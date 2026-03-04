США контролюють водний простір Ірану, - речниця Трампа
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані.
Іранський режим буде знищено, - Лівітт
За її словами, протягом найближчих кількох годин США матимуть також "повне та абсолютне панування" над повітряним простором. Про це Лівіт сказала на брифінгу для преси 4 березня. За її словами, зараз немає жодного іранського корабля, який би знаходився "в русі".
"Немає жодного іранського корабля, який перебуває в русі – ні в Перській затоці, ні в Ормузькій протоці, ні в Оманській затоці. Ми очікуємо, що найближчим часом зможемо досягти повного й абсолютного контролю над повітряним простором Ірану", – сказала Лівітт.
Вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.
"Бандитський іранський терористичний режим буде повністю винищений. 47 років терпіння з боку світу щодо провідного спонсора терору добігли кінця. Кровожерливі терористичні лідери Ірану платять за свої злочини проти Америки – і платять власною кров'ю", – прессекретарка Білого дому.
Трамп дав оцінку війні з Іраном: "15 з 10"
Тим часом президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану. Про це йдеться під час брифінгу у Білому домі. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".
За словами президента, американські війська справляються надзвичайно добре і продовжать операцію у тому ж дусі. Він підкреслив високий рівень координації та потужності на фронті.
"У нас найсильніша армія у світі, і це безперечно", – наголосив Трамп, оцінюючи результати спільних дій із союзниками, зокрема Армією оборони Ізраїлю.
Іран без лідера
Асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера, однак головним фаворитом у боротьбі за посаду справді є 56-річний Моджтаба Хаменеї — син вбитого аятоли Алі Хаменеї.
Духовні лідери, які входять до Асамблеї експертів Ірану і відповідають за обрання верховного лідера, провели дві віртуальні зустрічі 3 березня — вранці та ввечері. Після цих консультацій Моджтаба Хаменеї став очевидним фаворитом.
Водночас частина духовенства висловлює застереження, побоюючись, що офіційне висунення може зробити його мішенню для США та Ізраїлю.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Ракети і шахеди більше не летять з Ірану?
Бажання Трампа "продемонструвати силу" США, може закінчитися грандіозним провалом.
Заодно покаже Китаю слабкі місця США.