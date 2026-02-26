РУС
Новости Помощь от Японии
451 6

Япония выделяет Украине 650 млн долларов на восстановление

Япония выделит грант для Украины

Япония предоставит Украине грантовую помощь в размере 6,2 млрд иен для восстановления критической инфраструктуры и поддержки социальных сфер.

Соглашение подписали вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Финализация грантового соглашения

Передача средств фактически запускает пятую фазу Программы экстренного восстановления.

"В рамках предыдущих фаз Программы правительство Японии выделило 100 млрд иен, что составляет около 650 млн долларов США. Новые поступления направим на укрепление критической инфраструктуры, поддержку медицины, агросектора и общественного вещания", – отметил Кулеба.

Обмен нотами открывает путь к подписанию подробного грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества. В нем будут конкретно определены проекты и закупки, которые будут финансироваться за счет гранта.

Помощь Украине

Читайте: Украина получила грант от Японии и Канады на $690 миллионов: деньги пойдут на выплату пенсий и субсидий

Автор: 

помощь (2715) Япония (153) грант (15)
Якщо Україна переможе - Японія поверне собі о. Сахалін і Куріли....
показать весь комментарий
26.02.2026 21:26 Ответить
зельоні "міндічі" вам вдячні
показать весь комментарий
26.02.2026 21:30 Ответить
Не т що міндічі ,тіщенкі і купа опезеже вже створили групу по дерибану!
показать весь комментарий
26.02.2026 21:33 Ответить
"п'яту фазу Програми екстреного відновлення. "

5 фаза ? ))) ..а коли були перших 4 ?
показать весь комментарий
26.02.2026 21:33 Ответить
"та суспільного мовлення", - зазначив кулеба.

на телемарахфоні почнуть рекламувати лопати і вібратори для обігріву

...зельона підготовка до цвинтаря єднання українців
показать весь комментарий
26.02.2026 21:37 Ответить
 
 