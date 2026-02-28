УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6065 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
11 366 129

Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США, - Буданов

Буданов: РФ готова прийняти гарантії безпеки для України від США

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на перемовинах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США.

Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ погодилася на американські гарантії для України

"На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати", - заявив керівник ОП.

Буданов додав, що в питанні гарантій безпеки для України від бачить "певний прогрес".

Він припустив, що гарантії безпеки активуватимуться паралельно із завершенням війни, проте визнав, що це "не єдина позиція".

Читайте також: Україні потрібні надійні гарантії безпеки, бо ніхто не може бути впевнений, що Путін не повернеться зі своєю агресією, - Зеленський

Автор: 

Буданов Кирило (631) перемовини (3807) росія (70321) США (26698) гарантії безпеки (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Сша в якості гарантій запропонували бути наглядачами і надавати розвіддані. Тобто коли рашисти знову полізуть, сша нас попередять що потрібно тікати з України. Ну і яким боком це зупинить рашистів? Зашибісь гарантії. Це тей же будапрешьський меморандум тільки вмазаний гівном з обох сторін
показати весь коментар
28.02.2026 20:26 Відповісти
+23
І навіть Буданов пішов у кловани (мабуть вірус-95, або бабло).
Кацап не бреше тільки в одному випадку - коли мертвий.
показати весь коментар
28.02.2026 20:32 Відповісти
+19
Дебіл. Які гарантії безпеки Тромб обіцяв, що даже рашисти на це погодились? Можете собі представити що то за гарантії якщо рашисти категорично проти будь який іноземних військових на території України. Впевнений на 1000% що цю пропозицію Віткоф привіз Тромбу від Х'уйла. Мовляв пообіцяй лохам якусь куйню яка нічого не варта аби вони погодились на капітуляцію.
показати весь коментар
28.02.2026 20:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
СТАТУС ОСНОВНОГО СОЮЗНИКА США ПОЗА НАТО мав Афганістан і як це йому допомогло? 1.5 трл баксів США вклало у війну в Афганістані, а скільки американської зброї США залишили талібам ніхто не прорахує, але не так вже і мало,адже зброї на американських базах в Афганістані було дуже багато...
показати весь коментар
01.03.2026 00:16 Відповісти
Так то то воно так але не захистили від талібів.
показати весь коментар
01.03.2026 00:50 Відповісти
Афганістан не був агресором, в Україна-агресор по поняттям Трампа, тому нам зброю не дають дарма, в продають як агресору через треттї країни.
показати весь коментар
01.03.2026 08:08 Відповісти
А Україна готова прийняти ці гарантії США, за підписом Трампампампа?
Воно тут пише, через хвилину: - небуло такого...
От хіба шо кожному москаль якийсь шуруп у голову, з радіодетонаром, вкрутити й тримати пальця на кнопці.
А трампу три таких вкрутити треба, шоб током било...
показати весь коментар
01.03.2026 00:09 Відповісти
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на перемовинах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США. Джерело: https://censor.net/ua/n3602929

Від США, чи від Трампа? Рудому вірити, то себе не поважати.
показати весь коментар
01.03.2026 01:07 Відповісти
Донбас віддайте... кцпи сказали про гарантії, щоб Трамп додавив з Донбасом.. Тепер хід за Київом....х..йло відфутболив мяч на поле ЗЕ
показати весь коментар
01.03.2026 04:08 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 06:56 Відповісти
Cat Black ти мені писав:"То приїжджай воюй. Чого наплював на присягу і втік до Америки?".
Тої країн, котрій я давав присягу не існує з 1991 року. А нову присягу тій країні (кацапї), яка видавала автоматично свої паспорти усім ажаючим громадянам попередньої країни (СРСР) я не склав. У ці роки Україна дуже виділилась своїм дебілізмом: коли кацапія міняла автоматично паспорти СРСР на кацапські тут в Нью Йорку, то Україна вимагала виробляти українькі паспрти тільки в Україні. От ак і втратила чималу кількість українців. А от ти мав нагоду склсти присягу Україні і піти зхищатиїї. Ти так зробив?
показати весь коментар
01.03.2026 14:51 Відповісти
Начиная с1925года Советская Россия заключила58 договоров,соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены15, из них12 после1945года.Уже после войны СССР заклю-чил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г. (Конрад Аденауэр - Канцлер Германии-
« Воспоминания»-2том.)

"Но как показал 2014 год, когда произошла российская аннексия Крыма и оккупация части востока Украины, Будапештский меморандум не стоит бумаги, на которой он был написан. Москва не выполнила свои обязательства по нерушимости границ Украины. Ни США, ни Великобритания не признали гарантии, предоставленные Киеву, юридически обязательными", -говорится в статье. «Die Welt»
показати весь коментар
01.03.2026 06:58 Відповісти
Гарантії безпеки для України це сама Україна, її Збройні Сили. Все решта - просто слова, тим більше в цей час.
показати весь коментар
01.03.2026 07:16 Відповісти
В навіщо це ?
показати весь коментар
01.03.2026 08:03 Відповісти
А що, гарантії безпеки від власної ракено-ядерної програми Україну не влаштовують? Трамп за щокою смачніше?
показати весь коментар
01.03.2026 08:04 Відповісти
Неяких переговорів з Московією поки в США президент Трамп.
показати весь коментар
01.03.2026 08:44 Відповісти
Тільки є проблема, США не пропонують ніяких гарантій.
показати весь коментар
01.03.2026 09:24 Відповісти
тр пропонує тільки наблюдати, а хто буде діяти в разі новой агрессії?
Та ще тр забороняє відповідати на удари рашистів... типа ескалація
І така двусмисленна фраза про те, що тр особисто буде вирішувати, чи було порушення з боку пу тривалим суттєвим... і чи буде агрессор наказан...
ОБСЄ 20 тис.порушень зафіксувало і що? Бросило свою сотню новюсеньких тойот рашистам і наківало п'ятами...
Якщо в 2014 та 2022 дядько сем все ще спостерігає, потрібної зброї навіть не продає, та обмеження встановлює на те що продає... адже пу погрожує своєй ядеркой шарахнути... то з чого би то тр допоміг завалити пу після підписання з ним надцятой мирной угоди, яку пу точно порушить, як після зняття санкцій сил набереться?
Адже свою ціль пу не досяг... типа першопричини не устранив
Ці переговори доя пу ширма - лише тягнути час, не нарватися на нові санкції і не разозлити тр, то й усе
показати весь коментар
01.03.2026 14:45 Відповісти
Які гарантії від США вони зараз спустошать всі свої склади на війні з Іраном, уе раз, а другий млова Арті гріна а він бивший слідак, каже дайте мені повноваження і я зберу папочку з доказами вербовки на буд.ва в 2013 в Шеремет'єво
показати весь коментар
01.03.2026 09:43 Відповісти
Росіяни написали для Трампушки ті гарантії безпеки, в тепер готові їх прийняти. Оце і є вся краса гри.
показати весь коментар
01.03.2026 10:21 Відповісти
Вирвано з контексту. Х.. погодиться тоді, коли Україна виконає всі його хотєлкі. Тобто, капітулірен.
Все ж просто. Війну почав на знищення. Не вийшло, провів фейкові референдуми. А тепер ставить вимоги - ето наше, освобождайтє території іначє всех уб'єм. Гарантії мого крєпкого товаририща будут позже, я согласен. Але спочатку візьміть ці гарантії, мій товариш вам не дасть.
показати весь коментар
01.03.2026 13:40 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 13:56 Відповісти
тобто нам примарні гарантіі
москалям лугандон та зняття санкцій
Потужно!!!
не дарма народні гроші пропивають на
договорняках
показати весь коментар
01.03.2026 14:29 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 16:05 Відповісти
А ті гарантії безпеки від США хочаб існують? Чи Трамп дав слово пацана?
показати весь коментар
01.03.2026 17:36 Відповісти
кцпам нема різниці чим дупу підтирати чи будапештом чи трампом
показати весь коментар
01.03.2026 19:15 Відповісти
Напівправда з одночасним замовчуванням іншої частини правди є маніпуляція.
Справа в тому,що
"Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США-Буданов",
лише після здачі решти Добасу,неокупованого,тобто переговори зайшли в тупік.
показати весь коментар
01.03.2026 19:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 