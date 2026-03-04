США вважають іранські "шахеди" серйозним викликом для ППО, - CNN
Американські військові заявляють, що іранські ударні безпілотники Shahed становлять серйозну загрозу, і американська протиповітряна оборона не зможе гарантовано перехоплювати усі дрони.
Про це на закритому брифінгу для членів Конгресу сказали посадовці адміністрації Трампа, передає CNN з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
США вважають шахеди викликом
Зазначається, що глава Пентагону Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн визнали, що іранські "шахеди" становлять більшу проблему, ніж очікувалося.
Відомо, що вони літають низько та повільно – ця особливість робить їх більш здатними уникати засобів протиповітряної оборони, ніж балістичні ракети.
Водночас, за даними джерел, посадовці при цьому спробували применшити тривожне враження і зауважували, що партнери у Перській затоці мають запаси ракет-перехоплювачів.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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США використали проти Ірану нові далекобійні безпілотники, заявило американське Центральне командування (CENTCOM). Ці апарати концептуально близькі до іранських дронів "Шахед". Судячи з опублікованих фотографій, вони можуть бути оснащені терміналами супутникового зв'язку.
Багато коментаторів називають дрон Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Недорога безпілотна бойова ударна система - LUCAS) неліцензійною копією "Шахеда-136", стверджуючи, що він побудований методом "зворотної інженерії" - тобто за підсумками вивчення збитих або впалих безпілотників.
Принаймні у них схожа конструкція: аеродинамічна схема, двигун внутрішнього згоряння та штовхаючий гвинт.
На фотографіях безпілотників, які американське Центральне командування (CENTCOM) опублікувало ще в грудні, видно світлі прямокутники у верхній частині фюзеляжів дронів. Вони схожі на термінали супутникового інтернету компанії Starlink.
Офіційно США підтверджують перше застосування цих дронів в Ірані, але використання терміналів у конструкції не згадують.
Спеціально для застосування цих дронів у США створили ескадрилью, яку розмістили на Близькому Сході - її назвали "оперативна група "Скорпіон" (Task Force Scorpion Strike - TFSS).
зараз рашка перекине пару частин рубікона, і будуть вони розбирати ваші збройні сили цеглинка за цеглинкою
Це називається балаболістичний купол.
а хто надає електроніку Shahed Джерело не сказало?
коли спікера Палати представників Майка Джонсона допитували, чи назвав би він військові дії США війною - «Це небезпечна і важлива операція. Ми мусили діяти, бо існувала безпосередня загроза, але оголошення війни не було», - сказав він. 👀