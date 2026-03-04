Іспанія заявила, що не стане "васалом" США

У Мадриді після погроз Трампа розірвати торговельні відносини заявили, що не будуть "васалами" США.

Таку заяву зробила віцепрем'єрка Іспанії Марія Хесус Монтеро, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп хоче зупинити торгівлю з Іспанією

"Ми не будемо нічиїм васалом. Ми не будемо терпіти жодних погроз, і ми обстоюватимемо наші цінності", - наводять європейські ЗМІ слова Монтеро.

Її слова пролунали після того, як напередодні президент США пригрозив розірвати торговельні відносини з Іспанією.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у середу підтримав прем'єра Іспанії Педро Санчеса. В Єлисейському палаці повідомили, що французький лідер "поговорив із прем'єром Іспанії, щоб висловити йому європейську солідарність з боку Франції у зв'язку з нещодавніми погрозами економічного тиску щодо Іспанії".

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Санчес згадав про Ірак

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Ізраїль, США та Іран припинити військові дії та повернутися до дипломатії.

"Позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", - зазначив він.

Також Санчес згадав про операцію проти Іраку.

"Двадцять три роки тому США втягнули нас у війну, щоб ліквідувати зброю масового знищення Саддама Хусейна, встановити демократію та гарантувати глобальну безпеку. Насправді ж це мало протилежний ефект", - додав прем'єр Іспанії.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану.

Трамп заявив, що США припинять усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.

В уряді Іспанії у відповідь Трампа припинити "всю торгівлю" через відмову надавати бази для ударів по Ірану закликали Вашингтон поважати відносини між країнами та угоду з ЄС.

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