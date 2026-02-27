Украина переживает самую суровую зиму за несколько десятилетий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эта зима стала одной из самых суровых за десятилетия. Энергетики восстанавливали систему под обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью Sky News.

"Это была самая суровая зима за несколько десятилетий... минус 20... ночью минус 30. Но неважно, днем или ночью, потому что если у вас нет отопления, трудно днем, ночью... потому что минус 30 – это так трудно, (это – ред.) большой вызов для нашего народа", – сказал украинский лидер.

Он высоко оценил работу специалистов по восстановлению энергетических систем Украины после неоднократных российских.

"У нас были абсолютно героические команды, которые восстанавливали электроснабжение, энергетическую систему, также мы понесли потери, потому что они делали это под ракетными обстрелами", – отметил Зеленский.

Удары РФ по энергетике: последствия для Украины

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины стали системной тактикой войны, особенно с осени 2022 года. Основные цели — электростанции, подстанции, теплоэлектроцентрали и объекты передачи электроэнергии.

Какие объекты подвергаются атакам:

ТЭС и ТЭЦ, в частности объекты компании ДТЭК

Подстанции и магистральные сети оператора Укрэнерго

ГЭС, в частности Укргидроэнерго

Крупные объекты генерации, среди которых Запорожская атомная электростанция (находится под оккупацией РФ).

Из-за повреждения генерации и сетей вводятся аварийные и плановые графики отключений. В пиковые периоды возможны многочасовые отключения электроэнергии.

В городах, где электричество питает насосы и котельные, удары приводят к перебоям с централизованным отоплением и водоснабжением.