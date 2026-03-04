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Переговори України, США та РФ відкладено: дата та місце наступного раунду невідомі, - ЗМІ
Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, який мав відбутися на початку березня, перенесли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник Суспільного в українській делегації.
Що відомо?
"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", — повідомили там.
Нагадаємо, 3 березня в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США та Ізраїлю на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. За його словами, черговий раунд мав відбутися 5 або 6 березня.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
Топ коментарі
+7 Тиха Вода #607592
показати весь коментар04.03.2026 19:35 Відповісти Посилання
+6 Хацуціга
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+5 Серый Вовк
показати весь коментар04.03.2026 19:42 Відповісти Посилання
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Тепер збиратися в ОАЕ сцикотно...
Щоб раптом не прилетіли подарунки з Ірану.
Ви ж живете в країні, де п'ятий рік йде повномасштабна війна.🤔
В тому то й річ, що ви ту війну бачите тільки в новинах.
Інше діло махнути в Маямі.🗽🏖
Агент Чебурек не дасть збрехати!😂😂😂
Але в цілому ідея хороша.
Нехай пі#дує з кінцями!
Крім цього проекту у 2018 році були заключні договори з турками, щоб спільними зусиллями виготовити ППО далекої, середньої і близької( короткої), то де ці системи ППО?
А ще з відремонтованих старих систем ППО С-300, які відновили при Порошенко, команда Зеленського познімали клістрони.