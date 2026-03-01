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Новини Удари по енергетиці
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Україна пройшла найскладнішу зиму за всі роки війни, - Зеленський

Зеленський: Україна подолала найскладнішу зиму в своїй історії

Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки війни. За цю зиму Україна відбила велику кількість масованих російських ударів.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Найскладніша зима за роки війни

"Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "шахедів"", - заявив глава держави.

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Масовані удари РФ

Президент нагадав, що росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших: тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят.

"Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це", - сказав очільник держави.

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Подяка всім, хто захищає енергетику

Президент подякував усім, хто українську енергетику захищає та відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України.

Крім цього, Зеленський відзначив українських військових, зокрема, українську протиповітряну оборону, які перехоплюють російські ракети та дрони, комунальні служби, які оперативно відновлюють пошкоджену критичну інфраструктуру та український бізнес, який "зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні".

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Автор: 

Зеленський Володимир (27947) обстріл (34369) росія (70338) енергетика (3841)
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Топ коментарі
+17
Ну не трындел бы ты раньше времени, чмо. То, что уже календарная весна, никак не означает что больше не будет сильных морозов и массированных ударов русни по энергетике.
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01.03.2026 20:51 Відповісти
+14
залишилось пережити найогиднішого самодура-=презхидента!
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01.03.2026 21:14 Відповісти
+13
Не може повірити? - кому потрібні ці "откровення"
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01.03.2026 20:52 Відповісти
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Так і минула зима була така, і позаминула...
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01.03.2026 20:50 Відповісти
Не була
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01.03.2026 20:55 Відповісти
Так и война уже 12 лет, а не 4, как у него в голове. А за 12 лет зимы были и холоднее. Да и то, что власть так проигнорировала вполне ожидаемую угрозу и не готовилась к этому, занимаясь распилом бабла - тоже отнюдь не впервые.
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01.03.2026 21:49 Відповісти
Крім того не факт, що наступна зиму не буде ще гіршою...
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01.03.2026 21:51 Відповісти
факт. погугль за кліматичні цикли
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01.03.2026 22:28 Відповісти
Сейчас сбились все циклы. Спонтанные вторжения арктического воздуха на юг из-за ослабления полярного вихря могут быть любой зимой, да и весной тоже. Результат изменения климата.
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01.03.2026 22:59 Відповісти
найцинічніше , найнахабніше зейло, завдяки твоїм підручним Алі-Бабе , міндіч-цукерманам , галущенко і всьому кабміну , які мародерили в три глотки , не встановлюючи захисні споруди " денех жалко " , виводячи сотні мільйнів в общак ,платячи дань Деркачу , спонсоруючи терроризм " двушечкі на москву ", Щвейцарію сеструхі міндіча, в Ізраїль , побудови палаців кооперативу " Дінастія"
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01.03.2026 21:55 Відповісти
Ви себе добре почуваєте? Переживаю.
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01.03.2026 21:58 Відповісти
А ти повісся і одразу перестанеш переживати
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01.03.2026 22:29 Відповісти
Проектуєш свої суїцидальні нахили на оточуючих? Кажуть, мило трохи пришвидшує результат.
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01.03.2026 22:35 Відповісти
То пожри мила, якшо це прискорить твій результат!
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01.03.2026 22:51 Відповісти
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
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01.03.2026 22:52 Відповісти
🤢🤡🎪😈 "скотний двір ", шапіто на дроті Д'ермак - ведьмак , Буданга від "кофе на набержной в Ялті "до , рф погодилась на гарантії США , яких не існує навіть на папері " , зейло погоду коментує , а мародерство в упор не помічає
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01.03.2026 22:11 Відповісти
Ну не трындел бы ты раньше времени, чмо. То, что уже календарная весна, никак не означает что больше не будет сильных морозов и массированных ударов русни по энергетике.
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01.03.2026 20:51 Відповісти
Пройшла завдяки зелі. Без нього нам ніяк
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01.03.2026 21:57 Відповісти
міцних морозів вже не буде, а ось рашистів зупине тільки домовина
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02.03.2026 18:34 Відповісти
В середине и конце прошлогоднего апреля ночами было до -10. Холоднее чем в марте.
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02.03.2026 20:57 Відповісти
це вже не морози, сіноптики кажуть - нічні приморозки. Зараз в мене за вікном +6
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02.03.2026 21:25 Відповісти
Такое себе сообщение
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01.03.2026 20:52 Відповісти
Не може повірити? - кому потрібні ці "откровення"
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01.03.2026 20:52 Відповісти
"Я добре постарався зі своєю ригомародерною мафією розкрасти енергетику , я каюсь, українці!
Я усі свої награбовані за 7 років офшори переводжу донатами на ЗСУ та на відновлення країни . Це більше, ніж виділяють несміливі партнери з ЄС ". - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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01.03.2026 21:00 Відповісти
Як наче ти особисто ото все відновлював, ти ж постійно в шоу дурне був , звідки ти знаеш?!
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01.03.2026 20:53 Відповісти
Якби президент не сказав про зиму,я б навіть не знав,що в нас була зима. ДЯКУЮ,ДЯКУЮ щло в нас є такий президент,що нагадує про зиму. ТІЛЬКИ ДО ЗИМИ ПОТРІБНО БУЛО ЩЕ ПЯТЬ РОКІВ НАЗАД ГОТУВАТИСЬ ТО можливо малиб і тепло і гарячу воду і світло А так ДЯКУЮ ще раз
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01.03.2026 20:53 Відповісти
Кореш Миндича умело керовал процессом прохождения зимы,кровавое квартальное шоу продолжается.
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01.03.2026 20:55 Відповісти
Україна вистояла навіть НЕ зважаючи на ЗЄльону владу з її корупцією та повну нездалість керівництва !

Бог любить Україну!
у нього на нас якісь спеціальні плани.

.
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01.03.2026 20:55 Відповісти
Так і є, Україна вистоїть, переможе і буде найсильнішою країною Європи на протязі п'яти століть. А потім занепаде через дурних керівників.
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01.03.2026 21:09 Відповісти
ви вже давали проноз в лютому, який не сбувся. Так що не ганьбіться))
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02.03.2026 00:43 Відповісти
Збудеться. Обов'язково.
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02.03.2026 02:05 Відповісти
Не завдяки тобі, а всупереч!
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01.03.2026 20:56 Відповісти
Прошла зима, настало лето - спасибо партии за это!
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01.03.2026 20:59 Відповісти
могло б, бути легше ! потужно дякую , зейло -міндічГейт за єто
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01.03.2026 22:00 Відповісти
..люди сподіваються, що до наступної зими мери міст підготують усе належним чином!!!! Терехов Вам в допомогу!!!
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01.03.2026 21:05 Відповісти
То при Порошенко,якщо у вас не було води---то завжди був винуватий він,а що змінилось?
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01.03.2026 21:09 Відповісти
Вже готують, а до слідуючої зими ще далеко.
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01.03.2026 21:12 Відповісти
Тот Терехов при котором Харьков не платит за електрику? Хотя харьковчане исправно оплачивают счета!
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01.03.2026 22:32 Відповісти
...а до чого тут комуналка, її платили завжди, на інше подвиіться і не *******!!!
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02.03.2026 07:34 Відповісти
Не смотря на все твои старания, урод.
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01.03.2026 21:06 Відповісти
Це так виглядає «Хуже нє будєт, хоч паржом».
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01.03.2026 21:07 Відповісти
залишилось пережити найогиднішого самодура-=презхидента!
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01.03.2026 21:14 Відповісти
Сам успішно перебув суворі морози в підземеллі,де напрочуд тепло тримається.
Займався створенням потужних відосиків про себе найвеличнішого-незламного.
Для себе вловив,що підтримання рейтингу, треба частіше для народу їх випускати.
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01.03.2026 21:16 Відповісти
Воно ще й по турне - політало, погрілось.
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01.03.2026 21:36 Відповісти
Через 3 місяці настане літо, - Володимир Зеленський
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01.03.2026 21:18 Відповісти
Українці пройшли цю складну зиму 01.03.26 10:42
Україна пройшла найскладнішу зиму 01.03.26 20:47
Дубль 2? Знято! Завтра вранці чекаємо на третій.
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01.03.2026 21:21 Відповісти
❗️ За даними нашої розвідки, рф готує нові атаки на об'єкти енергетики, - заявив Зеленський
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01.03.2026 21:23 Відповісти
Може час вернути друга міндіча в наше плємя і спитати його чому зима видалась такою тяжкою?
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01.03.2026 21:29 Відповісти
За всі попередні роки війни. А не за всі роки війни.
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01.03.2026 21:34 Відповісти
Оце чорт пархатий, зразу створив міндічпроблеми, а потім каже що розрулив.
Коли вже вибори?
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01.03.2026 21:37 Відповісти
оуеваю от циницма
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01.03.2026 21:45 Відповісти
Народна приказка:
Хто про що, а Зеленський про погоду.

Які будуть наступні новини від Зеленського?🤔
Спробую вгадати.
Весна буде теплою, літо спекотним, осінню дощитиме.🤭
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01.03.2026 21:48 Відповісти
Вадику, не плач. Від цього рейтинг у зе не підніметься вище плінтуса
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01.03.2026 21:57 Відповісти
Вадику, твої оди боневтіку зникають
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02.03.2026 08:03 Відповісти
На зло тобі ЗЕлена паскуда!
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01.03.2026 21:49 Відповісти
В бункері с дерьмаком очнувся побачив що зима закінчується
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01.03.2026 22:17 Відповісти
"Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни.
Із таким президентом-"бідоносцем" можна цілком справедливо сказати.що найбільша складність для України і українського народу криється саме в ньому і може вилізти будь-коли
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01.03.2026 22:26 Відповісти
Зелупа как всегда под конец очередного ******* произносит очередную пафосную речь.
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01.03.2026 22:52 Відповісти
Вся стрічка у галасі, мовляв "ми пройшли найскладнішу зиму".

Пройшли? Та нам просто пощастило, що в Москви ракет і шахедів виявилося трохи менше ніж було потрібно, а українська ППО збила значно більше ніж очікувалося. І ще - що американці вирубили Москві старлінки і тим посадили БПЛА на старлінках. Бо мені звідусіль трапляються повідомлення, що російські чиновники просторікують, мовляв, цього року трохи не дотягли, але наступного року Києву капут.

І проблема в тому, що вони праві.

Бо так, цього року проскочили. Але до наступної зими вони приготують більше ракет, більше ударних БПЛА і інтенсивність їхніх ударів зросте ще більше.

До наступної зими готуватися треба вже зараз, при чому в авральному режимі. Бо якщо зараз не розсередити електро і тепло генерацію, наступної зими доведеться розсереджувати столицю. І можливо - не тільки.

А тим часом Шмигаль, замість будувати багато-багато маленьких ТЕС, вже заходився відбудовувати Дарницьку ТЕЦ. Оту саму, яку Москва рознесла ракетами.

Нащо? Тому що влада відзвітує - вона роботу зробила. А коли ТЕЦ знову розмажуть - винним знову призначать Кличка. Цинічно? Звісно. Цинізм - друге ім'я зеленої влади.

У нас вже був голова держагенції Найєм, який захищав генеруючі потужності. Потіжності розмазав ворог - Найєму за те хоча б штраф виписали?

До речі, самому Кличку треба зараз не відмовчуватися, а розгортати в Києві "велике будівницво" - відновлювати всю шкоду завдану обстрілами і зимою, та розбудовувати малі станції тепло і електрогенерації по всьому Києву.

І жорстко критикувати центральну владу за те що не допомагає. Постійно. Бо відмовчатися більше не вийде, якщо Кличко цього року знову промовчить, наступної зими його розмажуть. Мусить розуміти.

Віщую заперечення, а що, мовляв, якщо війна закінчиться раніше, до зими? Питання назустріч. А якщо не завершиться? Мені разів сотню обіцяли що за кілька місяців я піду на дембель, бо скоро будемо пити каву в Криму. Не забули? Я вже чотири роки в пікселі і цілком може статися, що буду ще й п'ятий рік.

Що станеться, якщо ми і в наступну зиму в'їдемо непідготовлені? Здогадаєтеся чи підказати? (c)
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01.03.2026 23:16 Відповісти
У них не хватило ракет чтобы снести наши остальные ТЭЦ и мы не замёрзли. Отличная новость. Они опять клепают ракеты как сардельки и через пол года будет опять зима. Это уже новость похуже(
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02.03.2026 00:26 Відповісти
Якщо і надалі російські заводи, які виробляють ракети та безпілотники, працюватимуть в такому режимі, як і сьогодні працюють, то слідуючи зима буде катастрофічною.
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02.03.2026 04:00 Відповісти
 
 