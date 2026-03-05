РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13243 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану
3 620 36

В команде Трампа обеспокоены кампанией против Ирана, - CNN

Советники Трампа призывают быстрее завершить операцию против Ирана

Часть советников Дональда Трампа обеспокоена перспективами кампании против Ирана и предлагает как можно скорее объявить победу и завершить операцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает CNN на основе комментариев анонимных собеседников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что в окружении Трампа якобы есть немало советников и помощников, которые предпочитают как можно быстрее сворачивать кампанию против Ирана. В противном случае США могут столкнуться с большими проблемами.

Продолжение войны рассматривается как политический риск

Уже через несколько дней продолжающейся операции против Ирана в окружении президента США якобы есть немало советников и помощников, которые предпочитают как можно быстрее сворачивать кампанию, чтобы Штаты не вляпались в большие проблемы. Они опасаются, что конфликт перерастет в затяжную войну без четких целей и с незначительными "электоральными баллами". Тогда Штаты неизбежно будут нести новые военные потери.

Поскольку уже сейчас война на Ближнем Востоке вызвала хаос на фондовых рынках и повышение цен на энергоносители, что может отразиться на настроениях избирателей.

Помощники Трампа отмечают, что администрации трудно четко объяснить мотивы операции и ее конкретные цели, чтобы это звучало убедительно.

Один из собеседников охарактеризовал продолжение войны как "политический риск без всяких "но"" и добавил, что остается только "надеяться, что ничего не пойдет слишком не так".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тегеран допускает удар по ядерному центру в Израиле, - СМИ

Низкая поддержка войны среди американских избирателей и раскол в MAGA

Трампа очень воодушевили первые успехи операции – ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поражение ключевых объектов, что он воспринял как сигнал поддержки американской общественности для продолжения кампании.

В то же время часть советников и окружения пытаются донести до президента противоположное мнение и советуют ускорить выполнение запланированного и "объявить победу", как только это будет выглядеть более убедительно.

Первые опросы показывают, что поддержка войны против Ирана среди американских избирателей низкая. Операция также вызвала раскол в рядах движения MAGA, ведь одним из ключевых лозунгов Трампа был отказ от "развития наций и смены режимов", который он ранее декларировал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: давление на Иран может ослабить его способность помогать России в войне против Украины

Автор: 

Иран (901) США (7178) Трамп Дональд (4711)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Якщо зараз згортати,то виникає логічне питання,а нахера починали? Щоб змінити шило на мило? Хоча що з довбой@бів взяти окрім аналізів.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:44 Ответить
+6
⚡️Українські P1-SUN стануть на захисті Дубая: Пентагон і країни Перської затоки хочуть купити українські дрони-перехоплювачі для збиття «Шахедів», - FT

Наші БпЛА-перехоплювачі значно дешевші за ракети Patriot - декілька тисяч доларів проти ~$13,5 млн відповідно. Саме зараз «шахеди», вартістю $30 000 збивають ракетами за мільйони доларів. Тому загроза десятків тисяч «Шахедів» змушує країни шукати дешевші методи оборони.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:48 Ответить
+4
як на кацапі вошей
показать весь комментарий
05.03.2026 07:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як на кацапі вошей
показать весь комментарий
05.03.2026 07:39 Ответить
Не треба бути великим "експердом", щоб зрозуміти, в яку величезну дупу затягує Додік і його друган Бібі Америку і увесь світ
показать весь комментарий
05.03.2026 08:34 Ответить
А курдів які рванули на Іран кинути?- не по людськи
показать весь комментарий
05.03.2026 07:40 Ответить
Це в духі адміністрації Трампа
показать весь комментарий
05.03.2026 08:29 Ответить
Так не перший раз же ж. У Сирії їх здали, як склотару.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:33 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 07:41 Ответить
і то єдине їх занепокоєння?...
показать весь комментарий
05.03.2026 07:44 Ответить
Якщо зараз згортати,то виникає логічне питання,а нахера починали? Щоб змінити шило на мило? Хоча що з довбой@бів взяти окрім аналізів.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:44 Ответить
шоб рудий об'явив закінчення 9 воєн
показать весь комментарий
05.03.2026 07:49 Ответить
...і трьох винищувачів F-15
показать весь комментарий
05.03.2026 08:16 Ответить
⚡️Українські P1-SUN стануть на захисті Дубая: Пентагон і країни Перської затоки хочуть купити українські дрони-перехоплювачі для збиття «Шахедів», - FT

Наші БпЛА-перехоплювачі значно дешевші за ракети Patriot - декілька тисяч доларів проти ~$13,5 млн відповідно. Саме зараз «шахеди», вартістю $30 000 збивають ракетами за мільйони доларів. Тому загроза десятків тисяч «Шахедів» змушує країни шукати дешевші методи оборони.
показать весь комментарий
05.03.2026 07:48 Ответить
то, ми вже стоїмо під маасквою?
а, у нас тих перехоплювачів, хоч сракою жуй!
налітай нєскупісь.....
показать весь комментарий
05.03.2026 08:15 Ответить
У нас ВПК більш ніж наполовину недозавантажений, бо зєлєні покрали гроші.
Тут, мабуть, таки сцикануть вкрасти. З саудитами краще не жартувати.
Тому будуть гроші вітчизняному виробнику, а нам - репутація. Теж непогано.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:44 Ответить
З цієї формули не викреслено зелену кротівню. Тому зиску не буде. Або дерибан активів під час війни або скандали та зашквари на всесвітньому ріані
показать весь комментарий
05.03.2026 09:17 Ответить
і залишиться ізраїль, один на полі бою.
ну, що ж.
надулі обманулі кінулі....
вітаю ізраїль з прокидом від сша, в черговий раз!
хто ще, хоче гарантій?
показать весь комментарий
05.03.2026 08:13 Ответить
Просто повернення до 1946 року, коли поля бою не існувало...
Нажаль без підтримки США, маленький Ізраель просто скинуть у море
показать весь комментарий
05.03.2026 08:21 Ответить
Якшо ізраїльтяни й надалі обиратимуть до влади таких недоньяхів, то тоді краще не на жаль.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:47 Ответить
В ідеалі для України було б знищення іранського ВПК і ядерного плтенцвалу і водночас знищення репутації Трампа, як великого і успішного лідера і самої ідеї МАГА.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:13 Ответить
Здається, це дві протилежні речі.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:22 Ответить
А що так можна було?
показать весь комментарий
05.03.2026 08:18 Ответить
Знову вкид. Навчилися кцапи і їх брати- терористи іранці воювати пропагандою і робити скиди через популярні видання.Звичайнл, що були і є та частина,точка проти цієї війни. Нікуди США не вийдуть, поки не зроблять свою справу. Не кинуть вони Ізраїль і розпочату спецоперацію по знищенню режиму. Попереду ще багато цікавих подій. Думаю, що на днях до США примкнуть інші країни і доб'ють аятол. Не такий стійкий режим аятол, як його пропагували. Ракети закінчаться, виробництво їх скорочується, поставки з росії і Китаю перекриті блокадою.
Погано тільки те, що подорожчає на якийсь час нафта та газ.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:18 Ответить
Іран має змогу пливати навіть в Балтійському морі - пливеш по Каспію потім по Волзі , далі канали і нарешті Нева . Центрально Азійські країни залежні від КНР - такшо фурами будуть доставляти шо треба . Такшо географія таки потрібний предмет як ніяк .
показать весь комментарий
05.03.2026 08:29 Ответить
- "Нікуди США не вийдуть, поки не зроблять свою справу" - Афганістан вам у приклад.
- "Попереду ще багато цікавих подій" - хай цими "цікавими подіями" переймається Ізраїль.
- "на днях до США примкнуть інші країни і доб'ють аятол" - щось не видно черги бажаючих "примкнути"
- "поставки з росії і Китаю перекриті блокадою" - нічого там не перекрито, поставки йдуть через Каспій, вчить географію
- "подорожчає на якийсь час нафта та газ" - нафта по 100+ це не не просто погано, це пи*дець як погано, особливо нам
показать весь комментарий
05.03.2026 08:43 Ответить
- США свою справу вже зробили.
- Попереду реально ще багато подій. Нові керівники Ірану будуть намагатись щось утнути. З загрозою чергового раунду примусу до миру шляхом 3-5 тисяч ракет в цілі в Ірані.
- Військово - не примкнуть, а от дослухатись до "порад" США/Ізраїлю будуть уважніше. А значить потік санкційних товарів кратно знизиться.
- Війна триває 5 діб. Які нахєр "поставки"?!? Поки що нічого суттєвого там не могли встигнути "поставити" фізично. От починаючи з 3-5 тижня і якщо оговтається КВІР/Армія - можливо. А поки що - ніхєра там немає.
- нафта по 80. І не особливо росте. Бо попри блокаду Ірану - танкери продовжують йти, хто б там що не белькотів і якими б дронами не загрожував. І на планеті - надлишок виробництва. Був, є і буде. Якщо ти стоїш і не везеш - ти банкрутуєш. Тож - везуть.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:22 Ответить
Тобто, пох на результат - головне процес.
Генії військової справи...
показать весь комментарий
05.03.2026 08:31 Ответить
Уже и лапки к верху?Позорище,аятоллы держаться,ковбои обосрались и собрались бежать с поля боя в котором победа в двух шагах.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:37 Ответить
А нахєра їм утюжити мирняк? Виробництва та пускові вони переважно зачистили. Відверто кінчених фанатиків перебили. Тепер треба раунд "переговорів". Якщо ті, що зараз вилізуть в крісла, будуть недоговороспроможні - ну, буде ще один раунд примусу до миру. Бо треба ж дорозвідати, що де в тому Ірані кінченому залишилось з цікавого...
показать весь комментарий
05.03.2026 09:16 Ответить
Навіть без іранської "миротворчої" війни Штати з "красновим" мають чималенькі проблеми.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:41 Ответить
У всіх на цій планеті проблеми. Просто в засрашинців проблеми - де пожерти взяти аби в штурмовики українськиї посадок не записуватись. А в американців проблеми - як не дати Китаю черговий трильйон заробити. А так - у всіх проблеми.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:14 Ответить
Якщо зараз завершити, то операцію можна оцінити тільки на 14 з 10, а не як заявляв Трамп на 15 з 10
показать весь комментарий
05.03.2026 08:53 Ответить
ні...ще раноувато.. ги-ги ...., покуда Нобель незателефонує, ніц перемог і заяв..
показать весь комментарий
05.03.2026 09:10 Ответить
Якщо заводи і виробничі ланцюги для ядерної зброї, виробництва ракет і виробництва дронів розхєрачили - нехай оголошують перемогу. Якщо що - без проблем через рік можуть повторити.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:13 Ответить
Ще ж вже яка за кількістю буде перемога? О стариган розійшовся
показать весь комментарий
05.03.2026 09:13 Ответить
Ну хто б сумнівався. Все на що Тромб здатен це штрикнути палкою в гніздо шершнів і втекти. А ви там собі розгрібайте що воно наворотило. Ще й буде вимагати премію міру. Хтось ще вважає що Тромб може комусь гарантії безпеки дати?
показать весь комментарий
05.03.2026 09:19 Ответить
Водночас частина радників та оточення намагаються донести до президента протилежну думку і радять прискорити виконання запланованого та "оголосити перемогу", щойно це буде виглядати більш переконливо
Я даже здогадуюсь хто саме нашіптує Тромбу відпустити ірвнський режим і втекти. Ті ж самі кремлівські шептуни які їхдять в моцкву і нашіптують що Україна повинна здати території і капітулювати
показать весь комментарий
05.03.2026 09:23 Ответить
 
 