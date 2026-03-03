УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Заяви Трампа Відносини США та Іспанії
4 433 44

Іспанія на погрози Трампа: Закликаємо поважати міжнародне право й угоду з ЄС

Президент США Дональд Трамп

В уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" через відмову надавати бази для ударів по Ірану закликали Вашингтон поважати відносини між країнами та угоду з ЄС.

Про це йдеться в заяві іспанського уряду, цитує El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Там заявили, що Іспанія є "ключовим членом НАТО" і "експортно сильною державою ЄС".

"Іспанія виконує свої зобов'язання… вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, включаючи США, з якими ми підтримуємо історичні та взаємовигідні комерційні відносини. Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна зробити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між Європейським Союзом і США", - наголосив уряд країни.

Крім того, Іспанія все ще сподівається, що ця погроза, як і попередні погрози президента США щодо тарифів, зрештою не буде реалізована.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія відмовила США у використанні своїх авіабаз для ударів по Ірану

  • Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Вашингтон припинить усю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид не дозволив використовувати їхні бази для військової операції проти Ірану.

Автор: 

Іспанія (998) США (26706) торгівля (1599)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Трампа дипломатично послали на куй.
показати весь коментар
03.03.2026 21:52 Відповісти
+9
Миротворець фуєв. Незабаром його весь світ пошле.
показати весь коментар
03.03.2026 21:53 Відповісти
+8
Поки при владі в сша рижий шизоїдний обмудок, ніякі права і закони а також угоди зі сцишиа являються не дійсними
показати весь коментар
03.03.2026 21:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампа дипломатично послали на куй.
показати весь коментар
03.03.2026 21:52 Відповісти
А далі дипломатично будуть смоктати куй або у трампа або у куйла...на вибір
показати весь коментар
03.03.2026 21:54 Відповісти
Час покаже.
показати весь коментар
03.03.2026 22:00 Відповісти
Левачня при владі, фрипалестинськиі відброси! Заселяють Іспанію дикими племенами з африки.
показати весь коментар
03.03.2026 22:06 Відповісти
Як і в Німеччині Британії Франції.....і т.далі по списку..україна під контролем лівачні
показати весь коментар
03.03.2026 22:10 Відповісти
Буб, наявність лівачні дозволяє ультралівому політику Трумпу знважати між5ародні угоди?
показати весь коментар
03.03.2026 22:59 Відповісти
Хочешь правых? При правых не будет ни помощи ни международной поддержки в лучшем случае, а в худшем очередная венгрия..
показати весь коментар
03.03.2026 23:00 Відповісти
При правих війна б не розпочалась,,,і тепер війна не закінчується тому шо при владі в єс глобалісти.....
показати весь коментар
04.03.2026 07:47 Відповісти
Ну тут мабуть згоден..
показати весь коментар
04.03.2026 10:51 Відповісти
ходячий гішпанський сором

.
показати весь коментар
03.03.2026 22:16 Відповісти
Смішно.
показати весь коментар
03.03.2026 21:52 Відповісти
кого там закликати ? того хто свої ж суди посилає на куй ?
показати весь коментар
03.03.2026 21:53 Відповісти
Щось я заплутався, це про кого? Про щєлю? А ні , той не суди , а конституцію послав накуй.
показати весь коментар
03.03.2026 22:00 Відповісти
Миротворець фуєв. Незабаром його весь світ пошле.
показати весь коментар
03.03.2026 21:53 Відповісти
Ну Педро Санчес та ще комуняка. Класичний жабагадюнг. Бажаю успіхів обом сторонам
показати весь коментар
03.03.2026 22:49 Відповісти
На всякий случай стоит усилить охрану правительства. Прилетит черный вертолет с бимбобулятором и ага. Были случаи.
показати весь коментар
03.03.2026 21:53 Відповісти
Та це чучело недавно вилізло,і вже по всьому сайті скаче і гадить.
показати весь коментар
03.03.2026 21:58 Відповісти
Більше водіїв автобусів не залишилося🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.03.2026 22:01 Відповісти
Поки при владі в сша рижий шизоїдний обмудок, ніякі права і закони а також угоди зі сцишиа являються не дійсними
показати весь коментар
03.03.2026 21:57 Відповісти
Він не знає, що таке міжнародне право. Воно не виражається у доларах
показати весь коментар
03.03.2026 21:57 Відповісти
В військовому відношені Іспанія проти США пігмей - для чого так бикувати - хто при владі? - Трамп чи Байден - ви НАТО - чи *** зна шо?
показати весь коментар
03.03.2026 22:00 Відповісти
НАТО комусь оголосило війну? А ну поясни, а то я мабуть щось пропустив.
показати весь коментар
03.03.2026 22:04 Відповісти
Пропустив - США - це не НАТО?
показати весь коментар
03.03.2026 22:05 Відповісти
А війну кому НАТО оголосило? Альо, гараж!
показати весь коментар
03.03.2026 22:06 Відповісти
США їбошать Іран - тобі мало - а кацапи нам оголошували війну?- все міняється
показати весь коментар
03.03.2026 22:11 Відповісти
Прекращай бухать. Подохнеш. Хоча...
показати весь коментар
03.03.2026 22:14 Відповісти
Напад на одну країну розглядається як напад на всіх?
показати весь коментар
03.03.2026 22:14 Відповісти
Валентин Коваль #587289
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном ! (с)
показати весь коментар
03.03.2026 22:10 Відповісти
Не смішно - так НАТО вже в війні в Ірані _ чи вони там в бірюльки граються? - США зараз десь 90% моці НАТО
показати весь коментар
03.03.2026 22:16 Відповісти
Дід давно зпутав країну США зі свої свинарником.
показати весь коментар
03.03.2026 22:02 Відповісти
Bésame el culo y vete al infierno con tu legislación internacional- чистому іспанському подумав трамп.
показати весь коментар
03.03.2026 22:04 Відповісти
Висловлюю свою чисту та глибоку стурбованість!
показати весь коментар
03.03.2026 22:06 Відповісти
І взагалі, це іспанська експедиція відкрила Америку ще у 1492 року !
Тому, хай закриє свій епштейн на своїх засновників !
показати весь коментар
03.03.2026 22:08 Відповісти
Есть мнение, шо викинги).
показати весь коментар
03.03.2026 22:28 Відповісти
Вікінги трішки, тільки для себе. А іспанці для всіх.
показати весь коментар
03.03.2026 22:56 Відповісти
гарне фото трампа до новини.
показати весь коментар
03.03.2026 22:09 Відповісти
Вигляд якийсь дурнуватий. Не може президент США так виглядати.
показати весь коментар
03.03.2026 22:11 Відповісти
може ще й не так. Це ви не бачили фото "танець трампа" з піднятими ручонками і посмішкою дебіла.
показати весь коментар
03.03.2026 22:15 Відповісти
Яке міжнародне право, коли ви злочинців з усього світу переховуєте?! Я, до речі, згадую, як іспанці підтримували Путіна в його агресії проти України.
показати весь коментар
03.03.2026 22:28 Відповісти
Іспанія є "ключовим членом НАТО"
показати весь коментар
04.03.2026 00:41 Відповісти
Іспанці добре знають ціну сіоністам
показати весь коментар
04.03.2026 00:48 Відповісти
 
 