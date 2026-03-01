УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5412 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України Удари по енергетиці
1 800 38

Головний "успіх" росіян за зиму - теракти проти інфраструктури України, - Буданов

Удари РФ по енергетиці

Росіяни не змогли досягти вагомих успіхів на полі бою протягом зими, однак активно знищували українську енергетику.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю українським телеканалам в ефірі телемарафону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Територіальні здобутки РФ - мізерні

Так, за словами Буданова, за підсумками зимової кампанії територіальні успіхи росіян є критично малими.

"Територіальні здобутки в них мізерні. Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх кампаній проти України, які вони проводили", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна переживає найсуворішу зиму за кілька десятиліть, - Зеленський

Удари по інфраструктурі

Водночас Буданов зауважив, що РФ змогла вплинути на суспільство іншим шляхом. Росіяни вчинили багато терактів проти критичної інфраструктури, певний прогрес в них є, наслідки зараз відчуває кожен українець.

Він наголосив, що саме теракти проти інфраструктури, її знищення - головний "успіх" окупантів взимку. Проте чим тепліше ставатиме, тим менше цей фактор гратиме роль, переконаний керівник ОП.

Читайте: Зеленський: Плани захисту та відновлення енергетики будуть затверджені на рівні РНБО

Автор: 

Буданов Кирило (631) обстріл (34353) енергетика (3841)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Скільки годин на москві не було світла за зиму?
Накуя нам така влада?
показати весь коментар
01.03.2026 00:16 Відповісти
+6
ак, за словами Буданова, за підсумками зимової кампанії територіальні успіхи росіян є критично малими. 27% а може і більше окупованої української території багатої корисними копалинами і родючими полями (критично мало) "стартєрг"
показати весь коментар
01.03.2026 00:20 Відповісти
+3
Це питання потрібно було задавати мінімум в 2019 році.
А щоб не задавати таких питаннь потрібно було думати 30 років назад.
показати весь коментар
01.03.2026 00:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки годин на москві не було світла за зиму?
Накуя нам така влада?
показати весь коментар
01.03.2026 00:16 Відповісти
Це питання потрібно було задавати мінімум в 2019 році.
А щоб не задавати таких питаннь потрібно було думати 30 років назад.
показати весь коментар
01.03.2026 00:21 Відповісти
Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
показати весь коментар
01.03.2026 00:26 Відповісти
Хто це тобі нашептав про розвал України в 91 році? Кравчук особисто?
Та, виправдати себе можно на папері, в чаті і де інде.
Тільки ось буденність зовсім інша і не виправдовує ваш вибір компартійця.
Чи взаємозв"язок між вибором народом України кравчука і цією війною відсутній?😃
показати весь коментар
01.03.2026 00:33 Відповісти
20 січня 1991 року відбувся всекримський референдум, який порушив запитання: «Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?».
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
показати весь коментар
01.03.2026 02:46 Відповісти
В січні 1994 Юрій Мєшков, який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим.
Україна ввела на територію Криму велику близько 60 тисяч солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
показати весь коментар
01.03.2026 02:47 Відповісти
У березні 1995 року український парламент скасовує кримську Конституцію 1992 року, а разом із нею ‒ посаду президента Криму.
На півострів перекидають бійців Національної гвардії України.
Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.
показати весь коментар
01.03.2026 02:48 Відповісти
Тоді ‒ у 1995 році ‒ президент Росії Борис Єльцин виступав за зближення з Заходом, тому визнавав територіальну цілісність України.

Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні.
показати весь коментар
01.03.2026 02:49 Відповісти
У червні 1993 року на Донбасі розпочався наймасштабніший протест, у якому взяли участь від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб. Шахтарі вимагали не лише підвищення зарплат, а й автономії регіону, зміцнення зв'язків із Росією та проведення референдуму про довіру президенту.
Щоб заспокоїти протестний Донбас, Кравчук пішов на компроміс із місцевим "директорським корпусом" і призначив представника Донецька Юхима Звягільського першим віцепрем'єром, а згодом - виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України.
Найголовнішим кроком для запобігання відкритого сепаратистського конфлікту стала згода Кравчука на проведення дострокових парламентських та президентських виборів 1994 року. Це дозволило перевести соціальну напругу в легальне політичне русло, хоча в результаті Кравчук програв вибори Леоніду Кучмі.
показати весь коментар
01.03.2026 03:31 Відповісти
Ще на початку свого терміну Кравчуку вдалося переконати населення східних та південних регіонів підтримати Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року, де за незалежність проголосувала більшість жителів Донбасу.
Кравчук діяв за принципом "між краплями дощу", намагаючись балансувати між націонал-демократами та проросійськими силами Сходу, що допомогло уникнути силового сценарію на початку 90-х.
показати весь коментар
01.03.2026 03:33 Відповісти
Те що ти написав про Кравчука вище вказує на хитру і непослідовну натуру комуніста і тільки. Я не буду навіть тратити час і щось доводити тобі, бо 'партєйцям', комунякам по переконанням, це неможливо зробити.
Одне куйового, що комуністи на кшалт тебе добралися до Канади. Треба б таким як ти сидіти вдома, в Україні, і жерти те що наварили за 35 років.

ЛГБТшник виправдає свою поведінку і поведінку партнера великим коханням але він, від цього, не перестане бути пітором.
показати весь коментар
01.03.2026 05:47 Відповісти
Я не комуніст (навішування ярликів - це дешеве затикання опонентів за відсутністю аргументів).
Я був свідком і учасником того що відбувалося в 1991-2000. І я вважаю, що людей потрібно оцінювати по справам, в тому числі і Кравчука.
показати весь коментар
01.03.2026 06:00 Відповісти
А всяких чорноротих подонків які професійно годуються на темі "патріотизму" хватає як в Україні, так і в Канаді.
показати весь коментар
01.03.2026 06:10 Відповісти
арк Крам #550922 - мухосранський провокатор?
показати весь коментар
01.03.2026 06:49 Відповісти
А справи його видно сьогодні на сході - в бамбасії і лухантонїї та криму.
Тепер з цікавістю вислухав би як наступник кравчука, такий же комунака і червоний директор південмаша для замирення кацапського плебсу в пампасії і кацапських аристократів в криму віддав на поталу українську бойову техніку москалям?
показати весь коментар
01.03.2026 06:14 Відповісти
30 років тому я до школи ходив, коли в мене вкрали ядерку.
показати весь коментар
01.03.2026 00:30 Відповісти
Ти до школи ходив, батьки до роботи ходили. В тебе ядерку вкрали.
А тепер питання - а хто в батьків голос вкрав?
показати весь коментар
01.03.2026 00:35 Відповісти
ак, за словами Буданова, за підсумками зимової кампанії територіальні успіхи росіян є критично малими. 27% а може і більше окупованої української території багатої корисними копалинами і родючими полями (критично мало) "стартєрг"
показати весь коментар
01.03.2026 00:20 Відповісти
тепер буданга - вечірній тошнотик #2 ?

смєнщик хрипатого ?

.
показати весь коментар
01.03.2026 00:22 Відповісти
Каву розніс, можна і попNздіти - марафон все схаває.
показати весь коментар
01.03.2026 00:22 Відповісти
Не зрозумів? Буданга перетягнув на себе спітчі потужного? А де ж він сам?
показати весь коментар
01.03.2026 00:24 Відповісти
буданга - смєнщик хрипатого, операція "прєємнік".

ЗЄля, схоже реально "муходжух", зрозумів, що йому нічого не світить на виборах

.
показати весь коментар
01.03.2026 02:56 Відповісти
чим тепліше ставатиме, тим менше цей фактор гратиме роль, переконаний керівник ОП. Джерело: https://censor.net/ua/n3602945

це не означає що кацапи перестануть бити по енергетичній інфраструктурі, в результаті чого до осені можно підійти з низьким рівнем відновлення.
показати весь коментар
01.03.2026 00:26 Відповісти
Головні успіхи Зе влади КОРУПЦІЯ , САБОТАЖ , ЗРАДА три потужних та незламних дії
показати весь коментар
01.03.2026 00:28 Відповісти
А шо , виходить по-Буданівски? Як писав тиждень тому The Economist. поважна старезна Британська газетка

Коротко:

📌 Таке формулювання про "дві частини переговорної команди" поширили Ukrainska Pravda із посиланням на The Economist.

📌 За їхнім описом, одна група була більш зацікавлена у швидких дипломатичних рішеннях (у зв'язку з американським тиском), інша - більш обережна щодо територіальних компромісів, асоціювалася з Єрмаком.

так таки після Ірану рашка абасрьоцца , Трамп раптом посміливішає й Вітькофф вже натякнув... Бо його поперли в Ірані ...

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише New York Post. "Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - сказав він.
показати весь коментар
01.03.2026 00:33 Відповісти
іди скрепки на стол верховному поклади і кофе подай після якого в буби обстріли і понос.
їрмак-буданга... і цього вже не змиєш...
ти вліп, кура
показати весь коментар
01.03.2026 00:53 Відповісти
називайте мене як завжди - генерал!
а не зелений завхоз..
показати весь коментар
01.03.2026 00:58 Відповісти
Міндічі нанесли більше шкоди енергоструктурі, ніж русня?
показати весь коментар
01.03.2026 08:30 Відповісти
 
 