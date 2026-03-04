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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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США вважають іранські "шахеди" серйозним викликом для ППО, - CNN

у США визнали складність боротьби з "Шахедами"

Американські військові заявляють, що іранські ударні безпілотники Shahed становлять серйозну загрозу, і американська протиповітряна оборона не зможе гарантовано перехоплювати усі дрони.

Про це на закритому брифінгу для членів Конгресу сказали посадовці адміністрації Трампа, передає CNN з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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США вважають шахеди викликом

Зазначається, що глава Пентагону Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн визнали, що іранські "шахеди" становлять більшу проблему, ніж очікувалося.

Відомо, що вони літають низько та повільно – ця особливість робить їх більш здатними уникати засобів протиповітряної оборони, ніж балістичні ракети.

Водночас, за даними джерел, посадовці при цьому спробували применшити тривожне враження і зауважували, що партнери у Перській затоці мають запаси ракет-перехоплювачів.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іран (3478) ППО (4174) США (26710) Шахед (2257)
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Топ коментарі
+24
татишо!!!!!!!
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04.03.2026 19:43 Відповісти
+17
вас трясця 4 роки писком тикали - вчіться сучі діти. війна прийде до вас. натомість руде в лютому нашого зеленого обісрав, похвалився що у них океан і їм не цікаво. забрали навчальні місії з Польщі, перестали брати участь в передачі досвіду - ну удачі.
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
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04.03.2026 19:44 Відповісти
+13
Можна просто перейняти досвід потужних і кожного разу заявляти що збили всі дрони крім 10-20 (кількість запущених дронів і наслідки від влучань при цьому не мають значення).

Це називається балаболістичний купол.
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04.03.2026 19:44 Відповісти
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татишо!!!!!!!
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04.03.2026 19:43 Відповісти
То Ви радієте за Іран, що США не можуть перехопити всі шахеди? Іран союзник росії і їм передав ці дрони,тяжкі кожної доби додають нам серйозних проблем.
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04.03.2026 19:52 Відповісти
і*ла жаба гадюку
ви постійно якимось мудакам **********??
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05.03.2026 01:25 Відповісти
Маде інтАсашай - аналогов нєт
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04.03.2026 19:57 Відповісти
BBC

США використали проти Ірану нові далекобійні безпілотники, заявило американське Центральне командування (CENTCOM). Ці апарати концептуально близькі до іранських дронів "Шахед". Судячи з опублікованих фотографій, вони можуть бути оснащені терміналами супутникового зв'язку.

Багато коментаторів називають дрон Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Недорога безпілотна бойова ударна система - LUCAS) неліцензійною копією "Шахеда-136", стверджуючи, що він побудований методом "зворотної інженерії" - тобто за підсумками вивчення збитих або впалих безпілотників.

Принаймні у них схожа конструкція: аеродинамічна схема, двигун внутрішнього згоряння та штовхаючий гвинт.

На фотографіях безпілотників, які американське Центральне командування (CENTCOM) опублікувало ще в грудні, видно світлі прямокутники у верхній частині фюзеляжів дронів. Вони схожі на термінали супутникового інтернету компанії Starlink.

Офіційно США підтверджують перше застосування цих дронів в Ірані, але використання терміналів у конструкції не згадують.
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04.03.2026 19:44 Відповісти
Ідея дешевизни відображена в американській назві LUCAS - "Недорога безпілотна бойова ударна система", де низька вартість стоїть на першому місці. За інформацією Reuters, вартість одного дрона може становити 35 тисяч доларів.

Спеціально для застосування цих дронів у США створили ескадрилью, яку розмістили на Близькому Сході - її назвали "оперативна група "Скорпіон" (Task Force Scorpion Strike - TFSS).
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04.03.2026 19:45 Відповісти
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04.03.2026 19:47 Відповісти
і половина цих американських недо-шахедів впала на півдорозі в пустелях Сирії
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04.03.2026 20:04 Відповісти
вони в міндича їх купили ?
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04.03.2026 20:28 Відповісти
вас трясця 4 роки писком тикали - вчіться сучі діти. війна прийде до вас. натомість руде в лютому нашого зеленого обісрав, похвалився що у них океан і їм не цікаво. забрали навчальні місії з Польщі, перестали брати участь в передачі досвіду - ну удачі.
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
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04.03.2026 19:44 Відповісти
Так Європа теж так робила, типа нате гроші самі якось збивайте а ми "в будинку" нас це не стосується, війна десь там далеко..досиділися куколди? Українці вам вже не допоможуть їх і так зосталося мало
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04.03.2026 20:18 Відповісти
Можна просто перейняти досвід потужних і кожного разу заявляти що збили всі дрони крім 10-20 (кількість запущених дронів і наслідки від влучань при цьому не мають значення).

Це називається балаболістичний купол.
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04.03.2026 19:44 Відповісти
якщо "шахеди" виклик.то не за горами для США ВИКЛИКІВ БУДЕ КУЄВА ХМАРА...
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04.03.2026 19:47 Відповісти
Іран вже не 73 відсотків менше їх пускає і на 86 відсотків ракет,флот також топлять.
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04.03.2026 19:54 Відповісти
"За словами джерела на брифінгу, представники...", якого це джерела?
а хто надає електроніку Shahed Джерело не сказало?
коли спікера Палати представників Майка Джонсона допитували, чи назвав би він військові дії США війною - «Це небезпечна і важлива операція. Ми мусили діяти, бо існувала безпосередня загроза, але оголошення війни не було», - сказав він. 👀
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04.03.2026 19:57 Відповісти
Для США і її союзника Ізраїлю ці шахеди створять проблему мінімум неділю, максимум місяць. Рознесуть під нуль заводи, які їх виготовляють і на цьому все закінчиться. Євреї знають, як це робити. Тим більше, що шахеди потрібно оснащувати вибухівкою, в де брати після блокади компоненти?
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04.03.2026 19:58 Відповісти
а если заводы под землей?
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10.03.2026 22:36 Відповісти
старлінк в єміратах заблокують? ))
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04.03.2026 20:02 Відповісти
Ага, америкоси думали, що підари нас лаптями кожної ночі закидують. А коли відчули на власній шкурі -- то вже проблема? Реально, коли людина не бачила війни, важко їй щось пояснити.
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04.03.2026 20:21 Відповісти
все вони знали і бачили. Їм наплювати
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05.03.2026 01:27 Відповісти
Якийсь голожопий Іран під санкціями шльопа шахеди наліво і направо в Україні допомагає майже весь світ і навіть близько не можуть ту кількість зробити...
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04.03.2026 20:29 Відповісти
У вас на смартфоні камера на 144 ліній - тому ви відповідно деталей не бачите ( купіть вже нарешті смартфон з камерою хоча б на 360 ліній - деталі почнуть зявлятися ).
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05.03.2026 06:42 Відповісти
Отож. Не плюйте в український колодязь, бо доведеться напитися.
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04.03.2026 20:36 Відповісти
Західні країни копіюють Шахеди і Ланцети. У цьому їм допомагає Україна посилаючи їм зразки. Точні копії вже є в Німеччині та США. Американські шахеди LUCAS були застосовані при атаці на Іран.
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04.03.2026 20:41 Відповісти
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04.03.2026 20:45 Відповісти
А Іран на них в суд не подасть? За порушення прав інтелектуальної власності.
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04.03.2026 21:26 Відповісти
А Ланцет вроде ж израильского происхождения. Кацапы никогда не могли что-то свое придумать, только копировали
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10.03.2026 22:40 Відповісти
А якщо притулити туди ТЯЗ, то буде всім капець
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04.03.2026 21:16 Відповісти
Притулити куди, на 'шахеди'? Їх вантажопідйомність та габарити цього не дозволяють.
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04.03.2026 21:44 Відповісти
"У 1960-х роках як у США, так і в СРСР було розроблено ряд типів інженерних ядерних зарядів, призначених для закладки та подальшого підриву на позиції. Подібні заряди передбачалося використовувати як в інженерних цілях (як особливо потужний еквівалент звичайних інженерних зарядів), так і бойових (як своєрідні ядерні міни). Деякі заряди такого типу були виконані переносними та могли бути використані спеціальними підрозділами для проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F диверсій у тилах супротивника."
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04.03.2026 22:40 Відповісти
"Тактична ядерна зброя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 змінної потужності - маса лише 23 кг, найлегша з тих, що коли-небудь використовувалися Сполученими Штатами (така ж боєголовка, що й у спеціального атомного ********** та ракеті GAR-11 Nuclear Falcon)."
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04.03.2026 22:45 Відповісти
США мають снаряди 155 мм з ядерним зарядом - совок мав на 152 мм .
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05.03.2026 06:44 Відповісти
А скільки ці снаряди важать не знаєте? Совок мав ще і на 205 мм (САУ 'піоном'.називалася). А 152 мм -- 'гіацинтом'. Так ті обидві 'ядерні' САУ мали вбудовані крани для свого заряджання та візки для підвозу снарядів до цих лебідок.
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05.03.2026 21:04 Відповісти
Залізьте в тирнет на Вікіпедію і трішечки прочитайте - а потім робіть шо хочете .
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06.03.2026 01:31 Відповісти
Та жодна ППО в світі не може гарантовано перехоплювати всі повітряні цілі незалежно від інтенсивності атаки. Але у США, на відміну від України, є можливість знищувати 'шахеди' на землі, а також місця їх виготовлення (що набагато ефективніше), так як Штати та Ізраїль тримають під повним вогневим контролем ВСЮ територію Ірану.
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04.03.2026 21:41 Відповісти
Та ну нафіг! А Зельоні спочатку тут животики надривали зі сміху. Абдристович з розумним виглядом розказував про несерйозність якихось китайських підробок складених в сараях.
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04.03.2026 21:43 Відповісти
 
 