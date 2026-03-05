Тегеран допускає удар по ядерному центру в Ізраїлі, - ЗМІ

Іран заявив про можливість удару по ізраїльському ядерному об’єкту в Дімоні у разі спроб зміни влади в Тегерані з боку Ізраїлю та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі іранського агентства ISNA.

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За інформацією агентства, іранські військові розглядають варіант атаки на стратегічний об’єкт як відповідь на потенційні дії, спрямовані на повалення чинного керівництва країни.

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Попередження з боку Тегерана

У публікації зазначається, що мішенню може стати ядерний дослідницький центр у Дімоні. Йдеться про об’єкт, який вважається ключовим елементом ядерної програми Ізраїлю та розташований у пустелі Негев.

"У разі спроб зміни режиму Іран залишає за собою право відповісти ударом по стратегічних об’єктах", – цитує агентство позицію іранської сторони.

Наразі офіційної реакції Ізраїлю на ці заяви не оприлюднено.

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США взяли під контроль водний і повітряний простір Ірану

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані. Також за її словами протягом найближчих кількох годин США матимуть також "повне та абсолютне панування" над повітряним простором. Про це Лівіт сказала на брифінгу для преси 4 березня. За її словами, зараз немає жодного іранського корабля, який би знаходився "в русі".

Окрім того, вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.