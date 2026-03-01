Українці пройшли цю складну зиму, коли РФ випустила 738 ракет, понад 14 тис. КАБів і 19 тис. дронів, - Зеленський
Українці вистояли у цій складній зимі, а світова спільнота має продовжувати протидіяти агресії й підтримувати Україну у захисті життя своїх громадян.
Про це пише у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Він нагадав, що українці живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї. Лише за останній тиждень зими понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіаційних бомб і більш ніж 100 ракет різних типів застосувала Росія проти України.
"Але попри все українці пройшли цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі. За три місяці зими понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів, із яких більшість - це російсько-іранські "шахеди", росіяни випустили проти наших людей. Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході", - додає він.
Протидія злу
"Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини. Я дякую всім, хто допомагає Україні захищатися і зберігати життя", - резюмує глава держави.
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Без адекватного керівництва прийде гаплик. Потрібно стратегічне планування , ще станом на-похавчора потрібне. Як виживати, яку економіку будувати з нуля ( бачите інші варіанти?) , які варіанти якщо не нададуть вождєлєнних репарацій чи 300 Млрд Заморожених™ Активів ... Ну там ... брички, орало, вівчарництво, етнотуризм, трипільски черепки..
В моєму холодосі лежать 2 бут шампанського з початку повномаштабного - на закінчення війни, смерть пуйла. Треба третю покласти - на кінець царювання зе! та його команди
Чи хтось вірить що буде перемирря / без ракет і кабів / ?? При Потужному лідорі якраз до вересня ********** і залишки енергетики і все таке важливе .. ті ж самі насосні станції та систему очистки і водорозподілення . Якщо ми уважно зрозуміли політику раZZії як геноцидну... бо в ОПі і в білому домі не бачать, у них " пасматрєть в глаза " начасі ...
Дякуємо за нагадування залізнояйцевому вожаку потужно-незламного племені зелених дегенератів!
Була повсякденна робота по створенню потужних відосиків про незламність його самого.