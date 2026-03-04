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Новини Допомога Україні від США Поставки зброї для України
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"Дурний і некомпетентний" Байден віддав багато американської зброї Україні задарма, - Білий дім

Керолайн Левітт

В адміністрації Дональда Трампа розкритикували "нерозумне рішення" попереднього президента США Джо Байдена за передачу буцімто найкращої американської зброї в Україну.

Про це на брифінгу 4 березня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Байдена

Левітт коментувала публікацію Трампа, який напередодні звинувачував Байдена у тому, що експрезидент США передав Україні забагато зброї, яку зараз могли б купити на Близькому Сході.

"На жаль, чотири роки в Білому домі сидів дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато нашої найкращої зброї задарма, безкоштовно, іншій країні дуже далекій від нас, на ім'я Україна", - заявила вона, вказавши, що Трамп вважає це "нерозумним рішенням".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп "розчарований" як Україною, так і Росією. Він хоче дій, а не розмов, - Білий дім

Про Іран

За її словами, Сполучені Штати володіють "більш ніж достатньою спроможністю", щоб не лише успішно провести операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють", але й "безумовно піти значно далі".

"І ми маємо запаси зброї в таких місцях, про які багато людей у цьому світі навіть не здогадуються. Не сумнівайтеся в силі США та могутності американської армії", - додав Білий дім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп

Автор: 

Байден Джо (2833) зброя (7905) США (26710) Трамп Дональд (8918) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+67
Готовят почву: если обосрутся в Иране, то виновата Украина.
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04.03.2026 22:33 Відповісти
+52
ні. насправді ЙОМУ ДУЖЕ ЖАЛЬ ЩО НАС НЕ РОЗЧАВИЛИ. Світ в Якому б РФ була до до Берліна для Трампа був би краще - він би спокійно торгував з РФ ресурсами без всіх цих санкцій і проблем

ТРАМП це скот а не людина
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04.03.2026 22:39 Відповісти
+42
В Трампа є власна Захарова?
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04.03.2026 22:35 Відповісти
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наступні вибори президента США будуть самими цікавими . А їх наслідки самими неочікуванними . Ну а трампу краще буде зразу на другий день після них , померти .
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04.03.2026 23:35 Відповісти
Якщо ті вибори в США ще будуть. Краснов ще здається в 2024 сказав що коли його виберуть президентом то і будуть їх ОСТАННІ ВИБОРИ.
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05.03.2026 03:15 Відповісти
якщо не буде імпічменту... посуне тр на третій термін...
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05.03.2026 09:08 Відповісти
Ні, Україну зараз навчили і ми можемо закрити небо від шахедів над американськими базами, але - угода.
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04.03.2026 23:48 Відповісти
Вашингтон ще таких патлатих ідіоток у владі не бачив.
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05.03.2026 00:10 Відповісти
Новости из США, как кадры из фильма Идиократия и сериала The Boys.
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05.03.2026 01:08 Відповісти
Точно так. Трамп от Байдена глупее и очень глупее...
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05.03.2026 06:13 Відповісти
США не умеют дымать глобалъно и понимают и уважают только силу, боятся силу. Украине надо в сторону ядерной программы двигаться если хотят сохранить страну, больше нет ни одного реального варианта
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05.03.2026 06:44 Відповісти
Двбйб
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05.03.2026 07:14 Відповісти
До американської зброї питань нема - гарна річ. Питання до тих дегенератів, що нерозумно її використовують. А Україна не настільки далека, принаймні ближча за Іран.
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05.03.2026 07:18 Відповісти
Зате Трампуха "геній "в географії! Це щодо Криму і чотирьох океанів навколо нього.
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05.03.2026 07:31 Відповісти
Огидно читати такі заяви від офіційних осіб США. Ще огидніше бачити мовчазну реакцію громадян америки на дії своїх лідерів, які принижують США.
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05.03.2026 07:37 Відповісти
на фоні цього лепету , Трамп онька непорозумнішав..Тільки стало видно що маразм і дебелізм прогресує... особливо коли в кабінеті висить портрет де Гітлер ********** х..йло з Трампом...
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05.03.2026 07:37 Відповісти
Щож продовжуй Зеля дякувати трампу ,який переживає за міжнародного терориста путіна ,ось це оплот демократії ,ганьба Трампу і його недоумкам людина яка навіть не спроможна освоїти географію 6 класу.
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05.03.2026 08:12 Відповісти
Скотина. Урод. Сволочь.
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05.03.2026 08:16 Відповісти
Іноді навіть геть дурне коли мовчить-може виглядати розумним...
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05.03.2026 08:19 Відповісти
Сказав обісраний розумник
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05.03.2026 08:23 Відповісти
ну, шо ви ото накинулись на "красуню" керолайн?
згадайте нашу мендель!
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05.03.2026 08:29 Відповісти
Ну вибачте що не померли від рук казлорилих андрофагів, нам так прикро Найкращу зброю))) Ну якщо у штатів найкраща зброя це «Джавелін» та "Хамві", тоді спішу вас розчарувати, в Ірані ви всретесь. Чи вже всрались?
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05.03.2026 09:00 Відповісти
Ще одне...ДЕБІЛЬНЕ!!!
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05.03.2026 09:05 Відповісти
Лялечка-дрочилка - трумп схоже падкий на блондиночок
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05.03.2026 09:10 Відповісти
"Дурний і некомпетентний" Байден віддав багато американської зброї Україні задарма, - Білий дім

Період "вали на предшественника" у Трампа затягнувся.

Прикриття словесами внутрішнього розуміння реальності речей - " х*йовому танцору мешает... Байден" - це по ніби по Фрейду. При українських політиках теж є подібна стервозні анігерман -мендель
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05.03.2026 09:10 Відповісти
Найбільша дурість Байдена заключається втому що не довів справу Трампа до суду і не позбавив його волі.
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05.03.2026 09:11 Відповісти
Шось це вже нагадує істерику. Десь я таке вже чув
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05.03.2026 09:25 Відповісти
значит, Байден молодец!
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05.03.2026 09:45 Відповісти
А Трамп висипав купу зброї дарма на Іран.
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05.03.2026 09:49 Відповісти
Ти по-тринди, дурепа. Зараз перси з вас дур виб'ють - прийдеться питати у "далекій" України - що робити?
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05.03.2026 09:51 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&rlz=1C1ASUC_enUA614UA614&oq=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B1&aqs=chrome.1.69i57j0i13i512l9.12190j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjcx-7toYiTAxWQSfEDHROwHxkQgK4QegYIAQgAEAM Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, по которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире, получив взамен от РФ, США и Великобритании заверения безопасности. Гаранты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, не применять силу или экономическое давление. Байден, как человек чести, порядочности, человек долга выполнял подписанные гарантии США по безопасности Украине. К сожалению, нынешняя администрация США забыла об этих обязательствах. Через не выполнение этих обязательств в Украине погибли сотни тысяч ее граждан, это позор для США
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05.03.2026 09:55 Відповісти
Он нормальный мужик он дал оружие не зажал, а вот куда оно кануло не понятно ? Не так как оружие как бабло которое зашло перевесит на весах любое оружие..
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05.03.2026 10:06 Відповісти
В Америці правлять не імена, не будьте такі наївні! Там вже сотні років править система, перед початком війни треба було щоб був sleepy Jo, зараз коли вирішили ситуацію змінити і почати свою війну в Ірані прийшов артистичний, епатажний Донні!
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05.03.2026 10:50 Відповісти
Про туалетний папір на трильйони доларів в Будапешті забули...
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05.03.2026 14:23 Відповісти
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