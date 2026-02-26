Япония выделяет Украине 650 млн долларов на восстановление

Япония предоставит Украине грантовую помощь в размере 6,2 млрд иен для восстановления критической инфраструктуры и поддержки социальных сфер.

Соглашение подписали вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме, сообщает Цензор.НЕТ.

Финализация грантового соглашения

Передача средств фактически запускает пятую фазу Программы экстренного восстановления.

"В рамках предыдущих фаз Программы правительство Японии выделило 100 млрд иен, что составляет около 650 млн долларов США. Новые поступления направим на укрепление критической инфраструктуры, поддержку медицины, агросектора и общественного вещания", – отметил Кулеба.

Обмен нотами открывает путь к подписанию подробного грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества. В нем будут конкретно определены проекты и закупки, которые будут финансироваться за счет гранта.

Помощь Украине

Ранее мы сообщали, что Швеция выделит дополнительные 200 млн шведских крон (более $22 млн) на реализацию шведско-украинской программы WM4U "Усиление управления бытовыми отходами в Украине".

