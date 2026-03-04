Тристоронні перемовини перенесли через ситуацію на Близькому Сході, - Зеленський
Станом на зараз через бойові дії на Близькому Сході, зокрема в Ірані, Україна поки не отримала відповідних сигналів щодо нового раунду перемовин з Росією та США.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 4 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зеленський говорив сьогодні зі секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з американською стороною та можливість нових перемовин у тристоронньому форматі. Зараз таких сигналів немає.
"Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - наголосив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Суспільне" з посиланням на джерело в українській переговорній команді писало, що дата й місце нових переговорів зі США та Росією поки що невідома, тому їх відклали.
- 3 березня в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США та Ізраїлю на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. За його словами, черговий раунд мав відбутися 5 або 6 березня.
Топ коментарі
+9 Тиха Вода #607592
показати весь коментар04.03.2026 21:41 Відповісти Посилання
+9 CrossFirenko
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+8 Игорь Игорев #582421
показати весь коментар04.03.2026 22:24 Відповісти Посилання
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Зе, а слабо назвати війну в Ірані війною?
Ти про якусь соціалку? Я чекаю не дочекаюсь закінчення війни, щоб повернутися додому.
А нинішні переговори ні про що. Поки не буде припинення вогню, переговори будуть вічними. Тим більше після початку війни в Ірані Трамп про Україну вже забув і не скоро згадає. Не підкажеш, куди подівся Віткоф?
Нарід голосував в тому числі і за це.
Гретегейн, мать твою!!
І що тепер? Встановлює мир в Ірані, плюнувши на Україну. Як це назвати?
Люди не знають, що в світі відбувається.
Без твого благословення і сонце не зійде.
Йому вже тупо нема про що сказати людям.
🤹♂️