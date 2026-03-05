Радники Трампа пропонують оголосити перемогу і завершити кампанію проти Ірану якнайшвидше, - CNN
Частина радників Дональда Трампа стурбована перспективами кампанії проти Ірану та пропонує якнайшвидше оголосити перемогу і завершити операцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє CNN на основі коментарів анонімних співрозмовників.
Зазначається, що в оточенні Трампа нібито є чимало радників та помічників, які вважають за краще якнайшвидше згортати кампанію проти Ірану. Інакше США можуть мати великі проблеми.
Продовження війни розглядається як політичний ризик
Вже через кілька днів триваючої операції проти Ірану в оточенні президента США нібито є чимало радників та помічників, які вважають за краще якнайшвидше згортати кампанію, аби Штати не встрягли у великі проблеми. Вони побоюються, що конфлікт переросте у затяжну війну без чітких цілей і з незначними "електоральними балами". Тоді Штати неминуче будуть зазнавати нових військових втрат.
Оскільки вже зараз війна на Близькому Сході спричинила хаос на фондових ринках та підвищення цін на енергоносії, що може відобразитися на настроях виборців.
Помічники Трампа зазначають, що адміністрації важко чітко пояснити мотиви операції та її конкретні цілі, щоб це звучало переконливо.
Один зі співрозмовників охарактеризував продовження війни як "політичний ризик без жодних "але"" і додав, що залишається лише "сподіватися, що нічого не піде занадто не так".
Низька підтримка війни серед американських виборців і розкол у MAGA
Трампа дуже заохотили перші успіхи операції – ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та ураження ключових об’єктів, що він сприйняв як сигнал підтримки американської громадськості для продовження кампанії.
Водночас частина радників та оточення намагаються донести до президента протилежну думку і радять прискорити виконання запланованого та "оголосити перемогу", щойно це буде виглядати більш переконливо.
Перші опитування показують, що підтримка війни проти Ірану серед американських виборців є низькою. Операція також спричинила розкол у лавах руху MAGA, адже одним із ключових гасел Трампа була відмова від "розбудови націй та зміни режимів", яку він раніше декларував.
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От і почав " маленьку войнушку", щоб відволікти увагу від цьго скандалу.
А ти думав для чого?
Наші БпЛА-перехоплювачі значно дешевші за ракети Patriot - декілька тисяч доларів проти ~$13,5 млн відповідно. Саме зараз «шахеди», вартістю $30 000 збивають ракетами за мільйони доларів. Тому загроза десятків тисяч «Шахедів» змушує країни шукати дешевші методи оборони.
а, у нас тих перехоплювачів, хоч сракою жуй!
налітай нєскупісь.....
Тут, мабуть, таки сцикануть вкрасти. З саудитами краще не жартувати.
Тому будуть гроші вітчизняному виробнику, а нам - репутація. Теж непогано.
ну, що ж.
надулі обманулі кінулі....
вітаю ізраїль з прокидом від сша, в черговий раз!
хто ще, хоче гарантій?
Нажаль без підтримки США, маленький Ізраель просто скинуть у море
Нетаньяху: «Добавлю, что у нас поддерживаются постоянные контакты с
другой мировой державой - Россией. Я регулярно общаюсь с президентом
Путиным, и эти личные отношения на протяжении десятилетий защищают
наши жизненно важные интересы».
Твит: «Израиль официально выступил в поддержку России. Нетаньяху
хвастается ежедневным общением и координацией действий с Путиным.
Израиль также заинтересован в нападках на ЕС, поскольку Европа
по-прежнему соблюдает международное право и Международный уголовный
суд (в Гааге)».
З приводу ХАМАСу. Подейкують, що їх створили ізраїльські спецслужби, аби у регіоні була постійно напруга та віджимати потихеньку нові території. Бо ж головний їх союзник--найпотужніший у світі.
З приводу паскудної мадьярщини/словаччини. Люди скрізь однакові. Мінімум 85% котрих бажають нормального заробітку, дитину у садочок/школу, повний холодильник та кіно/розваги у ящику. Зара ми, українці, маємо таких самих запроданців при владі, як і фіца з орбаном, бо у ********* суспільстві на перше місце виходить бабло а не чесноти.
З приводу "пловців за Тису". Як на мене, волів би мати квіти на своїй могилі замість запитання "де ти був з кінця лютого 2022-го по ..." але стан здоров'я та вік вже дозволяє лише дотатити.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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І року не пройшло
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Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами та назвав ці події найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів.
Погано тільки те, що подорожчає на якийсь час нафта та газ.
- "Попереду ще багато цікавих подій" - хай цими "цікавими подіями" переймається Ізраїль.
- "на днях до США примкнуть інші країни і доб'ють аятол" - щось не видно черги бажаючих "примкнути"
- "поставки з росії і Китаю перекриті блокадою" - нічого там не перекрито, поставки йдуть через Каспій, вчить географію
- "подорожчає на якийсь час нафта та газ" - нафта по 100+ це не не просто погано, це пи*дець як погано, особливо нам
- Попереду реально ще багато подій. Нові керівники Ірану будуть намагатись щось утнути. З загрозою чергового раунду примусу до миру шляхом 3-5 тисяч ракет в цілі в Ірані.
- Військово - не примкнуть, а от дослухатись до "порад" США/Ізраїлю будуть уважніше. А значить потік санкційних товарів кратно знизиться.
- Війна триває 5 діб. Які нахєр "поставки"?!? Поки що нічого суттєвого там не могли встигнути "поставити" фізично. От починаючи з 3-5 тижня і якщо оговтається КВІР/Армія - можливо. А поки що - ніхєра там немає.
- нафта по 80. І не особливо росте. Бо попри блокаду Ірану - танкери продовжують йти, хто б там що не белькотів і якими б дронами не загрожував. І на планеті - надлишок виробництва. Був, є і буде. Якщо ти стоїш і не везеш - ти банкрутуєш. Тож - везуть.
Тоді в пілотів США була незначна перевага у небі .
Зараз в небі Ірану панує на півдні авіація США , а в іншому просторі авіація Ізраїлю ... який й в літку 2025 й зара жодного пілота не втратив .
...це ж зрозуміло, що не просто так аятоли накопичували зброю... точно не для того, щоб ракети і шахеди пилюкою на складах припадали(
Генії військової справи...
але раша, іран і їхні союзнички не залишили вибору ... демократії мусять бути озброєні до зубів щоб захистити себе від мракобєсії пітьми
Це "добрий сценарій". Через нього пройшли Сингапур і Південна Корея. Випадкові лідери банд стали провідниками економічного зростання і передачі влади цивільним демократіям.
Зараз цей шлях наполовину пройшла Сирія - скинули кривавого диктатора, до влади прийшов випадковий лідер однієї з банд, який дослухається зовнішнього тиску. Всі сподіваються, що буде економічне зростання (не буде, якщо не почнуть будувати нафто- і газо- гони в Туреччину - а вони не починають, бо Ірак не починає).
І не зміг пройти Ірак - там як було болото, яке не здатне в економічне відновлення, так і немає. Хоча формально - при владі навіть "демократична влада".
Пак Чон Хі прийшов до влади в 1961 році. Тримав залізною рукою владу (прислухаючись до США) до 1979 року. Хоч якесь економічне "процвітання" для пересічних громадян наступило тільки в 00х (і то, далеко не всі згодні, бо тільки в 00х відмінили 10часові зміни тощо). Але починали - з вщєнт розбомбленої країни ж, по якій 3-4 рази з кінця в кінець пройшли бойові дії, з ковровими бомбардуваннями.
Лі Куанг Ю (Сингапур) тримав країну в сталевому кулаку 25 років (1965 - 1990), майже одноосібно вирішуючи - хто і що повинен робити. А потім ще 20 років займав пости в урядах. Країна десятиріччями вибиралась з повних злиднів. І те, що стала "тигром" - для переважної маси пересічних громадян хоч якось стало "приємно" тільки через 40 років після початку цього марафонського забігу.
От і вся правда про релігію і підтримку значної кількості населення. Іран, до речі, отримав цієї зими масштабні заворушення, аж до придушення мінометами і кулеметами, бо почалась фактично гіперінфляція (чи не більше 50% на рік) і кратне збільшення податків. А не з-за релігії.
Я даже здогадуюсь хто саме нашіптує Тромбу відпустити ірвнський режим і втекти. Ті ж самі кремлівські шептуни які їхдять в моцкву і нашіптують що Україна повинна здати території і капітулювати
я чогось гадав що треба спершу вирішити поставлені перед началом війни задачі. а виявляється що тепер у війні перемагає той хто перший оголосив перемогу
рудий певно коли обісциться то оголосить « перемога і звільнення сечі з організму»
по такой логике можно было и операцию не начинать, сразу объявить перемогу
Зараз СВІТОМ ПРАВЛЯТЬ ІДІОТИ.
Як так могло статися у наймогутнішій країні світу США президентов став абсолютний двієчник з усіх всіх предметів - незнайко "Кто больше учится - тот больше знает,. Но кто больше знает - тот больше забывает,. А кто больше забывает - тот меньше знает. Так скажите ради чего учиться".
https://youtu.be/-vPF6yTumdQ?t=36