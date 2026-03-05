Тегеран допускає удар по ядерному центру в Ізраїлі, - ЗМІ
Іран заявив про можливість удару по ізраїльському ядерному об’єкту в Дімоні у разі спроб зміни влади в Тегерані з боку Ізраїлю та США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі іранського агентства ISNA.
За інформацією агентства, іранські військові розглядають варіант атаки на стратегічний об’єкт як відповідь на потенційні дії, спрямовані на повалення чинного керівництва країни.
Попередження з боку Тегерана
У публікації зазначається, що мішенню може стати ядерний дослідницький центр у Дімоні. Йдеться про об’єкт, який вважається ключовим елементом ядерної програми Ізраїлю та розташований у пустелі Негев.
"У разі спроб зміни режиму Іран залишає за собою право відповісти ударом по стратегічних об’єктах", – цитує агентство позицію іранської сторони.
Наразі офіційної реакції Ізраїлю на ці заяви не оприлюднено.
США взяли під контроль водний і повітряний простір Ірану
Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані. Також за її словами протягом найближчих кількох годин США матимуть також "повне та абсолютне панування" над повітряним простором. Про це Лівіт сказала на брифінгу для преси 4 березня. За її словами, зараз немає жодного іранського корабля, який би знаходився "в русі".
Окрім того, вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.
- Президент США Дональд Трамп високо оцінив хід військової операції проти Ірану. Про це йдеться під час брифінгу у Білому домі. Глава Білого дому заявив, що оцінює ефективність кампанії "на 15 з 10".
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Ще пару днів таких американо-ізраїльских бомбардувань і КВІР хибащо камінням кидатися зможе.
А ще ж і томагавками з кораблів досипають.
Режим це не повалить але знищити запаси ракет та пускові цілком можуть.
Флоту вже фактично немає, ракети більше не виготовляються, запаси закінчуються. А ще готується наземна операція за участю курдів.
Навіть у Мецці і Абу-Дабі.
А населення персії відноситься до індоєвропейців і тюрків.
Колись, на першому курсі, я там охоронцем підробляв.
На схід від Ель-Харджа розташована авіабаза Prince Sultan, яка наразі використовується для розміщення літаків ВПС США.
Червоні лінії і все вот ето вот..