США подпишут гарантии безопасности для Украины только при условии соглашения с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос контроля над территориями и 20-пунктный план остаются ключевыми для подписания гарантий безопасности США.

Контроль территорий и позиция Украины

Зеленский подчеркнул, что несмотря на готовый протокол с европейскими партнерами и существующие соглашения по восстановлению страны, их реализация возможна только после установления мира.

"У нас есть гарантии безопасности от американцев, но они хотят подписать их только в контексте соглашения с россиянами. Я не согласен с этим, но так оно есть. У нас также есть готовый протокол с европейцами, но он тоже не подписан. Есть соглашения о нашем восстановлении, но они могут быть реализованы только после установления мира. Но этого недостаточно. Мы остаемся на позиции 20-пунктного плана и вопроса контроля над территориями", – отметил президент.

"Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят нашего ухода. Обмен - не в наших интересах, кроме того, Москве нужно много сил, чтобы контролировать территории, которые мы оставили: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас отобрали. Почему мы должны обменивать нашу территорию на другую, которая является частью нашей родины?" - добавил Зеленский.

