Украине нужны надежные гарантии безопасности, потому что никто не может быть уверен, что Путин не вернется со своей агрессией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже с гарантиями США никто не может обещать, что Россия не осуществит новую агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На сегодняшний день никто не может дать нам, при всем уважении к могущественному американскому президенту и Америке в целом, очень твердого обещания. Я имею в виду, что Америка является сильной страной, и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова", - отметил Зеленский.

И подчеркнул, что Украине нужны сильные гарантии безопасности.

"Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду, что нам нужны сильные гарантии безопасности, что остальной мир или некоторые страны будут готовы ответить Путину, если он вернется со своей агрессией или когда он снова придет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

Что предшествовало?