США контролюють водний простір Ірану, - речниця Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані.

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Іранський режим буде знищено, - Лівітт

За її словами, протягом найближчих кількох годин США матимуть також "повне та абсолютне панування" над повітряним простором. Про це Лівіт сказала на брифінгу для преси 4 березня. За її словами, зараз немає жодного іранського корабля, який би знаходився "в русі".

"Немає жодного іранського корабля, який перебуває в русі – ні в Перській затоці, ні в Ормузькій протоці, ні в Оманській затоці. Ми очікуємо, що найближчим часом зможемо досягти повного й абсолютного контролю над повітряним простором Ірану", – сказала Лівітт.

Вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.

"Бандитський іранський терористичний режим буде повністю винищений. 47 років терпіння з боку світу щодо провідного спонсора терору добігли кінця. Кровожерливі терористичні лідери Ірану платять за свої злочини проти Америки – і платять власною кров'ю", – прессекретарка Білого дому.

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Трамп дав оцінку війні з Іраном: "15 з 10"

Тим часом президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану. Про це йдеться під час брифінгу у Білому домі. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".

За словами президента, американські війська справляються надзвичайно добре і продовжать операцію у тому ж дусі. Він підкреслив високий рівень координації та потужності на фронті.

"У нас найсильніша армія у світі, і це безперечно", – наголосив Трамп, оцінюючи результати спільних дій із союзниками, зокрема Армією оборони Ізраїлю.

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Іран без лідера

Асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера, однак головним фаворитом у боротьбі за посаду справді є 56-річний Моджтаба Хаменеї — син вбитого аятоли Алі Хаменеї.

Духовні лідери, які входять до Асамблеї експертів Ірану і відповідають за обрання верховного лідера, провели дві віртуальні зустрічі 3 березня — вранці та ввечері. Після цих консультацій Моджтаба Хаменеї став очевидним фаворитом.

Водночас частина духовенства висловлює застереження, побоюючись, що офіційне висунення може зробити його мішенню для США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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