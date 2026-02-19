Україні потрібні надійні гарантії безпеки, бо ніхто не може бути впевнений, що Путін не повернеться зі своєю агресією, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть з гарантіями США ніхто не може обіцяти, що Росія не здійснить нову агресію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.
"На сьогодні ніхто не може дати нам, з усією повагою до могутнього американського президента й Америки в цілому, дуже твердої обіцянки. Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову", - зазначив Зеленський.
Та наголосив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.
"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми маємо на увазі, що нам потрібні сильні гарантії безпеки, що решта світу або деякі країни будуть готові відповісти Путіну, якщо він повернеться зі своєю агресією або коли він знову прийде", - підкреслив Зеленський.
Що передувало?
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
У Східній Європі повно країн союзників.
Від Румунії, до Естонії
Ти завів країну у прірву. Ні честі ні совісті у тебе