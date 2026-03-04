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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Іспанія заявила, що не стане "васалом" США

Мадрид відкинув погрози Трампа щодо торгівлі

У Мадриді після погроз Трампа розірвати торговельні відносини заявили, що не будуть "васалами" США.

Таку заяву зробила віцепрем'єрка Іспанії Марія Хесус Монтеро, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп хоче зупинити торгівлю з Іспанією

"Ми не будемо нічиїм васалом. Ми не будемо терпіти жодних погроз, і ми обстоюватимемо наші цінності", - наводять європейські ЗМІ слова Монтеро.

Її слова пролунали після того, як напередодні президент США пригрозив розірвати торговельні відносини з Іспанією.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у середу підтримав прем'єра Іспанії Педро Санчеса. В Єлисейському палаці повідомили, що французький лідер "поговорив із прем'єром Іспанії, щоб висловити йому європейську солідарність з боку Франції у зв'язку з нещодавніми погрозами економічного тиску щодо Іспанії".

Також читайте: Блокування Ормузької протоки: Ірак і Кувейт можуть зупинити експорт нафти

Санчес згадав про Ірак

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Ізраїль, США та Іран припинити військові дії та повернутися до дипломатії. 

"Позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", - зазначив він. 

Також Санчес згадав про операцію проти Іраку.

"Двадцять три роки тому США втягнули нас у війну, щоб ліквідувати зброю масового знищення Саддама Хусейна, встановити демократію та гарантувати глобальну безпеку. Насправді ж це мало протилежний ефект", - додав прем'єр Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підводний човен США потопив військовий корабель Ірану. Вперше з часів Другої світової, - Гегсет. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: Гегсет заявив про успіхи США у війні проти Ірану: "Ми тільки почали воювати"

Автор: 

Іран (3478) Іспанія (998) США (26710) Трамп Дональд (8918)
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Топ коментарі
+12
Молодці. Відповідати за дії старого деменційного діда не хочуть.
Адже за все прийдеться заплатити.
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04.03.2026 20:41 Відповісти
+12
Одна з небагатьох цивілізованих країн, яка не підтримує старого маразматика! Браво!
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04.03.2026 20:48 Відповісти
+11
іспанія дві світові була нейтральною. і ніякі сильні лідери тих часів ( а то були сильні лідери) не змогли її примусити. і третю пересидить. а якесь чухно волохате собі нафантазувало...
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04.03.2026 20:39 Відповісти
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іспанія дві світові була нейтральною. і ніякі сильні лідери тих часів ( а то були сильні лідери) не змогли її примусити. і третю пересидить. а якесь чухно волохате собі нафантазувало...
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04.03.2026 20:39 Відповісти
Ну нейтральність у Другу світову була сильно відносною. Вона хіба що (майже) не воювала разом із німцями. А так була повністю на боці фюрера. Так само й зараз - нейтральні на боці Ірану та його креатур, типу пластіліни. А взагалі то у період війн нейтральності як такої не буває. Бо комунікації з низки причин ведуться зазвичай тільки із одним із ворогуючих таборів
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04.03.2026 23:00 Відповісти
До чого тут " бік Ірану"? Не фантазуй.
І Іспанія і Франція заявили, що не будуть приймати участь у авантюпі ******, що почав " маленьку війнушку" для пепеключення уваги від педофільсткого скандалу Епштейна, де сам Трумп приймав участь.
Ця аввнтюра не закінчиця нічим. Як нічим вона закінчилась влітку. А до цього була така сама авантюра в Іраку.
В Іраку, попри наземну операцію 22 роки йде спершу партиза5ська війна по 2011, потім війна із ІГІЛ і кінця краю цьому немає.
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05.03.2026 01:03 Відповісти
відносно вагітна чи ні?
якщо РДК на боці України то російська федерація на боці України?
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05.03.2026 08:48 Відповісти
Тобто вся Іспанія була проти німців, а за них воював маргінес? Не пересмикуй
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05.03.2026 15:44 Відповісти
не придумуйте те, чого я не писав
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05.03.2026 16:33 Відповісти
+++

Синяя дивизия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. División Azul, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Blaue Division) - дивизия из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F испанских добровольцев, сражавшихся на стороне Германии в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны. Номинально считаясь укомплектованной членами «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0 Испанской фаланги», на самом деле «Голубая дивизия» представляла собой смесь солдат регулярных войск, ветеранов Гражданской войны (как правило, из воевавших на франкистской стороне) и членов фалангистской милиции. Была составлена по испанским канонам: четыре пехотных полка и один артиллерийскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-echomsk-2 [2].

«Голубая дивизия» была единственным соединением вермахта, награждённым «собственной» медальюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] (учреждённой в её честь)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4].
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05.03.2026 05:01 Відповісти
не заборонити добровольцям участь і вступити в конфлікт регулярними військами різні речі. за вашою логікою, якщо з нашого - їхнього боку є добровольці (найманці) з, припустимо, колумбії чи казахстану, то мало того ці країни учасники війни в Україні, а ще й ведуть тут громадянську війну?))

читайте все в розумних статтях, де ви начиталися, а не тільки те що вам сподобалося.
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05.03.2026 08:45 Відповісти
Вы, как всегда правы. Я путаю участие отдельных наёмников/добровольцев и организованных воинских формирований.
Со стороны Колумбии и Казахстана имеются участие лиц в конфликте. Они присутствуют в составе кацапских стрелковых отделений.
"Синяя (голубая дивизия) формировалась в Испании и присутствовала (начиналала присутствовать) на Восточном фронте как обособленное воинское формирование. С испанской структурой управления, снабжения и медицины.
Рассмотрим это проще:
Мог гражданин Казахстана/Колумбии поехать воевать в Украину? Мог.
Могла быть сформирована испанская дивизия без поддержки Франко?
Могли без участия Коминтерна командиры Красной Армии ехать в составе интернациональный сил отдавать землю крестьянам Гранады?
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05.03.2026 09:17 Відповісти
дякую за "как всегда правы", хоча це і пздж)
всі могли
і "Вагнер" формувати пуйло допомогав, але де б він не був, у всяких африканських війнах і конфліктах, рф офіційно не учасник
так, Франко дозволив і допоміг формуванню дивізії, але з цікавою умовою - воювати тільки проти радянських комуністів, певною мірою як помста за організацію і активну участь в громадянській війні в Іспанії. Вважаючи, що до певного моменту німеччина і совок були союзникам, то може іспанські добровольці взагалі не учасники другої світової?)))
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05.03.2026 09:46 Відповісти
Молодці. Відповідати за дії старого деменційного діда не хочуть.
Адже за все прийдеться заплатити.
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04.03.2026 20:41 Відповісти
Правильно. Іспанія свого часу володіла половиною Америки і торгувала з кацапами на Алясці з Каліфорнії. Їй прикро підкорятися колишній колонії.
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04.03.2026 20:41 Відповісти
Одна з небагатьох цивілізованих країн, яка не підтримує старого маразматика! Браво!
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04.03.2026 20:48 Відповісти
Бо це філія ісламської республіки іран . Філія іділу й аль каїди . По меньшій мірі зара правляча червона коаліція соціалістів й неомаоїстів ...
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04.03.2026 21:36 Відповісти
Не несіть х*рню!
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04.03.2026 21:39 Відповісти
Ти хворієш?
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05.03.2026 01:04 Відповісти
Ну Гишпанцы они гордые, они в Америке в своё время пошали будь здоров, правда в основном в Южной..
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04.03.2026 20:51 Відповісти
рудий дятел мабуть вже вважає себе намісником Бога на Землі. Це ж треба бути таким до*бойобом...
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04.03.2026 20:56 Відповісти
Іспанські соціалісти думають, що ракети іранський звірів до них не долетять. Можна по різному ставитися до Трампа, але те, що він нищить нашого ворога це дуже добре.
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04.03.2026 21:18 Відповісти
Іспанія вже давно відмовилася від спадщини реконкісти й виявила бажання повернутися в стан Аль-Андалуза . Вона вже давно лежить під терористами й війні против аль-Каїди й навіть Іділу ця країна була майже єдиною , хто не підтримав війну против цих угрупуваннь .
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04.03.2026 21:33 Відповісти
Не розводь російських провокацій.
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05.03.2026 01:05 Відповісти
Талочка , ну не розводьте , будь-ласочка, параноїдальну конспірологію . Коли якщо щось не подобається , то зразу усе пов"язуете з гидотою від московитів . Я ж про Дойчленд таке не писав або про Італію чи Чехію . Це не меньший ЕС ніж Іспанія . Тільки там вже давно не правлять червонодупики . А ось в Шпанії й Айленді -- таки да . У нас й генсек ООН теж латентний необільшовик . А більшовики завжди водили "дрочбу" з терорюгами-тварюгами .
Й тут абсолютно неважливо що хто декларує (усякі там осуждамси) ... Важливо що "дефакто" . Дефакто Шпанія надає політичну й фінансову допомогу : хізбаллі , хамасу й іншим проіранським угрупуванням . Виступає ретранслятором їх наративів ... Вважає їх "міністрів" легальною владою , чия інфа заслуговує довіру шпанських червонодупиків .

Відбувається суцільна ДЕ-реконкіста . Тобто до реанімації "аль-Андалуза" не так далеко . Хача помічу -- що до тієї толерантності яка була в аль-Андалузі ********* ісламским країнам як "до моря срачки" . Я вже не кажу про тих терористів яких підтримує іспанська влада . Ірландська в цьому не крайща . Різниця в тому, що ісламісти в Ірландії ПОКИ Й ЩЕ не вбивали на вокзалі в Дубліні жодної людини . А ось в Мадриді - 300 загиблих . Мабуть ******* іспанці виявилися дрібними боягузами й саме тому пішли на поступки вбивцям й гвалтівникам .
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05.03.2026 12:14 Відповісти
Не будь графоманом, супервайзер завтра на розводі за таке випоре
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05.03.2026 13:01 Відповісти
цікавий союз Євросоюз
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04.03.2026 21:35 Відповісти
Поточний уряд Іспанії червоний до нестями. Ліваки. А Трамп хоч трохи, але правий. Ось у чому справа.
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04.03.2026 22:44 Відповісти
Погоджуюсь.
Не знаю чому про це ніхто не пише, але ж у поточному 3.14здорізі трумп не є ініціатором. Там виправдано та логічно Ізраїль сидить за кермом. А долучення до екзекуції декількох найпотужніших країн Європи робить її колективною. Тому ось ці заяви іспанських системно хворих йдуть мимо каси
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04.03.2026 23:09 Відповісти
Так, а де твоя двостволка, щоб допомогти Трумпу " гасити Іран"? Чи із Костороми ще ні разу не виїзджав нікуди?
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05.03.2026 01:06 Відповісти
В тебе істерика, костромчанка? Випий заспокійливе
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05.03.2026 01:38 Відповісти
Там при владі лівачня перелякана, любителі палестинців і бородатих алахакбаровців.
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04.03.2026 22:53 Відповісти
Іспанія традиційно завжди була антиамериканською країною. Країна лавірує між нацистами комуністами та марксистами і ще туди додалися ісламісти останнім часом. Гіршого союзника ніж Іспанія не існу,є вони зрадять будь-кого будь-якої миті. Іспанці дуже ввічливі І приємні у спілкуванні, але як друзі у важкий момент краще до них не підходити. Не думайте що справа в Трампе бо вони так відповіли б будь-якому своєму союзнику включно з Украиной. Ци куколди поважають лише марксистів, палестинців, та террористив тому що ти підірвали свого часу їхні вокзали з купой народу
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05.03.2026 04:07 Відповісти
 
 