Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США, - Буданов
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на перемовинах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США.
Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ погодилася на американські гарантії для України
"На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати", - заявив керівник ОП.
Буданов додав, що в питанні гарантій безпеки для України від бачить "певний прогрес".
Він припустив, що гарантії безпеки активуватимуться паралельно із завершенням війни, проте визнав, що це "не єдина позиція".
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Воно тут пише, через хвилину: - небуло такого...
От хіба шо кожному москаль якийсь шуруп у голову, з радіодетонаром, вкрутити й тримати пальця на кнопці.
А трампу три таких вкрутити треба, шоб током било...
Від США, чи від Трампа? Рудому вірити, то себе не поважати.
Тої країн, котрій я давав присягу не існує з 1991 року. А нову присягу тій країні (кацапї), яка видавала автоматично свої паспорти усім ажаючим громадянам попередньої країни (СРСР) я не склав. У ці роки Україна дуже виділилась своїм дебілізмом: коли кацапія міняла автоматично паспорти СРСР на кацапські тут в Нью Йорку, то Україна вимагала виробляти українькі паспрти тільки в Україні. От ак і втратила чималу кількість українців. А от ти мав нагоду склсти присягу Україні і піти зхищатиїї. Ти так зробив?
« Воспоминания»-2том.)
"Но как показал 2014 год, когда произошла российская аннексия Крыма и оккупация части востока Украины, Будапештский меморандум не стоит бумаги, на которой он был написан. Москва не выполнила свои обязательства по нерушимости границ Украины. Ни США, ни Великобритания не признали гарантии, предоставленные Киеву, юридически обязательными", -говорится в статье. «Die Welt»
Та ще тр забороняє відповідати на удари рашистів... типа ескалація
І така двусмисленна фраза про те, що тр особисто буде вирішувати, чи було порушення з боку пу тривалим суттєвим... і чи буде агрессор наказан...
ОБСЄ 20 тис.порушень зафіксувало і що? Бросило свою сотню новюсеньких тойот рашистам і наківало п'ятами...
Якщо в 2014 та 2022 дядько сем все ще спостерігає, потрібної зброї навіть не продає, та обмеження встановлює на те що продає... адже пу погрожує своєй ядеркой шарахнути... то з чого би то тр допоміг завалити пу після підписання з ним надцятой мирной угоди, яку пу точно порушить, як після зняття санкцій сил набереться?
Адже свою ціль пу не досяг... типа першопричини не устранив
Ці переговори доя пу ширма - лише тягнути час, не нарватися на нові санкції і не разозлити тр, то й усе
Все ж просто. Війну почав на знищення. Не вийшло, провів фейкові референдуми. А тепер ставить вимоги - ето наше, освобождайтє території іначє всех уб'єм. Гарантії мого крєпкого товаририща будут позже, я согласен. Але спочатку візьміть ці гарантії, мій товариш вам не дасть.
москалям лугандон та зняття санкцій
Потужно!!!
не дарма народні гроші пропивають на
договорняках
Справа в тому,що
"Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США-Буданов",
лише після здачі решти Добасу,неокупованого,тобто переговори зайшли в тупік.