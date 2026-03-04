РУС
2 306 25

США считают иранские "Шахеды" серьезным вызовом для ПВО, - CNN

в США признали сложность борьбы с "Шахедами"

Американские военные заявляют, что иранские ударные беспилотники Shahed представляют серьезную угрозу, и американская противовоздушная оборона не сможет гарантированно перехватывать все дроны.

Об этом на закрытом брифинге для членов Конгресса сказали чиновники администрации Трампа, передает CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

США считают шахеды вызовом

Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн признали, что иранские "Шахеды" представляют большую проблему, чем ожидалось.

Известно, что они летают низко и медленно – эта особенность делает их более способными избегать средств противовоздушной обороны, чем баллистические ракеты.

В то же время, по данным источников, чиновники при этом попытались преуменьшить тревожное впечатление и отметили, что партнеры в Персидском заливе имеют запасы ракет-перехватчиков.

Читайте также: Первый случай в мире: израильский F-35 сбил пилотируемый истребитель ЯК-130 над Тегераном

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Гегсет заявил об успехах США в войне против Ирана: "Мы только начали воевать"

+12
татишо!!!!!!!
04.03.2026 19:43
+9
Можна просто перейняти досвід потужних і кожного разу заявляти що збили всі дрони крім 10-20 (кількість запущених дронів і наслідки від влучань при цьому не мають значення).

Це називається балаболістичний купол.

Це називається балаболістичний купол.
04.03.2026 19:44
+6
вас трясця 4 роки писком тикали - вчіться сучі діти. війна прийде до вас. натомість руде в лютому нашого зеленого обісрав, похвалився що у них океан і їм не цікаво. забрали навчальні місії з Польщі, перестали брати участь в передачі досвіду - ну удачі.
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
04.03.2026 19:44
татишо!!!!!!
04.03.2026 19:43
То Ви радієте за Іран, що США не можуть перехопити всі шахеди? Іран союзник росії і їм передав ці дрони,тяжкі кожної доби додають нам серйозних проблем.
04.03.2026 19:52
І сша союзник росії. Нехай нищать одне одного.
04.03.2026 20:35
не може такого бути!!!
04.03.2026 19:44
Маде інтАсашай - аналогов нєт
04.03.2026 19:57
BBC

США використали проти Ірану нові далекобійні безпілотники, заявило американське Центральне командування (CENTCOM). Ці апарати концептуально близькі до іранських дронів "Шахед". Судячи з опублікованих фотографій, вони можуть бути оснащені терміналами супутникового зв'язку.

Багато коментаторів називають дрон Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Недорога безпілотна бойова ударна система - LUCAS) неліцензійною копією "Шахеда-136", стверджуючи, що він побудований методом "зворотної інженерії" - тобто за підсумками вивчення збитих або впалих безпілотників.

Принаймні у них схожа конструкція: аеродинамічна схема, двигун внутрішнього згоряння та штовхаючий гвинт.

На фотографіях безпілотників, які американське Центральне командування (CENTCOM) опублікувало ще в грудні, видно світлі прямокутники у верхній частині фюзеляжів дронів. Вони схожі на термінали супутникового інтернету компанії Starlink.

Офіційно США підтверджують перше застосування цих дронів в Ірані, але використання терміналів у конструкції не згадують.
04.03.2026 19:44
Ідея дешевизни відображена в американській назві LUCAS - "Недорога безпілотна бойова ударна система", де низька вартість стоїть на першому місці. За інформацією Reuters, вартість одного дрона може становити 35 тисяч доларів.

Спеціально для застосування цих дронів у США створили ескадрилью, яку розмістили на Близькому Сході - її назвали "оперативна група "Скорпіон" (Task Force Scorpion Strike - TFSS).
04.03.2026 19:45
04.03.2026 19:47
і половина цих американських недо-шахедів впала на півдорозі в пустелях Сирії
04.03.2026 20:04
вони в міндича їх купили ?
04.03.2026 20:28
Victor Копіпастер
04.03.2026 19:47
вас трясця 4 роки писком тикали - вчіться сучі діти. війна прийде до вас. натомість руде в лютому нашого зеленого обісрав, похвалився що у них океан і їм не цікаво. забрали навчальні місії з Польщі, перестали брати участь в передачі досвіду - ну удачі.
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
04.03.2026 19:44
04.03.2026 19:49
Так Європа теж так робила, типа нате гроші самі якось збивайте а ми "в будинку" нас це не стосується, війна десь там далеко..досиділися куколди? Українці вам вже не допоможуть їх і так зосталося мало
04.03.2026 20:18
04.03.2026 20:18 Ответить
Можна просто перейняти досвід потужних і кожного разу заявляти що збили всі дрони крім 10-20 (кількість запущених дронів і наслідки від влучань при цьому не мають значення).

Це називається балаболістичний купол.

Це називається балаболістичний купол.
04.03.2026 19:44
якщо "шахеди" виклик.то не за горами для США ВИКЛИКІВ БУДЕ КУЄВА ХМАРА...
04.03.2026 19:47
Іран вже не 73 відсотків менше їх пускає і на 86 відсотків ракет,флот також топлять.
04.03.2026 19:54
"За словами джерела на брифінгу, представники...", якого це джерела?
а хто надає електроніку Shahed Джерело не сказало?
коли спікера Палати представників Майка Джонсона допитували, чи назвав би він військові дії США війною - «Це небезпечна і важлива операція. Ми мусили діяти, бо існувала безпосередня загроза, але оголошення війни не було», - сказав він. 👀
04.03.2026 19:57
Для США і її союзника Ізраїлю ці шахеди створять проблему мінімум неділю, максимум місяць. Рознесуть під нуль заводи, які їх виготовляють і на цьому все закінчиться. Євреї знають, як це робити. Тим більше, що шахеди потрібно оснащувати вибухівкою, в де брати після блокади компоненти?
04.03.2026 19:58
04.03.2026 19:58 Ответить
старлінк в єміратах заблокують? ))
04.03.2026 20:02
Ага, америкоси думали, що підари нас лаптями кожної ночі закидують. А коли відчули на власній шкурі -- то вже проблема? Реально, коли людина не бачила війни, важко їй щось пояснити.
04.03.2026 20:21
Якийсь голожопий Іран під санкціями шльопа шахеди наліво і направо в Україні допомагає майже весь світ і навіть близько не можуть ту кількість зробити...
04.03.2026 20:29
Отож. Не плюйте в український колодязь, бо доведеться напитися.
04.03.2026 20:36
Західні країни копіюють Шахеди і Ланцети. У цьому їм допомагає Україна посилаючи їм зразки. Точні копії вже є в Німеччині та США. Американські шахеди LUCAS були застосовані при атаці на Іран.
04.03.2026 20:41
04.03.2026 20:45
