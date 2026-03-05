Рютте: тиск на Іран може послабити його здатність допомагати Росії у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Іран відігравав ключову роль у підтримці російських військових дій проти України, зокрема через постачання дронів "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві для ЗМІ.

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Тиск на Іран може знизити загрозу для України

За словами Рютте, нинішній потужний тиск з боку Ізраїлю та США здатен обмежити можливості Тегерана експортувати свій хаос до Росії. Це, на думку генсека, може зменшити загрозу для України та послабити підтримку агресії з боку Кремля.

Рютте підкреслив важливість міжнародної координації у стримуванні Ірану та наголосив на необхідності контролю за постачанням озброєнь у регіоні.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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