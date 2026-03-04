"Дурний і некомпетентний" Байден віддав багато американської зброї Україні задарма, - Білий дім
В адміністрації Дональда Трампа розкритикували "нерозумне рішення" попереднього президента США Джо Байдена за передачу буцімто найкращої американської зброї в Україну.
Про це на брифінгу 4 березня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.
Критика Байдена
Левітт коментувала публікацію Трампа, який напередодні звинувачував Байдена у тому, що експрезидент США передав Україні забагато зброї, яку зараз могли б купити на Близькому Сході.
"На жаль, чотири роки в Білому домі сидів дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато нашої найкращої зброї задарма, безкоштовно, іншій країні дуже далекій від нас, на ім'я Україна", - заявила вона, вказавши, що Трамп вважає це "нерозумним рішенням".
Про Іран
За її словами, Сполучені Штати володіють "більш ніж достатньою спроможністю", щоб не лише успішно провести операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють", але й "безумовно піти значно далі".
"І ми маємо запаси зброї в таких місцях, про які багато людей у цьому світі навіть не здогадуються. Не сумнівайтеся в силі США та могутності американської армії", - додав Білий дім.
- Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів.
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Період "вали на предшественника" у Трампа затягнувся.
Прикриття словесами внутрішнього розуміння реальності речей - " х*йовому танцору мешает... Байден" - це по ніби по Фрейду. При українських політиках теж є подібна стервозні анігерман -мендель