США вважають іранські "шахеди" серйозним викликом для ППО, - CNN

Американські військові заявляють, що іранські ударні безпілотники Shahed становлять серйозну загрозу, і американська протиповітряна оборона не зможе гарантовано перехоплювати усі дрони.

Про це на закритому брифінгу для членів Конгресу сказали посадовці адміністрації Трампа, передає CNN з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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США вважають шахеди викликом

Зазначається, що глава Пентагону Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн визнали, що іранські "шахеди" становлять більшу проблему, ніж очікувалося.

Відомо, що вони літають низько та повільно – ця особливість робить їх більш здатними уникати засобів протиповітряної оборони, ніж балістичні ракети.

Водночас, за даними джерел, посадовці при цьому спробували применшити тривожне враження і зауважували, що партнери у Перській затоці мають запаси ракет-перехоплювачів.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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