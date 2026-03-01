РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7274 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Массированный ракетный обстрел Массированный комбинированный удар
1 772 36

РФ готовит новые атаки по инфраструктуре, есть информация от разведки, - Зеленский

Зеленский предупредил о подготовке новых ударов РФ

Российские войска готовят новые атаки по инфраструктуре Украины.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ готовит новые удары

"Мы знаем, что россияне не собираются прекращать удары. Это факт. Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба - защищать Украину от ударов, - должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что "по ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько это непросто – обеспечить стопроцентную защиту от ракет и "шахедов"".

Читайте также: Главный "успех" россиян за зиму - теракты против инфраструктуры Украины, - Буданов

Опыт сил ПВО Украины 

"Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, и большее количество систем – все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "шахеды", которые не остановило ПВО в регионе. Все сейчас видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли нам – Украине – этой зимой и в целом за время этой войны", - сказал президент.

  • Напомним, что также в обращении президент заявил, что Украина пережила самую сложную зиму за все годы войны. За эту зиму Украина отразила большое количество массированных российских ударов.

Читайте также: Украинцы прошли эту сложную зиму, когда РФ выпустила 738 ракет, более 14 тыс. КАБов и 19 тыс. дронов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10655) обстрел (15110) россия (22281)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Коли росія готувала повномасштабний напад і люди дійсно могли виїхати і врятуватись - Зеленський розказував про шашлики і нагнітання паніки.

Зате зараз коли виїхати вже нікуди або неможливо, бо кордони закриті - з кожної праски "попереджають" про нові удари, ніби від цих попереджень якась користь.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:47 Ответить
+18
А шо Хриплий ГУНДОС знову начитує тексти вечірнього яжнелоха ?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:43 Ответить
+13
А що "розвідка" каже про погоду на найближчий тиждень?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо Хриплий ГУНДОС знову начитує тексти вечірнього яжнелоха ?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:43 Ответить
Є Реп, а це Хрип.
показать весь комментарий
01.03.2026 22:05 Ответить
Він шо, паніку хоче посіяти, щоб впала ділова активність в країні ?
показать весь комментарий
01.03.2026 22:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z8vdYhGsX-o

З гумором саркастичний Юрій Ніколов про кепські справи ЗЕ -влади
Оце справжній веселий огляд дєлішєк ПРоклятої РИГИМАРОДЕРНІ імені ЗЄЛЕНСЬКОГО.
показать весь комментарий
01.03.2026 23:09 Ответить
Мовчання золото президенте ти це знаєш???
показать весь комментарий
01.03.2026 21:45 Ответить
Коли росія готувала повномасштабний напад і люди дійсно могли виїхати і врятуватись - Зеленський розказував про шашлики і нагнітання паніки.

Зате зараз коли виїхати вже нікуди або неможливо, бо кордони закриті - з кожної праски "попереджають" про нові удари, ніби від цих попереджень якась користь.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:47 Ответить
А чого не можуть виїхати? Діти, жінки, люди похилого віку, інваліди всі можуть вільно виїжджати. А здорові військовозобов'язані повинні захищати Україну.
показать весь комментарий
01.03.2026 22:07 Ответить
"здорові військовозобов'язані" - це ти про ментів, прокурорів, митників, ТЦКунів і тому подібну шушару в кількості 300-500 тис. яка відсиджується в тилу?
показать весь комментарий
01.03.2026 22:20 Ответить
...і ще десь 50 тис. "військових пенсіонерів" віком до 50 років
показать весь комментарий
01.03.2026 22:21 Ответить
Не бреши, таких немає. Це методичка кацапська запущена для ухилянтів.
показать весь комментарий
01.03.2026 22:43 Ответить
І такі в тилу теж потрібні. Не будуть же ранені, скалічені війною хлопці громадський порядок підтримувати? Ухилянтів та СЗЧесників відловлювати...
показать весь комментарий
01.03.2026 22:42 Ответить
На Бога надійся, а сам не плошай... От як трапиться якась біда, до кого побіжиш?
показать весь комментарий
01.03.2026 23:21 Ответить
Ні до кого. До кого б не побіг - мені смерть.
показать весь комментарий
01.03.2026 23:22 Ответить
Якщо ти сцикун,ворог України,ждун--то так і скажи Бо тої категорії яку ти вказуєш можна набрати всього мізер
показать весь комментарий
01.03.2026 23:38 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 22:13 Ответить
А що "розвідка" каже про погоду на найближчий тиждень?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:47 Ответить
Если нам не повезёт, снежная буря пройдёт совсем рядом. К полудню масса влажного воздуха, идущая с юга, расположится к востоку от нас. На большой высоте влага замёрзнет и образуется снег. Возможно накопление большого заряда. Максимальная температура около одного градуса мороза. Снег возможен, 20 процентов заряда сегодня и 20 завтра... В Петропавловске-Камчатском полночь.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:59 Ответить
Тим часом Зелебобер готує нові потужні відоси!
показать весь комментарий
01.03.2026 21:52 Ответить
А ми втулим по кацапах на випередження - нє?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:55 Ответить
звісно втулим - двушечкой на мааскву!
показать весь комментарий
01.03.2026 22:23 Ответить
З цього побимо висновок, що ЗЄ вміє читати.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:56 Ответить
Оце дебіл!🤦‍♂️
Добре що просвітив людей!
Українці думали, що обстрілів більше не буде.🤔
Якраз хотіли йти маринувати шашлики "на травневі".
показать весь комментарий
01.03.2026 21:57 Ответить
Ще рано, завоняються
показать весь комментарий
01.03.2026 22:09 Ответить
Касандра хєрова!
показать весь комментарий
01.03.2026 22:02 Ответить
шо такоє?

українцям готуватись до травнених шашликів знову ?
показать весь комментарий
01.03.2026 22:02 Ответить
Кацапи й так кожен день тулять по Україні - шей цей старший по палаті лякає - нагуя?
показать весь комментарий
01.03.2026 22:06 Ответить
Оманський розганяє паніку, допомагає ворогу.
показать весь комментарий
01.03.2026 22:13 Ответить
Геть ішака мохнатого!
показать весь комментарий
01.03.2026 22:24 Ответить
Як же дістало це всрато-гундосе ЗЕ-радіо
показать весь комментарий
01.03.2026 22:24 Ответить
Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам - енергетика їхня буде знищена, мільйони біженців, сотні тисяч могил на кладовищах ,зими цілими місяцями без тепла і світла ,ціни на харчі і медикаменти зашкалюють бідність і розруха "зелений досвід руйнації України"
показать весь комментарий
01.03.2026 22:36 Ответить
Идиот,четыре года назад нужно было сделать что то,а не сейчас прогнозы давать.
показать весь комментарий
01.03.2026 22:54 Ответить
Знову ціни на електроенергію піднімуть. Шо б було чим виправдати.(((
показать весь комментарий
01.03.2026 23:11 Ответить
А вчора не планувала, і не била? Зеленскій не в курсі? Бонезнав Потужний.
показать весь комментарий
01.03.2026 23:22 Ответить
 
 