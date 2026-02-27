Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця зима стала однією з найсуворіших за десятиліття. Енергетики відновлювали систему під обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News.

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"Це була найсуворіша зима за кілька десятиліть... мінус 20... вночі мінус 30. Але неважливо, вдень чи вночі, бо якщо у вас немає опалення, важко вдень, вночі... бо мінус 30 – це так важко, (це – ред.) великий виклик для нашого народу", – сказав український лідер.

Він високо оцінив роботу фахівців з відновлення енергетичних систем України після неодноразових російських.

"У нас були абсолютно героїчні команди, які відновлювали електропостачання, енергетичну систему, також ми зазнали втрат, бо вони робили це під ракетними обстрілами", – зазначив Зеленський.

Удари РФ по енергетиці: наслідки для України

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України стали системною тактикою війни, особливо з осені 2022 року. Основні цілі — електростанції, підстанції, теплоелектроцентралі та об’єкти передачі електроенергії.

Які об’єкти зазнають атак:

ТЕС і ТЕЦ, зокрема об’єкти компанії ДТЕК

Підстанції та магістральні мережі оператора Укренерго

ГЕС, зокрема Укргідроенерго

Великі об’єкти генерації, серед яких Запорізька атомна електростанція (перебуває під окупацією РФ).

Через пошкодження генерації та мереж вводяться аварійні й планові графіки відключень. У пікові періоди можливі багатогодинні знеструмлення.

У містах, де електрика живить насоси та котельні, удари призводять до перебоїв із централізованим опаленням і водопостачанням.