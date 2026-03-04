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Новини Мирні перемовини
3 004 26

Переговори України, США та РФ відкладено: дата та місце наступного раунду невідомі, - ЗМІ

Тристоронні переговори в ОАЕ
Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, який мав відбутися на початку березня, перенесли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник Суспільного в українській делегації.

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Що відомо?

"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", — повідомили там.

Нагадаємо, 3 березня в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США та Ізраїлю на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. За його словами, черговий раунд мав відбутися 5 або 6 березня.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США, - Буданов

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перемовини (3817) росія (70371) США (26710)
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Топ коментарі
+7
А що так?
Тепер збиратися в ОАЕ сцикотно...
Щоб раптом не прилетіли подарунки з Ірану.
Ви ж живете в країні, де п'ятий рік йде повномасштабна війна.🤔
В тому то й річ, що ви ту війну бачите тільки в новинах.
Інше діло махнути в Маямі.🗽🏖
Агент Чебурек не дасть збрехати!😂😂😂
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04.03.2026 19:35 Відповісти
+6
Світ клином на оае зійшовся? Можна Зеленського відправити до Москви - дешево і безтурботно і там хай перемовляються.
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04.03.2026 19:42 Відповісти
+5
Та Украине те переговоры нужны как рыбке зонтик...
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04.03.2026 19:42 Відповісти
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***** ше на чумадані сидить, ніяк не встане...
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04.03.2026 19:30 Відповісти
А що так?
Тепер збиратися в ОАЕ сцикотно...
Щоб раптом не прилетіли подарунки з Ірану.
Ви ж живете в країні, де п'ятий рік йде повномасштабна війна.🤔
В тому то й річ, що ви ту війну бачите тільки в новинах.
Інше діло махнути в Маямі.🗽🏖
Агент Чебурек не дасть збрехати!😂😂😂
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04.03.2026 19:35 Відповісти
Світ клином на оае зійшовся? Можна Зеленського відправити до Москви - дешево і безтурботно і там хай перемовляються.
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04.03.2026 19:42 Відповісти
Так Зеленський участі в переговорах не бере.
Але в цілому ідея хороша.
Нехай пі#дує з кінцями!
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04.03.2026 19:55 Відповісти
ні , хай зейло,там і залишаеться Він на колінах, благав , свого кумира ***** :"Владімір Владіміровіч, ну заберіте меня к себе , ну хоть за долги……………"
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04.03.2026 20:16 Відповісти
Ну і добре. Україна і Зеленський вставлять з часом москалям пи***ди. Краще б томагавків дали
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04.03.2026 20:44 Відповісти
Увага тепер на іншу війну. Нажаль
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04.03.2026 19:37 Відповісти
І ракети да петріотів туди ж.
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04.03.2026 19:38 Відповісти
Так, там пріоритети США. А Голобородько за 7 років і шаленої допомоги партнерів міг створити не одну систему ППО, а декілька. ''Барига'' залишив йому класні проекти, наприклад ''Кільчень''. Але народжений показати( звиздіти) не в змозі творити( щоб побудувати). Його оточення не має ні військової, ні інженерної освіти. В ним Трускавецька ''академія'' де їх за три дні навчили красти, мародери ти і брехати. Міндіч, цукерман і єрмак не дадуть збрехати.
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04.03.2026 20:10 Відповісти
"залишив йому класні проекти".... У таких випадках, коли хочуть сказати, що не залишили нічого, крім порожніх слів, пишуть слово "прожекти".
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04.03.2026 20:37 Відповісти
Щодо "Кільчені": "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися" Тобто, як пропозиції лягли в 2018 році у шухляду, так до них ніхто і не повертався.
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04.03.2026 20:41 Відповісти
Я так розумію, що в 2019 році Зеленський витягнув проект ''Кільчень'' і створив нашу систему ППО? Чи ні? Можливо він створив свою, більше новітню з назвою ''Юзік'' чи ''Колян Котлєтан''?
Крім цього проекту у 2018 році були заключні договори з турками, щоб спільними зусиллями виготовити ППО далекої, середньої і близької( короткої), то де ці системи ППО?
А ще з відремонтованих старих систем ППО С-300, які відновили при Порошенко, команда Зеленського познімали клістрони.
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04.03.2026 21:07 Відповісти
Ні, ти неправильно розумієш. Як Зеленський міг витягнути "проєкт", який у 2018 році поклали в шухляду, і забули про нього?!
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04.03.2026 21:10 Відповісти
"відремонтованих старих систем ППО С-300, які відновили при Порошенко". 🤣 Де ти таку маячню почув? На "Прямому" аналі? "команда Зеленського познімали клістрони"... 🤣 Довбню, скандал був в іншому. ДБР (незалежний орган) вилучив клістрони через справу, про постачання їх з РФ та ще по завищеним цінам. З С-300 клістрони не знімали. Потім всі клістрони було повернуто до частин.
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04.03.2026 21:22 Відповісти
Та Украине те переговоры нужны как рыбке зонтик...
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04.03.2026 19:42 Відповісти
Так, Україна постійно і потужно перемагає. Вже скоро осада москви.
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04.03.2026 19:46 Відповісти
Ага, после осады моЦквы в 1991 СеСеСер приказал долго жить а то что Украина победит ты даже не сумневайся..
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04.03.2026 19:58 Відповісти
.....що була пустопорожня куйня.що її немає для українського народу із американо-рашистськими ворогами, хрин один.Толку Україні з цих переговорів було нуль цілих куй десятих .той самий нуль цілих куй десятих за їх відсутності..."зепоцріот" тепер що вечора .мабуть "лабає соло пісюном" від задоволення,що можна спокійно грабити Україну і виконувати оманський договорняк...
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04.03.2026 19:45 Відповісти
війна триває і надалі без вистави під назвою перемовини
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04.03.2026 19:49 Відповісти
А то були перемовини чи спроба врятувати умєрова від антикорупційних органів? Може час повернути туриста і оголосити підозру?
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04.03.2026 20:07 Відповісти
хіба тільки "чебурек" Зейло свого коханця , Алі-Бабу ,замість портнова , смотрящим по адвокатурі пристроїв , Баканова , Наумова, Чернишова , Шефірів, Шурму ,Резнікова, Татарова кришує всіх мегазрадників, мародерів на крові
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04.03.2026 20:22 Відповісти
Україні потрібно пережити рудого самодура.
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04.03.2026 20:10 Відповісти
Дам пораду де краще всього буде рівно на кордоні Україна рашка , в Харківській області
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04.03.2026 20:19 Відповісти
ожидаемо, рашке переговоры не нужны
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04.03.2026 20:31 Відповісти
Вопрос не в том будут переговоры как таковые или нет, а в том будет ли оружие и деньги на войну после того как эти переговоры проваляться. Сам факт переговоров фокусировал внимание всего мира на нашей повестке. Сейчас этого не будет. Зато будет иранская повестка, кубинская или ещё какая-то. Там будет внимание, там же финансовые потоки и оружие.
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04.03.2026 21:10 Відповісти
 
 