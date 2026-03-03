Испания на угрозы Трампа: Призываем уважать международное право и соглашение с ЕС
В правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану призвали Вашингтон уважать отношения между странами и соглашение с ЕС.
Об этом говорится в заявлении испанского правительства, цитирует El Pais, передает Цензор.НЕТ.
Там заявили, что Испания является "ключевым членом НАТО" и "экспортно сильным государством ЕС".
"Испания выполняет свои обязательства... она является надежным торговым партнером для 195 стран мира, включая США, с которыми мы поддерживаем исторические и взаимовыгодные коммерческие отношения. Если американская администрация хочет пересмотреть эти отношения, она должна сделать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским Союзом и США", - подчеркнуло правительство страны.
Кроме того, Испания все еще надеется, что эта угроза, как и предыдущие угрозы президента США по поводу тарифов, в конечном итоге не будет реализована.
- Напомним, ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекратит всю торговлю с Испанией после того, как Мадрид не разрешил использовать их базы для военной операции против Ирана.
