Главный "успех" россиян за зиму - теракты против инфраструктуры Украины, - Буданов
Россияне не смогли достичь весомых успехов на поле боя в течение зимы, однако активно уничтожали украинскую энергетику.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона.
Территориальные достижения РФ - мизерные
Так, по словам Буданова, по итогам зимней кампании территориальные успехи россиян являются критически малыми.
"Территориальные завоевания у них мизерные. Пожалуй, самые маленькие по сравнению со всеми другими периодами всех кампаний против Украины, которые они проводили", - рассказал он.
Удары по инфраструктуре
В то же время Буданов отметил, что РФ смогла повлиять на общество другим путем. Россияне совершили много терактов против критической инфраструктуры, определенный прогресс у них есть, последствия сейчас ощущает каждый украинец.
Он подчеркнул, что именно теракты против инфраструктуры, ее уничтожение - главный "успех" оккупантов зимой. Однако чем теплее будет становиться, тем меньше этот фактор будет играть роль, убежден глава ОП.
Накуя нам така влада?
А щоб не задавати таких питаннь потрібно було думати 30 років назад.
Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.
Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.
Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.
Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.
І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
Та, виправдати себе можно на папері, в чаті і де інде.
Тільки ось буденність зовсім інша і не виправдовує ваш вибір компартійця.
Чи взаємозв"язок між вибором народом України кравчука і цією війною відсутній?😃
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
Україна ввела на територію Криму велику близько 60 тисяч солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
На півострів перекидають бійців Національної гвардії України.
Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.
Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні.
Щоб заспокоїти протестний Донбас, Кравчук пішов на компроміс із місцевим "директорським корпусом" і призначив представника Донецька Юхима Звягільського першим віцепрем'єром, а згодом - виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України.
Найголовнішим кроком для запобігання відкритого сепаратистського конфлікту стала згода Кравчука на проведення дострокових парламентських та президентських виборів 1994 року. Це дозволило перевести соціальну напругу в легальне політичне русло, хоча в результаті Кравчук програв вибори Леоніду Кучмі.
Кравчук діяв за принципом "між краплями дощу", намагаючись балансувати між націонал-демократами та проросійськими силами Сходу, що допомогло уникнути силового сценарію на початку 90-х.
Одне куйового, що комуністи на кшалт тебе добралися до Канади. Треба б таким як ти сидіти вдома, в Україні, і жерти те що наварили за 35 років.
ЛГБТшник виправдає свою поведінку і поведінку партнера великим коханням але він, від цього, не перестане бути пітором.
Я був свідком і учасником того що відбувалося в 1991-2000. І я вважаю, що людей потрібно оцінювати по справам, в тому числі і Кравчука.
Тепер з цікавістю вислухав би як наступник кравчука, такий же комунака і червоний директор південмаша для замирення кацапського плебсу в пампасії і кацапських аристократів в криму віддав на поталу українську бойову техніку москалям?
А тепер питання - а хто в батьків голос вкрав?
смєнщик хрипатого ?
.
ЗЄля, схоже реально "муходжух", зрозумів, що йому нічого не світить на виборах
.
це не означає що кацапи перестануть бити по енергетичній інфраструктурі, в результаті чого до осені можно підійти з низьким рівнем відновлення.
Коротко:
📌 Таке формулювання про "дві частини переговорної команди" поширили Ukrainska Pravda із посиланням на The Economist.
📌 За їхнім описом, одна група була більш зацікавлена у швидких дипломатичних рішеннях (у зв'язку з американським тиском), інша - більш обережна щодо територіальних компромісів, асоціювалася з Єрмаком.
так таки після Ірану рашка абасрьоцца , Трамп раптом посміливішає й Вітькофф вже натякнув... Бо його поперли в Ірані ...
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише New York Post. "Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - сказав він.
їрмак-буданга... і цього вже не змиєш...
ти вліп, кура
а не зелений завхоз..