Рютте: тиск на Іран може послабити його здатність допомагати Росії у війні проти України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Іран відігравав ключову роль у підтримці російських військових дій проти України, зокрема через постачання дронів "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві для ЗМІ.
Тиск на Іран може знизити загрозу для України
За словами Рютте, нинішній потужний тиск з боку Ізраїлю та США здатен обмежити можливості Тегерана експортувати свій хаос до Росії. Це, на думку генсека, може зменшити загрозу для України та послабити підтримку агресії з боку Кремля.
Рютте підкреслив важливість міжнародної координації у стримуванні Ірану та наголосив на необхідності контролю за постачанням озброєнь у регіоні.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+8 Олег Хижняк
показати весь коментар05.03.2026 01:50 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass #550966
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+4 Андрій Лавриненко
показати весь коментар05.03.2026 07:07 Відповісти Посилання
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Виробничі потужності мають зрости з поточних 600 до 2000 одиниць, що означає потроєння обсягів.
Цільовий показник у 2000 ракет планується досягти до кінця 2030 року.
Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868
Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738
Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961
Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
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Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
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Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Потужні наТИСКачі
Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
Раша давно сама штампує шахеди і залюбки здала Трампу Іран в обмін на Україну. Навпаки, конфлікт в Ірані відвертає увагу від України.