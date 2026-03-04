РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10577 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
1 163 8

Испания заявила, что не станет "вассалом" США

Мадрид отверг угрозы Трампа в отношении торговли

В Мадриде после угроз Трампа разорвать торговые отношения заявили, что не будут "вассалами" США.

Такое заявление сделала вице-премьер Испании Мария Хесус Монтеро, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп хочет остановить торговлю с Испанией

"Мы не будем ничьим вассалом. Мы не будем терпеть никаких угроз, и мы будем отстаивать наши ценности", - приводят европейские СМИ слова Монтеро.

Ее слова прозвучали после того, как накануне президент США пригрозил разорвать торговые отношения с Испанией.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в среду поддержал премьера Испании Педро Санчеса. В Елисейском дворце сообщили, что французский лидер "поговорил с премьером Испании, чтобы выразить ему европейскую солидарность со стороны Франции в связи с недавними угрозами экономического давления в отношении Испании".

Читайте также: Блокирование Ормузского пролива: Ирак и Кувейт могут остановить экспорт нефти

Санчес упомянул об Ираке

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Израиль, США и Иран прекратить военные действия и вернуться к дипломатии. 

"Позицию испанского правительства можно подытожить словами: "Нет войне", - отметил он. 

Также Санчес вспомнил об операции против Ирака.

"Двадцать три года назад США втянули нас в войну, чтобы ликвидировать оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, установить демократию и гарантировать глобальную безопасность. На самом деле это имело противоположный эффект", - добавил премьер Испании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подводная лодка США потопила военный корабль Ирана. Впервые со времен Второй мировой, - Хегсет. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте: Гегсет заявил об успехах США в войне против Ирана: "Мы только начали воевать"

Автор: 

Иран (876) Испания (179) США (7161) Трамп Дональд (4700)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
муслімські куколди.
показать весь комментарий
04.03.2026 20:37 Ответить
Куколди
показать весь комментарий
04.03.2026 20:42 Ответить
іспанія дві світові була нейтральною. і ніякі сильні лідери тих часів ( а то були сильні лідери) не змогли її примусити. і третю пересидить. а якесь чухно волохате собі нафантазувало...
показать весь комментарий
04.03.2026 20:39 Ответить
Молодці. Відповідати за дії старого деменційного діда не хочуть.
Адже за все прийдеться заплатити.
показать весь комментарий
04.03.2026 20:41 Ответить
Правильно. Іспанія свого часу володіла половиною Америки і торгувала з кацапами на Алясці з Каліфорнії. Їй прикро підкорятися колишній колонії.
показать весь комментарий
04.03.2026 20:41 Ответить
Одна з небагатьох цивілізованих країн, яка не підтримує старого маразматика! Браво!
показать весь комментарий
04.03.2026 20:48 Ответить
Ну Гишпанцы они гордые, они в Америке в своё время пошали будь здоров, правда в основном в Южной..
показать весь комментарий
04.03.2026 20:51 Ответить
рудий дятел мабуть вже вважає себе намісником Бога на Землі. Це ж треба бути таким до*бойобом...
показать весь комментарий
04.03.2026 20:56 Ответить
 
 