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Новини Дефіцит газу Операція США проти Ірану
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Ціни на газ у Європі зросли на 50% через зупинку СПГ у Катарі

Енергетична безпека Європи під ударом через форс-мажор QatarEnergy

Ціни на газ у Європі різко зросли після зупинки виробництва скрапленого газу в Катарі, викликаної атакою іранських дронів. Європейські ф'ючерси підскочили більш ніж на 50% за один день, що стало найбільшим стрибком з часів енергетичної кризи 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Зупинка заводу Ras Laffan і наслідки для ринку

Найбільший у світі завод Ras Laffan компанії QatarEnergy забезпечує близько 20% світової пропозиції скрапленого газу. Його призупинення ставить під загрозу енергетичну безпеку у глобальному масштабі.

Хоча основну частину СПГ з Близького Сходу купують азійські країни, перебої спричиняють загострення конкуренції за альтернативні поставки і підштовхують ціни вгору у всьому світі, зокрема й у Європі.

На тлі цих подій танкери здебільшого припинили проходження через Ормузьку протоку - критично важливу артерію для глобальних поставок пального. Європейські запаси газу в сховищах зараз незвично низькі, і регіону доведеться імпортувати значні обсяги СПГ влітку, щоб підготуватися до наступної зими.

Компанія QatarEnergy оголосила форс-мажор щодо виконання контрактних зобов’язань із постачання газу клієнтам, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іранські дрони атакували QatarEnergy: під загрозою 20% світового ринку СПГ

Автор: 

газ (10719) Європа (2497) Катар (286) скраплений газ (1227)
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Топ коментарі
+15
Зараз з'ясується що вся ця операція направлена на підняття цін та повернення кацапів на глобальний ринок.
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03.03.2026 08:17 Відповісти
+6
Та баригам тільки привід дай. Жага під шумок гризнути шматок це святе...
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03.03.2026 08:19 Відповісти
+3
Світ зійшов з розуму . Тепер , як колись , не буде і не тільки для України .
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03.03.2026 08:21 Відповісти
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Зараз з'ясується що вся ця операція направлена на підняття цін та повернення кацапів на глобальний ринок.
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03.03.2026 08:17 Відповісти
Щось мені теж так здається...
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03.03.2026 08:45 Відповісти
Потрібно шоб США піднапружились і завезли свого газу
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03.03.2026 08:17 Відповісти
Та баригам тільки привід дай. Жага під шумок гризнути шматок це святе...
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03.03.2026 08:19 Відповісти
Світ зійшов з розуму . Тепер , як колись , не буде і не тільки для України .
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03.03.2026 08:21 Відповісти
Значить й ти теж.
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03.03.2026 08:27 Відповісти
а би шо
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03.03.2026 09:18 Відповісти
Хочеш сказати, що всі зійшли з розуму, а ти не зійшов?
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03.03.2026 09:48 Відповісти
йди в хлів і тикай своєму кнуру своїми ≪умозаключєніями≫
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03.03.2026 10:26 Відповісти
Потужно.. потужно .
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03.03.2026 11:19 Відповісти
Руда мавпа рятує економіку рашки.
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03.03.2026 08:28 Відповісти
Ну що ж, за толерантність до диктаторів тепер доводиться платити. Напряму. Іншому диктатору, який вже готовий взяти гроші на нову війну від толерантних проти толерантних.
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03.03.2026 08:33 Відповісти
У вас логіка кульгає на обидві ноги. Це сталося тому що толерантні вбили диктатора. Тому що "толерантні " завжди вбивали і досі вбивають всіх хто їм не подобається.
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03.03.2026 10:14 Відповісти
Назвете мені дати проведення прайдів в Ірані, КНДР, секторі Гази, росії?
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03.03.2026 10:20 Відповісти
Трамп не дарма натякав евроклованам, та іншим, шо війну в Україні треба завершувати.
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03.03.2026 08:39 Відповісти
Дідусь Пу, таки дочекався радісних новин.
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03.03.2026 08:58 Відповісти
Вище мене відписались аналітики, які вибрали напівграмотного залежного малороса президентом😂
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03.03.2026 08:59 Відповісти
 
 