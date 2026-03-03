РУС
1 286 13

Цены на газ в Европе выросли на 50% из-за остановки СПГ в Катаре

Энергетическая безопасность Европы под ударом из-за форс-мажора QatarEnergy

Цены на газ в Европе резко выросли после остановки производства сжиженного газа в Катаре, вызванной атакой иранских дронов. Европейские фьючерсы подскочили более чем на 50% за один день, что стало самым большим скачком со времен энергетического кризиса 2022 года.

об этом сообщает агентство Bloomberg.

Остановка завода Ras Laffan и последствия для рынка

Крупнейший в мире завод Ras Laffan компании QatarEnergy обеспечивает около 20% мирового предложения сжиженного газа. Его приостановка ставит под угрозу энергетическую безопасность в глобальном масштабе.

Хотя основную часть СПГ с Ближнего Востока покупают азиатские страны, перебои вызывают обострение конкуренции за альтернативные поставки и подталкивают цены вверх во всем мире, в том числе и в Европе.

На фоне этих событий танкеры в основном прекратили прохождение через Ормузский пролив — критически важную артерию для глобальных поставок топлива. Европейские запасы газа в хранилищах сейчас необычно низкие, и региону придется импортировать значительные объемы СПГ летом, чтобы подготовиться к следующей зиме.

Компания QatarEnergy объявила форс-мажор в отношении выполнения контрактных обязательств по поставкам газа клиентам, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Иранские дроны атаковали QatarEnergy: под угрозой 20% мирового рынка СПГ

Топ комментарии
+7
Зараз з'ясується що вся ця операція направлена на підняття цін та повернення кацапів на глобальний ринок.
03.03.2026 08:17 Ответить
03.03.2026 08:17 Ответить
+3
Take i je. Podiaka bratnjomu izraelju
03.03.2026 08:20 Ответить
03.03.2026 08:20 Ответить
+2
Та баригам тільки привід дай. Жага під шумок гризнути шматок це святе...
03.03.2026 08:19 Ответить
03.03.2026 08:19 Ответить
03.03.2026 08:17 Ответить
03.03.2026 08:17 Ответить
03.03.2026 08:20 Ответить
03.03.2026 08:20 Ответить
03.03.2026 08:45 Ответить
03.03.2026 08:45 Ответить
03.03.2026 08:17 Ответить
03.03.2026 08:17 Ответить
03.03.2026 08:19 Ответить
03.03.2026 08:19 Ответить
Світ зійшов з розуму . Тепер , як колись , не буде і не тільки для України .
03.03.2026 08:21 Ответить
03.03.2026 08:21 Ответить
Значить й ти теж.
03.03.2026 08:27 Ответить
03.03.2026 08:27 Ответить
а би шо
03.03.2026 09:18 Ответить
03.03.2026 09:18 Ответить
Руда мавпа рятує економіку рашки.
03.03.2026 08:28 Ответить
03.03.2026 08:28 Ответить
Ну що ж, за толерантність до диктаторів тепер доводиться платити. Напряму. Іншому диктатору, який вже готовий взяти гроші на нову війну від толерантних проти толерантних.
03.03.2026 08:33 Ответить
03.03.2026 08:33 Ответить
Трамп не дарма натякав евроклованам, та іншим, шо війну в Україні треба завершувати.
03.03.2026 08:39 Ответить
03.03.2026 08:39 Ответить
Дідусь Пу, таки дочекався радісних новин.
03.03.2026 08:58 Ответить
03.03.2026 08:58 Ответить
Вище мене відписались аналітики, які вибрали напівграмотного залежного малороса президентом😂
03.03.2026 08:59 Ответить
03.03.2026 08:59 Ответить
 
 