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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Рютте: тиск на Іран може послабити його здатність допомагати Росії у війні проти України

Рютте:потужний тиск з боку Ізраїлю та США здатен обмежити можливості Тегерана експортувати свій хаос до Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Іран відігравав ключову роль у підтримці російських військових дій проти України, зокрема через постачання дронів "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві для ЗМІ.

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Тиск на Іран може знизити загрозу для України

За словами Рютте, нинішній потужний тиск з боку Ізраїлю та США здатен обмежити можливості Тегерана експортувати свій хаос до Росії. Це, на думку генсека, може зменшити загрозу для України та послабити підтримку агресії з боку Кремля.

Рютте підкреслив важливість міжнародної координації у стримуванні Ірану та наголосив на необхідності контролю за постачанням озброєнь у регіоні.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3478) НАТО (7230) Рютте Марк (706) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+8
Там піди розберися хто кому постачає якщо іран шмаляє кацапськими херанями по дубайщині.
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05.03.2026 01:50 Відповісти
+5
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05.03.2026 03:53 Відповісти
+4
Шахеди вже випускають у РФ, балістику з Кореї, а от ціна нафти та газу зросте. РФ в шоколаді.
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05.03.2026 07:07 Відповісти
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Там піди розберися хто кому постачає якщо іран шмаляє кацапськими херанями по дубайщині.
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05.03.2026 01:50 Відповісти
Мудрий нарід як ти бейбі, обере ЗеШмарклю на друґий термін, і я тобі скажу чому.Шоб поставити рачки, бажано дівчину, треба поперше виґлйондати модно,шампани ресторани, назвіздіти про якись плани, мати де і бути в змозі.ЮС оф а декадент Ей не в змозі без тебе ухилянта.Бейбі спасай цей світ, йди в ТЦК.
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05.03.2026 06:38 Відповісти
ага. цапня буде продавати більше нафти за вищою ціною
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05.03.2026 03:42 Відповісти
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05.03.2026 03:53 Відповісти
Війна в Ірані призвела до дефіциту ракет до Патріотів в тому числі і для України.
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05.03.2026 06:36 Відповісти
Kомпанія Lockheed Martin уклала семирічну рамкову угоду з Пентагоном про збільшення виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE до 2000 одиниць на рік.
Виробничі потужності мають зрости з поточних 600 до 2000 одиниць, що означає потроєння обсягів.
Цільовий показник у 2000 ракет планується досягти до кінця 2030 року.
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05.03.2026 06:40 Відповісти
Шахеди вже випускають у РФ, балістику з Кореї, а от ціна нафти та газу зросте. РФ в шоколаді.
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05.03.2026 07:07 Відповісти
Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

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Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

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Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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05.03.2026 07:13 Відповісти
Усі моцно тиснуть
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05.03.2026 07:14 Відповісти
Для кого цей меседж, для лохів?
Раша давно сама штампує шахеди і залюбки здала Трампу Іран в обмін на Україну. Навпаки, конфлікт в Ірані відвертає увагу від України.
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05.03.2026 08:14 Відповісти
Тиснути потрібно було після перших застосувань "шахедів", равлики ви натівські.
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05.03.2026 09:33 Відповісти
 
 