1 248 36

Главный "успех" россиян за зиму - теракты против инфраструктуры Украины, - Буданов

Удары РФ по энергетике

Россияне не смогли достичь весомых успехов на поле боя в течение зимы, однако активно уничтожали украинскую энергетику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона.

Территориальные достижения РФ - мизерные

Так, по словам Буданова, по итогам зимней кампании территориальные успехи россиян являются критически малыми.

"Территориальные завоевания у них мизерные. Пожалуй, самые маленькие по сравнению со всеми другими периодами всех кампаний против Украины, которые они проводили", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переживает самую суровую зиму за несколько десятилетий, - Зеленский

Удары по инфраструктуре

В то же время Буданов отметил, что РФ смогла повлиять на общество другим путем. Россияне совершили много терактов против критической инфраструктуры, определенный прогресс у них есть, последствия сейчас ощущает каждый украинец.

Он подчеркнул, что именно теракты против инфраструктуры, ее уничтожение - главный "успех" оккупантов зимой. Однако чем теплее будет становиться, тем меньше этот фактор будет играть роль, убежден глава ОП.

Читайте: Зеленский: Планы защиты и восстановления энергетики будут утверждены на уровне СНБО

+6
ак, за словами Буданова, за підсумками зимової кампанії територіальні успіхи росіян є критично малими. 27% а може і більше окупованої української території багатої корисними копалинами і родючими полями (критично мало) "стартєрг"
01.03.2026 00:20 Ответить
+5
Скільки годин на москві не було світла за зиму?
Накуя нам така влада?
01.03.2026 00:16 Ответить
+3
тепер буданга - вечірній тошнотик #2 ?

смєнщик хрипатого ?

.
01.03.2026 00:22 Ответить
Скільки годин на москві не було світла за зиму?
Накуя нам така влада?
01.03.2026 00:16 Ответить
Це питання потрібно було задавати мінімум в 2019 році.
А щоб не задавати таких питаннь потрібно було думати 30 років назад.
01.03.2026 00:21 Ответить
Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
01.03.2026 00:26 Ответить
Хто це тобі нашептав про розвал України в 91 році? Кравчук особисто?
Та, виправдати себе можно на папері, в чаті і де інде.
Тільки ось буденність зовсім інша і не виправдовує ваш вибір компартійця.
Чи взаємозв"язок між вибором народом України кравчука і цією війною відсутній?😃
01.03.2026 00:33 Ответить
20 січня 1991 року відбувся всекримський референдум, який порушив запитання: «Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?».
Понад 93% виборців відповіли «так».
У результаті референдуму Крим не став самостійною державою у складі СРСР, але за прийнятим ВР УРСР законом від 12 лютого 1991 року Кримська область була перетворена на Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР.
01.03.2026 02:46 Ответить
В січні 1994 Юрій Мєшков, який на той час обіймав посаду «президента» Криму, закликав Росію включити до свого складу Крим.
Україна ввела на територію Криму велику близько 60 тисяч солдатів Національної гвардії та прикордонних військ, після чого ситуація стабілізувалася.
10 червня 1994 Україна та Росія домовилися про поділ Чорноморського флоту.
01.03.2026 02:47 Ответить
У березні 1995 року український парламент скасовує кримську Конституцію 1992 року, а разом із нею ‒ посаду президента Криму.
На півострів перекидають бійців Національної гвардії України.
Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.
01.03.2026 02:48 Ответить
Тоді ‒ у 1995 році ‒ президент Росії Борис Єльцин виступав за зближення з Заходом, тому визнавав територіальну цілісність України.

Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні.
01.03.2026 02:49 Ответить
У червні 1993 року на Донбасі розпочався наймасштабніший протест, у якому взяли участь від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб. Шахтарі вимагали не лише підвищення зарплат, а й автономії регіону, зміцнення зв'язків із Росією та проведення референдуму про довіру президенту.
Щоб заспокоїти протестний Донбас, Кравчук пішов на компроміс із місцевим "директорським корпусом" і призначив представника Донецька Юхима Звягільського першим віцепрем'єром, а згодом - виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України.
Найголовнішим кроком для запобігання відкритого сепаратистського конфлікту стала згода Кравчука на проведення дострокових парламентських та президентських виборів 1994 року. Це дозволило перевести соціальну напругу в легальне політичне русло, хоча в результаті Кравчук програв вибори Леоніду Кучмі.
01.03.2026 03:31 Ответить
Ще на початку свого терміну Кравчуку вдалося переконати населення східних та південних регіонів підтримати Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року, де за незалежність проголосувала більшість жителів Донбасу.
Кравчук діяв за принципом "між краплями дощу", намагаючись балансувати між націонал-демократами та проросійськими силами Сходу, що допомогло уникнути силового сценарію на початку 90-х.
01.03.2026 03:33 Ответить
Те що ти написав про Кравчука вище вказує на хитру і непослідовну натуру комуніста і тільки. Я не буду навіть тратити час і щось доводити тобі, бо 'партєйцям', комунякам по переконанням, це неможливо зробити.
Одне куйового, що комуністи на кшалт тебе добралися до Канади. Треба б таким як ти сидіти вдома, в Україні, і жерти те що наварили за 35 років.

ЛГБТшник виправдає свою поведінку і поведінку партнера великим коханням але він, від цього, не перестане бути пітором.
01.03.2026 05:47 Ответить
Я не комуніст (навішування ярликів - це дешеве затикання опонентів за відсутністю аргументів).
Я був свідком і учасником того що відбувалося в 1991-2000. І я вважаю, що людей потрібно оцінювати по справам, в тому числі і Кравчука.
01.03.2026 06:00 Ответить
А всяких чорноротих подонків які професійно годуються на темі "патріотизму" хватає як в Україні, так і в Канаді.
01.03.2026 06:10 Ответить
Поїхало бидло по світам жидівську віру в справедливість розказувати.
01.03.2026 06:43 Ответить
арк Крам #550922 - мухосранський провокатор?
01.03.2026 06:49 Ответить
А справи його видно сьогодні на сході - в бамбасії і лухантонїї та криму.
Тепер з цікавістю вислухав би як наступник кравчука, такий же комунака і червоний директор південмаша для замирення кацапського плебсу в пампасії і кацапських аристократів в криму віддав на поталу українську бойову техніку москалям?
01.03.2026 06:14 Ответить
30 років тому я до школи ходив, коли в мене вкрали ядерку.
01.03.2026 00:30 Ответить
Ти до школи ходив, батьки до роботи ходили. В тебе ядерку вкрали.
А тепер питання - а хто в батьків голос вкрав?
01.03.2026 00:35 Ответить
ак, за словами Буданова, за підсумками зимової кампанії територіальні успіхи росіян є критично малими. 27% а може і більше окупованої української території багатої корисними копалинами і родючими полями (критично мало) "стартєрг"
01.03.2026 00:20 Ответить
тепер буданга - вечірній тошнотик #2 ?

смєнщик хрипатого ?

.
01.03.2026 00:22 Ответить
Каву розніс, можна і попNздіти - марафон все схаває.
01.03.2026 00:22 Ответить
Не зрозумів? Буданга перетягнув на себе спітчі потужного? А де ж він сам?
01.03.2026 00:24 Ответить
буданга - смєнщик хрипатого, операція "прєємнік".

ЗЄля, схоже реально "муходжух", зрозумів, що йому нічого не світить на виборах

.
01.03.2026 02:56 Ответить
чим тепліше ставатиме, тим менше цей фактор гратиме роль, переконаний керівник ОП. Джерело: https://censor.net/ua/n3602945

це не означає що кацапи перестануть бити по енергетичній інфраструктурі, в результаті чого до осені можно підійти з низьким рівнем відновлення.
01.03.2026 00:26 Ответить
Головні успіхи Зе влади КОРУПЦІЯ , САБОТАЖ , ЗРАДА три потужних та незламних дії
01.03.2026 00:28 Ответить
А шо , виходить по-Буданівски? Як писав тиждень тому The Economist. поважна старезна Британська газетка

Коротко:

📌 Таке формулювання про "дві частини переговорної команди" поширили Ukrainska Pravda із посиланням на The Economist.

📌 За їхнім описом, одна група була більш зацікавлена у швидких дипломатичних рішеннях (у зв'язку з американським тиском), інша - більш обережна щодо територіальних компромісів, асоціювалася з Єрмаком.

так таки після Ірану рашка абасрьоцца , Трамп раптом посміливішає й Вітькофф вже натякнув... Бо його поперли в Ірані ...

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише New York Post. "Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - сказав він.
01.03.2026 00:33 Ответить
іди скрепки на стол верховному поклади і кофе подай після якого в буби обстріли і понос.
їрмак-буданга... і цього вже не змиєш...
ти вліп, кура
01.03.2026 00:53 Ответить
називайте мене як завжди - генерал!
а не зелений завхоз..
01.03.2026 00:58 Ответить
Міндічі нанесли більше шкоди енергоструктурі, ніж русня?
01.03.2026 08:30 Ответить
 
 