В команде Трампа обеспокоены кампанией против Ирана, - CNN
Часть советников Дональда Трампа обеспокоена перспективами кампании против Ирана и предлагает как можно скорее объявить победу и завершить операцию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает CNN на основе комментариев анонимных собеседников.
Отмечается, что в окружении Трампа якобы есть немало советников и помощников, которые предпочитают как можно быстрее сворачивать кампанию против Ирана. В противном случае США могут столкнуться с большими проблемами.
Продолжение войны рассматривается как политический риск
Уже через несколько дней продолжающейся операции против Ирана в окружении президента США якобы есть немало советников и помощников, которые предпочитают как можно быстрее сворачивать кампанию, чтобы Штаты не вляпались в большие проблемы. Они опасаются, что конфликт перерастет в затяжную войну без четких целей и с незначительными "электоральными баллами". Тогда Штаты неизбежно будут нести новые военные потери.
Поскольку уже сейчас война на Ближнем Востоке вызвала хаос на фондовых рынках и повышение цен на энергоносители, что может отразиться на настроениях избирателей.
Помощники Трампа отмечают, что администрации трудно четко объяснить мотивы операции и ее конкретные цели, чтобы это звучало убедительно.
Один из собеседников охарактеризовал продолжение войны как "политический риск без всяких "но"" и добавил, что остается только "надеяться, что ничего не пойдет слишком не так".
Низкая поддержка войны среди американских избирателей и раскол в MAGA
Трампа очень воодушевили первые успехи операции – ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поражение ключевых объектов, что он воспринял как сигнал поддержки американской общественности для продолжения кампании.
В то же время часть советников и окружения пытаются донести до президента противоположное мнение и советуют ускорить выполнение запланированного и "объявить победу", как только это будет выглядеть более убедительно.
Первые опросы показывают, что поддержка войны против Ирана среди американских избирателей низкая. Операция также вызвала раскол в рядах движения MAGA, ведь одним из ключевых лозунгов Трампа был отказ от "развития наций и смены режимов", который он ранее декларировал.
Наші БпЛА-перехоплювачі значно дешевші за ракети Patriot - декілька тисяч доларів проти ~$13,5 млн відповідно. Саме зараз «шахеди», вартістю $30 000 збивають ракетами за мільйони доларів. Тому загроза десятків тисяч «Шахедів» змушує країни шукати дешевші методи оборони.
а, у нас тих перехоплювачів, хоч сракою жуй!
налітай нєскупісь.....
Тут, мабуть, таки сцикануть вкрасти. З саудитами краще не жартувати.
Тому будуть гроші вітчизняному виробнику, а нам - репутація. Теж непогано.
ну, що ж.
надулі обманулі кінулі....
вітаю ізраїль з прокидом від сша, в черговий раз!
хто ще, хоче гарантій?
Нажаль без підтримки США, маленький Ізраель просто скинуть у море
Погано тільки те, що подорожчає на якийсь час нафта та газ.
- "Попереду ще багато цікавих подій" - хай цими "цікавими подіями" переймається Ізраїль.
- "на днях до США примкнуть інші країни і доб'ють аятол" - щось не видно черги бажаючих "примкнути"
- "поставки з росії і Китаю перекриті блокадою" - нічого там не перекрито, поставки йдуть через Каспій, вчить географію
- "подорожчає на якийсь час нафта та газ" - нафта по 100+ це не не просто погано, це пи*дець як погано, особливо нам
- Попереду реально ще багато подій. Нові керівники Ірану будуть намагатись щось утнути. З загрозою чергового раунду примусу до миру шляхом 3-5 тисяч ракет в цілі в Ірані.
- Військово - не примкнуть, а от дослухатись до "порад" США/Ізраїлю будуть уважніше. А значить потік санкційних товарів кратно знизиться.
- Війна триває 5 діб. Які нахєр "поставки"?!? Поки що нічого суттєвого там не могли встигнути "поставити" фізично. От починаючи з 3-5 тижня і якщо оговтається КВІР/Армія - можливо. А поки що - ніхєра там немає.
- нафта по 80. І не особливо росте. Бо попри блокаду Ірану - танкери продовжують йти, хто б там що не белькотів і якими б дронами не загрожував. І на планеті - надлишок виробництва. Був, є і буде. Якщо ти стоїш і не везеш - ти банкрутуєш. Тож - везуть.
Генії військової справи...
Я даже здогадуюсь хто саме нашіптує Тромбу відпустити ірвнський режим і втекти. Ті ж самі кремлівські шептуни які їхдять в моцкву і нашіптують що Україна повинна здати території і капітулювати