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Новини Удари по енергетиці
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Литва передала Київщині понад 80 генераторів для резервного живлення

Генератори від Литви для Київської області

Литва передала Київській області нову партію генераторів для посилення енергетичної стійкості регіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника у Фейсбуці.

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За його словами, область отримала 78 генераторів потужністю 6 кВт та ще 6 генераторів по 25 кВт. У передачі обладнання взяв участь заступник посла Литви в Україні Донатас Буткус.

"Київщина отримала чергову партію енергетичної допомоги від міжнародних партнерів. Цього разу від наших друзів із Литви. До області передано 78 генераторів потужністю 6 кВт та 6 генераторів по 25 кВт".

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Допомога на тлі атак по енергетиці

Калашник наголосив, що підтримка Литви є підтвердженням надійного партнерства з Україною в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нове обладнання дозволить посилити резервне живлення критичних об’єктів у громадах області.

Він зазначив, що з початку масованих ударів по енергетиці Київщина отримала від міжнародних партнерів 780 генераторів і 182 портативні зарядні станції. Загальна потужність переданого обладнання становить майже 10 МВт.

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Ротація та технічне обслуговування обладнання

Калашник також повідомив, що частина генераторів, які використовуються з перших хвиль атак, уже відпрацювала значну кількість мотогодин. Тому нові поставки дають можливість проводити ротацію техніки та своєчасне обслуговування наявного обладнання.

В адміністрації підкреслюють, що міжнародна допомога залишається ключовим фактором стабільної роботи системи резервного живлення в регіоні.

  • Президент Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що російські війська готують нові атаки по інфраструктурі України. "Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого", - наголосив глава держави.

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Литва (2692) допомога (9191) енергетика (3841) генератор (284)
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Щиро дякуємо Литві
за допомогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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01.03.2026 22:16 Відповісти
 
 