УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
2 359 21

Трамп дав "15 з 10" військовій кампанії проти Ірану

Дональд Трамп високо оцінив результати операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час брифінгу у Білому домі. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати операції

За словами президента, американські війська справляються надзвичайно добре і продовжать операцію у тому ж дусі. Він підкреслив високий рівень координації та потужності на фронті.

"У нас найсильніша армія у світі, і це безперечно", – наголосив Трамп, оцінюючи результати спільних дій із союзниками, зокрема Армією оборони Ізраїлю.

Читайте: "Дурний і некомпетентний" Байден віддав багато американської зброї Україні задарма, - Білий дім

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з королем Бахрейну: обговорили захист від іранських дронів і ракет

Автор: 

Іран (3478) США (26710) Трамп Дональд (8918)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
воно ще й великий математик.
показати весь коментар
04.03.2026 23:16 Відповісти
+8
Чомусь згадався анекдот про Брєжнєва , який не має шкільних друзів бо він ніколи до школи і не ходив ...
показати весь коментар
04.03.2026 23:19 Відповісти
+5
Далі 15 він чисел не знає?
показати весь коментар
04.03.2026 23:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
воно ще й великий математик.
показати весь коментар
04.03.2026 23:16 Відповісти
Далі 15 він чисел не знає?
показати весь коментар
04.03.2026 23:17 Відповісти
Чомусь згадався анекдот про Брєжнєва , який не має шкільних друзів бо він ніколи до школи і не ходив ...
показати весь коментар
04.03.2026 23:19 Відповісти
Як в анекдоті - наш крокодил, как потім так і меряєм.
показати весь коментар
05.03.2026 07:04 Відповісти
Нова система координат. То 15 то є більше чи менше 10. Десь вони з Кличком пересікались.
показати весь коментар
04.03.2026 23:20 Відповісти
а міг би дати й 146 з 100 ))
показати весь коментар
04.03.2026 23:22 Відповісти
Ще не вечір. Щоб обнулити свої терміни і піти на третій він вже шукає підгрунтя. Далі продовження терміну з 4 до 6-ти років. А потім голосування на пеньках, де в бюлетні буде тільки два питання:
Чи не проти ви третього терміну рижого Джоні
1. Да не проти.
2. Ні не проти
показати весь коментар
04.03.2026 23:31 Відповісти
При тому втративши три F-15 при тому що Іран даже не застосовував літаки. Даже якщо Тромб обсериться то він дасть своєму памперсу 15 балів.
показати весь коментар
04.03.2026 23:26 Відповісти
там ше подейкують -2 радари до тааду, а це вже не якісь атм вшиві літачки.
показати весь коментар
04.03.2026 23:55 Відповісти
До того ж всі заслуги кампанії Тромб повинен ділити на два а то і на більше, так як в війні приймають участь ще Ізраїль і деякі країни НАТО
показати весь коментар
04.03.2026 23:59 Відповісти
Доні вирішив на старості поіграти в войнушку.......аморальна особа
показати весь коментар
04.03.2026 23:28 Відповісти
Мабуть ще ранувато казати гоп. Невідомо, які наслідки можуть бути.
показати весь коментар
04.03.2026 23:31 Відповісти
3.14
показати весь коментар
04.03.2026 23:39 Відповісти
Ну скромничает дедушка.
показати весь коментар
04.03.2026 23:41 Відповісти
насправді він п'ятнадцять дав маху.
показати весь коментар
04.03.2026 23:54 Відповісти
"Сам себе не похвалиш - ніхто й не помітить який ти гені... БОВДУР!"
показати весь коментар
05.03.2026 00:10 Відповісти
навіть не цікаво ці його висери обговорювати.
показати весь коментар
05.03.2026 00:15 Відповісти
Ніхто не знає чи в іранців є атомна зброя. Може вони встигли її виготовити. Ото буде сурприз якщо вони бахнуть по ізраїлю.
показати весь коментар
05.03.2026 01:07 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2026 02:25 Відповісти
Кувейт лупанув по трьом американським літакам - це високий рівень координації ?
показати весь коментар
05.03.2026 06:57 Відповісти
У Рудого три основних інстинкти приматів - -хватательний, жевательний і **........ний.
показати весь коментар
05.03.2026 07:09 Відповісти
 
 