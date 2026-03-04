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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Кувейту ситуацію на Близькому Сході

Зеленський провів розмову зі спадкоємним принцом Кувейту

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Кувейту шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Його Високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика. Саме цей інструмент терору Іран передав Росії для вбивств українців, і саме наш народ знає, як найкраще цьому протидіяти",- розповів президент.

За словами Зеленського, також обговорили, як досвід України може допомогти в захисті життів у Кувейті.

"Домовились, що проведемо відповідні консультації", - додав очільник держави.

Розмови з лідерами Близького Сходу

Нагадаємо, що напередодні Зеленський провів розмови з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою та Королем Йорданії Абдаллою II.

Читайте також: Зеленський провів розмову з королем Бахрейну: обговорили захист від іранських дронів і ракет

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Читайте також: Тристоронні перемовини перенесли через ситуацію на Близькому Сході, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Іран (3478) Кувейт (66) Близький Схід (347)
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Топ коментарі
+9
Зеля, ти не забув що в тебе своя війна? А про Кувейт нагадаю що він проголосував в ООН проти України і українського суверенітету і територіальної цілісності. Тобто Кувейна нам аж ніякий не товариш і насрати на нього
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05.03.2026 00:12 Відповісти
+6
Коксу нюхнув і "обговорив" з принцом Єгипту, Бахрейну, кувейту, Брунею..
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05.03.2026 00:17 Відповісти
+4
Да хоч з привидом батька Гамлета.
Толку з того...
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05.03.2026 00:12 Відповісти
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Зеленський хоче обміняти F/А-18 Кувейту на дрони?

Три американські винищувачі F-15 були випадково збиті місцевим пілотом F/А-18 над Кувейтом.
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05.03.2026 00:05 Відповісти
На дрони - антидрони. Але нам літаків не треба, краще грошики на виробництво ще більше Фламінго.
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05.03.2026 00:09 Відповісти
В результаті партнерства у військовій сфері, яке розвивалося з кінця 1980-х років, Кувейт зараз посідає четверте місце у світі за чисельністю розташованих на його території американських військ.
Незважаючи на те, що Кувейт - невелика країна, він має стратегічне значення завдяки ключовому географічному положенню на північно-східній частині Аравійського півострова та поблизу повітряного коридору Європа - Азія.
Сам Кувейт часто займає нейтральну позицію у регіональних суперечках і залежить у сфері оборони від військової присутності США.
На відміну від багатьох інших союзників Вашингтона в регіоні, він не бере з американців плату за використання своєї території.
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05.03.2026 00:17 Відповісти
******, кто бы с тобою говорил.
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05.03.2026 00:06 Відповісти
Наш Лідор, свого роду теж принц - самокоронований і пожиттєво🤡
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05.03.2026 00:10 Відповісти
Зеля, ти не забув що в тебе своя війна? А про Кувейт нагадаю що він проголосував в ООН проти України і українського суверенітету і територіальної цілісності. Тобто Кувейна нам аж ніякий не товариш і насрати на нього
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05.03.2026 00:12 Відповісти
Говорять- друга держи поряд , а ворога ще ближче.
так і зараз час перебити рашке усі контракти з зерном - і особливо з Іраном
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05.03.2026 05:51 Відповісти
Да хоч з привидом батька Гамлета.
Толку з того...
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05.03.2026 00:12 Відповісти
Коксу нюхнув і "обговорив" з принцом Єгипту, Бахрейну, кувейту, Брунею..
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05.03.2026 00:17 Відповісти
Що воно здатне обговорити? Хіба дєвок в сауні.
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05.03.2026 00:24 Відповісти
Зе, розбирайся краще з безпековою ситуацією в Україні.
і цей... перед тим, як перепродавати в Кувейт або ОАЕ або Ізраїль протидронові дрони чи ракети дуже добре подумай...
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05.03.2026 00:53 Відповісти
Йому немає про що чим думати
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05.03.2026 05:45 Відповісти
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05.03.2026 02:42 Відповісти
когда же у украинцев будет праздник? как у ливийцев и иранцев
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05.03.2026 05:10 Відповісти
Зеленскому потрібно не обговорювати Близький Схід, а читати некрологи Каддафи, Чаушеску і його дружини, Мадуро і його дружини, цього ******** з Ірану. Сподіваюсь. що у зеленського до комплекта з дружиною ще додадуться його дітлахи, батьки і родичі.
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05.03.2026 05:42 Відповісти
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05.03.2026 05:45 Відповісти
Коли вже отих усіх проповідників за брехню на ГИЛЯКУ запросять
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05.03.2026 05:47 Відповісти
Ну и морда у диктатора
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05.03.2026 06:36 Відповісти
Думай как Украину защитить, новое фосфорное бомбы взять орудие и тд. И не настраивай мусульман против ,своей помощью Израил и Сша, которые не помогают и не оценят а врагов наживём
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05.03.2026 06:36 Відповісти
Не заважайте артисту виступати, може завоює популярність і поїде на гастролі до арабів
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05.03.2026 07:09 Відповісти
І шо то дало безтолковому ішаку!?
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05.03.2026 07:14 Відповісти
ВЕСЬ МИР ЗАМЕР !!!Цирк уехал,а клоуна забыли.
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05.03.2026 09:09 Відповісти
 
 