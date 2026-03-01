РФ готує нові атаки по інфраструктурі, є інформація від розвідки, - Зеленський
Російські війська готують нові атаки по інфраструктурі України.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
РФ готує нові удари
"Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого", - наголосив глава держави.
Зеленський зазначив, що "по ситуації на близькому Сході можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і "шахедів"".
Досвід сил ППО України
"Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й "шахеди", які не зупинило ППО в регіоні. Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам – Україні – цією зимою та загалом за час цієї війни", - сказав президент.
- Нагадаємо, що також у зверненні президент заявив, що Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки війни. За цю зиму Україна відбила велику кількість масованих російських ударів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З гумором саркастичний Юрій Ніколов про кепські справи ЗЕ -влади
Оце справжній веселий огляд дєлішєк ПРоклятої РИГИМАРОДЕРНІ імені ЗЄЛЕНСЬКОГО.
Зате зараз коли виїхати вже нікуди або неможливо, бо кордони закриті - з кожної праски "попереджають" про нові удари, ніби від цих попереджень якась користь.
Добре що просвітив людей!
Українці думали, що обстрілів більше не буде.🤔
Якраз хотіли йти маринувати шашлики "на травневі".
українцям готуватись до травнених шашликів знову ?