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Новини Удари по енергетиці
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Українці пройшли цю складну зиму, коли РФ випустила 738 ракет, понад 14 тис. КАБів і 19 тис. дронів, - Зеленський

Міненерго опублікувало кадри наслідків атак ворог по енергетиці України

Українці вистояли у цій складній зимі, а світова спільнота має продовжувати протидіяти агресії й підтримувати Україну у захисті життя своїх громадян.

Про це пише у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Він нагадав, що українці живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї. Лише за останній тиждень зими понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіаційних бомб і більш ніж 100 ракет різних типів застосувала Росія проти України.

"Але попри все українці пройшли цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі. За три місяці зими понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів, із яких більшість - це російсько-іранські "шахеди", росіяни випустили проти наших людей. Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході", - додає він.

Також читайте: Головний "успіх" росіян за зиму - теракти проти інфраструктури України, - Буданов

Протидія злу

"Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини. Я дякую всім, хто допомагає Україні захищатися і зберігати життя", - резюмує глава держави.

Також читайте: Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27947) Іран (3472) обстріл (34369) Шахед (2251)
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Топ коментарі
+21
Ти здивований що твої друзі вкрали гроші на захист енергосистеми,а український народ назло вам - вистояв ?
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01.03.2026 10:51 Відповісти
+14
Найбільша складніість цієї зими, це ти.
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01.03.2026 10:52 Відповісти
+12
А чому моцква не пройшла складну зиму? Де 3000 фламінгів на моцкву? Мені ці стендапи влади про те що рік був важкий, наступний рік буде ще важчий, бісять ще з часів совка
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01.03.2026 10:57 Відповісти
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І це виживання відбулося лише завдяки Потужнічу
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01.03.2026 10:50 Відповісти
ДЯКУЮ. ДУЖЕ ДЯКУЮ. ДО вибору МУДРОГО НАРІДА - проблемою було 30-50 смертей в рік на донбасі.

Після

- мінус 45% населення
- 0.8 дітей на жінку
- кінець історії українського етноcу....десь років через 70-90
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01.03.2026 10:50 Відповісти
Це приблизно зак і є... 😡 (((
Без адекватного керівництва прийде гаплик. Потрібно стратегічне планування , ще станом на-похавчора потрібне. Як виживати, яку економіку будувати з нуля ( бачите інші варіанти?) , які варіанти якщо не нададуть вождєлєнних репарацій чи 300 Млрд Заморожених™ Активів ... Ну там ... брички, орало, вівчарництво, етнотуризм, трипільски черепки..
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01.03.2026 10:58 Відповісти
Де ж українські "понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів"
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01.03.2026 10:50 Відповісти
Кібуц сам себе не проІнвестує..... А ще й Інвестнянь треба годувати
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01.03.2026 10:54 Відповісти
Таке саме питання як "Байден! Чому ми не в НАТО " 🤫😏🏬☢️
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01.03.2026 11:06 Відповісти
Там, де й мільйон дерев, вирощених зеленим блазнем в своєму наркотичному сні
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01.03.2026 13:46 Відповісти
Ти здивований що твої друзі вкрали гроші на захист енергосистеми,а український народ назло вам - вистояв ?
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01.03.2026 10:51 Відповісти
Хай всі наступні зими будуть без зєл*нск*го 🙏🙏🙏🙏🧳✌️💪
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01.03.2026 10:51 Відповісти
Та я вже й літо цього року без нього хочу)))

В моєму холодосі лежать 2 бут шампанського з початку повномаштабного - на закінчення війни, смерть пуйла. Треба третю покласти - на кінець царювання зе! та його команди
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01.03.2026 10:58 Відповісти
Сьогодні хоч кал'яном відмітити треба - підтверджують мінусування Головного Рушника в Ірані )))
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01.03.2026 11:00 Відповісти
А я свій холодос взагалі виключив Жалко, рік тому тільки купив. Коли включають світло напруга 160. Поки розкочегариться, ну щоб реле спрацювало хоча б з 180 вольт, то вже і відключати пора. Так я його взагалі виключив, а продукти на балкон відніс. Там ще слава Богу близько 5 градусів
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01.03.2026 11:09 Відповісти
Він у Вас інверторний? Якщо так, то все зробили правильно.
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01.03.2026 11:17 Відповісти
А у паспорті пишуть про це чи ні? Не знаю. SNAIGE називається. Турецькі та китайський не захотів купувати, а Самсунги для пенсіонера дорогувато, так я Снайге купив. Як не як, а зроблений в Європі.
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01.03.2026 11:33 Відповісти
Уся моя техніка підключена через реле захисту від перепадів напруги. Не допомогло,- гавкнули холодильник і роутер. Ті реле - імітація; лише показуючи напругу, але не відключають прилад. Бачив напругу від 180 до 387 вольт.. Треба техніку замовляти за кордоном.
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01.03.2026 11:47 Відповісти
Так ото ж і я не став ризикувати. Може шо наладиться до тепла поки є можливість продукти на балконі тримати. Далі подивимось...
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01.03.2026 12:11 Відповісти
Незабаром тепло..нижче мої пости читаніть
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01.03.2026 12:26 Відповісти
Для телевізора та ноутбука 160-180 вольт більш менш безпечно, а от все що крутиться то краще не ризикувати. Стіралку вмикаю тільки після того як на лічильнику хоча б 210 вольт показувало...
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01.03.2026 12:13 Відповісти
Я зовнішнє поставила. На холодос, так коли перепади були - воно тупо холодос відключало й тестило мережу..вище 220 - відключає холодос і тестить...350 бачила..ще й мерзотно так тІкає й пищіть..взяла зі скидосом за 240 грн - зараз таке 900+ коштує..
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01.03.2026 12:24 Відповісти
Мойому років 15 точно є..там реле типу стоїть, але я перестрахерилась - зовнішнє поставила, бо були перепади по Києву по 350-380 вольт..а такий холодос зараз під 30к грн коштує, бо ще антивандальний..згорить - хрін купиш..мені бойлера вистачило вже..
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01.03.2026 12:21 Відповісти
380 вольт то вже міжфазна напруга
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01.03.2026 12:29 Відповісти
Шановний, я хз що воно те, от чесно. Але у сусідів багато чого погоріло..а холодос по техніці зараз найдорожче )))
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01.03.2026 12:37 Відповісти
Ну тоді робіть так як я зробив...
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01.03.2026 12:41 Відповісти
Холодос вимикнути?
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01.03.2026 12:45 Відповісти
Ну так...
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01.03.2026 13:39 Відповісти
Та ні..там ж продуктів дофіга..
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01.03.2026 13:44 Відповісти
👏100% 👍 !...
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01.03.2026 12:14 Відповісти
Найбільша складніість цієї зими, це ти.
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01.03.2026 10:52 Відповісти
Ми ж відповіли - кацапи теж получили по зубах - нє?
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01.03.2026 10:55 Відповісти
Ми пропуситили блекаут у москві ?
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01.03.2026 10:57 Відповісти
Звучить наче це була остання зима і проблем не буде. Але очевидно що наступна зимав Україні розпочнется у ще гірших умовах.
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01.03.2026 10:56 Відповісти
Все до цього й йшло, власне кажучи..
Чи хтось вірить що буде перемирря / без ракет і кабів / ?? При Потужному лідорі якраз до вересня ********** і залишки енергетики і все таке важливе .. ті ж самі насосні станції та систему очистки і водорозподілення . Якщо ми уважно зрозуміли політику раZZії як геноцидну... бо в ОПі і в білому домі не бачать, у них " пасматрєть в глаза " начасі ...
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01.03.2026 11:03 Відповісти
А чому моцква не пройшла складну зиму? Де 3000 фламінгів на моцкву? Мені ці стендапи влади про те що рік був важкий, наступний рік буде ще важчий, бісять ще з часів совка
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01.03.2026 10:57 Відповісти
Полетіли не туди, бо ЗАО Кібуц не правильно врахували координати Земною Вісі . Десь зіштовхнулись і поламалась траекторія... Потужні провідні Вчені і заброньовані пінгвіноводи працюють над осмисленням цих нових географічних знань... ✌️🧳
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01.03.2026 11:04 Відповісти
Фламінги вже не в тренді. Зараз в тренді балістині ракети FP-7, FP-9
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01.03.2026 11:05 Відповісти
Так что, опять на майские шашлычки? Предлагаю их из ЗЕЛЕНИ жарить. Веганские...
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01.03.2026 11:07 Відповісти
Весь час на щось сподіваються. То на тиск союзників, то на санкції,то на перемовини, але зараз увага до України буде розпорошена, як у Європі, так і в США. Американці на 100% зосередяться на Ірані, а рашка використає цей час, "щоб підняти свої ставки". Нема чого сподіватися навіть на теплу погоду.
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01.03.2026 11:11 Відповісти
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01.03.2026 11:12 Відповісти
У першу чергу все це завдяки безтолковому ішаку. Обкурений ішак і його зелена банда - головна проблема для країни та її народу.
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01.03.2026 11:21 Відповісти
Ну,і москалі пройшли цю складну зиму(Звіт по ударах оприлюдни також(
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01.03.2026 11:23 Відповісти
Да с тобой ******** каждая следующая зима будет тяжелее предыдущей В области уже взрывной рост на аренду и покупку домов. Все уже понимают что будет следующей зимой.
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01.03.2026 11:30 Відповісти
В Киеве дома и жк с инвенторными системами, своими маленькими котельнями итд тоже взлетели в цене по аренде. Главное что у потужного полудурка все збс
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01.03.2026 11:43 Відповісти
От жеж поц - складна зима. З таким постачанням електричної енергії ти, шлімазел не думаєш шо буде літом - коли температура жари, як прошлого літа у нас на півдні сягала +70 на грунті, як і де зберігати продукти харчування. Чи нам всім перейти на твою мівіну - запарив, з'їв і все. Шашлики під загрозою.
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01.03.2026 11:39 Відповісти
снова вопреки тебя полудурок и твоим некомпетентным коррумпированным кентам. Уже тошнит от этой рожи
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01.03.2026 11:41 Відповісти
🤡 підрах* й 100% зеленене ... вклав на велике крадівництво 15 мілліардів , і сьогодні працює секретарем підрах* єм ,замість розробок українського ППО ...
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01.03.2026 12:11 Відповісти
Він нагадав, що українці живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї. Джерело: https://censor.net/ua/n3602965

Дякуємо за нагадування залізнояйцевому вожаку потужно-незламного племені зелених дегенератів!
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01.03.2026 12:12 Відповісти
В нього,в підземеллі,зими не було.
Була повсякденна робота по створенню потужних відосиків про незламність його самого.
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01.03.2026 12:39 Відповісти
Дуже дорого обходиться Україні цей невіглас статист.
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01.03.2026 12:39 Відповісти
украинцы, а ты в тепле и неге с кагалом в бункере
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01.03.2026 12:57 Відповісти
Українці пройшли цю складну зиму, коли РФ випустила 738 ракет, понад 14 тис. КАБів і 19 тис. дронів..., а міндічі зеленського змародерили сотні мільйонів доларів на крові та смертях цих українців. -- Ось так має закінчуватися ця фраза.
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01.03.2026 14:46 Відповісти
Мародер
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01.03.2026 15:26 Відповісти
Український народ вистояв попри бажанням зеленського.
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01.03.2026 16:57 Відповісти
 
 