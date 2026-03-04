Трамп дав "15 з 10" військовій кампанії проти Ірану

Президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час брифінгу у Білому домі. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".

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Результати операції

За словами президента, американські війська справляються надзвичайно добре і продовжать операцію у тому ж дусі. Він підкреслив високий рівень координації та потужності на фронті.

"У нас найсильніша армія у світі, і це безперечно", – наголосив Трамп, оцінюючи результати спільних дій із союзниками, зокрема Армією оборони Ізраїлю.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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