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Новини Мирні перемовини Звернення Зеленського
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Тристоронні перемовини перенесли через ситуацію на Близькому Сході, - Зеленський

Володимир Зеленський

Станом на зараз через бойові дії на Близькому Сході, зокрема в Ірані, Україна поки не отримала відповідних сигналів щодо нового раунду перемовин з Росією та США.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 4 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зеленський говорив сьогодні зі секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з американською стороною та можливість нових перемовин у тристоронньому форматі. Зараз таких сигналів немає.

"Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - наголосив він.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Суспільне" з посиланням на джерело в українській переговорній команді писало, що дата й місце нових переговорів зі США та Росією поки що невідома, тому їх відклали.
  • 3 березня в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США та Ізраїлю на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. За його словами, черговий раунд мав відбутися 5 або 6 березня.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Іран (3478) перемовини (3817) Близький Схід (347)
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Топ коментарі
+9
Добре що повідомив.
Люди не знають, що в світі відбувається.
Без твого благословення і сонце не зійде.

Йому вже тупо нема про що сказати людям.
🤹‍♂️
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04.03.2026 21:41 Відповісти
+9
Зелі вже кортить оголосити свою блискавичну перемогу на черговий термін. Схематоз вже готовий.
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04.03.2026 21:44 Відповісти
+8
ЗЕ , пох у него все гуд, все живы здоровы при бабле тепле и тишине , накуя ему вообще переговоры ..
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04.03.2026 22:24 Відповісти
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Суші весла, переговорам кирдик.
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04.03.2026 21:33 Відповісти
Набивати собі ціну виходить все хужеє.
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04.03.2026 21:42 Відповісти
"Ситуація", "контекст"...
Зе, а слабо назвати війну в Ірані війною?
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05.03.2026 00:43 Відповісти
Які ще там перемовини? Вічна війна то є основа вічної влади ЛІДОРА, а імітація перемовин то для лоха73%!
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05.03.2026 08:16 Відповісти
А тобі цього і треба, щоб отримувати вічну соціалку. До чого ж паскудні люди.
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05.03.2026 10:30 Відповісти
Сам ти паскудний.
Ти про якусь соціалку? Я чекаю не дочекаюсь закінчення війни, щоб повернутися додому.
А нинішні переговори ні про що. Поки не буде припинення вогню, переговори будуть вічними. Тим більше після початку війни в Ірані Трамп про Україну вже забув і не скоро згадає. Не підкажеш, куди подівся Віткоф?
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05.03.2026 17:44 Відповісти
Трампу не до України. Він встановлює мир в Ірані.
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04.03.2026 21:36 Відповісти
А з якого такого лиха він має рвати дупу за Україну??
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04.03.2026 21:38 Відповісти
Ну як же...Обіцяв вумному наріду США перед виборами що зробить мир за 24 години.
Нарід голосував в тому числі і за це.
Гретегейн, мать твою!!
І що тепер? Встановлює мир в Ірані, плюнувши на Україну. Як це назвати?
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04.03.2026 21:46 Відповісти
А вумному народу України у 2019 році обіцяли завершити війну,а як ні то обіцяли піти,і країну мрій обіцяли,і багато чого. І що тепер?
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05.03.2026 08:52 Відповісти
Взагалі-то, США поки що в НАТО, а путлер вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми. І гарантії нам давали, коли самі відмовились від ядерної зброї.
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05.03.2026 10:32 Відповісти
і? Вони б щось дали? Клоунада ради клоунади
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04.03.2026 21:37 Відповісти
Добре що повідомив.
Люди не знають, що в світі відбувається.
Без твого благословення і сонце не зійде.

Йому вже тупо нема про що сказати людям.
🤹‍♂️
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04.03.2026 21:41 Відповісти
Зелі вже кортить оголосити свою блискавичну перемогу на черговий термін. Схематоз вже готовий.
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04.03.2026 21:44 Відповісти
Клич туриста умєроваа на батьківщину! Правда не відомо, де його справжня батьківщина!
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04.03.2026 21:52 Відповісти
Зеленский уже никакой. Он уже не несет пользы. И уже даже наоборот. Водиться на переговорах, как осла за нос водят. Нужен президент, который будет усиливать Украину, а не как осел за переговорами будет водиться. Это жесть!
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04.03.2026 22:15 Відповісти
Так йому мир й не потрібен, тому, кожен зрив переговорів з тої чи іншої причини - бальзам для душі зешмарклі. Воно до усрачки боїться стати не президентом, адже це кінець владі й можливий суд за травневі шашлики й за здачу країни.
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05.03.2026 06:39 Відповісти
зеленський завжди був ніякий,і ніколи не ніс ніякої користі ,а ні для суспільства,а ні для України.
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05.03.2026 08:55 Відповісти
ЗЕ , пох у него все гуд, все живы здоровы при бабле тепле и тишине , накуя ему вообще переговоры ..
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04.03.2026 22:24 Відповісти
Ще ракет до Петріота не буде, газ та нафта виростуть в ціні. Но хомяки булуть верещати - мочі іранців.
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04.03.2026 23:08 Відповісти
Коли після мочіння Іранців нафта та газ впаде в ціні,що ти будеш верещати,не хомяк?
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05.03.2026 08:57 Відповісти
Лузер
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05.03.2026 00:05 Відповісти
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
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05.03.2026 06:35 Відповісти
 
 