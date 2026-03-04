РУС
Новости помощь Украине от США Поставки оружия для Украины
2 541 69

"Глупый и некомпетентный" Байден отдал много американского оружия Украине даром, - Белый дом

Кэролайн Левитт

В администрации Дональда Трампа раскритиковали "неразумное решение" предыдущего президента США Джо Байдена о передаче якобы лучшего американского оружия в Украину.

Об этом на брифинге 18 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

Критика Байдена

Левитт комментировала публикацию Трампа, который накануне обвинял Байдена в том, что экс-президент США передал Украине слишком много оружия, которое сейчас могли бы купить на Ближнем Востоке.

"К сожалению, четыре года в Белом доме сидел очень глупый и некомпетентный лидер, который отдал много нашего лучшего оружия даром, бесплатно, другой стране, очень далекой от нас, под названием Украина", - заявила она, указав, что Трамп считает это "неразумным решением".

Об Иране

По ее словам, Соединенные Штаты обладают "более чем достаточной способностью", чтобы не только успешно провести операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость", но и "безусловно пойти значительно дальше".

"И у нас есть запасы оружия в таких местах, о которых многие люди в этом мире даже не догадываются. Не сомневайтесь в силе США и мощи американской армии", - добавил Белый дом.

Байден Джо (625) оружие (1932) США (7161) Трамп Дональд (4700) Левитт Кэролайн (57)
Топ комментарии
+34
Готовят почву: если обосрутся в Иране, то виновата Украина.
04.03.2026 22:33 Ответить
+20
ні. насправді ЙОМУ ДУЖЕ ЖАЛЬ ЩО НАС НЕ РОЗЧАВИЛИ. Світ в Якому б РФ була до до Берліна для Трампа був би краще - він би спокійно торгував з РФ ресурсами без всіх цих санкцій і проблем

ТРАМП це скот а не людина
04.03.2026 22:39 Ответить
+16
В Трампа є власна Захарова?
04.03.2026 22:35 Ответить
Готовят почву: если обосрутся в Иране, то виновата Украина.
04.03.2026 22:33 Ответить
авжеж, вже готують запрошення ЗЄлі в Оральний кабінет

а по суті, ця ***** блондиніста крашена - ганьба Америки.
так не кажуть навіть у нас про папєрєдніків.
при цьому якісь сучки

.
04.03.2026 22:51 Ответить
А яким же дурнем був Франклін Рузвельт, який віддав в лендліз своєму ідеологічному ворогу СРСР одних тільки вантажівок 400 тисяч, а ще тисячі локомотивів, літаків, танків, стратегічних матеріалів. Але є підозріння, що майбутні покоління будуть із подякою згадувати саме Рузвельта, а не це руде, лохмате, брехливе , паталогічно жадібне чмо
04.03.2026 23:14 Ответить
Рузвельт був такий самий "лопух", як і Байден - і один, і другий "за копійки" повалили стратегічних противників Америки - нациську Германію та рашку, чужими руками

.
04.03.2026 23:37 Ответить
А могли б продати все це добро Гітлеру. У нього було багато награбованого золота зі всієї Європи. Він би щедро заплатив.
04.03.2026 23:44 Ответить
Ж/д купили собі Трампа, а цього старого маразматика понесло. Не треба було віддавати зброю Україні, а треба було її всю віддати Ізраїлю, бо у Трампа всі спонсори, родичі, друзі і партнери- ж/д, які башляють цьому хреновому бізнесмену і брехливому політику.
04.03.2026 23:00 Ответить
Ага. Хвіст махає собакою. А Натаньяху' (Ізраїль) Трампом. Прочитала в Еспресо статтю про те, що США з Ізраїлем начебто планують ліквідувати! як таку державу Іран. Не знаю, як це може .бути?, але мені це щось нагадує бажання Москви щодо України. Порівняння може і не коректне, але з точки зору міжнародного права і там і там - срака. Трампівська і Путінська.
04.03.2026 23:19 Ответить
А те шо кацапи без американської зброї нас би задавили - Трампу пох?
04.03.2026 22:34 Ответить
ні. насправді ЙОМУ ДУЖЕ ЖАЛЬ ЩО НАС НЕ РОЗЧАВИЛИ. Світ в Якому б РФ була до до Берліна для Трампа був би краще - він би спокійно торгував з РФ ресурсами без всіх цих санкцій і проблем

ТРАМП це скот а не людина
04.03.2026 22:39 Ответить
Світ злітає з котушок - але те шо він мочить Іран - це дуже добре
04.03.2026 22:49 Ответить
Бл@дь, йди смокчи.
04.03.2026 22:35 Ответить
В Трампа є власна Захарова?
04.03.2026 22:35 Ответить
Ага, це його альтерего...
04.03.2026 22:41 Ответить
так, Caroline Leavitt.
04.03.2026 22:51 Ответить
Заліпіть скотчем писок цьому старому маразматику.
04.03.2026 23:16 Ответить
Цій страшній шльондрі всього 28 років. Ось що Fox News робить. Не говорячи що він зі звичайних наркоманів робить MAGA.
04.03.2026 23:18 Ответить
А могла ще сказати ручна собачка Трампа?
Тільки повторити його нісенітницю.
04.03.2026 22:35 Ответить
Схоже, що рудий нам предʼявить рахунок за зброю, що надавав Байден.
04.03.2026 22:36 Ответить
Так здається спроби вже були, тільки цифри не зійшлися!
04.03.2026 22:44 Ответить
То були натяки, а справжній рахунок він нам ще виставить.
показать весь комментарий
.. здається..що восени Трампу буде не до виставляння рахунків.. Скоротять термін його маразму... )))
показать весь комментарий
350мільярдів. Вже давно предявляв. І навіть розвідданні переставав передавати.
показать весь комментарий
350 лярдів то було давно. Думаю, нова цифра буде більш шокуючою для нас. До речі, рідкоземи наші відібрав, *****, та нічого взамін не надав. От таке падло зараз сидить у ******* будинку.
показать весь комментарий
Рідкоземи ще в землі, там треба десяток років щоб налагодити видобуток.
показать весь комментарий
А коли він їх відібрав? Ще навіть копати ніхто не починав. Та муйня ще вилами по воді писана. Може їх і немає і всЙО було украдЄно до нас
показать весь комментарий
Навряд. Він то можливо дуже хоче, але навряд.
показать весь комментарий
***** насрав у мізки посадовців Білого дому конкретно
показать весь комментарий
Білий дім остаточно перетворено на Білий сортир. Суцідьний сморід від опаришів типу цієї безносої шльондри.
показать весь комментарий
Вона те саме що Захарова, просто "говорящая голова".
показать весь комментарий
Говоряща смокталка орального кабінету
показать весь комментарий
Компетентна розумниця? А коли буде розказувати, як її вумний і компетентний шеф хотів підняти прибором в примірочній універмагу 90 кг баксів але не впорався і обкакався.
04.03.2026 22:37 Ответить
Трампу начхати на українців і Україну ,
так як для нього головне мати справу з головним
терористом і вбивцею путлєром ,
так як бабло йому спати не дає спокійно !!
04.03.2026 22:38 Ответить
Задарма ти сосала на дачі Епштейна, курва ти облізла
04.03.2026 22:38 Ответить
До того ж Байден не дав Україні жодної зброї яка зараз використовується в Ірані. Так що жовтий старий серун в штани чеше повну нісенітницю
04.03.2026 22:41 Ответить
І взагалі, якщо вся адміністрація Тромба так зневажливо відноситься до України і в нашу сторону тільки одні притензії, то про які нах. гарантії безпеки взагалі може йти мова. Не дурно є таке прислів'я, що той хто кинув один раз кине й в наступні рази
04.03.2026 23:01 Ответить
З борделя її взяли на роботу напевно.
04.03.2026 22:38 Ответить
На жаль, чотири роки в Білому домі сидів дуже дурний і некомпетентний лідер,
Сидів чи сидить?).
04.03.2026 22:39 Ответить
Я не знав що 31 танк абрамс це половина усього бронетанкового парку США 🤡🤡🤡
04.03.2026 22:40 Ответить
Ну просто еталонна ПТ.
04.03.2026 22:41 Ответить
От який плюс у довбо*бізмі - його неможливо приховати...
04.03.2026 22:42 Ответить
Так пощо "скігліть", якщо в США є найбільше найкращої зброї... Чи таки немає достатньо? Чи не найкраща? Щось мутить дід...
04.03.2026 22:44 Ответить
ця історія нагадує анекдот про 3 конверти
04.03.2026 22:45 Ответить
Байден насрав в штани трампу так само, як Порошенко насрав в штани зеленському!
04.03.2026 22:45 Ответить
Зєля казав - лиш би допомагав не иак як Байден. Ось і не так.
04.03.2026 22:46 Ответить
Що Доня , погано вести війну з одним дискомбобуляром ? і хто з тоді з вас тупий? Байден дав Україні зброю бо нам було тяжко воювати з кацапами ,ти ж напав на персів не маючи запасу.
04.03.2026 22:46 Ответить
Завдяки тій зброї (принаймі частково, бо китайські дрони вибили більше ніж все передане) плешивому зараз немає чим допомогти Ірану.
04.03.2026 22:54 Ответить
це вже стало світовою тенденцією - кожний наступний президент гірше папєрєдніка.
04.03.2026 22:55 Ответить
ми дурні шо віддали ядерну зброю америкосам
04.03.2026 22:55 Ответить
Ми її не американцям віддали. Це раз.
По друге, в нас тоді просто не було вибору.
04.03.2026 23:26 Ответить
То я не розумію, де та зброя ?
04.03.2026 22:57 Ответить
А Будапештський Меморандум з ким ви підписували, ляді?
Чи вже забувся той панічний жах Холодної війни, коли сотні боєголовок з України цілилися по території США?
Це такі дрібнички, про які так легко забути?
США - гівно, а не союзник.
04.03.2026 22:59 Ответить
Гвіно це ти, флюгер, що судить країну через купку дебілів.
04.03.2026 23:28 Ответить
Рижий насильник, педефіл і мудак щукає собі виправдання.
04.03.2026 23:01 Ответить
100% - коли Тромб облажається з Іраном - це він буде вважати виправданням
04.03.2026 23:08 Ответить
Дурнуватий куча ще більше віддав!
04.03.2026 23:02 Ответить
Про третій у світі арсенал ядерної зброї сьогодні нагадують лише суперечки щодо того, чи була відмова від нього зрадою, неминучістю або ж помилкою, яка більше, ніж злочин.
Це 176 міжконтинентальних балістичних ракет і пускових шахт для них, від 1514 до 2156 боєзарядів стратегічної зброї, від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів та від 30 до 43 важких бомбардувальників, оснащених ядерною зброєю.
"Всього в українській тактичній та стратегічній зброї було 67-85 тонн збройового плутонію та 80-102 тонн високозбагаченого урану. Загалом це цінності вартістю 41,4-52,5 млрд доларів! Нагадаю: весь держбюджет України у 92-93 роках складав 7-9 млрд доларів".
Розпад Союзу, коли замість однієї "Верхньої Вольти з ракетами" їх стає чотири - Росія, Україна, Білорусь і Казахстан, був страшним сном західних лідерів.
Визнання України як незалежної держави з боку США було пов'язане з зобов'язаннями України позбутися ядерної зброї. Це не було прописано, але про це говорилося.
На початку 90-х американці хотіли, щоб Україна відмовилася не лише від ядерної зброї, але й від своєї ракетної промисловості - На нас серйозно тиснули - дійшло до того, що пропонували величезні гроші за закриття "Південмашу".
Ми відмовилися.
04.03.2026 23:02 Ответить
Стосовно уроків Будапешта більшість експертів сходяться на двох висновках.

Перший - зберегти ядерний статус у 1990-х Україна змогла б, тільки якби опинилася в ізоляції та стала другою Північною Кореєю, чи Іраном.

Другий - на переговорах Україна продешевила.
04.03.2026 23:04 Ответить
Найбільш важливу для національної безпеки України складову ЯЗ Україна втратила до Будапештського меморандума. Мова про тактичну ЯЗ.

Будапештський меморандум (5 грудня 1994 року) стосувався лише стратегічної ядерної зброї та приєднання України до Договору про нерозповсюдження (ДНЯЗ). Тактичні ЯЗ вивезли за 2 роки до того - на підставі Біловезьких угод (грудень 1991) та Алматинських домовленостей СНД. Верховна Рада в 1993 році вимагала компенсації за вже вивезені тактичні боєголовки, але це було постфактум.

Тактичних ядерних боєголовок (ЯЗ) з України до росії вивезли від 2800 до 4200 одиниць (за різними оцінками українських і західних джерел, включаючи Вікіпедію, інтерв'ю генерала Олександра Скіпальського та заяви Юрія Костенка). Точної цифри досі немає через хаос розпаду СРСР і відсутність повного українського обліку - ********** зберігалися під контролем московських структур (10-те/12-те Головне управління Генштабу). Вивіз відбувся в першій половині 1992 року (листопад 1991 - початок травня 1992). Останній ешелон з ЯЗ перетнув кордон на початку травня 1992 року - на 25 днів раніше запланованого терміну (Алматинські домовленості СНД вимагали до 1 липня). Транспортували залізницею вагонами/ешелонами, російські бригади працювали цілодобово.

Точних даних про типи, кількість по кожному типу та індивідуальну потужність тактичних ядерних зарядів (ЯЗ / ЯБЧ), вивезених з України в 1992 році, у відкритих джерелах немає. Це була закрита номенклатура 12-го Головного управління МО СРСР (пізніше РФ), а український облік був неповним і базувався лише на загальних цифрах (2633 за українським обліком / 2883 за російським, або ширша оцінка 2800-4200). Жоден офіційний документ (ТСК ВР, доповіді Скіпальського, Філатова, Костенка чи західні звіти NTI/SIPRI) не розкриває повний розподіл. Загальні типи тактичних ЯЗ (стандартні радянські зразки, що були в Україні).
На основі радянської номенклатури та непрямих згадок (генерали Філатов, Скіпальський та історичні дослідження):
Авіаційні ядерні бомби (наймасовіші в Україні):
ТН-1000 / ТН-1200 (45 кт), РН-28 (5 кт), РН-40 (~30 кт) та подібні. Потужність - від 5 до 45+ кт.
Бойові частини для оперативно-тактичних ракет:
Для 9К79 «Точка-У» (SS-21) - до 100 кт (часто 10-50 кт).
Для 9К52 «Луна-М» (FROG-7) та Р-17 «Скад» - аналогічно 10-100 кт.
Артилерійські ядерні снаряди:
152 мм (для 2С3 «Акація» тощо) - від <1 кт до 10 кт.
203 мм (для 2С7 «Піон») - до 10+ кт.
Інженерні ядерні міни (ядерні фугаси) - потужність від 0,1-10 кт (для підриву об'єктів).І
Іноді згадують ще торпеди та спеціальні ********** для флоту (Чорноморський флот у Криму), але їх частка була малою.
Загалом - близько 13-20 різних номенклатур ЯЗ (точної цифри немає).
Потужність більшості тактичних ЯЗ - від 0,1-1 кт до 100 кт (на відміну від стратегічних мегатонних). Вони були «простіші» в зберіганні, ніж стратегічні.
Засоби доставки (носії) ЯЗ (боєголовки зберігалися окремо від носіїв (радянська доктрина)).
Носії/засоби доставлення в Україні:
Оперативно-тактичні ракетні комплекси - 9К79 «Точка-У» (основний), 9К52 «Луна-М», Р-17 «Скад».
Тактична авіація - Су-24, Су-17, МіГ-27 (з підвісними ядерними бомбами).
Артилерія - самохідні гармати 2С3 «Акація» (152 мм), 2С7 «Піон» (203 мм).
Інженерні війська - для ядерних мін.

Джерело - американський ШІ.
показать весь комментарий
04.03.2026 23:45 Ответить
Так Трамп потужно обісрав Зеленського, назвавший його Барнумом, начальника цирку уродів та короля надувательства.
04.03.2026 23:06 Ответить
Хто небуть, прекажіть їй щоб повернула ядерку, за неналежне невиконання гарантій безпеки з боку США.
04.03.2026 23:11 Ответить
Піндоси в нас наче надра забрали за зброю, чи я щось не розумію? Атомну зброю вони теж забрали і передали паРаші.
04.03.2026 23:12 Ответить
Якби сказала те саме про Ізраїль, завтра вибачалась а найближчій синагозі за анти-семітизм.

МАГА не ******* Україну, бо Україна для них дитина Байдена, відносяться до нас як то прийомної дитини, розуміють, що на вулицю не викинути, але годують нас немащеним грісом.
04.03.2026 23:18 Ответить
Цинічні збочені потвори, що тільки прикриваються моральними цінностями та демократією.
04.03.2026 23:27 Ответить
show must go on
04.03.2026 23:28 Ответить
весела американська демократія
04.03.2026 23:34 Ответить
Там була ще заява: «у Трампакса було відчуття based on facts, що Іран збирається завдати удару по США». Насправді, це жах якими мотивами користуються управлінці в США. У Трампа було відчуття і факти підігнали чи були факти? Удар по Ірану нанесений «відчуттями» людиною з нарцистичним розладом і комплексом неповноцінності, судячи із заяв. Похрін на той Іран. Не похрін, як приймаються рішення у США, як найпотужнішої «демократичної правової» країни світу. Це не державне виважене управління «систем стримань і противаг». А рішення тупого маразматичного бариги, якому підкоряються. Світ чекають випробування. Ідіоти у влади.
04.03.2026 23:31 Ответить
наступні вибори президента США будуть самими цікавими . А їх наслідки самими неочікуванними . Ну а трампу краще буде зразу на другий день після них , померти .
04.03.2026 23:35 Ответить
Ні, Україну зараз навчили і ми можемо закрити небо від шахедів над американськими базами, але - угода.
04.03.2026 23:48 Ответить
 
 