою було 30-50 смертей в рік на донбасі.

Після

- мінус 45% населення
- 0.8 дітей на жінку
- кінець історії українського етноcу....десь років через 70-90
показать весь комментарий
01.03.2026 10:50 Ответить
Це приблизно зак і є... 😡 (((
Без адекватного керівництва прийде гаплик. Потрібно стратегічне планування , ще станом на-похавчора потрібне. Як виживати, яку економіку будувати з нуля ( бачите інші варіанти?) , які варіанти якщо не нададуть вождєлєнних репарацій чи 300 Млрд Заморожених™ Активів ... Ну там ... брички, орало, вівчарництво, етнотуризм, трипільски черепки..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:58 Ответить
Де ж українські "понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів"
показать весь комментарий
01.03.2026 10:50 Ответить
Кібуц сам себе не проІнвестує..... А ще й Інвестнянь треба годувати
показать весь комментарий
01.03.2026 10:54 Ответить
Таке саме питання як "Байден! Чому ми не в НАТО " 🤫😏🏬☢️
показать весь комментарий
01.03.2026 11:06 Ответить
Ти здивований що твої друзі вкрали гроші на захист енергосистеми,а український народ назло вам - вистояв ?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:51 Ответить
Хай всі наступні зими будуть без зєл*нск*го 🙏🙏🙏🙏🧳✌️💪
показать весь комментарий
01.03.2026 10:51 Ответить
Та я вже й літо цього року без нього хочу)))

В моєму холодосі лежать 2 бут шампанського з початку повномаштабного - на закінчення війни, смерть пуйла. Треба третю покласти - на кінець царювання зе! та його команди
показать весь комментарий
01.03.2026 10:58 Ответить
Сьогодні хоч кал'яном відмітити треба - підтверджують мінусування Головного Рушника в Ірані )))
показать весь комментарий
01.03.2026 11:00 Ответить
А я свій холодос взагалі виключив Жалко, рік тому тільки купив. Коли включають світло напруга 160. Поки розкочегариться, ну щоб реле спрацювало хоча б з 180 вольт, то вже і відключати пора. Так я його взагалі виключив, а продукти на балкон відніс. Там ще слава Богу близько 5 градусів
показать весь комментарий
01.03.2026 11:09 Ответить
Він у Вас інверторний? Якщо так, то все зробили правильно.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:17 Ответить
Найбільша складніість цієї зими, це ти.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:52 Ответить
Ми ж відповіли - кацапи теж получили по зубах - нє?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:55 Ответить
Ми пропуситили блекаут у москві ?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:57 Ответить
Звучить наче це була остання зима і проблем не буде. Але очевидно що наступна зимав Україні розпочнется у ще гірших умовах.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:56 Ответить
Все до цього й йшло, власне кажучи..
Чи хтось вірить що буде перемирря / без ракет і кабів / ?? При Потужному лідорі якраз до вересня ********** і залишки енергетики і все таке важливе .. ті ж самі насосні станції та систему очистки і водорозподілення . Якщо ми уважно зрозуміли політику раZZії як геноцидну... бо в ОПі і в білому домі не бачать, у них " пасматрєть в глаза " начасі ...
показать весь комментарий
01.03.2026 11:03 Ответить
А чому моцква не пройшла складну зиму? Де 3000 фламінгів на моцкву? Мені ці стендапи влади про те що рік був важкий, наступний рік буде ще важчий, бісять ще з часів совка
показать весь комментарий
01.03.2026 10:57 Ответить
Полетіли не туди, бо ЗАО Кібуц не правильно врахували координати Земною Вісі . Десь зіштовхнулись і поламалась траекторія... Потужні провідні Вчені і заброньовані пінгвіноводи працюють над осмисленням цих нових географічних знань... ✌️🧳
показать весь комментарий
01.03.2026 11:04 Ответить
Фламінги вже не в тренді. Зараз в тренді балістині ракети FP-7, FP-9
показать весь комментарий
01.03.2026 11:05 Ответить
Так что, опять на майские шашлычки? Предлагаю их из ЗЕЛЕНИ жарить. Веганские...
показать весь комментарий
01.03.2026 11:07 Ответить
Весь час на щось сподіваються. То на тиск союзників, то на санкції,то на перемовини, але зараз увага до України буде розпорошена, як у Європі, так і в США. Американці на 100% зосередяться на Ірані, а рашка використає цей час, "щоб підняти свої ставки". Нема чого сподіватися навіть на теплу погоду.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:11 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 11:12 Ответить
У першу чергу все це завдяки безтолковому ішаку. Обкурений ішак і його зелена банда - головна проблема для країни та її народу.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:21 Ответить
Ну,і москалі пройшли цю складну зиму(Звіт по ударах оприлюдни також(
показать весь комментарий
01.03.2026 11:23 Ответить
Да с тобой ******** каждая следующая зима будет тяжелее предыдущей В области уже взрывной рост на аренду и покупку домов. Все уже понимают что будет следующей зимой.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:30 Ответить
 
 