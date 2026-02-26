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Новини Допомога від Японії
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Японія виділяє Україні 650 млн доларів на відновлення

Японія виділить грант для України

Японія надасть Україні грантову допомогу у розмірі 6,2 млрд єн для відновлення критичної інфраструктури та підтримки соціальних сфер.

Угоду підписали віцепрем’єр-міністр з питань відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіналізація грантової угоди

Передача коштів фактично запускає п’яту фазу Програми екстреного відновлення.

"У межах попередніх фаз Програми Уряд Японії виділив 100 млрд єн, що становить близько 650 млн доларів США. Нові надходження спрямуємо на зміцнення критичної інфраструктури, підтримку медицини, агросектору та суспільного мовлення", – зазначив Кулеба.

Обмін нотами відкриває шлях до підписання детальної Грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва. У ній будуть конкретно визначені проєкти та закупівлі, що фінансуватимуться за рахунок гранту.

Допомога Україні

Читайте: Україна отримала грант від Японії та Канади на $690 мільйонів: гроші підуть на виплату пенсій і субсидій

Автор: 

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Якщо Україна переможе - Японія поверне собі о. Сахалін і Куріли....
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26.02.2026 21:26 Відповісти
зельоні "міндічі" вам вдячні
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26.02.2026 21:30 Відповісти
Не т що міндічі ,тіщенкі і купа опезеже вже створили групу по дерибану!
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26.02.2026 21:33 Відповісти
"п'яту фазу Програми екстреного відновлення. "

5 фаза ? ))) ..а коли були перших 4 ?
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26.02.2026 21:33 Відповісти
"та суспільного мовлення", - зазначив кулеба.

на телемарахфоні почнуть рекламувати лопати і вібратори для обігріву

...зельона підготовка до цвинтаря єднання українців
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26.02.2026 21:37 Відповісти
Дякуємо, друзі!
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27.02.2026 06:45 Відповісти
 
 