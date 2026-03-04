США считают иранские "Шахеды" серьезным вызовом для ПВО, - CNN

Американские военные заявляют, что иранские ударные беспилотники Shahed представляют серьезную угрозу, и американская противовоздушная оборона не сможет гарантированно перехватывать все дроны.

Об этом на закрытом брифинге для членов Конгресса сказали чиновники администрации Трампа, передает CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

США считают шахеды вызовом

Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн признали, что иранские "Шахеды" представляют большую проблему, чем ожидалось.

Известно, что они летают низко и медленно – эта особенность делает их более способными избегать средств противовоздушной обороны, чем баллистические ракеты.

В то же время, по данным источников, чиновники при этом попытались преуменьшить тревожное впечатление и отметили, что партнеры в Персидском заливе имеют запасы ракет-перехватчиков.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

