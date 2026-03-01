РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9048 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
973 39

Украина пережила самую сложную зиму за все годы войны, - Зеленский

Зеленский: Украина преодолела самую сложную зиму в своей истории

Украина пережила самую сложную зиму за все годы войны. За эту зиму Украина отразила большое количество массированных российских ударов.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Самая сложная зима за годы войны

"Сегодня день, когда каждый из нас может вполне справедливо сказать: мы прошли эту зиму, самую сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму в уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе – десятки ракет, сотни "шахедов"", - заявил глава государства.

Читайте также: Россия с начала полномасштабной войны осуществила 5796 атак на энергетику Украины, – Шмыгаль

Массированные удары РФ

Президент напомнил, что россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из крупнейших: тогда в ударе было более семисот различных целей, и только ракет – более пятидесяти.

"Много баллистики было этой зимой. Всего ракет разных типов – более семисот. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украинцы преодолели и это", – сказал глава государства.

Читайте также: Главный "успех" россиян за зиму - теракты против инфраструктуры Украины, - Буданов

Благодарность всем, кто защищает энергетику

Президент поблагодарил всех, кто защищает и восстанавливает украинскую энергетику: всех работников энергетических компаний, каждую ремонтную и аварийную бригаду, весь коллектив ГСЧС Украины.

Кроме этого, Зеленский отметил украинских военных, в частности, украинскую противовоздушную оборону, которая перехватывает российские ракеты и дроны, коммунальные службы, которые оперативно восстанавливают поврежденную критическую инфраструктуру, и украинский бизнес, который "смог адаптироваться в этих условиях, сохранил работу, прошел эту зиму и работает в Украине".

Читайте также: Украина переживает самую суровую зиму за несколько десятилетий, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10655) обстрел (15110) россия (22281) энергетика (1302)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ну не трындел бы ты раньше времени, чмо. То, что уже календарная весна, никак не означает что больше не будет сильных морозов и массированных ударов русни по энергетике.
показать весь комментарий
01.03.2026 20:51 Ответить
+8
залишилось пережити найогиднішого самодура-=презхидента!
показать весь комментарий
01.03.2026 21:14 Ответить
+7
Не може повірити? - кому потрібні ці "откровення"
показать весь комментарий
01.03.2026 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так і минула зима була така, і позаминула...
показать весь комментарий
01.03.2026 20:50 Ответить
Не була
показать весь комментарий
01.03.2026 20:55 Ответить
Так и война уже 12 лет, а не 4, как у него в голове. А за 12 лет зимы были и холоднее. Да и то, что власть так проигнорировала вполне ожидаемую угрозу и не готовилась к этому, занимаясь распилом бабла - тоже отнюдь не впервые.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:49 Ответить
Крім того не факт, що наступна зиму не буде ще гіршою...
показать весь комментарий
01.03.2026 21:51 Ответить
найцинічніше , найнахабніше зейло, завдяки твоїм підручним Алі-Бабе , міндіч-цукерманам , галущенко і всьому кабміну , які мародерили в три глотки , не встановлюючи захисні споруди " денех жалко " , виводячи сотні мільйнів в общак ,платячи дань Деркачу , спонсоруючи терроризм " двушечкі на москву ", Щвейцарію сеструхі міндіча, в Ізраїль , побудови палаців кооперативу " Дінастія"
показать весь комментарий
01.03.2026 21:55 Ответить
Ви себе добре почуваєте? Переживаю.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:58 Ответить
Ну не трындел бы ты раньше времени, чмо. То, что уже календарная весна, никак не означает что больше не будет сильных морозов и массированных ударов русни по энергетике.
показать весь комментарий
01.03.2026 20:51 Ответить
Пройшла завдяки зелі. Без нього нам ніяк
показать весь комментарий
01.03.2026 21:57 Ответить
Такое себе сообщение
показать весь комментарий
01.03.2026 20:52 Ответить
Не може повірити? - кому потрібні ці "откровення"
показать весь комментарий
01.03.2026 20:52 Ответить
"Я добре постарався зі своєю ригомародерною мафією розкрасти енергетику , я каюсь, українці!
Я усі свої награбовані за 7 років офшори переводжу донатами на ЗСУ та на відновлення країни . Це більше, ніж виділяють несміливі партнери з ЄС ". - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
показать весь комментарий
01.03.2026 21:00 Ответить
Як наче ти особисто ото все відновлював, ти ж постійно в шоу дурне був , звідки ти знаеш?!
показать весь комментарий
01.03.2026 20:53 Ответить
Якби президент не сказав про зиму,я б навіть не знав,що в нас була зима. ДЯКУЮ,ДЯКУЮ щло в нас є такий президент,що нагадує про зиму. ТІЛЬКИ ДО ЗИМИ ПОТРІБНО БУЛО ЩЕ ПЯТЬ РОКІВ НАЗАД ГОТУВАТИСЬ ТО можливо малиб і тепло і гарячу воду і світло А так ДЯКУЮ ще раз
показать весь комментарий
01.03.2026 20:53 Ответить
Кореш Миндича умело керовал процессом прохождения зимы,кровавое квартальное шоу продолжается.
показать весь комментарий
01.03.2026 20:55 Ответить
Україна вистояла навіть НЕ зважаючи на ЗЄльону владу з її корупцією та повну нездалість керівництва !

Бог любить Україну!
у нього на нас якісь спеціальні плани.

.
показать весь комментарий
01.03.2026 20:55 Ответить
Так і є, Україна вистоїть, переможе і буде найсильнішою країною Європи на протязі п'яти століть. А потім занепаде через дурних керівників.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:09 Ответить
Не завдяки тобі, а всупереч!
показать весь комментарий
01.03.2026 20:56 Ответить
Прошла зима, настало лето - спасибо партии за это!
показать весь комментарий
01.03.2026 20:59 Ответить
могло б, бути легше ! потужно дякую , зейло -міндічГейт за єто
показать весь комментарий
01.03.2026 22:00 Ответить
..люди сподіваються, що до наступної зими мери міст підготують усе належним чином!!!! Терехов Вам в допомогу!!!
показать весь комментарий
01.03.2026 21:05 Ответить
То при Порошенко,якщо у вас не було води---то завжди був винуватий він,а що змінилось?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:09 Ответить
Вже готують, а до слідуючої зими ще далеко.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:12 Ответить
Не смотря на все твои старания, урод.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:06 Ответить
Це так виглядає «Хуже нє будєт, хоч паржом».
показать весь комментарий
01.03.2026 21:07 Ответить
залишилось пережити найогиднішого самодура-=презхидента!
показать весь комментарий
01.03.2026 21:14 Ответить
Сам успішно перебув суворі морози в підземеллі,де напрочуд тепло тримається.
Займався створенням потужних відосиків про себе найвеличнішого-незламного.
Для себе вловив,що підтримання рейтингу, треба частіше для народу їх випускати.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:16 Ответить
Воно ще й по турне - політало, погрілось.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:36 Ответить
Через 3 місяці настане літо, - Володимир Зеленський
показать весь комментарий
01.03.2026 21:18 Ответить
Українці пройшли цю складну зиму 01.03.26 10:42
Україна пройшла найскладнішу зиму 01.03.26 20:47
Дубль 2? Знято! Завтра вранці чекаємо на третій.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:21 Ответить
❗️ За даними нашої розвідки, рф готує нові атаки на об'єкти енергетики, - заявив Зеленський
показать весь комментарий
01.03.2026 21:23 Ответить
Може час вернути друга міндіча в наше плємя і спитати його чому зима видалась такою тяжкою?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:29 Ответить
За всі попередні роки війни. А не за всі роки війни.
показать весь комментарий
01.03.2026 21:34 Ответить
Оце чорт пархатий, зразу створив міндічпроблеми, а потім каже що розрулив.
Коли вже вибори?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:37 Ответить
оуеваю от циницма
показать весь комментарий
01.03.2026 21:45 Ответить
Народна приказка:
Хто про що, а Зеленський про погоду.

Які будуть наступні новини від Зеленського?🤔
Спробую вгадати.
Весна буде теплою, літо спекотним, осінню дощитиме.🤭
показать весь комментарий
01.03.2026 21:48 Ответить
на манеже, всё те же! я про здешних "комментаторав"! четыре года эта публика выхезала тут МЕГАТОННЫ фекалий! вот только "результат" для ихнего "шефа" сомнителен - рейтинг всё равно ниже плинтуса!
показать весь комментарий
01.03.2026 21:48 Ответить
Вадику, не плач. Від цього рейтинг у зе не підніметься вище плінтуса
показать весь комментарий
01.03.2026 21:57 Ответить
от того что вы нахезаете тут ещё эвересты гимна у вашего "шефа" НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ - как был всеукраинским лузером, так им и останется!
показать весь комментарий
01.03.2026 22:01 Ответить
На зло тобі ЗЕлена паскуда!
показать весь комментарий
01.03.2026 21:49 Ответить
 
 