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Новини Удари по енергетиці
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Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський

енергетика

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця зима стала однією з найсуворіших за десятиліття. Енергетики відновлювали систему під обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News.

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"Це була найсуворіша зима за кілька десятиліть... мінус 20... вночі мінус 30. Але неважливо, вдень чи вночі, бо якщо у вас немає опалення, важко вдень, вночі... бо мінус 30 – це так важко, (це – ред.) великий виклик для нашого народу", – сказав український лідер.

Він високо оцінив роботу фахівців з відновлення енергетичних систем України після неодноразових російських.

"У нас були абсолютно героїчні команди, які відновлювали електропостачання, енергетичну систему, також ми зазнали втрат, бо вони робили це під ракетними обстрілами", – зазначив Зеленський.

Удари РФ по енергетиці: наслідки для України

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України стали системною тактикою війни, особливо з осені 2022 року. Основні цілі — електростанції, підстанції, теплоелектроцентралі та об’єкти передачі електроенергії.

Які об’єкти зазнають атак:

  • ТЕС і ТЕЦ, зокрема об’єкти компанії ДТЕК

  • Підстанції та магістральні мережі оператора Укренерго

  • ГЕС, зокрема Укргідроенерго

  • Великі об’єкти генерації, серед яких Запорізька атомна електростанція (перебуває під окупацією РФ).

Через пошкодження генерації та мереж вводяться аварійні й планові графіки відключень. У пікові періоди можливі багатогодинні знеструмлення.

У містах, де електрика живить насоси та котельні, удари призводять до перебоїв із централізованим опаленням і водопостачанням.

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) енергетика (3832) енергетики (13)
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Топ коментарі
+45
і самого кінченого президента
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27.02.2026 12:36 Відповісти
+30
І самий недолугий президент за всі часи, крадій яник в порівнянні з ним бомжара.
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27.02.2026 12:37 Відповісти
+23
Члєнограй,міндіч сказав що ти його найліпший друг. Це тебе повинно зігріти...У найсуворішу зиму,до якої ти довів,**** проклята.
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27.02.2026 12:39 Відповісти
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і самого кінченого президента
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27.02.2026 12:36 Відповісти
Нагадивши разом з єрмаком і татаровим усім Українцям, з 2019 року, Оманський шлєпер від ******, продовжує озвучувати Українцям своїм ротом, ЧУЖІ для нього тексти писарчуків з опу!!!
Зеленського родичі із-за кордону, щодня чекають на продовження цього ШОУ серіалу за участю цього запухшого на «запаленій Мівіні», говнобородька!!
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27.02.2026 13:03 Відповісти
Та, дайте вже йому сельодку, ну чи скумбрії, хай затулить пельку.
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27.02.2026 12:36 Відповісти
та хай їсть

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27.02.2026 12:53 Відповісти
В ютюбі бачив "наших., як їли цю сельодку під картоплю в мундерках Нічого проковтнули, подальших подробиць не знаю.
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27.02.2026 12:58 Відповісти
І самий недолугий президент за всі часи, крадій яник в порівнянні з ним бомжара.
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27.02.2026 12:37 Відповісти
Звідки порівнюєш? З України? А при янукоовочі б сидів би в сибиру без гаджета..
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27.02.2026 12:40 Відповісти
Можно і впн увімкнути, можно і тебе вимкнути, що від цього зміниться? Демос стане щасливим?
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27.02.2026 13:02 Відповісти
Без коментарів 🤦🤦🤦
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27.02.2026 12:47 Відповісти
Члєнограй,міндіч сказав що ти його найліпший друг. Це тебе повинно зігріти...У найсуворішу зиму,до якої ти довів,**** проклята.
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27.02.2026 12:39 Відповісти
Мой ******
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27.02.2026 12:43 Відповісти
Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди )
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27.02.2026 12:45 Відповісти
Хай вам щастить і будьте здорові ідіть у сраку
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27.02.2026 12:52 Відповісти
Синоптик куєв
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27.02.2026 12:44 Відповісти
Після 2019го у нас кожний рік - найгірший в історії. ЯК ТАК?
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27.02.2026 12:47 Відповісти
Всі винні.....
Байден
Партнери
Погода
Зима
Яйця поганому пісюаністу
.......
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27.02.2026 12:51 Відповісти
Ой
Забув...
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27.02.2026 13:03 Відповісти
САМОГО НАГЛОГО ЛІДОРА,
А ВІД СЬОГОДНІ ЩЕ Й ВЕДУЧОГО ПРОННОЗУ ПОГОДИ
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27.02.2026 12:53 Відповісти
Так, ми переживаєим, але не завдяки а всуперечь тобі та твоїм дружбанам та бузнеспартнерам з якими ти вбиваєш українців грабуючи країну та народ, блювотина мами ріми.
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27.02.2026 12:55 Відповісти
сонце не зійде поки Бубочка не скаже.
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27.02.2026 12:55 Відповісти
Самую сложную за годы независимости , так это точно .
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27.02.2026 12:55 Відповісти
Он воно хто винен у всьому - зима! Терміново пиши президентський указ, щоб зиму або відмінити або щоб була тепла. Зебобики будуть у захваті!
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27.02.2026 12:57 Відповісти
І самим ганебним президентом.
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27.02.2026 12:57 Відповісти
На Сосії була ще суворіша зима. Тільки Україна цим не скористалася щоб зробити для рашистів кінець світу. Бо обіцяні Фламінги полетіли в Ізраїль а не по моцкві і по рашистській енергосистемі
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27.02.2026 12:59 Відповісти
Читай уважніше: за 12 років ще не було таких блазнів при владі...
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27.02.2026 13:00 Відповісти
ска

Капитан Очевидность!
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27.02.2026 13:02 Відповісти
Капець,не тільки статист,він ще став метеорологом,речником Укренерго,Енергоатому.По суміцніству він ще Головнокомандувач,Верховний.Ще кажись президент.
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27.02.2026 13:03 Відповісти
Запали спижженими долярами - вистачить людям.
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27.02.2026 13:04 Відповісти
🤮🤮🤮
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27.02.2026 13:04 Відповісти
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27.02.2026 13:10 Відповісти
Але не переживайте! Погоду в Україні теж взяв під свій контроль Зеленскій.
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27.02.2026 13:11 Відповісти
Додав зиму до довгого списку винних.
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27.02.2026 13:12 Відповісти
Зимою з 1986 на 1987 рік на Сумщині достатньо довго було від -25 до -30. А такі шалопаї як цей фільтрувалися тією системою.
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27.02.2026 13:14 Відповісти
міндіч передає "прівєтіки" з теплої сонячної затишної Хайфи..
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27.02.2026 13:17 Відповісти
"Героїчна команда, яка відновлювала електропостачання, енергетичну систему під ракетними обстрілами":
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27.02.2026 13:20 Відповісти
Так, українці пережили зиму попри дії ворога і президента України зі своїм воровитим оточенням.
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27.02.2026 13:21 Відповісти
Та зима как зима. Со снегом бывало и хуже. Это ты страну довел что та живёт в перманентном кризисе. Зимой холодно, весной паводки, летом засуха, осенью дожди.
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27.02.2026 13:42 Відповісти
А я чомусь думав, що то люди такі є.
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27.02.2026 14:43 Відповісти
Вперше в історії України у всьому винна зима
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27.02.2026 13:52 Відповісти
Дякую,дякую наш великий гідрометцентр Я навіть і зими не бачив,якби мені не сказали.
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27.02.2026 14:05 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця зима стала однією з найсуворіших за десятиліття. а Україна І ЇЇ НАРОД живе із самим брехливим , жадним до державних грошей президентом ,за всю СВОЮ історію ....
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27.02.2026 14:32 Відповісти
В 2004 була остання арктична -40-45 доходило
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27.02.2026 14:57 Відповісти
Щось таке пригадую. Точно пам'ятаю, був в той час у Карпатах, то мобільний у кишені замерзав за 15 хвилин.
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27.02.2026 17:34 Відповісти
шо воно меле.. зима як зима, звичайна українська..
а от кончЄність прездобола і його банди ефективних мародерів - це справді щось найгірше за останнє десятиліття, якраз після Йаника...
зєлєнські потвори зламали і вкрали усе, до чого дотяглися і хочуть продовжувати зєлєфіс одного актора ще вдруге..
твоє місце не на троні царя, а у в'язниці, довічно, за усе, і як наука наступним презам, тупорилим чи, може, продуманим жлобам..
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27.02.2026 15:17 Відповісти
Та шо ти бачив, це вся завдяки мудрості вашій
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27.02.2026 15:27 Відповісти
Україна переживає найгіршу (найжаднішу і найзлочиннішу) владну верхівку за кілька (3,5) десятиліть
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27.02.2026 19:33 Відповісти
Покидьок зелений
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01.03.2026 09:45 Відповісти
 
 