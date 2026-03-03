До наступної зими в Україні запустять 1,5 ГВт когенерації, - Свириденко

До початку наступного опалювального періоду планується запуск близько 1,5 ГВт когенераційних потужностей, із яких орієнтовно 400 МВт забезпечать державні підприємства.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання РНБО, присвяченого підготовці до опалювального сезону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Підготовка до опалювального сезону

"Наразі планується до початку наступного опалювального сезону введення 1,5 ГВт (когенерації. - Ред.): близько 400 МВт - державними підприємствами, 330 МВт - за результатами раніше проведених конкурсів на будівництво генерації. Решта - це буде бізнес", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що на РНБО розглядалося питання подальшого спрощення умов для підключення нової генерації, щоб стимулювати бізнес активніше це робити.

Крім того, учасники засідання заслухали плани стійкості регіонів, зокрема прифронтових громад і великих міст. За словами Свириденко, Київ не подав свого плану стійкості, тому столиці дали тиждень на представлення документа.

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3ахист енергооб'єктів

Окремо Свириденко зупинилася на захисті енергооб'єктів. Так, свої плани захисту інфраструктури представили Група Нафтогаз, НЕК "Укренерго", ТОВ "Оператор ГТС України".

"Є розуміння, що нам треба захищати й підстанції 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ на рівні областей. Найбільша частина видатків має бути спрямована на цей захист", - наголосила очільниця уряду.

Як повідомлялося, на РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва.

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