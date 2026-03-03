США підпишуть гарантії безпеки для України лише за умов угоди з РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання контролю над територіями та 20-пунктний план залишаються ключовими для підписання гарантій безпеки США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Corriere Della Serra

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Контроль територій і позиція України

Зеленський наголосив, що попри готовий протокол із європейськими партнерами та існуючі угоди щодо відновлення країни, їхня реалізація можлива лише після встановлення миру.

"Ми маємо гарантії безпеки від американців, але вони хочуть підписати їх лише в контексті угоди з росіянами. Я не згоден з цим, але так воно є. Ми також маємо готовий протокол з європейцями, але він теж не підписаний. Є угоди про наше відновлення, але вони можуть бути реалізовані лише після встановлення миру. Але цього недостатньо. Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями", – зазначив президент.

"Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть нашого відходу. Обмін не в наших інтересах, крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території, які ми залишили: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас відібрали. Чому ми повинні обмінювати нашу територію на іншу, яка є частиною нашої батьківщини?", - додав Зеленський.

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