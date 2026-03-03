Цены на газ в Европе выросли на 50% из-за остановки СПГ в Катаре

Цены на газ в Европе резко выросли после остановки производства сжиженного газа в Катаре, вызванной атакой иранских дронов. Европейские фьючерсы подскочили более чем на 50% за один день, что стало самым большим скачком со времен энергетического кризиса 2022 года.

Остановка завода Ras Laffan и последствия для рынка

Крупнейший в мире завод Ras Laffan компании QatarEnergy обеспечивает около 20% мирового предложения сжиженного газа. Его приостановка ставит под угрозу энергетическую безопасность в глобальном масштабе.

Хотя основную часть СПГ с Ближнего Востока покупают азиатские страны, перебои вызывают обострение конкуренции за альтернативные поставки и подталкивают цены вверх во всем мире, в том числе и в Европе.

На фоне этих событий танкеры в основном прекратили прохождение через Ормузский пролив — критически важную артерию для глобальных поставок топлива. Европейские запасы газа в хранилищах сейчас необычно низкие, и региону придется импортировать значительные объемы СПГ летом, чтобы подготовиться к следующей зиме.

Компания QatarEnergy объявила форс-мажор в отношении выполнения контрактных обязательств по поставкам газа клиентам, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

