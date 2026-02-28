Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США, - Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на перемовинах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США.

Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ погодилася на американські гарантії для України

"На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати", - заявив керівник ОП.

Буданов додав, що в питанні гарантій безпеки для України від бачить "певний прогрес".

Він припустив, що гарантії безпеки активуватимуться паралельно із завершенням війни, проте визнав, що це "не єдина позиція".

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