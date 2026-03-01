Литва передала Київщині понад 80 генераторів для резервного живлення
Литва передала Київській області нову партію генераторів для посилення енергетичної стійкості регіону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника у Фейсбуці.
За його словами, область отримала 78 генераторів потужністю 6 кВт та ще 6 генераторів по 25 кВт. У передачі обладнання взяв участь заступник посла Литви в Україні Донатас Буткус.
"Київщина отримала чергову партію енергетичної допомоги від міжнародних партнерів. Цього разу від наших друзів із Литви. До області передано 78 генераторів потужністю 6 кВт та 6 генераторів по 25 кВт".
Допомога на тлі атак по енергетиці
Калашник наголосив, що підтримка Литви є підтвердженням надійного партнерства з Україною в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нове обладнання дозволить посилити резервне живлення критичних об’єктів у громадах області.
Він зазначив, що з початку масованих ударів по енергетиці Київщина отримала від міжнародних партнерів 780 генераторів і 182 портативні зарядні станції. Загальна потужність переданого обладнання становить майже 10 МВт.
Ротація та технічне обслуговування обладнання
Калашник також повідомив, що частина генераторів, які використовуються з перших хвиль атак, уже відпрацювала значну кількість мотогодин. Тому нові поставки дають можливість проводити ротацію техніки та своєчасне обслуговування наявного обладнання.
В адміністрації підкреслюють, що міжнародна допомога залишається ключовим фактором стабільної роботи системи резервного живлення в регіоні.
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що російські війська готують нові атаки по інфраструктурі України. "Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого", - наголосив глава держави.
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