В команде Трампа обеспокоены кампанией против Ирана, - CNN

Часть советников Дональда Трампа обеспокоена перспективами кампании против Ирана и предлагает как можно скорее объявить победу и завершить операцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает CNN на основе комментариев анонимных собеседников.

Отмечается, что в окружении Трампа якобы есть немало советников и помощников, которые предпочитают как можно быстрее сворачивать кампанию против Ирана. В противном случае США могут столкнуться с большими проблемами.

Продолжение войны рассматривается как политический риск

Уже через несколько дней продолжающейся операции против Ирана в окружении президента США якобы есть немало советников и помощников, которые предпочитают как можно быстрее сворачивать кампанию, чтобы Штаты не вляпались в большие проблемы. Они опасаются, что конфликт перерастет в затяжную войну без четких целей и с незначительными "электоральными баллами". Тогда Штаты неизбежно будут нести новые военные потери.

Поскольку уже сейчас война на Ближнем Востоке вызвала хаос на фондовых рынках и повышение цен на энергоносители, что может отразиться на настроениях избирателей.

Помощники Трампа отмечают, что администрации трудно четко объяснить мотивы операции и ее конкретные цели, чтобы это звучало убедительно.

Один из собеседников охарактеризовал продолжение войны как "политический риск без всяких "но"" и добавил, что остается только "надеяться, что ничего не пойдет слишком не так".

Низкая поддержка войны среди американских избирателей и раскол в MAGA

Трампа очень воодушевили первые успехи операции – ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поражение ключевых объектов, что он воспринял как сигнал поддержки американской общественности для продолжения кампании.

В то же время часть советников и окружения пытаются донести до президента противоположное мнение и советуют ускорить выполнение запланированного и "объявить победу", как только это будет выглядеть более убедительно.

Первые опросы показывают, что поддержка войны против Ирана среди американских избирателей низкая. Операция также вызвала раскол в рядах движения MAGA, ведь одним из ключевых лозунгов Трампа был отказ от "развития наций и смены режимов", который он ранее декларировал.

