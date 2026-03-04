Тристоронні перемовини перенесли через ситуацію на Близькому Сході, - Зеленський

Станом на зараз через бойові дії на Близькому Сході, зокрема в Ірані, Україна поки не отримала відповідних сигналів щодо нового раунду перемовин з Росією та США.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 4 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зеленський говорив сьогодні зі секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо його комунікації з американською стороною та можливість нових перемовин у тристоронньому форматі. Зараз таких сигналів немає.

"Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова", - наголосив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Суспільне" з посиланням на джерело в українській переговорній команді писало, що дата й місце нових переговорів зі США та Росією поки що невідома, тому їх відклали.

3 березня в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США та Ізраїлю на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. За його словами, черговий раунд мав відбутися 5 або 6 березня.

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