Україна пройшла найскладнішу зиму за всі роки війни, - Зеленський

Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки війни. За цю зиму Україна відбила велику кількість масованих російських ударів.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Найскладніша зима за роки війни

"Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "шахедів"", - заявив глава держави.

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Масовані удари РФ

Президент нагадав, що росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших: тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят.

"Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це", - сказав очільник держави.

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Подяка всім, хто захищає енергетику

Президент подякував усім, хто українську енергетику захищає та відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України.

Крім цього, Зеленський відзначив українських військових, зокрема, українську протиповітряну оборону, які перехоплюють російські ракети та дрони, комунальні служби, які оперативно відновлюють пошкоджену критичну інфраструктуру та український бізнес, який "зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні".

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