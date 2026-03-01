Головний "успіх" росіян за зиму - теракти проти інфраструктури України, - Буданов

Росіяни не змогли досягти вагомих успіхів на полі бою протягом зими, однак активно знищували українську енергетику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю українським телеканалам в ефірі телемарафону.

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Територіальні здобутки РФ - мізерні

Так, за словами Буданова, за підсумками зимової кампанії територіальні успіхи росіян є критично малими.

"Територіальні здобутки в них мізерні. Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх кампаній проти України, які вони проводили", - розповів він.

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Удари по інфраструктурі

Водночас Буданов зауважив, що РФ змогла вплинути на суспільство іншим шляхом. Росіяни вчинили багато терактів проти критичної інфраструктури, певний прогрес в них є, наслідки зараз відчуває кожен українець.

Він наголосив, що саме теракти проти інфраструктури, її знищення - головний "успіх" окупантів взимку. Проте чим тепліше ставатиме, тим менше цей фактор гратиме роль, переконаний керівник ОП.

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