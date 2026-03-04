Блокування Ормузької протоки: Ірак і Кувейт можуть зупинити експорт нафти

Інвестиційний банк J.P. Morgan оцінює, що транспортування сирої нафти з Іраку та Кувейту буде припинене протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишиться закритою, та прогнозує втрати поставок до 4,7 млн барелів на день.

Як пише Reuters, також очікується, що ціни на нафту залишаться підвищеними найближчим часом на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Удари Ізраїлю та США по іранських цілях призвели до атак по всій Перській затоці, а іранські державні ЗМІ з посиланням на представника Корпусу вартових Ісламської революції повідомили, що водний шлях буде закрито.

Прогноз цін на нафту

Інвестбанк Goldman Sachs підвищив свій прогноз середньої ціни на сиру нафту Brent на другий квартал 2026 року на $10 – до $76 за барель та на $9 – для WTI, до $71.

Він також переглянув свої прогнози на четвертий квартал 2026 року для Brent та WTI до $66 та $62 відповідно.

Фінансовий холдинг UBS тепер очікує, що середня ціна на Brent у першому кварталі становитиме $71 за барель, що означає близько $80 за барель у березні та $72 за барель у 2026 році – на $10 вище попереднього прогнозу.

Фінансова група ANZ підвищила свій середній прогноз щодо ціни на нафту марки Brent до $90 за барель, а прогноз щодо скрапленого газу – до $17 за мільйон BTU на перший квартал 2026 року.

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Ситуація на Близькому Сході

Разом зі стрибком цін на нафту неконтрольоване зростання вартості перевезень стало однією з найпомітніших ринкових реакцій на конфлікт на Близькому Сході, який почався в суботу та фактично призвів до майже повного блокування життєво важливого проходу Ормузької протоки.

2 березня в іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Ормузька протока закрита, і пригрозили відкрити вогонь по будь-якому судну, яке спробує через неї пройти. Закриття протоки загрожує блокуванням близько 20% світових потоків нафти та може спричинити різке зростання цін на сиру нафту.

Також повідомлялося, що виробники нафти на Близькому Сході зможуть утримувати обсяги видобутку не довше ніж 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки через регіональний конфлікт. Рух танкерів через Ормузьку протоку – вузький прохід біля узбережжя Ірану, яким транспортується близько п'ятої частини світового експорту нафти та зрідженого природного газу, – практично завмер через добровільні обмеження судновласників.

Окрім того, стало відомо, що індійські державні нафтопереробні заводи та урядовці минулими вихідними провели зустріч, щоб розробити план дій на випадок повної зупинки постачання нафти через Ормузьку протоку. Так, третій за величиною імпортер нафти в світі розглядає варіанти заміни, зокрема перехід на нафту з російських танкерів, які зараз перебувають поблизу індійських вод.

Вплив на світову економіку

Як повідомлялося, 4 березня ціни на нафту зросли на 1% через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка порушила поставки на Близькому Сході. Водночас темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми сесіями після того, як президент США Дональд Трамп порушив питання про можливість супроводу суден ВМС США через Ормузьку протоку.

До того повідомлялося, що наступні чотири тижні визначать, чи зіткнеться європейська економіка з новою повноцінною кризою, чи лише з тимчасовою перешкодою на шляху відновлення через удари США по Ірану.

Триваліша військова кампанія загрожує зірвати відродження економіки єврозони, одночасно розпалюючи інфляційні сили, які Європейський центральний банк так довго стримував. Залежність Європи від нафти та газу з Близького Сходу робить Євросоюз найвразливішою серед великих економік до наслідків дій Ірану.

Ціни на газ

При цьому ціни на природний газ у Європі різко зросли після зупинки виробництва скрапленого природного газу в Катарі через атаку іранських дронів. Європейські ф'ючерси на газ за один день підскочили більш ніж на 50%, що стало найбільшим одноденним стрибком з часів енергетичної кризи 2022 року.

Найбільший у світі завод зі зрідження газу Ras Laffan, який належить QatarEnergy, забезпечує близько 20% глобальної пропозиції скрапленого природного газу. Його зупинка створює серйозну загрозу енергетичній безпеці в усьому світі.

Ціни на природний газ на українському ринку за останні дні зросли на 20% і у вівторок, 3 березня, досягли 27 800 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Це найвищий рівень на внутрішньому ринку за понад пів року – з червня 2025 року. У перерахунку на долари та євро ціна становить $536 за тисячу кубометрів (без ПДВ) або 43,2 євро за МВт-год