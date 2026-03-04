В Україні різко подорожчав газ на тлі війни на Близькому Сході

Ціни на природний газ на українському ринку за останні дні зросли на 20% і у вівторок досягли 27 800 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Це найвищий рівень на внутрішньому ринку за понад пів року ‒ з червня 2025 року.

У перерахунку на долари та євро ціна становить $536 за тисячу кубометрів (без ПДВ) або 43,2 євро за МВт·год, повідомляє ExPro Consulting.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас зростання цін в Україні помітно скромніше, ніж у Європі, де у вівторок котирування сягнули 65,5 євро за МВт·год ‒ максимуму за три роки, з січня 2023 року. Таким чином, зараз природний газ у Європі коштує дорожче, ніж в Україні.

Причини зростання

Підвищення цін на газ в Україні відбувається під опосередкованим впливом війни на Близькому Сході. Нагадаємо, у суботу 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію проти Ірану, на що Тегеран відповів атаками на об’єкти в регіоні.

Через початок війни порушилися глобальні постачання скрапленого природного газу (LNG). Катар, другий за величиною експортер LNG у світі, зупинив виробництво та експорт. Об’єднані Арабські Емірати також припинили експорт LNG через атаки Ірану на танкери в Ормузькій протоці.

Скорочення пропозиції LNG на світовому ринку спричинило різке зростання цін на європейських хабах, що, своєю чергою, позначилося на цінах в Україні.

На початку березня на внутрішньому ринку зберігається попит на газ, зокрема від трейдерів, які не придбали ресурс на березень ще в лютому. Водночас обсяги пропозиції суттєво скоротилися, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже реалізували свій газ березня.

Серед небагатьох активних продавців на ринку залишаються "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння", які реалізують власний газ через "Українську енергетичну біржу". Зокрема, у вівторок "Укрнафтобуріння" продало березневий ресурс на біржі за ціною 27 840 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Як повідомлялося, ціни на природний газ у Європі різко зросли після зупинки виробництва скрапленого природного газу в Катарі через атаку іранських дронів. Європейські ф’ючерси на газ за один день підскочили більш ніж на 50%, що стало найбільшим одноденним стрибком з часів енергетичної кризи 2022 року.

Найбільший у світі завод зі зрідження газу Ras Laffan, який належить QatarEnergy, забезпечує близько 20% глобальної пропозиції скрапленого природного газу. Його зупинка створює серйозну загрозу енергетичній безпеці в усьому світі.