1 523 47

Украина переживает самую суровую зиму за несколько десятилетий, - Зеленский

енергетика

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эта зима стала одной из самых суровых за десятилетия. Энергетики восстанавливали систему под обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью Sky News.

"Это была самая суровая зима за несколько десятилетий... минус 20... ночью минус 30. Но неважно, днем или ночью, потому что если у вас нет отопления, трудно днем, ночью... потому что минус 30 – это так трудно, (это – ред.) большой вызов для нашего народа", – сказал украинский лидер.

Он высоко оценил работу специалистов по восстановлению энергетических систем Украины после неоднократных российских.

"У нас были абсолютно героические команды, которые восстанавливали электроснабжение, энергетическую систему, также мы понесли потери, потому что они делали это под ракетными обстрелами", – отметил Зеленский.

Удары РФ по энергетике: последствия для Украины

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины стали системной тактикой войны, особенно с осени 2022 года. Основные цели — электростанции, подстанции, теплоэлектроцентрали и объекты передачи электроэнергии.

Какие объекты подвергаются атакам:

  • ТЭС и ТЭЦ, в частности объекты компании ДТЭК

  • Подстанции и магистральные сети оператора Укрэнерго

  • ГЭС, в частности Укргидроэнерго

  • Крупные объекты генерации, среди которых Запорожская атомная электростанция (находится под оккупацией РФ).

Из-за повреждения генерации и сетей вводятся аварийные и плановые графики отключений. В пиковые периоды возможны многочасовые отключения электроэнергии.

В городах, где электричество питает насосы и котельные, удары приводят к перебоям с централизованным отоплением и водоснабжением.

Зеленский Владимир энергетика энергетики
+37
і самого кінченого президента
27.02.2026 12:36 Ответить
+23
І самий недолугий президент за всі часи, крадій яник в порівнянні з ним бомжара.
27.02.2026 12:37 Ответить
+19
Та, дайте вже йому сельодку, ну чи скумбрії, хай затулить пельку.
27.02.2026 12:36 Ответить
і самого кінченого президента
27.02.2026 12:36 Ответить
Нагадивши разом з єрмаком і татаровим усім Українцям, з 2019 року, Оманський шлєпер від ******, продовжує озвучувати Українцям своїм ротом, ЧУЖІ для нього тексти писарчуків з опу!!!
Зеленського родичі із-за кордону, щодня чекають на продовження цього ШОУ серіалу за участю цього запухшого на «запаленій Мівіні», говнобородька!!
27.02.2026 13:03 Ответить
украина и украинцы переживают самую тяжелую зиму, а кагал самую удачную, денежную
27.02.2026 13:48 Ответить
Та, дайте вже йому сельодку, ну чи скумбрії, хай затулить пельку.
27.02.2026 12:36 Ответить
та хай їсть

27.02.2026 12:53 Ответить
В ютюбі бачив "наших., як їли цю сельодку під картоплю в мундерках Нічого проковтнули, подальших подробиць не знаю.
27.02.2026 12:58 Ответить
І самий недолугий президент за всі часи, крадій яник в порівнянні з ним бомжара.
27.02.2026 12:37 Ответить
Звідки порівнюєш? З України? А при янукоовочі б сидів би в сибиру без гаджета..
27.02.2026 12:40 Ответить
Можно і впн увімкнути, можно і тебе вимкнути, що від цього зміниться? Демос стане щасливим?
27.02.2026 13:02 Ответить
Без коментарів 🤦🤦🤦
27.02.2026 12:47 Ответить
Члєнограй,міндіч сказав що ти його найліпший друг. Це тебе повинно зігріти...У найсуворішу зиму,до якої ти довів,**** проклята.
27.02.2026 12:39 Ответить
Мой ******
27.02.2026 12:43 Ответить
Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди )
27.02.2026 12:45 Ответить
Хай вам щастить і будьте здорові ідіть у сраку
27.02.2026 12:52 Ответить
Синоптик куєв
27.02.2026 12:44 Ответить
Після 2019го у нас кожний рік - найгірший в історії. ЯК ТАК?
27.02.2026 12:47 Ответить
Всі винні.....
Байден
Партнери
Погода
Зима
Яйця поганому пісюаністу
.......
27.02.2026 12:51 Ответить
ще боженька винен найвеличнішому вождю з часів Великого Вибуху

та і Великий Вибух це заслуга Оманської Гниди

27.02.2026 12:54 Ответить
Ой
Забув...
27.02.2026 13:03 Ответить
САМОГО НАГЛОГО ЛІДОРА,
А ВІД СЬОГОДНІ ЩЕ Й ВЕДУЧОГО ПРОННОЗУ ПОГОДИ
27.02.2026 12:53 Ответить
Так, ми переживаєим, але не завдяки а всуперечь тобі та твоїм дружбанам та бузнеспартнерам з якими ти вбиваєш українців грабуючи країну та народ, блювотина мами ріми.
27.02.2026 12:55 Ответить
сонце не зійде поки Бубочка не скаже.
27.02.2026 12:55 Ответить
Самую сложную за годы независимости , так это точно .
27.02.2026 12:55 Ответить
Он воно хто винен у всьому - зима! Терміново пиши президентський указ, щоб зиму або відмінити або щоб була тепла. Зебобики будуть у захваті!
27.02.2026 12:57 Ответить
І самим ганебним президентом.
27.02.2026 12:57 Ответить
На Сосії була ще суворіша зима. Тільки Україна цим не скористалася щоб зробити для рашистів кінець світу. Бо обіцяні Фламінги полетіли в Ізраїль а не по моцкві і по рашистській енергосистемі
27.02.2026 12:59 Ответить
Читай уважніше: за 12 років ще не було таких блазнів при владі...
27.02.2026 13:00 Ответить
ска

Капитан Очевидность!
27.02.2026 13:02 Ответить
Капець,не тільки статист,він ще став метеорологом,речником Укренерго,Енергоатому.По суміцніству він ще Головнокомандувач,Верховний.Ще кажись президент.
27.02.2026 13:03 Ответить
Запали спижженими долярами - вистачить людям.
27.02.2026 13:04 Ответить
🤮🤮🤮
27.02.2026 13:04 Ответить
27.02.2026 13:10 Ответить
Але не переживайте! Погоду в Україні теж взяв під свій контроль Зеленскій.
27.02.2026 13:11 Ответить
Додав зиму до довгого списку винних.
27.02.2026 13:12 Ответить
Зимою з 1986 на 1987 рік на Сумщині достатньо довго було від -25 до -30. А такі шалопаї як цей фільтрувалися тією системою.
27.02.2026 13:14 Ответить
міндіч передає "прівєтіки" з теплої сонячної затишної Хайфи..
27.02.2026 13:17 Ответить
"Героїчна команда, яка відновлювала електропостачання, енергетичну систему під ракетними обстрілами":
27.02.2026 13:20 Ответить
Так, українці пережили зиму попри дії ворога і президента України зі своїм воровитим оточенням.
27.02.2026 13:21 Ответить
Та зима как зима. Со снегом бывало и хуже. Это ты страну довел что та живёт в перманентном кризисе. Зимой холодно, весной паводки, летом засуха, осенью дожди.
27.02.2026 13:42 Ответить
А я чомусь думав, що то люди такі є.
27.02.2026 14:43 Ответить
Вперше в історії України у всьому винна зима
27.02.2026 13:52 Ответить
Дякую,дякую наш великий гідрометцентр Я навіть і зими не бачив,якби мені не сказали.
27.02.2026 14:05 Ответить
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця зима стала однією з найсуворіших за десятиліття. а Україна І ЇЇ НАРОД живе із самим брехливим , жадним до державних грошей президентом ,за всю СВОЮ історію ....
27.02.2026 14:32 Ответить
В 2004 була остання арктична -40-45 доходило
27.02.2026 14:57 Ответить
 
 