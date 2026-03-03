РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10267 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 096 22

США подпишут гарантии безопасности для Украины только при условии соглашения с РФ, - Зеленский

Зеленский о гарантиях США: только в рамках договоренностей с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос контроля над территориями и 20-пунктный план остаются ключевыми для подписания гарантий безопасности США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Corriere Della Serra.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Контроль территорий и позиция Украины

Зеленский подчеркнул, что несмотря на готовый протокол с европейскими партнерами и существующие соглашения по восстановлению страны, их реализация возможна только после установления мира. 

"У нас есть гарантии безопасности от американцев, но они хотят подписать их только в контексте соглашения с россиянами. Я не согласен с этим, но так оно есть. У нас также есть готовый протокол с европейцами, но он тоже не подписан. Есть соглашения о нашем восстановлении, но они могут быть реализованы только после установления мира. Но этого недостаточно. Мы остаемся на позиции 20-пунктного плана и вопроса контроля над территориями", – отметил президент.

"Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят нашего ухода. Обмен - не в наших интересах, кроме того, Москве нужно много сил, чтобы контролировать территории, которые мы оставили: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас отобрали. Почему мы должны обменивать нашу территорию на другую, которая является частью нашей родины?" - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин - слабый союзник для Ирана, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10680) территориальные претензии (62) гарантии безопасности (450)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Зеля повний дебіл, чи лише прикидується ним?
показать весь комментарий
03.03.2026 10:51 Ответить
+2
президенство рано чи пізно закінчується, а от ст.111 КК України (державна зрада) - вічна
показать весь комментарий
03.03.2026 10:54 Ответить
+1
Тобто рашка має погодити гарантії америки для України?Таки да,це ....потужно,як мініум
показать весь комментарий
03.03.2026 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля повний дебіл, чи лише прикидується ним?
показать весь комментарий
03.03.2026 10:51 Ответить
Грає роль по сценарію,а так він тупий нарк по життю.Вміє читати і кривлятись.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:58 Ответить
Такі гарантії Україні не потрібні.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:02 Ответить
Іглрьок, гаоантії Україні навіть дуже потрібні, але це - не гарантії. Це - вимоги.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:06 Ответить
Нууу, я б сказав, що Зєля - дебіл (не повний), який прикидується президентом.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:07 Ответить
Не прикидається, бо для паскудного актора так реально зіграти дебіла неможливо!
показать весь комментарий
03.03.2026 11:10 Ответить
Ну дійсно, треба просрати взагалі все що можливо.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:52 Ответить
Значить комусь треба.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:54 Ответить
президенство рано чи пізно закінчується, а от ст.111 КК України (державна зрада) - вічна
показать весь комментарий
03.03.2026 10:54 Ответить
Смєтуни теж щось говорили.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:03 Ответить
Тобто рашка має погодити гарантії америки для України?Таки да,це ....потужно,як мініум
показать весь комментарий
03.03.2026 10:54 Ответить
ТИ ПРОДАЄШ НАМ ДІЧЬ....тупих уже нема...тобто є але вмерти за них ніхто не хоче
показать весь комментарий
03.03.2026 10:59 Ответить
Мабуть не та методика у тебе, воїни гинуть не за нього, в за свої родини,та за свою вітчизну. А тобі все одно кому підкорятися
показать весь комментарий
03.03.2026 11:05 Ответить
Це як то?Українці не проти рашки воюють а за "діч"?Норм ти,курво,дезу тулиш
показать весь комментарий
03.03.2026 11:08 Ответить
Та засунь свої безпеки собі в штани! Твоя пустопорожня хрипотня вже давно остогидла!
показать весь комментарий
03.03.2026 11:00 Ответить
Поки не буде справжніх гарнтій безпеки від США (а не всіляких будапештських меморандумів) - жодної мирної угоди з касапами підписувати не можна. Хіба що - з попереднім виводом всіх орків з окупованих українських територій - таку угоду можна буде підписати. А без виводу - в гарантіях США окрім всього іншого, включно силових варіантів, має бути пункт(-и) про подальші санкції на касапів аж до повного виведення орків; причому конкретні пункти, які санкції і на що, і коли будуть застосовані.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:02 Ответить
А цьому все не йметься. Які нахрен гарантії безпеки і від кого? Від Тромба? Мало тебе Тромб дурив і в лайно мокав?
показать весь комментарий
03.03.2026 11:02 Ответить
Пусть мысль о сдачи территорий тем или иным способом даже в голову никому не приходит, бо оторвут ту голову к бениной матери..
показать весь комментарий
03.03.2026 11:02 Ответить
Це повністю співпадає з намірами ху.... лостану, в трампонутий ще раз показує що він залежить від ху...ла. найпотужніший ще раз показав, що він ніхто, і з його намірами ніхто рахуватися не збирається
показать весь комментарий
03.03.2026 11:03 Ответить
"Знову за рибу гроші " таке враження що всіх за дурнів має ,не підпише ніякого мирного договору терорист злочинець путін, він чітко дав зрозуміти що його влаштовує капітуляція України . Тому пора зрозуміти що ніякої мирної угоди не буде віткоф , кушнером та дмітрієв водят Трампа за носа. Єдине що може зупинити рашиського терориста це ЗСУ та успішні операції проти рф і її злочинців це наші спец. служби.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:04 Ответить
Ви віддійте ядерну зброю і мигарантуємо вам безпеку.
Ви віддайтесь на милість росії і ми гарантуємо вам безпеку.
Помилитися можна раз. Але якщо помилки не вчать, то майбутнього нема.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:06 Ответить
Гра "хто швидше надурить лоха: добрий чи злий поліцейський" - чи Тромб з його "херантіями" чи ***** з обіцянкою більше на нападати на Україну.
І Зеленський все глибше втягується в цю гру. В от причини цього - не зрозумілі:
- чи то він дурень з синдромом "Дайнінга-Крюгера, що так рветься знову наступити на ті самі дві граблі;
- чи "наївний" Буратіно в оточенні приятелів Лиса і Кота вірить у все, що вони йому кажуть;
- чи гадає, що він розумніший за всіх і кого завгодно перехитрить, вийшовши "сухим із води" та в "шоколаді".
В може він просто хоче скоріше продати Україну і нас, українців, тромбо*****вому дракону на поталу.
Не зрозуміло.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:06 Ответить
 
 