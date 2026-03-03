США подпишут гарантии безопасности для Украины только при условии соглашения с РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос контроля над территориями и 20-пунктный план остаются ключевыми для подписания гарантий безопасности США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Corriere Della Serra.
Контроль территорий и позиция Украины
Зеленский подчеркнул, что несмотря на готовый протокол с европейскими партнерами и существующие соглашения по восстановлению страны, их реализация возможна только после установления мира.
"У нас есть гарантии безопасности от американцев, но они хотят подписать их только в контексте соглашения с россиянами. Я не согласен с этим, но так оно есть. У нас также есть готовый протокол с европейцами, но он тоже не подписан. Есть соглашения о нашем восстановлении, но они могут быть реализованы только после установления мира. Но этого недостаточно. Мы остаемся на позиции 20-пунктного плана и вопроса контроля над территориями", – отметил президент.
"Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят нашего ухода. Обмен - не в наших интересах, кроме того, Москве нужно много сил, чтобы контролировать территории, которые мы оставили: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас отобрали. Почему мы должны обменивать нашу территорию на другую, которая является частью нашей родины?" - добавил Зеленский.
Ви віддайтесь на милість росії і ми гарантуємо вам безпеку.
Помилитися можна раз. Але якщо помилки не вчать, то майбутнього нема.
І Зеленський все глибше втягується в цю гру. В от причини цього - не зрозумілі:
- чи то він дурень з синдромом "Дайнінга-Крюгера, що так рветься знову наступити на ті самі дві граблі;
- чи "наївний" Буратіно в оточенні приятелів Лиса і Кота вірить у все, що вони йому кажуть;
- чи гадає, що він розумніший за всіх і кого завгодно перехитрить, вийшовши "сухим із води" та в "шоколаді".
В може він просто хоче скоріше продати Україну і нас, українців, тромбо*****вому дракону на поталу.
Не зрозуміло.