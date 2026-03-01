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РФ готує нові атаки по інфраструктурі, є інформація від розвідки, - Зеленський

Зеленський попередив про підготовку нових ударів РФ

Російські війська готують нові атаки по інфраструктурі України.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ готує нові удари

"Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що "по ситуації на близькому Сході можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і "шахедів"".

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Досвід сил ППО України 

"Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й "шахеди", які не зупинило ППО в регіоні. Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам – Україні – цією зимою та загалом за час цієї війни", - сказав президент.

  • Нагадаємо, що також у зверненні президент заявив, що Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки війни. За цю зиму Україна відбила велику кількість масованих російських ударів.

Читайте також: Українці пройшли цю складну зиму, коли РФ випустила 738 ракет, понад 14 тис. КАБів і 19 тис. дронів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27947) обстріл (34369) росія (70338)
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Топ коментарі
+40
Коли росія готувала повномасштабний напад і люди дійсно могли виїхати і врятуватись - Зеленський розказував про шашлики і нагнітання паніки.

Зате зараз коли виїхати вже нікуди або неможливо, бо кордони закриті - з кожної праски "попереджають" про нові удари, ніби від цих попереджень якась користь.
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01.03.2026 21:47 Відповісти
+33
А шо Хриплий ГУНДОС знову начитує тексти вечірнього яжнелоха ?
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01.03.2026 21:43 Відповісти
+22
А що "розвідка" каже про погоду на найближчий тиждень?
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01.03.2026 21:47 Відповісти
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А шо Хриплий ГУНДОС знову начитує тексти вечірнього яжнелоха ?
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01.03.2026 21:43 Відповісти
Є Реп, а це Хрип.
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01.03.2026 22:05 Відповісти
Він шо, паніку хоче посіяти, щоб впала ділова активність в країні ?
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01.03.2026 22:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z8vdYhGsX-o

З гумором саркастичний Юрій Ніколов про кепські справи ЗЕ -влади
Оце справжній веселий огляд дєлішєк ПРоклятої РИГИМАРОДЕРНІ імені ЗЄЛЕНСЬКОГО.
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01.03.2026 23:09 Відповісти
Рінолалія,легка ідіотія це розділи вікіпедії,цікаво.
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02.03.2026 08:46 Відповісти
Мовчання золото президенте ти це знаєш???
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01.03.2026 21:45 Відповісти
Коли росія готувала повномасштабний напад і люди дійсно могли виїхати і врятуватись - Зеленський розказував про шашлики і нагнітання паніки.

Зате зараз коли виїхати вже нікуди або неможливо, бо кордони закриті - з кожної праски "попереджають" про нові удари, ніби від цих попереджень якась користь.
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01.03.2026 21:47 Відповісти
А чого не можуть виїхати? Діти, жінки, люди похилого віку, інваліди всі можуть вільно виїжджати. А здорові військовозобов'язані повинні захищати Україну.
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01.03.2026 22:07 Відповісти
"здорові військовозобов'язані" - це ти про ментів, прокурорів, митників, ТЦКунів і тому подібну шушару в кількості 300-500 тис. яка відсиджується в тилу?
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01.03.2026 22:20 Відповісти
...і ще десь 50 тис. "військових пенсіонерів" віком до 50 років
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01.03.2026 22:21 Відповісти
Не бреши, таких немає. Це методичка кацапська запущена для ухилянтів.
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01.03.2026 22:43 Відповісти
Так, так Грицю, це все кацапське ІПСО.
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02.03.2026 08:58 Відповісти
Ви ще про 10 мільйонів забронірованих грузчиків епіцентра і їм подобних критичних інфраструктурщиків і економічних нафронтовиків забули.
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02.03.2026 09:35 Відповісти
І такі в тилу теж потрібні. Не будуть же ранені, скалічені війною хлопці громадський порядок підтримувати? Ухилянтів та СЗЧесників відловлювати...
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01.03.2026 22:42 Відповісти
На Бога надійся, а сам не плошай... От як трапиться якась біда, до кого побіжиш?
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01.03.2026 23:21 Відповісти
Не мели дурниць. Маячню написав, тепер викручуватися будеш...
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02.03.2026 00:04 Відповісти
Якщо щось трапляється то поліцаїв бігти себе не поважати. Вони всеодно нічим не допоможуть.
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02.03.2026 09:00 Відповісти
Ну уявіть картину. Трапляється бійка, чи грабунок, чи якесь п'яне падло дибошире чи ще щось. Викликають кого? Звісно шо поліцію. Викликали, а там кажуть, почекайте бо поліцейських мало, їх на фронт відправили, а ті шо залишились всі на викликах. Або приїдуть хлопці на протезах чи діди з ціпками...
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02.03.2026 09:09 Відповісти
Правильно, діди і хлопці на протезах хай краще в окопах сидять.
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02.03.2026 09:39 Відповісти
Ні вони там не сидять. А здорові бугаї шифруються, та по квартирах сидять на шиї у жінок та дітей.
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02.03.2026 09:58 Відповісти
Якщо ти сцикун,ворог України,ждун--то так і скажи Бо тої категорії яку ти вказуєш можна набрати всього мізер
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01.03.2026 23:38 Відповісти
300-500 тисяч, само рахувало, чи тобі в тік-тоці сказали?
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02.03.2026 07:50 Відповісти
Якщо взяти і сюди додати чиновників, які давали присягу то і до мільйона легко набереться.
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02.03.2026 09:01 Відповісти
АГА--пустий балабол Знаю одну "чиновниць",давала клятву.Правда їй 57 років Буде гарна захисниця в окопі Де ви такі тупі і безсоромні беретесь,щоб прикрити свою продажність і боягузство ляпаєте язиком,як помелом про міліони захисників --чиновників.
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02.03.2026 10:16 Відповісти
яку присягу давали, а ти що тим часом будеш робити і чим передбачено саме таку послідовність мобілізації?
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02.03.2026 14:40 Відповісти
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01.03.2026 22:13 Відповісти
Не сій паніку. Сьогодні в Україні можна поставити під "ружо" 2 мільйона силовиків. Тут потрібна тільки політична воля і бажання.
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02.03.2026 09:03 Відповісти
А що "розвідка" каже про погоду на найближчий тиждень?
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01.03.2026 21:47 Відповісти
Если нам не повезёт, снежная буря пройдёт совсем рядом. К полудню масса влажного воздуха, идущая с юга, расположится к востоку от нас. На большой высоте влага замёрзнет и образуется снег. Возможно накопление большого заряда. Максимальная температура около одного градуса мороза. Снег возможен, 20 процентов заряда сегодня и 20 завтра... В Петропавловске-Камчатском полночь.
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01.03.2026 21:59 Відповісти
Тим часом Зелебобер готує нові потужні відоси!
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01.03.2026 21:52 Відповісти
А ми втулим по кацапах на випередження - нє?
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01.03.2026 21:55 Відповісти
звісно втулим - двушечкой на мааскву!
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01.03.2026 22:23 Відповісти
З цього побимо висновок, що ЗЄ вміє читати.
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01.03.2026 21:56 Відповісти
Оце дебіл!🤦‍♂️
Добре що просвітив людей!
Українці думали, що обстрілів більше не буде.🤔
Якраз хотіли йти маринувати шашлики "на травневі".
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01.03.2026 21:57 Відповісти
Ще рано, завоняються
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01.03.2026 22:09 Відповісти
Касандра хєрова!
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01.03.2026 22:02 Відповісти
шо такоє?

українцям готуватись до травнених шашликів знову ?
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01.03.2026 22:02 Відповісти
Кацапи й так кожен день тулять по Україні - шей цей старший по палаті лякає - нагуя?
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01.03.2026 22:06 Відповісти
А пагаваріть))) взагалі - зе! це той приклад, коли починаєш жалкувати що язик без кісток...
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02.03.2026 06:05 Відповісти
Оманський розганяє паніку, допомагає ворогу.
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01.03.2026 22:13 Відповісти
Геть ішака мохнатого!
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01.03.2026 22:24 Відповісти
Як же дістало це всрато-гундосе ЗЕ-радіо
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01.03.2026 22:24 Відповісти
Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам - енергетика їхня буде знищена, мільйони біженців, сотні тисяч могил на кладовищах ,зими цілими місяцями без тепла і світла ,ціни на харчі і медикаменти зашкалюють бідність і розруха "зелений досвід руйнації України"
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01.03.2026 22:36 Відповісти
Идиот,четыре года назад нужно было сделать что то,а не сейчас прогнозы давать.
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01.03.2026 22:54 Відповісти
Знову ціни на електроенергію піднімуть. Шо б було чим виправдати.(((
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01.03.2026 23:11 Відповісти
А вчора не планувала, і не била? Зеленскій не в курсі? Бонезнав Потужний.
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01.03.2026 23:22 Відповісти
Цікаво а в розвідці є інформація про наявність в тебе російського паспорту чи каналу доставки двушок на москву?
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01.03.2026 23:59 Відповісти
Це йому російська розвдка зливає.
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02.03.2026 00:41 Відповісти
Головне шоб твої пасіпаки двушку на маскву приготувалм
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02.03.2026 02:16 Відповісти
Я навіть знаю хто має відповісти за вбитих людей які не взмозі виїхати з палаючої країни.
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02.03.2026 07:48 Відповісти
Закрийте цьому довбойобу рота хто небуть,бо його діло не ляпать язиком направо та наліво,а робить що небуть для того щоб московити до нас не лізли,будучі верховним.Бо воно крім як ляпати язиком та красти наші гроші нічого більш не вміе.
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02.03.2026 07:52 Відповісти
Яка розвідка, треба ошийок маринувати.
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02.03.2026 07:54 Відповісти
І що ,де ППО українське, де бомбосховища для людей де удари у відповідь?
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02.03.2026 08:01 Відповісти
А наші ракети і бомбосховища полетіли в офшори зеленої скотини.
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02.03.2026 10:01 Відповісти
 
 