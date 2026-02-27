Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця зима стала однією з найсуворіших за десятиліття. Енергетики відновлювали систему під обстрілами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News.
"Це була найсуворіша зима за кілька десятиліть... мінус 20... вночі мінус 30. Але неважливо, вдень чи вночі, бо якщо у вас немає опалення, важко вдень, вночі... бо мінус 30 – це так важко, (це – ред.) великий виклик для нашого народу", – сказав український лідер.
Він високо оцінив роботу фахівців з відновлення енергетичних систем України після неодноразових російських.
"У нас були абсолютно героїчні команди, які відновлювали електропостачання, енергетичну систему, також ми зазнали втрат, бо вони робили це під ракетними обстрілами", – зазначив Зеленський.
Удари РФ по енергетиці: наслідки для України
Російські удари по енергетичній інфраструктурі України стали системною тактикою війни, особливо з осені 2022 року. Основні цілі — електростанції, підстанції, теплоелектроцентралі та об’єкти передачі електроенергії.
Які об’єкти зазнають атак:
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ТЕС і ТЕЦ, зокрема об’єкти компанії ДТЕК
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Підстанції та магістральні мережі оператора Укренерго
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ГЕС, зокрема Укргідроенерго
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Великі об’єкти генерації, серед яких Запорізька атомна електростанція (перебуває під окупацією РФ).
Через пошкодження генерації та мереж вводяться аварійні й планові графіки відключень. У пікові періоди можливі багатогодинні знеструмлення.
У містах, де електрика живить насоси та котельні, удари призводять до перебоїв із централізованим опаленням і водопостачанням.
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Зеленського родичі із-за кордону, щодня чекають на продовження цього ШОУ серіалу за участю цього запухшого на «запаленій Мівіні», говнобородька!!
будьте здоровіідіть у сраку
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Яйця поганому пісюаністу
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Забув...
А ВІД СЬОГОДНІ ЩЕ Й ВЕДУЧОГО ПРОННОЗУ ПОГОДИ
Капитан Очевидность!
а от кончЄність прездобола і його банди ефективних мародерів - це справді щось найгірше за останнє десятиліття, якраз після Йаника...
зєлєнські потвори зламали і вкрали усе, до чого дотяглися і хочуть продовжувати зєлєфіс одного актора ще вдруге..
твоє місце не на троні царя, а у в'язниці, довічно, за усе, і як наука наступним презам, тупорилим чи, може, продуманим жлобам..