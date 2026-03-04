Іспанія заявила, що не стане "васалом" США
У Мадриді після погроз Трампа розірвати торговельні відносини заявили, що не будуть "васалами" США.
Таку заяву зробила віцепрем'єрка Іспанії Марія Хесус Монтеро, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп хоче зупинити торгівлю з Іспанією
"Ми не будемо нічиїм васалом. Ми не будемо терпіти жодних погроз, і ми обстоюватимемо наші цінності", - наводять європейські ЗМІ слова Монтеро.
Її слова пролунали після того, як напередодні президент США пригрозив розірвати торговельні відносини з Іспанією.
Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у середу підтримав прем'єра Іспанії Педро Санчеса. В Єлисейському палаці повідомили, що французький лідер "поговорив із прем'єром Іспанії, щоб висловити йому європейську солідарність з боку Франції у зв'язку з нещодавніми погрозами економічного тиску щодо Іспанії".
Санчес згадав про Ірак
Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Ізраїль, США та Іран припинити військові дії та повернутися до дипломатії.
"Позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", - зазначив він.
Також Санчес згадав про операцію проти Іраку.
"Двадцять три роки тому США втягнули нас у війну, щоб ліквідувати зброю масового знищення Саддама Хусейна, встановити демократію та гарантувати глобальну безпеку. Насправді ж це мало протилежний ефект", - додав прем'єр Іспанії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану.
- Трамп заявив, що США припинять усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.
- В уряді Іспанії у відповідь Трампа припинити "всю торгівлю" через відмову надавати бази для ударів по Ірану закликали Вашингтон поважати відносини між країнами та угоду з ЄС.
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І Іспанія і Франція заявили, що не будуть приймати участь у авантюпі ******, що почав " маленьку війнушку" для пепеключення уваги від педофільсткого скандалу Епштейна, де сам Трумп приймав участь.
Ця аввнтюра не закінчиця нічим. Як нічим вона закінчилась влітку. А до цього була така сама авантюра в Іраку.
В Іраку, попри наземну операцію 22 роки йде спершу партиза5ська війна по 2011, потім війна із ІГІЛ і кінця краю цьому немає.
якщо РДК на боці України то російська федерація на боці України?
тете, чого я не писав
Синяя дивизия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. División Azul, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Blaue Division) - дивизия из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F испанских добровольцев, сражавшихся на стороне Германии в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны. Номинально считаясь укомплектованной членами «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0 Испанской фаланги», на самом деле «Голубая дивизия» представляла собой смесь солдат регулярных войск, ветеранов Гражданской войны (как правило, из воевавших на франкистской стороне) и членов фалангистской милиции. Была составлена по испанским канонам: четыре пехотных полка и один артиллерийскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-echomsk-2 [2].
«Голубая дивизия» была единственным соединением вермахта, награждённым «собственной» медальюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] (учреждённой в её честь)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4].
читайте все в розумних статтях, де ви начиталися, а не тільки те що вам сподобалося.
Со стороны Колумбии и Казахстана имеются участие лиц в конфликте. Они присутствуют в составе кацапских стрелковых отделений.
"Синяя (голубая дивизия) формировалась в Испании и присутствовала (начиналала присутствовать) на Восточном фронте как обособленное воинское формирование. С испанской структурой управления, снабжения и медицины.
Рассмотрим это проще:
Мог гражданин Казахстана/Колумбии поехать воевать в Украину? Мог.
Могла быть сформирована испанская дивизия без поддержки Франко?
Могли без участия Коминтерна командиры Красной Армии ехать в составе интернациональный сил отдавать землю крестьянам Гранады?
всі могли
і "Вагнер" формувати пуйло допомогав, але де б він не був, у всяких африканських війнах і конфліктах, рф офіційно не учасник
так, Франко дозволив і допоміг формуванню дивізії, але з цікавою умовою - воювати тільки проти радянських комуністів, певною мірою як помста за організацію і активну участь в громадянській війні в Іспанії. Вважаючи, що до певного моменту німеччина і совок були союзникам, то може іспанські добровольці взагалі не учасники другої світової?)))
Адже за все прийдеться заплатити.
Й тут абсолютно неважливо що хто декларує (усякі там осуждамси) ... Важливо що "дефакто" . Дефакто Шпанія надає політичну й фінансову допомогу : хізбаллі , хамасу й іншим проіранським угрупуванням . Виступає ретранслятором їх наративів ... Вважає їх "міністрів" легальною владою , чия інфа заслуговує довіру шпанських червонодупиків .
Відбувається суцільна ДЕ-реконкіста . Тобто до реанімації "аль-Андалуза" не так далеко . Хача помічу -- що до тієї толерантності яка була в аль-Андалузі ********* ісламским країнам як "до моря срачки" . Я вже не кажу про тих терористів яких підтримує іспанська влада . Ірландська в цьому не крайща . Різниця в тому, що ісламісти в Ірландії ПОКИ Й ЩЕ не вбивали на вокзалі в Дубліні жодної людини . А ось в Мадриді - 300 загиблих . Мабуть ******* іспанці виявилися дрібними боягузами й саме тому пішли на поступки вбивцям й гвалтівникам .
Не знаю чому про це ніхто не пише, але ж у поточному 3.14здорізі трумп не є ініціатором. Там виправдано та логічно Ізраїль сидить за кермом. А долучення до екзекуції декількох найпотужніших країн Європи робить її колективною. Тому ось ці заяви іспанських системно хворих йдуть мимо каси