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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Тегеран допускає удар по ядерному центру в Ізраїлі, - ЗМІ

Іран пригрозив атакувати ядерний центр в Ізраїлі

Іран заявив про можливість удару по ізраїльському ядерному об’єкту в Дімоні у разі спроб зміни влади в Тегерані з боку Ізраїлю та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі іранського агентства ISNA.

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За інформацією агентства, іранські військові розглядають варіант атаки на стратегічний об’єкт як відповідь на потенційні дії, спрямовані на повалення чинного керівництва країни.

Також читайте: Перший випадок у світі: ізраїльський F-35 збив пілотований винищувач ЯК-130 над Тегераном

Попередження з боку Тегерана

У публікації зазначається, що мішенню може стати ядерний дослідницький центр у Дімоні. Йдеться про об’єкт, який вважається ключовим елементом ядерної програми Ізраїлю та розташований у пустелі Негев.

"У разі спроб зміни режиму Іран залишає за собою право відповісти ударом по стратегічних об’єктах", – цитує агентство позицію іранської сторони.

Наразі офіційної реакції Ізраїлю на ці заяви не оприлюднено.

Також читайте: США вважають іранські "шахеди" серйозним викликом для ППО, - CNN

США взяли під контроль водний і повітряний простір Ірану 

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати фактично контролюють водний простір в Ірані. Також за її словами протягом найближчих кількох годин США матимуть також "повне та абсолютне панування" над повітряним простором. Про це Лівіт сказала на брифінгу для преси 4 березня. За її словами, зараз немає жодного іранського корабля, який би знаходився "в русі".

Окрім того, вона заявила, що іранський режим буде повністю знищено.

Автор: 

Ізраїль (1992) Іран (3478) ядерна зброя (1293) ядерна безпека (631)
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Топ коментарі
+21
Прив'яжіть там міндіча 🤣🤣🤣
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05.03.2026 01:16 Відповісти
+15
Коричневі лінії від аятол.
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05.03.2026 01:14 Відповісти
+12
Один клоун обіцяв блекаути у москві у відповідь. Але забув про це, тому далі почувається потужним
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05.03.2026 01:52 Відповісти
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Коричневі лінії від аятол.
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05.03.2026 01:14 Відповісти
Прив'яжіть там міндіча 🤣🤣🤣
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05.03.2026 01:16 Відповісти
Для більш надійного захисту ядерного центру треба прив'язати усю зграю.
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05.03.2026 07:12 Відповісти
Міндіч принципово шле "двушечки", тепер вже на Тегеран, не відволікаймо його 😂
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05.03.2026 09:36 Відповісти
У Тегерана куча вкусных целей. Тут бы возможности совпадали с желаниями.
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05.03.2026 01:31 Відповісти
Та вони і про атаку на Марс можуть заявити.
Ще пару днів таких американо-ізраїльских бомбардувань і КВІР хибащо камінням кидатися зможе.
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05.03.2026 01:38 Відповісти
А головне - у сховищах ((
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05.03.2026 01:59 Відповісти
Там, де 400-500 літаків ******* по всьому, що рухається, цілодобовово нон-стоп, саме так і закінчується.
А ще ж і томагавками з кораблів досипають.

Режим це не повалить але знищити запаси ракет та пускові цілком можуть.
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05.03.2026 02:17 Відповісти
Звісно що камінням .... трумп їм же у 2025 все збагачення урану розбомбив разом з ураном виробленим . Цікаво як вийшло що американці тепер розповідають про 450 кг збройового урану у руках "метальників каміння " (((
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05.03.2026 01:58 Відповісти
Один клоун обіцяв блекаути у москві у відповідь. Але забув про це, тому далі почувається потужним
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05.03.2026 01:52 Відповісти
Я не прихильник ірану , просто ти уважно подивися що вони не тільки обіцяють , а і дещо роблять . І коли вони обіцяють розбомбити ядерний центр , то цілком можливо , що замість нього знищать опріснювачі - ніби і ядерного забруднення немає , а ефект як від десятка "хіросім".
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05.03.2026 02:03 Відповісти
Це вже малоймовірно. Вони мали шанси щось уразити коли їх пуски були масовими. А тепер коли пускових обмаль і ракет також - можна тільки в Дубаї шибки бити.
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05.03.2026 02:35 Відповісти
Скільки у них пускових є відомо одному ірану , та і навіть у ірані - не всім . Нинішня ситуація більше схожа на початок березня 2022 стосовно України , коли хєрасімов розповідав свої байки. Ну і іще одне - уламки кацапської хєрані на дубайщині схиляють до роздумів чи лише уламки хєранєй будуть знаходити .
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05.03.2026 11:17 Відповісти
Якщо не в змозі щось знищити, то починаються погрози. Точно так діють і московити. Забудьте про колишню міць Ірану. США і Ізраїль поступово, але впевнено знищують заводи, на яких виготовляються ракети та шахеди і пускові. Звідки їх візьме після цього Іран?
Флоту вже фактично немає, ракети більше не виготовляються, запаси закінчуються. А ще готується наземна операція за участю курдів.
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05.03.2026 05:27 Відповісти
"Якщо не в змозі щось знищити, то починаються погрози." .... ну точно як у трампа і ко у останніх їхніх виступах на публіку. "Звідки їх візьме після цього Іран?" та звідти звідки взяв кацапські безпілотники , чи може вони китайські - х.з. "Флоту вже фактично немає, ракети більше не виготовляються, запаси закінчуються. А ще готується наземна операція за участю курдів." Флоту у ірану якогось супер крутого , вочевидь , і не було . Що не виготовляються ракети це іран доповів , чи ваші здогади ? Я інвентаризацію в ірані не проводив , тому коли у них закінчаться запаси сказати не можу , особливо якщо взяти до уваги, що ті запаси сформовано під дією цілого ряду міжнародних санкцій . Щодо курдів - поживемо , побачимо , бо як дехто тут пише- курдам навіть прості іранці не зовсім раді .
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05.03.2026 11:28 Відповісти
Цього клоуна треба мінімум примусово у відставку відправляти, він тільки шкодить країні
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05.03.2026 02:14 Відповісти
Дебіли все ніяк не навчаються.
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05.03.2026 02:05 Відповісти
Це ж треба так 47 років "накерувати" державою, щоб з усіх боків були вороги.

Навіть у Мецці і Абу-Дабі.
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05.03.2026 02:09 Відповісти
Чому б і ні? Араби і євреї є семітами.
А населення персії відноситься до індоєвропейців і тюрків.
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05.03.2026 02:37 Відповісти
Там і араби є - на них надіявся Саддам коли починав війну проти Ірану . Ну і залишки африканців напевно є - Елам населяли африканці як і Індостан населяли і населяють нащадки виходців з Африки ( ******* індуси це метиси які виникли від змішання індрєвропейців з місцевим населенням - до речі 5 тисяч років туалети підєднані до каналізації були на території ******** Індії Пакистану і на Криті ( ну мінойці - а так званий лабіринт Мінотавра це просто велика будівля універсалтного призначення )).
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05.03.2026 09:38 Відповісти
Скільки в харківську ядерну установку було прильотів? І все зійшло з рук
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05.03.2026 02:22 Відповісти
А як там ядерна установка в Інституті Ядерної Фізики в Києві, на Проспекті Науки?
Колись, на першому курсі, я там охоронцем підробляв.
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05.03.2026 05:19 Відповісти
«Три крилаті ракети були перехоплені та знищені за межами міста Ель-Хардж», - повідомило міністерство оборони Саудівської Аравії в соцмережі X.

На схід від Ель-Харджа розташована авіабаза Prince Sultan, яка наразі використовується для розміщення літаків ВПС США.
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05.03.2026 03:05 Відповісти
Ударить они могут. Вопрос- куда прилетит.
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05.03.2026 06:55 Відповісти
А ну давай...
Червоні лінії і все вот ето вот..
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05.03.2026 09:19 Відповісти
 
 