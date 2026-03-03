Іспанія на погрози Трампа: Закликаємо поважати міжнародне право й угоду з ЄС
В уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" через відмову надавати бази для ударів по Ірану закликали Вашингтон поважати відносини між країнами та угоду з ЄС.
Про це йдеться в заяві іспанського уряду, цитує El Pais, передає Цензор.НЕТ.
Там заявили, що Іспанія є "ключовим членом НАТО" і "експортно сильною державою ЄС".
"Іспанія виконує свої зобов'язання… вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, включаючи США, з якими ми підтримуємо історичні та взаємовигідні комерційні відносини. Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна зробити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між Європейським Союзом і США", - наголосив уряд країни.
Крім того, Іспанія все ще сподівається, що ця погроза, як і попередні погрози президента США щодо тарифів, зрештою не буде реалізована.
- Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Вашингтон припинить усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.
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