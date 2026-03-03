США підпишуть гарантії безпеки для України лише за умов угоди з РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання контролю над територіями та 20-пунктний план залишаються ключовими для підписання гарантій безпеки США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Corriere Della Serra
Контроль територій і позиція України
Зеленський наголосив, що попри готовий протокол із європейськими партнерами та існуючі угоди щодо відновлення країни, їхня реалізація можлива лише після встановлення миру.
"Ми маємо гарантії безпеки від американців, але вони хочуть підписати їх лише в контексті угоди з росіянами. Я не згоден з цим, але так воно є. Ми також маємо готовий протокол з європейцями, але він теж не підписаний. Є угоди про наше відновлення, але вони можуть бути реалізовані лише після встановлення миру. Але цього недостатньо. Ми залишаємося на позиції 20-пунктного плану і питання контролю над територіями", – зазначив президент.
"Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть нашого відходу. Обмін не в наших інтересах, крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території, які ми залишили: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас відібрали. Чому ми повинні обмінювати нашу територію на іншу, яка є частиною нашої батьківщини?", - додав Зеленський.
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Бо будь-які мирні угоди - це лише теоретичні розмови, нині. І мій комент вище - лише для того, щоб в цих теоретичних розмовах не забували про санкції на касапів аж до повного виведення орків з усіх окупованих територій України включно з Кримом.
Ви віддайтесь на милість росії і ми гарантуємо вам безпеку.
Помилитися можна раз. Але якщо помилки не вчать, то майбутнього нема.
Якщо тебе надули два рази по цьому ж питанню, то ти ідіот.
А може ну їх нах такиї гарантів.
І Зеленський все глибше втягується в цю гру. В от причини цього - не зрозумілі:
- чи то він дурень з синдромом "Дайнінга-Крюгера, що так рветься знову наступити на ті самі дві граблі;
- чи "наївний" Буратіно в оточенні приятелів Лиса і Кота вірить у все, що вони йому кажуть;
- чи гадає, що він розумніший за всіх і кого завгодно перехитрить, вийшовши "сухим із води" та в "шоколаді".
В може він просто хоче скоріше продати Україну і нас, українців, тромбо*****вому дракону на поталу.
Не зрозуміло.
Мирна угода - міжнародна угода між двома або більше сторонами, які перебували у стані війни (збройного конфлікту), на підставі якої відновлюються офіційні відносини], фіксуються територіальні зміни, розв'язуються політичні, військові, економічні та інші питання. Підлягає обов'язковій ратифікації.
В Японії ДО СЬОГОДНІ немає мирної угоди ні з СССР ні з росією! Може Зеленському варто подумати чтому так?