Україні потрібні надійні гарантії безпеки, бо ніхто не може бути впевнений, що Путін не повернеться зі своєю агресією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть з гарантіями США ніхто не може обіцяти, що Росія не здійснить нову агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.

"На сьогодні ніхто не може дати нам, з усією повагою до могутнього американського президента й Америки в цілому, дуже твердої обіцянки. Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову", - зазначив Зеленський.

Та наголосив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми маємо на увазі, що нам потрібні сильні гарантії безпеки, що решта світу або деякі країни будуть готові відповісти Путіну, якщо він повернеться зі своєю агресією або коли він знову прийде", - підкреслив Зеленський.

