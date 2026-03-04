Трамп поставил "15 из 10" военной кампании против Ирана

Президент США Дональд Трамп высоко оценил ход военной операции против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время брифинга в Белом доме. Глава Белого дома заявил, что оценивает эффективность кампании "на 15 из 10".

Результаты операции

По словам президента, американские войска справляются очень хорошо и продолжат операцию в том же духе. Он подчеркнул высокий уровень координации и мощности на фронте.

"У нас самая сильная армия в мире, и это бесспорно", – подчеркнул Трамп, оценивая результаты совместных действий с союзниками, в частности Армией обороны Израиля.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

