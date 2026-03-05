Радники Трампа пропонують оголосити перемогу і завершити кампанію проти Ірану якнайшвидше, - CNN

Частина радників Дональда Трампа стурбована перспективами кампанії проти Ірану та пропонує якнайшвидше оголосити перемогу і завершити операцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє CNN на основі коментарів анонімних співрозмовників.

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Зазначається, що в оточенні Трампа нібито є чимало радників та помічників, які вважають за краще якнайшвидше згортати кампанію проти Ірану. Інакше США можуть мати великі проблеми.

Продовження війни розглядається як політичний ризик

Вже через кілька днів триваючої операції проти Ірану в оточенні президента США нібито є чимало радників та помічників, які вважають за краще якнайшвидше згортати кампанію, аби Штати не встрягли у великі проблеми. Вони побоюються, що конфлікт переросте у затяжну війну без чітких цілей і з незначними "електоральними балами". Тоді Штати неминуче будуть зазнавати нових військових втрат.

Оскільки вже зараз війна на Близькому Сході спричинила хаос на фондових ринках та підвищення цін на енергоносії, що може відобразитися на настроях виборців.

Помічники Трампа зазначають, що адміністрації важко чітко пояснити мотиви операції та її конкретні цілі, щоб це звучало переконливо.

Один зі співрозмовників охарактеризував продовження війни як "політичний ризик без жодних "але"" і додав, що залишається лише "сподіватися, що нічого не піде занадто не так".

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Низька підтримка війни серед американських виборців і розкол у MAGA

Трампа дуже заохотили перші успіхи операції – ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та ураження ключових об’єктів, що він сприйняв як сигнал підтримки американської громадськості для продовження кампанії.

Водночас частина радників та оточення намагаються донести до президента протилежну думку і радять прискорити виконання запланованого та "оголосити перемогу", щойно це буде виглядати більш переконливо.

Перші опитування показують, що підтримка війни проти Ірану серед американських виборців є низькою. Операція також спричинила розкол у лавах руху MAGA, адже одним із ключових гасел Трампа була відмова від "розбудови націй та зміни режимів", яку він раніше декларував.

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