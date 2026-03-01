РФ готовит новые атаки по инфраструктуре, есть информация от разведки, - Зеленский
Российские войска готовят новые атаки по инфраструктуре Украины.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
РФ готовит новые удары
"Мы знаем, что россияне не собираются прекращать удары. Это факт. Они готовят новые атаки. По инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию. Поэтому каждый, чья работа, чья служба - защищать Украину от ударов, - должен быть так же сосредоточен весной, сейчас, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что "по ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько это непросто – обеспечить стопроцентную защиту от ракет и "шахедов"".
Опыт сил ПВО Украины
"Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, и большее количество систем – все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "шахеды", которые не остановило ПВО в регионе. Все сейчас видят, что наш опыт защиты во многом незаменим. Мы готовы распространять этот опыт, готовы помочь тем народам, которые помогли нам – Украине – этой зимой и в целом за время этой войны", - сказал президент.
- Напомним, что также в обращении президент заявил, что Украина пережила самую сложную зиму за все годы войны. За эту зиму Украина отразила большое количество массированных российских ударов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З гумором саркастичний Юрій Ніколов про кепські справи ЗЕ -влади
Оце справжній веселий огляд дєлішєк ПРоклятої РИГИМАРОДЕРНІ імені ЗЄЛЕНСЬКОГО.
Зате зараз коли виїхати вже нікуди або неможливо, бо кордони закриті - з кожної праски "попереджають" про нові удари, ніби від цих попереджень якась користь.
Добре що просвітив людей!
Українці думали, що обстрілів більше не буде.🤔
Якраз хотіли йти маринувати шашлики "на травневі".
українцям готуватись до травнених шашликів знову ?