РФ готує нові атаки по інфраструктурі, є інформація від розвідки, - Зеленський

Російські війська готують нові атаки по інфраструктурі України.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ готує нові удари

"Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що "по ситуації на близькому Сході можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і "шахедів"".

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Досвід сил ППО України

"Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й "шахеди", які не зупинило ППО в регіоні. Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам – Україні – цією зимою та загалом за час цієї війни", - сказав президент.

Нагадаємо, що також у зверненні президент заявив, що Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки війни. За цю зиму Україна відбила велику кількість масованих російських ударів.

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