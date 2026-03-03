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Новини Удари по енергетиці
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До наступної зими в Україні запустять 1,5 ГВт когенерації, - Свириденко

когенераційна установка

До початку наступного опалювального періоду планується запуск близько 1,5 ГВт когенераційних потужностей, із яких орієнтовно 400 МВт забезпечать державні підприємства.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання РНБО, присвяченого підготовці до опалювального сезону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Підготовка до опалювального сезону

"Наразі планується до початку наступного опалювального сезону введення 1,5 ГВт (когенерації. - Ред.): близько 400 МВт - державними підприємствами, 330 МВт - за результатами раніше проведених конкурсів на будівництво генерації. Решта - це буде бізнес", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що на РНБО розглядалося питання подальшого спрощення умов для підключення нової генерації, щоб стимулювати бізнес активніше це робити.

Крім того, учасники засідання заслухали плани стійкості регіонів, зокрема прифронтових громад і великих міст. За словами Свириденко, Київ не подав свого плану стійкості, тому столиці дали тиждень на представлення документа.

Також читайте: Понад 40% переданих Україні когенераційних установок досі не запущені, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

3ахист енергооб'єктів

Окремо Свириденко зупинилася на захисті енергооб'єктів. Так, свої плани захисту інфраструктури представили Група Нафтогаз, НЕК "Укренерго", ТОВ "Оператор ГТС України".

"Є розуміння, що нам треба захищати й підстанції 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ на рівні областей. Найбільша частина видатків має бути спрямована на цей захист", - наголосила очільниця уряду.

Як повідомлялося, на РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва.

Також читайте: Вночі ворог вкотре вдарив по енергетиці: знеструмлені кілька областей

Автор: 

енергетика (3841) опалювальний сезон (1850) Свириденко Юлія (926)
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Топ коментарі
+20
zельоний звіздьож гнид

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03.03.2026 15:16 Відповісти
+18
Ще одна гігаВАТНИЦЯ вискочила!
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03.03.2026 15:18 Відповісти
+16
Зразу після тих гігават, які торік обіцяв зеля.
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03.03.2026 15:16 Відповісти
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Зразу після тих гігават, які торік обіцяв зеля.
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03.03.2026 15:16 Відповісти
zельоний звіздьож гнид

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03.03.2026 15:16 Відповісти
доречі зараз досить непогано пішло.
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03.03.2026 15:23 Відповісти
Комунікаційний кейс "Пес дун" - єдине що у смарагдових завжди напоготові...
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03.03.2026 15:50 Відповісти
Ще одна гігаВАТНИЦЯ вискочила!
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03.03.2026 15:18 Відповісти
Забула добавить....якщо друзі не вкрадуть....
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03.03.2026 15:18 Відповісти
А де гігавати від презедента?
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03.03.2026 15:19 Відповісти
Поршенко скиздив і в ліпєцьк одвіз
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03.03.2026 15:37 Відповісти
Да низрена. Уже придумали куда продать полученные от ЕС генераторы. Малороссы хреновы. Ненавижу эту орду сомвов-малороссов. Прапорщики Шматки. Свинясьи души. Для меня они все это рода прокурора Пшонки. Свинячьи газенки. И харя ненасытная.
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03.03.2026 15:21 Відповісти
Цукерман це малорос?
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03.03.2026 15:43 Відповісти
Відкриють півтори тисячі палаток незламності з генераторами?
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03.03.2026 15:24 Відповісти
Піонєрка Сидоренко, все як при союзі все в майбутньому 🤢🤢🤢
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03.03.2026 15:24 Відповісти
А хто оплатить той "банкет"?
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03.03.2026 15:24 Відповісти
Мери міст 😸
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03.03.2026 15:25 Відповісти
Посполиті золотими зубами розплатяться
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03.03.2026 15:39 Відповісти
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03.03.2026 15:27 Відповісти
Я і не думав, що папа Карло тільки спроможний був вистругати одного буратіно з одного "палєна", а виявляється, що і Мальвіну можна замінити "карабельними атСОСНАМИ".
А то не дай боже соцесяйний, головну відмінну відзнаку (задертий ніс) "обдолбає" об Мальвіну.
І будемо мати буратіно-дятла.
А в Україні ЩЕ стільни не "освоєних" коштів(((
І від наївних союзників і таких же пересічних (поки що живих) укранців.
ТАК що ДОВІЧНЕ має бути.
Не тільки для буратіни а і для отсосен
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03.03.2026 15:57 Відповісти
Кто, как ворона «кра, кра, кра»,

Твердіт: «До завтра, до утра!» -

Тому колпак надєть пора.
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03.03.2026 15:27 Відповісти
ШО ЗНОВ? "Так це вже ж було" - Л.Кучма
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03.03.2026 15:30 Відповісти
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03.03.2026 15:35 Відповісти
Як говорив один чиновник відвідувачу: "Я кожного разу кажу вам приходити завтра, а ви вперто приходите сьогодні..."
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03.03.2026 15:35 Відповісти
Пошла суета))
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03.03.2026 15:44 Відповісти
Не забудьте на мацкву з кешем координати передати
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03.03.2026 15:44 Відповісти
у нас така хрень ,живить кожзавод та мікрорайон
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03.03.2026 15:45 Відповісти
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03.03.2026 15:46 Відповісти
ГігаВатів у нас вистачає, але вони всі в приватній власності ген зі всіма обленерго.
кому за це дякувати всі знають.
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03.03.2026 15:55 Відповісти
Свириденко: "До наступної зими ми спробуємо запустити руки по лікоть в бюджетні кошти".
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03.03.2026 15:58 Відповісти
Зеленський свій Гвт вже запустив!Тепер прийшла черга Свириденко? Як же ви надоїли вже, брехливі зелені злодюжки...
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03.03.2026 16:07 Відповісти
Ще одна гігаВатніця
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03.03.2026 16:15 Відповісти
Раніше при сталіну були многостаночніци і паші ангеліни а зараз при потужному гігаватниці.
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03.03.2026 16:23 Відповісти
А от, Трамп каже, що вже дуже пізно...
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03.03.2026 17:26 Відповісти
п и з д у н и ! ! !
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03.03.2026 18:02 Відповісти
ОБІЦЯНКИ ВІД ГУНДОСА

З марафону вилітає
Й по московії влучає…
Це міфічна наша Рута
У локшину Вови взута.

Заблукала вона в лісі
Де мільярд дерев густіші.
Вдарилася лобом в дріт
Через новий брехні звіт.

Через дріт йшов мегават
Що прийняти мав Рінат.
Мегават й ракета зникли!!!
До брехні ми Вови звикли!
28.10.2025
Анатолій Березенський
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03.03.2026 20:25 Відповісти
 
 