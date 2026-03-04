Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Кувейту ситуацію на Близькому Сході
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Кувейту шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Його Високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика. Саме цей інструмент терору Іран передав Росії для вбивств українців, і саме наш народ знає, як найкраще цьому протидіяти",- розповів президент.
За словами Зеленського, також обговорили, як досвід України може допомогти в захисті життів у Кувейті.
"Домовились, що проведемо відповідні консультації", - додав очільник держави.
Розмови з лідерами Близького Сходу
Нагадаємо, що напередодні Зеленський провів розмови з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою та Королем Йорданії Абдаллою II.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
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Три американські винищувачі F-15 були випадково збиті місцевим пілотом F/А-18 над Кувейтом.
Незважаючи на те, що Кувейт - невелика країна, він має стратегічне значення завдяки ключовому географічному положенню на північно-східній частині Аравійського півострова та поблизу повітряного коридору Європа - Азія.
Сам Кувейт часто займає нейтральну позицію у регіональних суперечках і залежить у сфері оборони від військової присутності США.
На відміну від багатьох інших союзників Вашингтона в регіоні, він не бере з американців плату за використання своєї території.
так і зараз час перебити рашке усі контракти з зерном - і особливо з Іраном
Толку з того...
і цей... перед тим, як перепродавати в Кувейт або ОАЕ або Ізраїль протидронові дрони чи ракети дуже добре подумай...
про щочим думати