США считают иранские "Шахеды" серьезным вызовом для ПВО, - CNN
Американские военные заявляют, что иранские ударные беспилотники Shahed представляют серьезную угрозу, и американская противовоздушная оборона не сможет гарантированно перехватывать все дроны.
Об этом на закрытом брифинге для членов Конгресса сказали чиновники администрации Трампа, передает CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
США считают шахеды вызовом
Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн признали, что иранские "Шахеды" представляют большую проблему, чем ожидалось.
Известно, что они летают низко и медленно – эта особенность делает их более способными избегать средств противовоздушной обороны, чем баллистические ракеты.
В то же время, по данным источников, чиновники при этом попытались преуменьшить тревожное впечатление и отметили, что партнеры в Персидском заливе имеют запасы ракет-перехватчиков.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
США використали проти Ірану нові далекобійні безпілотники, заявило американське Центральне командування (CENTCOM). Ці апарати концептуально близькі до іранських дронів "Шахед". Судячи з опублікованих фотографій, вони можуть бути оснащені терміналами супутникового зв'язку.
Багато коментаторів називають дрон Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Недорога безпілотна бойова ударна система - LUCAS) неліцензійною копією "Шахеда-136", стверджуючи, що він побудований методом "зворотної інженерії" - тобто за підсумками вивчення збитих або впалих безпілотників.
Принаймні у них схожа конструкція: аеродинамічна схема, двигун внутрішнього згоряння та штовхаючий гвинт.
На фотографіях безпілотників, які американське Центральне командування (CENTCOM) опублікувало ще в грудні, видно світлі прямокутники у верхній частині фюзеляжів дронів. Вони схожі на термінали супутникового інтернету компанії Starlink.
Офіційно США підтверджують перше застосування цих дронів в Ірані, але використання терміналів у конструкції не згадують.
Спеціально для застосування цих дронів у США створили ескадрилью, яку розмістили на Близькому Сході - її назвали "оперативна група "Скорпіон" (Task Force Scorpion Strike - TFSS).
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
Це називається балаболістичний купол.
а хто надає електроніку Shahed Джерело не сказало?
коли спікера Палати представників Майка Джонсона допитували, чи назвав би він військові дії США війною - «Це небезпечна і важлива операція. Ми мусили діяти, бо існувала безпосередня загроза, але оголошення війни не було», - сказав він. 👀