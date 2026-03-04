Переговори України, США та РФ відкладено: дата та місце наступного раунду невідомі, - ЗМІ

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, який мав відбутися на початку березня, перенесли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник Суспільного в українській делегації.

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Що відомо?

"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", — повідомили там.

Нагадаємо, 3 березня в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США та Ізраїлю на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. За його словами, черговий раунд мав відбутися 5 або 6 березня.

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Що передувало?

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