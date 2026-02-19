УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14299 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
966 19

Україні потрібні надійні гарантії безпеки, бо ніхто не може бути впевнений, що Путін не повернеться зі своєю агресією, - Зеленський

Ніхто не може гарантувати безпеку": Зеленський про Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть з гарантіями США ніхто не може обіцяти, що Росія не здійснить нову агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На сьогодні ніхто не може дати нам, з усією повагою до могутнього американського президента й Америки в цілому, дуже твердої обіцянки. Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову", - зазначив Зеленський.

Та наголосив,  що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми маємо на увазі, що нам потрібні сильні гарантії безпеки, що решта світу або деякі країни будуть готові відповісти Путіну, якщо він повернеться зі своєю агресією або коли він знову прийде", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27853) гарантії безпеки (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ішаку потрібні персональні гарантії, які поки-що ніхто не дає. Ішака цілком влаштовує теперішня ситуація, бо дає можливість ще трохи протриматись при владі.
показати весь коментар
19.02.2026 08:25 Відповісти
+11
Гарантії безпеки-це готовність держави відбивати агресію, а не розміновувати території і акваторії, згортати ракетні програми, красти у армії і бюджета.
показати весь коментар
19.02.2026 08:29 Відповісти
+6
Золотце, вони всі впевнені що ***** повернеться, тому і гарантій не дають.
Ти завів країну у прірву. Ні честі ні совісті у тебе
показати весь коментар
19.02.2026 08:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ішаку потрібні персональні гарантії, які поки-що ніхто не дає. Ішака цілком влаштовує теперішня ситуація, бо дає можливість ще трохи протриматись при владі.
показати весь коментар
19.02.2026 08:25 Відповісти
Гарантії безпеки-це готовність держави відбивати агресію, а не розміновувати території і акваторії, згортати ракетні програми, красти у армії і бюджета.
показати весь коментар
19.02.2026 08:29 Відповісти
🤮🤮🤮
показати весь коментар
19.02.2026 08:32 Відповісти
Потрібні гарантії які США надають Ізраїлю
показати весь коментар
19.02.2026 08:33 Відповісти
Ізраїль, єдиний союзник в Азії.
У Східній Європі повно країн союзників.
Від Румунії, до Естонії
показати весь коментар
19.02.2026 08:40 Відповісти
В Європі країн повно - тільки в них ні ядерки - на рівні США - ні звичайної зброї - он в Німеччині вже ракети до Петріот закінчились
показати весь коментар
19.02.2026 08:44 Відповісти
Золотце, вони всі впевнені що ***** повернеться, тому і гарантій не дають.
Ти завів країну у прірву. Ні честі ні совісті у тебе
показати весь коментар
19.02.2026 08:38 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 08:40 Відповісти
А хтось може буди впевнений, що "надійні гарантії" спрацюють, коли буде необхідно?
показати весь коментар
19.02.2026 08:42 Відповісти
Гарантії пуйлу добре дає зепаскудь , знов будеш розміновувати і військові репресіі? Ти вирок і цвинтар України
показати весь коментар
19.02.2026 08:51 Відповісти
Придурок,пока сам себя не защитишь....
показати весь коментар
19.02.2026 09:07 Відповісти
А що значить "повернеться"? він нікуди і не виходив...
показати весь коментар
19.02.2026 09:31 Відповісти
Надійні гарантії безпеки для України це мотивована, та забезпечена армія яка озброєна ********* видами озброєння. Яка керована професіоналами, а не потужними ухилянтами. Но для цього потрібно мати гроші, а їх вистачає тільки на держслужбовців, суддів, інвалідів прокурорів, депутатів, та іншому непотрібу
показати весь коментар
19.02.2026 09:32 Відповісти
Може треба вже й самому щось починати робити?...а не сподіватися, що Європа та США розкриють парасольки над нами і захистять.
показати весь коментар
19.02.2026 09:34 Відповісти
Воно вже все зробило, що ще від нього чекати?
показати весь коментар
19.02.2026 09:54 Відповісти
гарінтії до моменту підписання
показати весь коментар
19.02.2026 10:14 Відповісти
ми повинні стати як Ізраїль, других гарантій нам ніхто не дасть, а якщо і надасть - ми всеодно будемо сам-насам
показати весь коментар
19.02.2026 10:38 Відповісти
То тебе пре завдяки забороненим речовинам чи ти по житті такий ?
показати весь коментар
19.02.2026 10:59 Відповісти
 
 