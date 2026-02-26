Японія виділяє Україні 650 млн доларів на відновлення

Японія надасть Україні грантову допомогу у розмірі 6,2 млрд єн для відновлення критичної інфраструктури та підтримки соціальних сфер.

Угоду підписали віцепрем’єр-міністр з питань відновлення Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіналізація грантової угоди

Передача коштів фактично запускає п’яту фазу Програми екстреного відновлення.

"У межах попередніх фаз Програми Уряд Японії виділив 100 млрд єн, що становить близько 650 млн доларів США. Нові надходження спрямуємо на зміцнення критичної інфраструктури, підтримку медицини, агросектору та суспільного мовлення", – зазначив Кулеба.

Обмін нотами відкриває шлях до підписання детальної Грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва. У ній будуть конкретно визначені проєкти та закупівлі, що фінансуватимуться за рахунок гранту.

Допомога Україні

Раніше ми повідомляли, що Швеція виділить додаткові 200 млн шведських крон (понад $22 млн) на реалізацію шведсько-української програми WM4U "Посилення управління побутовими відходами в Україні".

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