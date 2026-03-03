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Новини Мирні перемовини
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США підпишуть гарантії безпеки для України лише за умов угоди з РФ, - Зеленський

Зеленський про гарантії США: лише в рамках домовленостей із Росією

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання контролю над територіями та 20-пунктний план залишаються ключовими для підписання гарантій безпеки США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Corriere Della Serra

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Контроль територій і позиція України

Зеленський наголосив, що попри готовий протокол із європейськими партнерами та існуючі угоди щодо відновлення країни, їхня реалізація можлива лише після встановлення миру. 

"Ми маємо гарантії безпеки від американців, але вони хочуть підписати їх лише в контексті угоди з росіянами. Я не згоден з цим, але так воно є. Ми також маємо готовий протокол з європейцями, але він теж не підписаний. Є угоди про наше відновлення, але вони можуть бути реалізовані лише після встановлення миру. Але цього недостатньо. Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями", – зазначив президент.

"Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть нашого відходу. Обмін не в наших інтересах, крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території, які ми залишили: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас відібрали. Чому ми повинні обмінювати нашу територію на іншу, яка є частиною нашої батьківщини?", - додав Зеленський.

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Зеленський Володимир (27960) територіальні претензії (79) гарантії безпеки (466)
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Топ коментарі
+15
Зеля повний дебіл, чи лише прикидується ним?
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03.03.2026 10:51 Відповісти
+10
президенство рано чи пізно закінчується, а от ст.111 КК України (державна зрада) - вічна
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03.03.2026 10:54 Відповісти
+6
Та засунь свої безпеки собі в штани! Твоя пустопорожня хрипотня вже давно остогидла!
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03.03.2026 11:00 Відповісти
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Зеля повний дебіл, чи лише прикидується ним?
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03.03.2026 10:51 Відповісти
Грає роль по сценарію,а так він тупий нарк по життю.Вміє читати і кривлятись.
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03.03.2026 10:58 Відповісти
Такі гарантії Україні не потрібні.
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03.03.2026 11:02 Відповісти
Іглрьок, гаоантії Україні навіть дуже потрібні, але це - не гарантії. Це - вимоги.
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03.03.2026 11:06 Відповісти
Дурна думка що нам потрібні гарантії. Немає вже ніяких гарантій в світі, кожен воює за себе.
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03.03.2026 11:19 Відповісти
Звісно, інфантильним поні на марафоні потрібні ф35 в кожній хаті і по томагавку за столом, тоді вони вважатимуть це гарантіями. Ну і ще Трамп має особисто контролювати лінію розмежування.
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03.03.2026 11:15 Відповісти
Нууу, я б сказав, що Зєля - дебіл (не повний), який прикидується президентом.
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03.03.2026 11:07 Відповісти
Не прикидається, бо для паскудного актора так реально зіграти дебіла неможливо!
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03.03.2026 11:10 Відповісти
Ну дійсно, треба просрати взагалі все що можливо.
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03.03.2026 10:52 Відповісти
Значить комусь треба.
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03.03.2026 10:54 Відповісти
президенство рано чи пізно закінчується, а от ст.111 КК України (державна зрада) - вічна
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03.03.2026 10:54 Відповісти
Смєтуни теж щось говорили.
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03.03.2026 11:03 Відповісти
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03.03.2026 11:26 Відповісти
Це якщо держава існуватиме . А не буде держави - відповідно і питань не буде.
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03.03.2026 11:48 Відповісти
Повірю,що стаття працює лише тоді, коли посадять шуфрича!
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03.03.2026 12:50 Відповісти
Тобто рашка має погодити гарантії америки для України?Таки да,це ....потужно,як мініум
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03.03.2026 10:54 Відповісти
Це говорить якраз про те що Трамп - ЛОХ. А не Зеля.
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03.03.2026 11:16 Відповісти
ТИ ПРОДАЄШ НАМ ДІЧЬ....тупих уже нема...тобто є але вмерти за них ніхто не хоче
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03.03.2026 10:59 Відповісти
Мабуть не та методика у тебе, воїни гинуть не за нього, в за свої родини,та за свою вітчизну. А тобі все одно кому підкорятися
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03.03.2026 11:05 Відповісти
Це як то?Українці не проти рашки воюють а за "діч"?Норм ти,курво,дезу тулиш
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03.03.2026 11:08 Відповісти
Та засунь свої безпеки собі в штани! Твоя пустопорожня хрипотня вже давно остогидла!
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03.03.2026 11:00 Відповісти
Поки не буде справжніх гарнтій безпеки від США (а не всіляких будапештських меморандумів) - жодної мирної угоди з касапами підписувати не можна. Хіба що - з попереднім виводом всіх орків з окупованих українських територій - таку угоду можна буде підписати. А без виводу - в гарантіях США окрім всього іншого, включно силових варіантів, має бути пункт(-и) про подальші санкції на касапів аж до повного виведення орків; причому конкретні пункти, які санкції і на що, і коли будуть застосовані.
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03.03.2026 11:02 Відповісти
Та не переживайте, мирну угоду з нами ніхто підписувати не збирається. Лише акт капітуляції. І те що зеля на нього не походжується - лише йому в плюс.
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03.03.2026 11:18 Відповісти
ну, про це - окрема розмова.
Бо будь-які мирні угоди - це лише теоретичні розмови, нині. І мій комент вище - лише для того, щоб в цих теоретичних розмовах не забували про санкції на касапів аж до повного виведення орків з усіх окупованих територій України включно з Кримом.
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03.03.2026 11:27 Відповісти
А цьому все не йметься. Які нахрен гарантії безпеки і від кого? Від Тромба? Мало тебе Тромб дурив і в лайно мокав?
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03.03.2026 11:02 Відповісти
Пусть мысль о сдачи территорий тем или иным способом даже в голову никому не приходит, бо оторвут ту голову к бениной матери..
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03.03.2026 11:02 Відповісти
Це повністю співпадає з намірами ху.... лостану, в трампонутий ще раз показує що він залежить від ху...ла. найпотужніший ще раз показав, що він ніхто, і з його намірами ніхто рахуватися не збирається
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03.03.2026 11:03 Відповісти
"Знову за рибу гроші " таке враження що всіх за дурнів має ,не підпише ніякого мирного договору терорист злочинець путін, він чітко дав зрозуміти що його влаштовує капітуляція України . Тому пора зрозуміти що ніякої мирної угоди не буде віткоф , кушнером та дмітрієв водят Трампа за носа. Єдине що може зупинити рашиського терориста це ЗСУ та успішні операції проти рф і її злочинців це наші спец. служби.
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03.03.2026 11:04 Відповісти
Ви віддійте ядерну зброю і мигарантуємо вам безпеку.
Ви віддайтесь на милість росії і ми гарантуємо вам безпеку.
Помилитися можна раз. Але якщо помилки не вчать, то майбутнього нема.
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03.03.2026 11:06 Відповісти
Якщо тебе надули один раз то ти помилився, буває.
Якщо тебе надули два рази по цьому ж питанню, то ти ідіот.

А може ну їх нах такиї гарантів.
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03.03.2026 12:21 Відповісти
Гра "хто швидше надурить лоха: добрий чи злий поліцейський" - чи Тромб з його "херантіями" чи ***** з обіцянкою більше на нападати на Україну.
І Зеленський все глибше втягується в цю гру. В от причини цього - не зрозумілі:
- чи то він дурень з синдромом "Дайнінга-Крюгера, що так рветься знову наступити на ті самі дві граблі;
- чи "наївний" Буратіно в оточенні приятелів Лиса і Кота вірить у все, що вони йому кажуть;
- чи гадає, що він розумніший за всіх і кого завгодно перехитрить, вийшовши "сухим із води" та в "шоколаді".
В може він просто хоче скоріше продати Україну і нас, українців, тромбо*****вому дракону на поталу.
Не зрозуміло.
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03.03.2026 11:06 Відповісти
А Зеленський планував що США нададуть мирні гарантії до укладення мирної угоди? Типу давайте просто воювати далі?
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03.03.2026 11:14 Відповісти
Банальні відмазки. Якщо тобі хочеться вічної влади завдяки війні, то так і скажи, що ніяких гарантій не потрібно трбі та міндічам. А не пудриш мізки населенню та партнерам.
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03.03.2026 11:16 Відповісти
Класичний лоховской разводняк. Спочатку ти все подписуєш, а потім ми...шлемо тебе в дупу, бо вже немає сенсу грати в щось. Лох, як шар вже в лузі. Бінго! Одна відмінність, що за такий прой.б можуть цьому вітчизняному державному лоху відірвати все, з корінням вже вдома. Нікому ці липові гарантії не потрібні від трампа. Максимум місяця два і рудому ніколи буде очі підняти для тиску на Україну, а в кінці року, будемо сподіватись, він сяде надійно в калюжу, разом з магою та республіканцями і буде там пускати бульбашки до кінця каденції.
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03.03.2026 11:19 Відповісти
Постійне нагадування Трампу що ти за швидке врегулювання на відміну від х..йла вже всіх дістало..Але памятаємо, що пиз..юк Трамп має це чути як і подяки кожної години..одягаючись в костюмчик..
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03.03.2026 11:20 Відповісти
Угода?
Мирна угода - міжнародна угода між двома або більше сторонами, які перебували у стані війни (збройного конфлікту), на підставі якої відновлюються офіційні відносини], фіксуються територіальні зміни, розв'язуються політичні, військові, економічні та інші питання. Підлягає обов'язковій ратифікації.
В Японії ДО СЬОГОДНІ немає мирної угоди ні з СССР ні з росією! Може Зеленському варто подумати чтому так?
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03.03.2026 11:33 Відповісти
США підпишуть гарантії безпеки для України лише за умов угоди з РФ, - а Україна не підпише поки не буде гарантій від США.
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03.03.2026 12:07 Відповісти
Вова, той папірець з гарантіями можеш засунути собі отуди і без підпису американців, ефект буде однаковий.
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03.03.2026 13:25 Відповісти
 
 