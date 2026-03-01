Главный "успех" россиян за зиму - теракты против инфраструктуры Украины, - Буданов

Россияне не смогли достичь весомых успехов на поле боя в течение зимы, однако активно уничтожали украинскую энергетику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона.

Территориальные достижения РФ - мизерные

Так, по словам Буданова, по итогам зимней кампании территориальные успехи россиян являются критически малыми.

"Территориальные завоевания у них мизерные. Пожалуй, самые маленькие по сравнению со всеми другими периодами всех кампаний против Украины, которые они проводили", - рассказал он.

Удары по инфраструктуре

В то же время Буданов отметил, что РФ смогла повлиять на общество другим путем. Россияне совершили много терактов против критической инфраструктуры, определенный прогресс у них есть, последствия сейчас ощущает каждый украинец.

Он подчеркнул, что именно теракты против инфраструктуры, ее уничтожение - главный "успех" оккупантов зимой. Однако чем теплее будет становиться, тем меньше этот фактор будет играть роль, убежден глава ОП.

