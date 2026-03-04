Испания заявила, что не станет "вассалом" США

В Мадриде после угроз Трампа разорвать торговые отношения заявили, что не будут "вассалами" США.

Такое заявление сделала вице-премьер Испании Мария Хесус Монтеро, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп хочет остановить торговлю с Испанией

"Мы не будем ничьим вассалом. Мы не будем терпеть никаких угроз, и мы будем отстаивать наши ценности", - приводят европейские СМИ слова Монтеро.

Ее слова прозвучали после того, как накануне президент США пригрозил разорвать торговые отношения с Испанией.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в среду поддержал премьера Испании Педро Санчеса. В Елисейском дворце сообщили, что французский лидер "поговорил с премьером Испании, чтобы выразить ему европейскую солидарность со стороны Франции в связи с недавними угрозами экономического давления в отношении Испании".

Санчес упомянул об Ираке

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Израиль, США и Иран прекратить военные действия и вернуться к дипломатии.

"Позицию испанского правительства можно подытожить словами: "Нет войне", - отметил он.

Также Санчес вспомнил об операции против Ирака.

"Двадцать три года назад США втянули нас в войну, чтобы ликвидировать оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, установить демократию и гарантировать глобальную безопасность. На самом деле это имело противоположный эффект", - добавил премьер Испании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Испания отказала США в использовании своих авиабаз для ударов по Ирану.

Трамп заявил, что США прекратят всю торговлю с Испанией после того, как Мадрид не разрешил использовать их базы для военной операции против Ирана.

В правительстве Испании в ответ на заявление Трампа прекратить "всю торговлю" из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану призвали Вашингтон уважать отношения между странами и соглашение с ЕС.

