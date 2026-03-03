Ціни на газ у Європі зросли на 50% через зупинку СПГ у Катарі

Ціни на газ у Європі різко зросли після зупинки виробництва скрапленого газу в Катарі, викликаної атакою іранських дронів. Європейські ф'ючерси підскочили більш ніж на 50% за один день, що стало найбільшим стрибком з часів енергетичної кризи 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Зупинка заводу Ras Laffan і наслідки для ринку

Найбільший у світі завод Ras Laffan компанії QatarEnergy забезпечує близько 20% світової пропозиції скрапленого газу. Його призупинення ставить під загрозу енергетичну безпеку у глобальному масштабі.

Хоча основну частину СПГ з Близького Сходу купують азійські країни, перебої спричиняють загострення конкуренції за альтернативні поставки і підштовхують ціни вгору у всьому світі, зокрема й у Європі.

На тлі цих подій танкери здебільшого припинили проходження через Ормузьку протоку - критично важливу артерію для глобальних поставок пального. Європейські запаси газу в сховищах зараз незвично низькі, і регіону доведеться імпортувати значні обсяги СПГ влітку, щоб підготуватися до наступної зими.

Компанія QatarEnergy оголосила форс-мажор щодо виконання контрактних зобов’язань із постачання газу клієнтам, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією.

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