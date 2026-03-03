РУС
2 087 39

Испания на угрозы Трампа: Призываем уважать международное право и соглашение с ЕС

Президент США Дональд Трамп

В правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану призвали Вашингтон уважать отношения между странами и соглашение с ЕС.

Об этом говорится в заявлении испанского правительства, цитирует El Pais, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили, что Испания является "ключевым членом НАТО" и "экспортно сильным государством ЕС".

"Испания выполняет свои обязательства... она является надежным торговым партнером для 195 стран мира, включая США, с которыми мы поддерживаем исторические и взаимовыгодные коммерческие отношения. Если американская администрация хочет пересмотреть эти отношения, она должна сделать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским Союзом и США", - подчеркнуло правительство страны.

Кроме того, Испания все еще надеется, что эта угроза, как и предыдущие угрозы президента США по поводу тарифов, в конечном итоге не будет реализована.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Испания отказала США в использовании своих авиабаз для ударов по Ирану

  • Напомним, ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекратит всю торговлю с Испанией после того, как Мадрид не разрешил использовать их базы для военной операции против Ирана.

Автор: 

+10
Трампа дипломатично послали на куй.
03.03.2026 21:52 Ответить
+5
Миротворець фуєв. Незабаром його весь світ пошле.
03.03.2026 21:53 Ответить
+5
Поки при владі в сша рижий шизоїдний обмудок, ніякі права і закони а також угоди зі сцишиа являються не дійсними
03.03.2026 21:57 Ответить
Трампа дипломатично послали на куй.
03.03.2026 21:52 Ответить
А далі дипломатично будуть смоктати куй або у трампа або у куйла...на вибір
03.03.2026 21:54 Ответить
Час покаже.
03.03.2026 22:00 Ответить
Левачня при владі, фрипалестинськиі відброси! Заселяють Іспанію дикими племенами з африки.
03.03.2026 22:06 Ответить
Як і в Німеччині Британії Франції.....і т.далі по списку..україна під контролем лівачні
03.03.2026 22:10 Ответить
Буб, наявність лівачні дозволяє ультралівому політику Трумпу знважати між5ародні угоди?
03.03.2026 22:59 Ответить
Хочешь правых? При правых не будет ни помощи ни международной поддержки в лучшем случае, а в худшем очередная венгрия..
03.03.2026 23:00 Ответить
ходячий гішпанський сором

.
03.03.2026 22:16 Ответить
Смішно.
03.03.2026 21:52 Ответить
кого там закликати ? того хто свої ж суди посилає на куй ?
03.03.2026 21:53 Ответить
Щось я заплутався, це про кого? Про щєлю? А ні , той не суди , а конституцію послав накуй.
03.03.2026 22:00 Ответить
Миротворець фуєв. Незабаром його весь світ пошле.
03.03.2026 21:53 Ответить
Ну Педро Санчес та ще комуняка. Класичний жабагадюнг. Бажаю успіхів обом сторонам
03.03.2026 22:49 Ответить
На всякий случай стоит усилить охрану правительства. Прилетит черный вертолет с бимбобулятором и ага. Были случаи.
03.03.2026 21:53 Ответить
Ти пуйлосос бачу 🤣🤣
03.03.2026 21:55 Ответить
Та це чучело недавно вилізло,і вже по всьому сайті скаче і гадить.
03.03.2026 21:58 Ответить
Більше водіїв автобусів не залишилося🤣🤣🤣
03.03.2026 22:01 Ответить
Поки при владі в сша рижий шизоїдний обмудок, ніякі права і закони а також угоди зі сцишиа являються не дійсними
03.03.2026 21:57 Ответить
Він не знає, що таке міжнародне право. Воно не виражається у доларах
03.03.2026 21:57 Ответить
В військовому відношені Іспанія проти США пігмей - для чого так бикувати - хто при владі? - Трамп чи Байден - ви НАТО - чи *** зна шо?
03.03.2026 22:00 Ответить
НАТО комусь оголосило війну? А ну поясни, а то я мабуть щось пропустив.
03.03.2026 22:04 Ответить
Пропустив - США - це не НАТО?
03.03.2026 22:05 Ответить
А війну кому НАТО оголосило? Альо, гараж!
03.03.2026 22:06 Ответить
США їбошать Іран - тобі мало - а кацапи нам оголошували війну?- все міняється
03.03.2026 22:11 Ответить
Прекращай бухать. Подохнеш. Хоча...
03.03.2026 22:14 Ответить
Напад на одну країну розглядається як напад на всіх?
03.03.2026 22:14 Ответить
Валентин Коваль #587289
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном ! (с)
03.03.2026 22:10 Ответить
Не смішно - так НАТО вже в війні в Ірані _ чи вони там в бірюльки граються? - США зараз десь 90% моці НАТО
03.03.2026 22:16 Ответить
Дід давно зпутав країну США зі свої свинарником.
03.03.2026 22:02 Ответить
Bésame el culo y vete al infierno con tu legislación internacional- чистому іспанському подумав трамп.
03.03.2026 22:04 Ответить
Висловлюю свою чисту та глибоку стурбованість!
03.03.2026 22:06 Ответить
І взагалі, це іспанська експедиція відкрила Америку ще у 1492 року !
Тому, хай закриє свій епштейн на своїх засновників !
03.03.2026 22:08 Ответить
Есть мнение, шо викинги).
03.03.2026 22:28 Ответить
Вікінги трішки, тільки для себе. А іспанці для всіх.
03.03.2026 22:56 Ответить
гарне фото трампа до новини.
03.03.2026 22:09 Ответить
Вигляд якийсь дурнуватий. Не може президент США так виглядати.
03.03.2026 22:11 Ответить
може ще й не так. Це ви не бачили фото "танець трампа" з піднятими ручонками і посмішкою дебіла.
03.03.2026 22:15 Ответить
Яке міжнародне право, коли ви злочинців з усього світу переховуєте?! Я, до речі, згадую, як іспанці підтримували Путіна в його агресії проти України.
03.03.2026 22:28 Ответить
 
 