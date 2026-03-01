Україна пройшла найскладнішу зиму за всі роки війни, - Зеленський
Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки війни. За цю зиму Україна відбила велику кількість масованих російських ударів.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Найскладніша зима за роки війни
"Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "шахедів"", - заявив глава держави.
Масовані удари РФ
Президент нагадав, що росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших: тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят.
"Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це", - сказав очільник держави.
Подяка всім, хто захищає енергетику
Президент подякував усім, хто українську енергетику захищає та відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України.
Крім цього, Зеленський відзначив українських військових, зокрема, українську протиповітряну оборону, які перехоплюють російські ракети та дрони, комунальні служби, які оперативно відновлюють пошкоджену критичну інфраструктуру та український бізнес, який "зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні".
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Я усі свої награбовані за 7 років офшори переводжу донатами на ЗСУ та на відновлення країни . Це більше, ніж виділяють несміливі партнери з ЄС ". - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Бог любить Україну!
у нього на нас якісь спеціальні плани.
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Займався створенням потужних відосиків про себе найвеличнішого-незламного.
Для себе вловив,що підтримання рейтингу, треба частіше для народу їх випускати.
Україна пройшла найскладнішу зиму 01.03.26 20:47
Дубль 2? Знято! Завтра вранці чекаємо на третій.
Коли вже вибори?
Хто про що, а Зеленський про погоду.
Які будуть наступні новини від Зеленського?🤔
Спробую вгадати.
Весна буде теплою, літо спекотним, осінню дощитиме.🤭
Із таким президентом-"бідоносцем" можна цілком справедливо сказати.що найбільша складність для України і українського народу криється саме в ньому і може вилізти будь-коли
Пройшли? Та нам просто пощастило, що в Москви ракет і шахедів виявилося трохи менше ніж було потрібно, а українська ППО збила значно більше ніж очікувалося. І ще - що американці вирубили Москві старлінки і тим посадили БПЛА на старлінках. Бо мені звідусіль трапляються повідомлення, що російські чиновники просторікують, мовляв, цього року трохи не дотягли, але наступного року Києву капут.
І проблема в тому, що вони праві.
Бо так, цього року проскочили. Але до наступної зими вони приготують більше ракет, більше ударних БПЛА і інтенсивність їхніх ударів зросте ще більше.
До наступної зими готуватися треба вже зараз, при чому в авральному режимі. Бо якщо зараз не розсередити електро і тепло генерацію, наступної зими доведеться розсереджувати столицю. І можливо - не тільки.
А тим часом Шмигаль, замість будувати багато-багато маленьких ТЕС, вже заходився відбудовувати Дарницьку ТЕЦ. Оту саму, яку Москва рознесла ракетами.
Нащо? Тому що влада відзвітує - вона роботу зробила. А коли ТЕЦ знову розмажуть - винним знову призначать Кличка. Цинічно? Звісно. Цинізм - друге ім'я зеленої влади.
У нас вже був голова держагенції Найєм, який захищав генеруючі потужності. Потіжності розмазав ворог - Найєму за те хоча б штраф виписали?
До речі, самому Кличку треба зараз не відмовчуватися, а розгортати в Києві "велике будівницво" - відновлювати всю шкоду завдану обстрілами і зимою, та розбудовувати малі станції тепло і електрогенерації по всьому Києву.
І жорстко критикувати центральну владу за те що не допомагає. Постійно. Бо відмовчатися більше не вийде, якщо Кличко цього року знову промовчить, наступної зими його розмажуть. Мусить розуміти.
Віщую заперечення, а що, мовляв, якщо війна закінчиться раніше, до зими? Питання назустріч. А якщо не завершиться? Мені разів сотню обіцяли що за кілька місяців я піду на дембель, бо скоро будемо пити каву в Криму. Не забули? Я вже чотири роки в пікселі і цілком може статися, що буду ще й п'ятий рік.
Що станеться, якщо ми і в наступну зиму в'їдемо непідготовлені? Здогадаєтеся чи підказати? (c)