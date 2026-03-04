Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Кувейту ситуацію на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Кувейту шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Його Високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика. Саме цей інструмент терору Іран передав Росії для вбивств українців, і саме наш народ знає, як найкраще цьому протидіяти",- розповів президент.

За словами Зеленського, також обговорили, як досвід України може допомогти в захисті життів у Кувейті.

"Домовились, що проведемо відповідні консультації", - додав очільник держави.

Розмови з лідерами Близького Сходу

Нагадаємо, що напередодні Зеленський провів розмови з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою та Королем Йорданії Абдаллою II.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

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