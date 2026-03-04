РУС
Трамп поставил "15 из 10" военной кампании против Ирана

Дональд Трамп высоко оценил результаты операции в Иране

Президент США Дональд Трамп высоко оценил ход военной операции против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время брифинга в Белом доме. Глава Белого дома заявил, что оценивает эффективность кампании "на 15 из 10".

Результаты операции

По словам президента, американские войска справляются очень хорошо и продолжат операцию в том же духе. Он подчеркнул высокий уровень координации и мощности на фронте.

"У нас самая сильная армия в мире, и это бесспорно", – подчеркнул Трамп, оценивая результаты совместных действий с союзниками, в частности Армией обороны Израиля.

Читайте: "Глупый и некомпетентный" Байден отдал много американского оружия Украине даром, - Белый дом

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседу с королем Бахрейна: обсудили защиту от иранских дронов и ракет

Иран (876) США (7161) Трамп Дональд (4700)
Топ комментарии
+6
воно ще й великий математик.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:16 Ответить
+4
Чомусь згадався анекдот про Брєжнєва , який не має шкільних друзів бо він ніколи до школи і не ходив ...
показать весь комментарий
04.03.2026 23:19 Ответить
+2
Далі 15 він чисел не знає?
показать весь комментарий
04.03.2026 23:17 Ответить
воно ще й великий математик.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:16 Ответить
Далі 15 він чисел не знає?
показать весь комментарий
04.03.2026 23:17 Ответить
Чомусь згадався анекдот про Брєжнєва , який не має шкільних друзів бо він ніколи до школи і не ходив ...
показать весь комментарий
04.03.2026 23:19 Ответить
Нова система координат. То 15 то є більше чи менше 10. Десь вони з Кличком пересікались.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:20 Ответить
а міг би дати й 146 з 100 ))
показать весь комментарий
04.03.2026 23:22 Ответить
Ще не вечір. Щоб обнулити свої терміни і піти на третій він вже шукає підгрунтя. Далі продовження терміну з 4 до 6-ти років. А потім голосування на пеньках, де в бюлетні буде тільки два питання:
Чи не проти ви третього терміну рижого Джоні
1. Да не проти.
2. Ні не проти
Чи не проти ви третього терміну рижого Джоні
1. Да не проти.
2. Ні не проти
показать весь комментарий
04.03.2026 23:31 Ответить
При тому втративши три F-15 при тому що Іран даже не застосовував літаки. Даже якщо Тромб обсериться то він дасть своєму памперсу 15 балів.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:26 Ответить
там ше подейкують -2 радари до тааду, а це вже не якісь атм вшиві літачки.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:55 Ответить
До того ж всі заслуги кампанії Тромб повинен ділити на два а то і на більше, так як в війні приймають участь ще Ізраїль і деякі країни НАТО
показать весь комментарий
04.03.2026 23:59 Ответить
Доні вирішив на старості поіграти в войнушку.......аморальна особа
показать весь комментарий
04.03.2026 23:28 Ответить
Мабуть ще ранувато казати гоп. Невідомо, які наслідки можуть бути.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:31 Ответить
3.14
показать весь комментарий
04.03.2026 23:39 Ответить
Ну скромничает дедушка.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:41 Ответить
насправді він п'ятнадцять дав маху.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:54 Ответить
"Сам себе не похвалиш - ніхто й не помітить який ти гені... БОВДУР!"
показать весь комментарий
05.03.2026 00:10 Ответить
 
 