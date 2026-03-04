"Дурний і некомпетентний" Байден віддав багато американської зброї Україні задарма, - Білий дім

В адміністрації Дональда Трампа розкритикували "нерозумне рішення" попереднього президента США Джо Байдена за передачу буцімто найкращої американської зброї в Україну.

Про це на брифінгу 4 березня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Байдена

Левітт коментувала публікацію Трампа, який напередодні звинувачував Байдена у тому, що експрезидент США передав Україні забагато зброї, яку зараз могли б купити на Близькому Сході.

"На жаль, чотири роки в Білому домі сидів дуже дурний і некомпетентний лідер, який віддав багато нашої найкращої зброї задарма, безкоштовно, іншій країні дуже далекій від нас, на ім'я Україна", - заявила вона, вказавши, що Трамп вважає це "нерозумним рішенням".

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Про Іран

За її словами, Сполучені Штати володіють "більш ніж достатньою спроможністю", щоб не лише успішно провести операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють", але й "безумовно піти значно далі".

"І ми маємо запаси зброї в таких місцях, про які багато людей у цьому світі навіть не здогадуються. Не сумнівайтеся в силі США та могутності американської армії", - додав Білий дім.

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