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Новини Операція США проти Ірану
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Радники Трампа пропонують оголосити перемогу і завершити кампанію проти Ірану якнайшвидше, - CNN

Радники Трампа закликають швидше завершити операцію проти Ірану

Частина радників Дональда Трампа стурбована перспективами кампанії проти Ірану та пропонує якнайшвидше оголосити перемогу і завершити операцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє CNN на основі коментарів анонімних співрозмовників.

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Зазначається,  що в оточенні Трампа нібито є чимало радників та помічників, які вважають за краще якнайшвидше згортати кампанію проти Ірану. Інакше США можуть мати великі проблеми.

Продовження війни розглядається як політичний ризик

Вже через кілька днів триваючої операції проти Ірану в оточенні президента США нібито є чимало радників та помічників, які вважають за краще якнайшвидше згортати кампанію, аби Штати не встрягли у великі проблеми. Вони побоюються,  що конфлікт  переросте у затяжну війну без чітких цілей і з незначними "електоральними балами". Тоді Штати неминуче будуть зазнавати нових військових втрат.

Оскільки вже зараз війна на Близькому Сході спричинила хаос на фондових ринках та підвищення цін на енергоносії, що може відобразитися на настроях виборців.

Помічники Трампа зазначають, що адміністрації важко чітко пояснити мотиви операції та її конкретні цілі, щоб це звучало переконливо.

Один зі співрозмовників охарактеризував продовження війни як "політичний ризик без жодних "але"" і додав, що залишається лише "сподіватися, що нічого не піде занадто не так".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тегеран допускає удар по ядерному центру в Ізраїлі, - ЗМІ

Низька підтримка війни серед американських виборців і розкол у MAGA

Трампа дуже заохотили перші успіхи операції – ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та ураження ключових об’єктів, що він сприйняв як сигнал підтримки американської громадськості для продовження кампанії.

Водночас частина радників та оточення намагаються донести до президента протилежну думку і радять прискорити виконання запланованого та "оголосити перемогу", щойно це буде виглядати більш переконливо.

Перші опитування показують, що підтримка війни проти Ірану серед американських виборців є низькою. Операція також спричинила розкол у лавах руху MAGA, адже одним із ключових гасел Трампа була відмова від "розбудови націй та зміни режимів", яку він раніше декларував.

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Іран (3483) США (26719) Трамп Дональд (8922)
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Топ коментарі
+32
Якщо зараз згортати,то виникає логічне питання,а нахера починали? Щоб змінити шило на мило? Хоча що з довбой@бів взяти окрім аналізів.
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05.03.2026 07:44 Відповісти
+20
Це в духі адміністрації Трампа
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05.03.2026 08:29 Відповісти
+17
Так не перший раз же ж. У Сирії їх здали, як склотару.
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05.03.2026 08:33 Відповісти
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як на кацапі вошей
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05.03.2026 07:39 Відповісти
Не треба бути великим "експердом", щоб зрозуміти, в яку величезну дупу затягує Додік і його друган Бібі Америку і увесь світ
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05.03.2026 08:34 Відповісти
Зате у кацапів свято. Ціни на нафту та газ ростуть. І споживачі кацапських енергоносіїв будуть зговірливіші.
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05.03.2026 12:05 Відповісти
А курдів які рванули на Іран кинути?- не по людськи
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05.03.2026 07:40 Відповісти
Це в духі адміністрації Трампа
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05.03.2026 08:29 Відповісти
Так не перший раз же ж. У Сирії їх здали, як склотару.
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05.03.2026 08:33 Відповісти
Як і нас.
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05.03.2026 13:15 Відповісти
Ніхто нікуди не рвав - то деза.
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05.03.2026 10:50 Відповісти
Офіційно курди не підтвердили перетин кордону - десь на цензорі була інфа. Відчули кидок.
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05.03.2026 12:05 Відповісти
Так вжеж кидали курдів. Кого тільки сша не кідали, крім Параші. Ціх вони завжди витягували та вигодовували.
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05.03.2026 13:45 Відповісти
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05.03.2026 07:41 Відповісти
і то єдине їх занепокоєння?...
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05.03.2026 07:44 Відповісти
Якщо зараз згортати,то виникає логічне питання,а нахера починали? Щоб змінити шило на мило? Хоча що з довбой@бів взяти окрім аналізів.
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05.03.2026 07:44 Відповісти
шоб рудий об'явив закінчення 9 воєн
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05.03.2026 07:49 Відповісти
...і трьох винищувачів F-15
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05.03.2026 08:16 Відповісти
Ти один не в курсі про Єпштейна і скандали про участь Трумпа в педофілії?
От і почав " маленьку войнушку", щоб відволікти увагу від цьго скандалу.
А ти думав для чого?
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05.03.2026 11:10 Відповісти
Щоб ти прилізло і насмерділо.
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05.03.2026 13:12 Відповісти
Наталко, 100% згоден з вами.
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05.03.2026 14:12 Відповісти
⚡️Українські P1-SUN стануть на захисті Дубая: Пентагон і країни Перської затоки хочуть купити українські дрони-перехоплювачі для збиття «Шахедів», - FT

Наші БпЛА-перехоплювачі значно дешевші за ракети Patriot - декілька тисяч доларів проти ~$13,5 млн відповідно. Саме зараз «шахеди», вартістю $30 000 збивають ракетами за мільйони доларів. Тому загроза десятків тисяч «Шахедів» змушує країни шукати дешевші методи оборони.
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05.03.2026 07:48 Відповісти
то, ми вже стоїмо під маасквою?
а, у нас тих перехоплювачів, хоч сракою жуй!
налітай нєскупісь.....
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05.03.2026 08:15 Відповісти
У нас ВПК більш ніж наполовину недозавантажений, бо зєлєні покрали гроші.
Тут, мабуть, таки сцикануть вкрасти. З саудитами краще не жартувати.
Тому будуть гроші вітчизняному виробнику, а нам - репутація. Теж непогано.
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05.03.2026 08:44 Відповісти
З цієї формули не викреслено зелену кротівню. Тому зиску не буде. Або дерибан активів під час війни або скандали та зашквари на всесвітньому ріані
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05.03.2026 09:17 Відповісти
Є таке.
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05.03.2026 09:55 Відповісти
нехай інвестують в масштабування виробництва та ракети продають та комплектуючи закупають... і буде всім зиск
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05.03.2026 15:26 Відповісти
і залишиться ізраїль, один на полі бою.
ну, що ж.
надулі обманулі кінулі....
вітаю ізраїль з прокидом від сша, в черговий раз!
хто ще, хоче гарантій?
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05.03.2026 08:13 Відповісти
Просто повернення до 1946 року, коли поля бою не існувало...
Нажаль без підтримки США, маленький Ізраель просто скинуть у море
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05.03.2026 08:21 Відповісти
Якшо ізраїльтяни й надалі обиратимуть до влади таких недоньяхів, то тоді краще не на жаль.
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05.03.2026 08:47 Відповісти
.. вони Зеленського виберуть..коли він туди чкурне!! З досвідом миролюбства..заглядання у очі ХАМАС та інших миротворців ... Допоможуть у процвітанні країни Міндічі..Єрмаки ..та інші досвідчені керівники з величезним досвідом..... Краще замініть слово ізраїльтяни на українці а недоньяхів на зеленого .... і тоді може щось зрозумієте..))))
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05.03.2026 09:40 Відповісти
Я напевне зрозумів, що вам недоньяха подобається, котрий постійно пуйлові в очі заглядує.
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05.03.2026 18:09 Відповісти
..я напевне зрозумів... що мої пропозиції замінити їзраїльтян на укранців..а Нетаньяху на Зеленого Вас не підштовхнули до роздумів? Так..я Нетаньяху значно більш поважаю... ніж Зеленого... і їзраїльтян більш..ніж мудрий українській нарід. Може спитаєте чому? Так Нетаньяху та їзраїльтяни захищають свою державу... всіма доступними методами. Луплять арабню... іранців..ХАМАС... не ховаються від призову...мають за гордість піти служити і СЛУЖАТЬ... і молоді хлопці..і дівчата. І гинуть ..але воюють. Порівняємо з нами? Гадаю нема сенсу... Візьмемо просте.. 18-25 річні дітки не можуть служити і воювати... Вони можуть пити горілку.. наркоманити.. робити все що хочуть... але не воювати. Прикладів СЗЧ та ухилянь навіть приводити не потрібно. А може в Ізраїлі СЗЧ є..? Може перепливають Середиземку і ховаються на Кіпрі..чи у Туреччині? Коли Зелене заглядало і здавало Україну... Вас це не турбувало? А тут Нетаньяху..)))) Чи може Іран не друг кацапсячих? Чи ХАМАС.. і всі лівансько-сірійсько-ірансько терористи не дружки ху..ла? Подивіться..що у свойому будинку відбувається... І тоді може щось зрозумієте!!!
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05.03.2026 18:51 Відповісти
Знаєте, я не дуже ******** спілкуватись з "пловцями за Тису" чи з іноземцями (на кшталт вас), котрі, на їх думку, знають більше про війну та ******* життя в Україні, та не збираюсь доводити, шо я не є поціновувачем різнихх терористів на кшталт хамас тощо. Але я наведу вам трохи відвертих висловлювань від вашого улюбленця недоньяхи; можливо вам сподобається.
Нетаньяху: «Добавлю, что у нас поддерживаются постоянные контакты с
другой мировой державой - Россией. Я регулярно общаюсь с президентом
Путиным, и эти личные отношения на протяжении десятилетий защищают
наши жизненно важные интересы».
Твит: «Израиль официально выступил в поддержку России. Нетаньяху
хвастается ежедневным общением и координацией действий с Путиным.
Израиль также заинтересован в нападках на ЕС, поскольку Европа
по-прежнему соблюдает международное право и Международный уголовный
суд (в Гааге)».
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05.03.2026 20:51 Відповісти
З приводу пальтрєта. Мене турбувало не лише те, що воно з перших місяців при владі зливало інтереси України пуйлові, а й те, шо воно, взагалі, до влади обралося. Повірте, я цю квартальську ******* та її оточення знаю добре та вже давно.
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05.03.2026 20:56 Відповісти
..ну то Слава Богу..що зелене падлюччя у Вас не в пошані..як і у мене. Розумні люди використовують ситуації для підтримки своєї держави... навіть якщо вважає дії Нетаньяху стосовно рашки неприйнятними. Сьогодні ворог у нас...не Нетаньяху..а ІРАН!!! І цього достатньо..щоб підтримати Ізраїль. Достатньо и того...що русня допомагає ХАМАСУ... допомагала Сирії... всім терористичним угрупуванням Палестини...тощо. Та й Нетаньяхи слова ..стосовно путлера залишилися тільки словами.... на відміну від Ірану. І коли Нетаньяху визвав невдоволення у путлера...це нам на руку. У нас поруч ще більш паскудний ворог... мадьярщина .. Ну і Словаччина ... правда у образі фіцика тільки... але ж. Тому ворог мого ворога буде сьогодні моїм другом... Бо його дії сьогодні..це ДОБРО!! А на Ваші підколки ..пловців за Тису... іноземець... котрі знають більш ..ніж Ви...))) викликають тільки посмішку. Тут Ви помиляєтеся..бо я ЗНАЧНО краще Вас знаю про ситуацію в Україні..стосовно війни... Завтра у мене буде інший прапорець... післязавтра ще інший. А через десяток днів... у мене буде українській прапорець...який зараз намальований на літаючій машинці... Тому .. давайте перш ніж бездумно писати... будем трохи мислити і не робити поспішних висновків..щоб не отримати негативу.
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05.03.2026 21:29 Відповісти
З приводу зелені. Вона небезпечніша, аніж риги, бо їхні антиукраїнські дії ховаються за проукраїнськими наративами.
З приводу ХАМАСу. Подейкують, що їх створили ізраїльські спецслужби, аби у регіоні була постійно напруга та віджимати потихеньку нові території. Бо ж головний їх союзник--найпотужніший у світі.
З приводу паскудної мадьярщини/словаччини. Люди скрізь однакові. Мінімум 85% котрих бажають нормального заробітку, дитину у садочок/школу, повний холодильник та кіно/розваги у ящику. Зара ми, українці, маємо таких самих запроданців при владі, як і фіца з орбаном, бо у ********* суспільстві на перше місце виходить бабло а не чесноти.
З приводу "пловців за Тису". Як на мене, волів би мати квіти на своїй могилі замість запитання "де ти був з кінця лютого 2022-го по ..." але стан здоров'я та вік вже дозволяє лише дотатити.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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07.03.2026 09:17 Відповісти
..трошечки з Вами посперечаюся... ХАМАС ізраїльтяни не створювали... Це у Вас накшталт... що НКВД створило УПА... І згоден..що люди однакові у всьому світі..бо ті ж вказані Вами відсотки..це три П... пожрати... поспати.. поср..ти .. і точно...щоб ніхто не чіпав. 2019 рік... тому яскравий приклад... ))) і приклади США... не кажучи вже про смердячу..де 100 відсотків тварин... Героям Слава!! Нажаль сьогодні все значно гірше з людською свідомістью... навіть у порівнянні з 2019. Але вилізло те..що без сумнівів можна назвати..мудрий український нарІд...
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07.03.2026 20:54 Відповісти
В ідеалі для України було б знищення іранського ВПК і ядерного плтенцвалу і водночас знищення репутації Трампа, як великого і успішного лідера і самої ідеї МАГА.
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05.03.2026 08:13 Відповісти
Здається, це дві протилежні речі.
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05.03.2026 09:22 Відповісти
Які чомусь взаємопов'язані. Я тому і написав "в ідеалі".
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05.03.2026 09:34 Відповісти
А що так можна було?
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05.03.2026 08:18 Відповісти
29 лютого 2020 року США підписали угоду з «Талібаном» про виведення військ через 14 місяців, до 1 травня 2021 року
-------
І року не пройшло
-------
Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами та назвав ці події найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів.
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05.03.2026 10:57 Відповісти
Знову вкид. Навчилися кцапи і їх брати- терористи іранці воювати пропагандою і робити скиди через популярні видання.Звичайнл, що були і є та частина,точка проти цієї війни. Нікуди США не вийдуть, поки не зроблять свою справу. Не кинуть вони Ізраїль і розпочату спецоперацію по знищенню режиму. Попереду ще багато цікавих подій. Думаю, що на днях до США примкнуть інші країни і доб'ють аятол. Не такий стійкий режим аятол, як його пропагували. Ракети закінчаться, виробництво їх скорочується, поставки з росії і Китаю перекриті блокадою.
Погано тільки те, що подорожчає на якийсь час нафта та газ.
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05.03.2026 08:18 Відповісти
Іран має змогу пливати навіть в Балтійському морі - пливеш по Каспію потім по Волзі , далі канали і нарешті Нева . Центрально Азійські країни залежні від КНР - такшо фурами будуть доставляти шо треба . Такшо географія таки потрібний предмет як ніяк .
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05.03.2026 08:29 Відповісти
- "Нікуди США не вийдуть, поки не зроблять свою справу" - Афганістан вам у приклад.
- "Попереду ще багато цікавих подій" - хай цими "цікавими подіями" переймається Ізраїль.
- "на днях до США примкнуть інші країни і доб'ють аятол" - щось не видно черги бажаючих "примкнути"
- "поставки з росії і Китаю перекриті блокадою" - нічого там не перекрито, поставки йдуть через Каспій, вчить географію
- "подорожчає на якийсь час нафта та газ" - нафта по 100+ це не не просто погано, це пи*дець як погано, особливо нам
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05.03.2026 08:43 Відповісти
- США свою справу вже зробили.
- Попереду реально ще багато подій. Нові керівники Ірану будуть намагатись щось утнути. З загрозою чергового раунду примусу до миру шляхом 3-5 тисяч ракет в цілі в Ірані.
- Військово - не примкнуть, а от дослухатись до "порад" США/Ізраїлю будуть уважніше. А значить потік санкційних товарів кратно знизиться.
- Війна триває 5 діб. Які нахєр "поставки"?!? Поки що нічого суттєвого там не могли встигнути "поставити" фізично. От починаючи з 3-5 тижня і якщо оговтається КВІР/Армія - можливо. А поки що - ніхєра там немає.
- нафта по 80. І не особливо росте. Бо попри блокаду Ірану - танкери продовжують йти, хто б там що не белькотів і якими б дронами не загрожував. І на планеті - надлишок виробництва. Був, є і буде. Якщо ти стоїш і не везеш - ти банкрутуєш. Тож - везуть.
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05.03.2026 09:22 Відповісти
Взагалі це все піздець. І для світу і для України. Мусульмани нікуди не подінуться, хоч з аятоллами, хоч без. Сіонізм в Ізраїлі теж. Трамп вліз у велику дупу, тому що дурень. Попередні президенти щось там мирили, чи хоча б пробували. А воювать? Америка вже воювала і у Кореї і у В'єтнамі і в Афганістані. Кадафі, Хусейна прибрали, тепер Хоменеї, чи як там. І що? Там за спиною в таких режимів, і усяких хезболлів і каїдів і Москва і Пекін. Світ поліцентричний і янкідудль, чи калинка домінувати в усьому світі одні не будуть.
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05.03.2026 09:34 Відповісти
Про Корею ви неправі - війну почали комуняки . Крім того кордон який був до війни такий і теперка - бо якшо ви не знали Корею як Дойчланд поділили на дві частини .
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05.03.2026 09:46 Відповісти
Крім усього іншого , требо зрозуміти , що Північна Корея нічого не вигравала у Південної . Навпаки до появи китайців Південна Корея захопила Пхен"ян , а він не так як Сеул (який теж був захопленний в перші дні агресії кимерсена) ... Пхен"ян в 200 км від китайского кордону . А Сеул росташованний на 31 паралелі (для тих , хто знає що таке 30 паралель) . Пхен"ян вже відбивали китайози , коли 1млн маоїстів вторгнувся в Корею ... Тобто тут йдеться про війну між державами .
Тоді в пілотів США була незначна перевага у небі .
Зараз в небі Ірану панує на півдні авіація США , а в іншому просторі авіація Ізраїлю ... який й в літку 2025 й зара жодного пілота не втратив .
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05.03.2026 12:38 Відповісти
Ви читаєте книжки з кінця чи як ? Спочатку комуняки напали на Південну Корею і окупували 90% її територій ( включно з Сеулом ) - а вже потім втрутилися США з мандатом ООН ( так ООН дав мандат на військові дії - тому в Кореї навіть турки воювали ). В США була офіційна перевага в повітрі і значна - бо вибачайте але корейці не мали досвічених пілотів шо пройшли другу війну , і перемоги в повітряних боях над американцями отримували совкові пілоти ( їх там ніти по сралінськи ).
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06.03.2026 02:21 Відповісти
ядерка ірану стала би серьозною загрозою і не тільки для країн Затоки, але чи доведе тр справу до демократизації і усунення назавжли аятол... все ще питання...
...це ж зрозуміло, що не просто так аятоли накопичували зброю... точно не для того, щоб ракети і шахеди пилюкою на складах припадали(
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05.03.2026 15:33 Відповісти
Тобто, пох на результат - головне процес.
Генії військової справи...
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05.03.2026 08:31 Відповісти
Уже и лапки к верху?Позорище,аятоллы держаться,ковбои обосрались и собрались бежать с поля боя в котором победа в двух шагах.
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05.03.2026 08:37 Відповісти
А нахєра їм утюжити мирняк? Виробництва та пускові вони переважно зачистили. Відверто кінчених фанатиків перебили. Тепер треба раунд "переговорів". Якщо ті, що зараз вилізуть в крісла, будуть недоговороспроможні - ну, буде ще один раунд примусу до миру. Бо треба ж дорозвідати, що де в тому Ірані кінченому залишилось з цікавого...
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05.03.2026 09:16 Відповісти
Навіть без іранської "миротворчої" війни Штати з "красновим" мають чималенькі проблеми.
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05.03.2026 08:41 Відповісти
У всіх на цій планеті проблеми. Просто в засрашинців проблеми - де пожерти взяти аби в штурмовики українськиї посадок не записуватись. А в американців проблеми - як не дати Китаю черговий трильйон заробити. А так - у всіх проблеми.
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05.03.2026 09:14 Відповісти
Заробити просто - підіймаєш добробут всього людства до рівня хліба з маслом . А не так як теперка - багатьом навіть на черствий хліб не вистачає .
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05.03.2026 09:49 Відповісти
щоб добробут забезпечити, потрібно не зброю в три зміни клепати, а на добрі справи фін.потоки спрямувати...
але раша, іран і їхні союзнички не залишили вибору ... демократії мусять бути озброєні до зубів щоб захистити себе від мракобєсії пітьми
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05.03.2026 15:37 Відповісти
В кінцевому рахунку вибору не залишили не зазначенні вами кацапстан і не зазначенні вами КНР а - а вибору не залишили бізнесюки . Бо бізнес це добре але - але коли ти хочеш заробити всі гроші світу теперка і вже виходить те що ми теперка бачимо . Ну ви догадалися де проживають ті бізнесюки чи як .
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06.03.2026 01:22 Відповісти
Якщо зараз завершити, то операцію можна оцінити тільки на 14 з 10, а не як заявляв Трамп на 15 з 10
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05.03.2026 08:53 Відповісти
ні...ще раноувато.. ги-ги ...., покуда Нобель незателефонує, ніц перемог і заяв..
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05.03.2026 09:10 Відповісти
Якщо заводи і виробничі ланцюги для ядерної зброї, виробництва ракет і виробництва дронів розхєрачили - нехай оголошують перемогу. Якщо що - без проблем через рік можуть повторити.
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05.03.2026 09:13 Відповісти
.. отака поведінка стосовно Ірану має зиск. Почали відбудовувати знову... Знову отримали удари... Змінити владу у муслімській державі можна тільки на більш терористичну і дикунську. А з Іраном..де 99 відсотків населення вважають США ..не кажучи вже про Ізраїль...відівічними ворогами....НЕМОЖЛИВО! Тому зашморг на шію Ірану і придавлювати ..якщо почнуть підіймати голову.
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05.03.2026 09:49 Відповісти
Щодо змін влади, там все зрозуміло: спочатку більші людожери прийдуть (військова хунта), потім помірковані (обережний диктатор з військової хунти), потім ті, хто слухатимуться зовнішнього тиску (майже випадковий лідер однієї з банд, що бороли хунту/диктатора), а далі, якщо пощастить - поступово витягнуть країну.

Це "добрий сценарій". Через нього пройшли Сингапур і Південна Корея. Випадкові лідери банд стали провідниками економічного зростання і передачі влади цивільним демократіям.

Зараз цей шлях наполовину пройшла Сирія - скинули кривавого диктатора, до влади прийшов випадковий лідер однієї з банд, який дослухається зовнішнього тиску. Всі сподіваються, що буде економічне зростання (не буде, якщо не почнуть будувати нафто- і газо- гони в Туреччину - а вони не починають, бо Ірак не починає).

І не зміг пройти Ірак - там як було болото, яке не здатне в економічне відновлення, так і немає. Хоча формально - при владі навіть "демократична влада".
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05.03.2026 10:31 Відповісти
... прихід до влади главарів банд..які починають дослуховуватися... ніяк не впливає на мозок населення. Щоб змінити свідомість у нормальні (по нашому розуміння)... потрібні дисятиріччя ..а то і століття. Це з доброго на пагане треба кілька років. Як це було у тому ж Ірані..коли дуже розвинена і цівілізована країна враз зірвалася у прірву дикої релігії... Зараз у тій же Туреччині ситуація схожа на Іран семидесятих... коли Ердоган свідомо релігію заводить у політику ! І якщо десяток років тому він перший зі всіх турецьких президентів почав вивішувати свої портрети поруч з портретом Ататюрка.. А зараз вже без Ататюрка... Коли дітям у школах потроху почали забиватипостійно мозок іменем Ердогана... коли вчителі та військові з поліцією.. у країні ..у якій дика інфляція.. отримують величезні зарплати... то це говорить про те..що ідеологія(вчителі) і захист (військові та поліція) основа подальшого перетворення населення у безмозкову масу. Але це теорія... А на практиці все значно простіше. Прикладів море. Україна з зеленою потворою... США з рудим ідіотом.. кацапи взагалі за конкурсом... та всякі там Лівії..Іраки та Кореї. Все буде текти повільно... і дуже смердіти буде.. Зважаючі на це... нашу мрійну стабілізацію ситуації у світі ми не побачимо.
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05.03.2026 11:03 Відповісти
А хто казав про реактивний стрибок "в парадайз"?!?

Пак Чон Хі прийшов до влади в 1961 році. Тримав залізною рукою владу (прислухаючись до США) до 1979 року. Хоч якесь економічне "процвітання" для пересічних громадян наступило тільки в 00х (і то, далеко не всі згодні, бо тільки в 00х відмінили 10часові зміни тощо). Але починали - з вщєнт розбомбленої країни ж, по якій 3-4 рази з кінця в кінець пройшли бойові дії, з ковровими бомбардуваннями.

Лі Куанг Ю (Сингапур) тримав країну в сталевому кулаку 25 років (1965 - 1990), майже одноосібно вирішуючи - хто і що повинен робити. А потім ще 20 років займав пости в урядах. Країна десятиріччями вибиралась з повних злиднів. І те, що стала "тигром" - для переважної маси пересічних громадян хоч якось стало "приємно" тільки через 40 років після початку цього марафонського забігу.
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05.03.2026 11:21 Відповісти
А слово РЕЛІГІЯ..Вами банально не використане ..як ОСНОВНИЙ фактор антилюдської (по нашому) структури у ції країнах! Чи Ви залізною рукою втримаєте Іран..Лівію..Ірак.. а зараз і Туреччину... приклад якої я вам навів!? Ні в Сінгапурі..ні в Південній Кореї релігіозні фанатики... не мали такого впливу на стадо..як це тут. Щоб зрозуміти це... треба кілька днів пожити у Тегерані... і на другий день Вашого перебування там... у Вас волосся стане дибки від диких релігійних законів ...ДЕРЖАВНИХ!!! які ПІДТРИМУЄ значна частина населення. Нема сенсу нам з Вами це обговорювати. Бо для одного народу добре те..що не сприймається іншим взагалі. Всіх не вирівняти у цьому світі. Тому спокою на земній кули НІКОЛИ не буде. Та і приклади залізної руки Лі Куанг Ю Пак Чон Хі не дуже доречні!! Залізні руки значно частіше приводять до диктатур та катаклізмів . Прикладів негативних у рази більше..ніж Ваших... Найкращого...
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05.03.2026 11:54 Відповісти
В Ірані до 1980 року панувала світська влада і дівчата на пляжах в бікіні купались. А в сусідніх країнах хіджаб/паранжу носили. З тією ж самою релігією - шиїтською. Тож, як виявляється, ніяка релігія мусульманам не заважає, насправді, бути людьми. Німці теж до 1933 року не мріяли про диктатуру з концтаборами і газовими камерами з докторами Менгеле. Але прийшла до влади мразота "з товаришами" і за декілька років перетворила європейську країну на філіал пекла. А релігію - вигадала ("арійськість") на пустому місці теж за декілька років. В таких речах все залежить від правителів. Розповіді про "був суспільний запит" - нічого не варті. Бо населення зазвичай - інертне. Це соціологічний ЗАКОН - 94% населення майже ЗАВЖДИ роблять те, що їм кажуть правителі. Ну, поки не починаються вже відверте залізання в кишеню до тих 94%. Зверніть увагу - населення "піднімається" не з-за побиття жінок, не з-за релігію, не з-за концтаборів з газовими камерами навіть для своїх. А КОЛИ В КИШЕНЮ ДО НАСЕЛЕННЯ ЗАНАДТО ГЛИБОКО ЛІЗЕ ВЛАДА!

От і вся правда про релігію і підтримку значної кількості населення. Іран, до речі, отримав цієї зими масштабні заворушення, аж до придушення мінометами і кулеметами, бо почалась фактично гіперінфляція (чи не більше 50% на рік) і кратне збільшення податків. А не з-за релігії.
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05.03.2026 12:06 Відповісти
Ще ж вже яка за кількістю буде перемога? О стариган розійшовся
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05.03.2026 09:13 Відповісти
Ну хто б сумнівався. Все на що Тромб здатен це штрикнути палкою в гніздо шершнів і втекти. А ви там собі розгрібайте що воно наворотило. Ще й буде вимагати премію міру. Хтось ще вважає що Тромб може комусь гарантії безпеки дати?
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05.03.2026 09:19 Відповісти
Водночас частина радників та оточення намагаються донести до президента протилежну думку і радять прискорити виконання запланованого та "оголосити перемогу", щойно це буде виглядати більш переконливо
Я даже здогадуюсь хто саме нашіптує Тромбу відпустити ірвнський режим і втекти. Ті ж самі кремлівські шептуни які їхдять в моцкву і нашіптують що Україна повинна здати території і капітулювати
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05.03.2026 09:23 Відповісти
"как можно скорее объявить победу и завершить операцию"- а шо так можно ?
я чогось гадав що треба спершу вирішити поставлені перед началом війни задачі. а виявляється що тепер у війні перемагає той хто перший оголосив перемогу
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05.03.2026 09:28 Відповісти
Якщо коротко - TACO.
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05.03.2026 09:28 Відповісти
«Оголосити перемогу» 😆
рудий певно коли обісциться то оголосить « перемога і звільнення сечі з організму»
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05.03.2026 09:41 Відповісти
Короче есть некие силы которые заинтересованы в постоянном кошмаре в этом регионе. И возможно постоянные угрозы в Ормузском проливе их то же устраивают. С хуситами то же надо что то делать.
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05.03.2026 09:53 Відповісти
Питання чи зупиниться іран. Він тепер може скільки завгодно тероризувати сусідів шахедами, а трампакс розпалив і в кущі. Хто б сумнівався, воно ж безголове, псіханув, побомбив, а що далі похер, хай інші ломають голови і виплутуються.
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05.03.2026 10:45 Відповісти
Хай Аляску Ірану запропонує!
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05.03.2026 10:52 Відповісти
В Америці правлять не імена, не будьте такі наївні! Там вже сотні років править система, перед початком війни треба було щоб був sleepy Jo, зараз коли вирішили ситуацію змінити і почати свою війну в Ірані прийшов артистичний, епатажний Донні!
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05.03.2026 10:52 Відповісти
Мудрі радники. Послухай їх, тупий їблан, бо торба і тобі і нам.
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05.03.2026 10:52 Відповісти
"пропонує якнайшвидше оголосити перемогу і завершити операцію"

по такой логике можно было и операцию не начинать, сразу объявить перемогу
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05.03.2026 10:56 Відповісти
Що там з премією миру? Рудому ідіоту потрібно ще одну війну "закінчити"?
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05.03.2026 10:57 Відповісти
Влітку Трамп знищив всю ядерку ірана, в березні знищив знищену влітку ядерку Ірану. Слава переможцю Трампу!
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05.03.2026 11:13 Відповісти
Хорошо бы начатое продолжить против путлера
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05.03.2026 11:40 Відповісти
Ще раз:
Зараз СВІТОМ ПРАВЛЯТЬ ІДІОТИ.
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05.03.2026 11:51 Відповісти
Ну тоді евреям треба готуватись до нового ісходу - бо їм там буде гаплик, самім.
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05.03.2026 12:07 Відповісти
Трамп всепланетарний "миротворець" при першій нагоді оголосить про перемогу, порадившись з т. Сі і т. Пу, і поставивши довідома Натаньяху. Чи це переший раз США кидали союзників...
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05.03.2026 12:35 Відповісти
"Миротворець планетарного масштабу" Трамп.

Як так могло статися у наймогутнішій країні світу США президентов став абсолютний двієчник з усіх всіх предметів - незнайко "Кто больше учится - тот больше знает,. Но кто больше знает - тот больше забывает,. А кто больше забывает - тот меньше знает. Так скажите ради чего учиться".

https://youtu.be/-vPF6yTumdQ?t=36
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05.03.2026 16:51 Відповісти
 
 