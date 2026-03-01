Украина пережила самую сложную зиму за все годы войны, - Зеленский

Украина пережила самую сложную зиму за все годы войны. За эту зиму Украина отразила большое количество массированных российских ударов.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский

Самая сложная зима за годы войны

"Сегодня день, когда каждый из нас может вполне справедливо сказать: мы прошли эту зиму, самую сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму в уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе – десятки ракет, сотни "шахедов"", - заявил глава государства.

Массированные удары РФ

Президент напомнил, что россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из крупнейших: тогда в ударе было более семисот различных целей, и только ракет – более пятидесяти.

"Много баллистики было этой зимой. Всего ракет разных типов – более семисот. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украинцы преодолели и это", – сказал глава государства.

Благодарность всем, кто защищает энергетику

Президент поблагодарил всех, кто защищает и восстанавливает украинскую энергетику: всех работников энергетических компаний, каждую ремонтную и аварийную бригаду, весь коллектив ГСЧС Украины.

Кроме этого, Зеленский отметил украинских военных, в частности, украинскую противовоздушную оборону, которая перехватывает российские ракеты и дроны, коммунальные службы, которые оперативно восстанавливают поврежденную критическую инфраструктуру, и украинский бизнес, который "смог адаптироваться в этих условиях, сохранил работу, прошел эту зиму и работает в Украине".

