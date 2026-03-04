"Глупый и некомпетентный" Байден отдал много американского оружия Украине даром, - Белый дом

В администрации Дональда Трампа раскритиковали "неразумное решение" предыдущего президента США Джо Байдена о передаче якобы лучшего американского оружия в Украину.

Об этом на брифинге 18 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

Критика Байдена

Левитт комментировала публикацию Трампа, который накануне обвинял Байдена в том, что экс-президент США передал Украине слишком много оружия, которое сейчас могли бы купить на Ближнем Востоке.

"К сожалению, четыре года в Белом доме сидел очень глупый и некомпетентный лидер, который отдал много нашего лучшего оружия даром, бесплатно, другой стране, очень далекой от нас, под названием Украина", - заявила она, указав, что Трамп считает это "неразумным решением".

Об Иране

По ее словам, Соединенные Штаты обладают "более чем достаточной способностью", чтобы не только успешно провести операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость", но и "безусловно пойти значительно дальше".

"И у нас есть запасы оружия в таких местах, о которых многие люди в этом мире даже не догадываются. Не сомневайтесь в силе США и мощи американской армии", - добавил Белый дом.

