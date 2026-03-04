"Глупый и некомпетентный" Байден отдал много американского оружия Украине даром, - Белый дом
В администрации Дональда Трампа раскритиковали "неразумное решение" предыдущего президента США Джо Байдена о передаче якобы лучшего американского оружия в Украину.
Об этом на брифинге 18 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
Критика Байдена
Левитт комментировала публикацию Трампа, который накануне обвинял Байдена в том, что экс-президент США передал Украине слишком много оружия, которое сейчас могли бы купить на Ближнем Востоке.
"К сожалению, четыре года в Белом доме сидел очень глупый и некомпетентный лидер, который отдал много нашего лучшего оружия даром, бесплатно, другой стране, очень далекой от нас, под названием Украина", - заявила она, указав, что Трамп считает это "неразумным решением".
Об Иране
По ее словам, Соединенные Штаты обладают "более чем достаточной способностью", чтобы не только успешно провести операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость", но и "безусловно пойти значительно дальше".
"И у нас есть запасы оружия в таких местах, о которых многие люди в этом мире даже не догадываются. Не сомневайтесь в силе США и мощи американской армии", - добавил Белый дом.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.
а по суті, ця *****
блондиністакрашена - ганьба Америки.
так не кажуть навіть у нас про папєрєдніків.
при цьому якісь сучки
.
.
ТРАМП це скот а не людина
Тільки повторити його нісенітницю.
так як для нього головне мати справу з головним
терористом і вбивцею путлєром ,
так як бабло йому спати не дає спокійно !!
Сидів чи сидить?).
По друге, в нас тоді просто не було вибору.
Чи вже забувся той панічний жах Холодної війни, коли сотні боєголовок з України цілилися по території США?
Це такі дрібнички, про які так легко забути?
США - гівно, а не союзник.
Це 176 міжконтинентальних балістичних ракет і пускових шахт для них, від 1514 до 2156 боєзарядів стратегічної зброї, від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів та від 30 до 43 важких бомбардувальників, оснащених ядерною зброєю.
"Всього в українській тактичній та стратегічній зброї було 67-85 тонн збройового плутонію та 80-102 тонн високозбагаченого урану. Загалом це цінності вартістю 41,4-52,5 млрд доларів! Нагадаю: весь держбюджет України у 92-93 роках складав 7-9 млрд доларів".
Розпад Союзу, коли замість однієї "Верхньої Вольти з ракетами" їх стає чотири - Росія, Україна, Білорусь і Казахстан, був страшним сном західних лідерів.
Визнання України як незалежної держави з боку США було пов'язане з зобов'язаннями України позбутися ядерної зброї. Це не було прописано, але про це говорилося.
На початку 90-х американці хотіли, щоб Україна відмовилася не лише від ядерної зброї, але й від своєї ракетної промисловості - На нас серйозно тиснули - дійшло до того, що пропонували величезні гроші за закриття "Південмашу".
Ми відмовилися.
Перший - зберегти ядерний статус у 1990-х Україна змогла б, тільки якби опинилася в ізоляції та стала другою Північною Кореєю, чи Іраном.
Другий - на переговорах Україна продешевила.
Будапештський меморандум (5 грудня 1994 року) стосувався лише стратегічної ядерної зброї та приєднання України до Договору про нерозповсюдження (ДНЯЗ). Тактичні ЯЗ вивезли за 2 роки до того - на підставі Біловезьких угод (грудень 1991) та Алматинських домовленостей СНД. Верховна Рада в 1993 році вимагала компенсації за вже вивезені тактичні боєголовки, але це було постфактум.
Тактичних ядерних боєголовок (ЯЗ) з України до росії вивезли від 2800 до 4200 одиниць (за різними оцінками українських і західних джерел, включаючи Вікіпедію, інтерв'ю генерала Олександра Скіпальського та заяви Юрія Костенка). Точної цифри досі немає через хаос розпаду СРСР і відсутність повного українського обліку - ********** зберігалися під контролем московських структур (10-те/12-те Головне управління Генштабу). Вивіз відбувся в першій половині 1992 року (листопад 1991 - початок травня 1992). Останній ешелон з ЯЗ перетнув кордон на початку травня 1992 року - на 25 днів раніше запланованого терміну (Алматинські домовленості СНД вимагали до 1 липня). Транспортували залізницею вагонами/ешелонами, російські бригади працювали цілодобово.
Точних даних про типи, кількість по кожному типу та індивідуальну потужність тактичних ядерних зарядів (ЯЗ / ЯБЧ), вивезених з України в 1992 році, у відкритих джерелах немає. Це була закрита номенклатура 12-го Головного управління МО СРСР (пізніше РФ), а український облік був неповним і базувався лише на загальних цифрах (2633 за українським обліком / 2883 за російським, або ширша оцінка 2800-4200). Жоден офіційний документ (ТСК ВР, доповіді Скіпальського, Філатова, Костенка чи західні звіти NTI/SIPRI) не розкриває повний розподіл. Загальні типи тактичних ЯЗ (стандартні радянські зразки, що були в Україні).
На основі радянської номенклатури та непрямих згадок (генерали Філатов, Скіпальський та історичні дослідження):
Авіаційні ядерні бомби (наймасовіші в Україні):
ТН-1000 / ТН-1200 (45 кт), РН-28 (5 кт), РН-40 (~30 кт) та подібні. Потужність - від 5 до 45+ кт.
Бойові частини для оперативно-тактичних ракет:
Для 9К79 «Точка-У» (SS-21) - до 100 кт (часто 10-50 кт).
Для 9К52 «Луна-М» (FROG-7) та Р-17 «Скад» - аналогічно 10-100 кт.
Артилерійські ядерні снаряди:
152 мм (для 2С3 «Акація» тощо) - від <1 кт до 10 кт.
203 мм (для 2С7 «Піон») - до 10+ кт.
Інженерні ядерні міни (ядерні фугаси) - потужність від 0,1-10 кт (для підриву об'єктів).І
Іноді згадують ще торпеди та спеціальні ********** для флоту (Чорноморський флот у Криму), але їх частка була малою.
Загалом - близько 13-20 різних номенклатур ЯЗ (точної цифри немає).
Потужність більшості тактичних ЯЗ - від 0,1-1 кт до 100 кт (на відміну від стратегічних мегатонних). Вони були «простіші» в зберіганні, ніж стратегічні.
Засоби доставки (носії) ЯЗ (боєголовки зберігалися окремо від носіїв (радянська доктрина)).
Носії/засоби доставлення в Україні:
Оперативно-тактичні ракетні комплекси - 9К79 «Точка-У» (основний), 9К52 «Луна-М», Р-17 «Скад».
Тактична авіація - Су-24, Су-17, МіГ-27 (з підвісними ядерними бомбами).
Артилерія - самохідні гармати 2С3 «Акація» (152 мм), 2С7 «Піон» (203 мм).
Інженерні війська - для ядерних мін.
Джерело - американський ШІ.
МАГА не ******* Україну, бо Україна для них дитина Байдена, відносяться до нас як то прийомної дитини, розуміють, що на вулицю не викинути, але годують нас немащеним грісом.