Трамп дав "15 з 10" військовій кампанії проти Ірану
Президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час брифінгу у Білому домі. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".
Результати операції
За словами президента, американські війська справляються надзвичайно добре і продовжать операцію у тому ж дусі. Він підкреслив високий рівень координації та потужності на фронті.
"У нас найсильніша армія у світі, і це безперечно", – наголосив Трамп, оцінюючи результати спільних дій із союзниками, зокрема Армією оборони Ізраїлю.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
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