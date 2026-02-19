РУС
Украине нужны надежные гарантии безопасности, потому что никто не может быть уверен, что Путин не вернется со своей агрессией, - Зеленский

Никто не может гарантировать безопасность": Зеленский о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже с гарантиями США никто не может обещать, что Россия не осуществит новую агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.

"На сегодняшний день никто не может дать нам, при всем уважении к могущественному американскому президенту и Америке в целом, очень твердого обещания. Я имею в виду, что Америка является сильной страной, и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова", - отметил Зеленский.

И подчеркнул, что Украине нужны сильные гарантии безопасности.

"Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду, что нам нужны сильные гарантии безопасности, что остальной мир или некоторые страны будут готовы ответить Путину, если он вернется со своей агрессией или когда он снова придет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

Что предшествовало?

Зеленский Владимир гарантии безопасности
+7
Ішаку потрібні персональні гарантії, які поки-що ніхто не дає. Ішака цілком влаштовує теперішня ситуація, бо дає можливість ще трохи протриматись при владі.
19.02.2026 08:25 Ответить
+6
Золотце, вони всі впевнені що ***** повернеться, тому і гарантій не дають.
Ти завів країну у прірву. Ні честі ні совісті у тебе
19.02.2026 08:38 Ответить
+5
Гарантії безпеки-це готовність держави відбивати агресію, а не розміновувати території і акваторії, згортати ракетні програми, красти у армії і бюджета.
19.02.2026 08:29 Ответить
Ішаку потрібні персональні гарантії, які поки-що ніхто не дає. Ішака цілком влаштовує теперішня ситуація, бо дає можливість ще трохи протриматись при владі.
19.02.2026 08:25 Ответить
Гарантії безпеки-це готовність держави відбивати агресію, а не розміновувати території і акваторії, згортати ракетні програми, красти у армії і бюджета.
19.02.2026 08:29 Ответить
🤮🤮🤮
19.02.2026 08:32 Ответить
Потрібні гарантії які США надають Ізраїлю
19.02.2026 08:33 Ответить
Ізраїль, єдиний союзник в Азії.
У Східній Європі повно країн союзників.
Від Румунії, до Естонії
19.02.2026 08:40 Ответить
В Європі країн повно - тільки в них ні ядерки - на рівні США - ні звичайної зброї - он в Німеччині вже ракети до Петріот закінчились
19.02.2026 08:44 Ответить
Золотце, вони всі впевнені що ***** повернеться, тому і гарантій не дають.
Ти завів країну у прірву. Ні честі ні совісті у тебе
19.02.2026 08:38 Ответить
19.02.2026 08:40 Ответить
А хтось може буди впевнений, що "надійні гарантії" спрацюють, коли буде необхідно?
19.02.2026 08:42 Ответить
Гарантії пуйлу добре дає зепаскудь , знов будеш розміновувати і військові репресіі? Ти вирок і цвинтар України
19.02.2026 08:51 Ответить
Придурок,пока сам себя не защитишь....
19.02.2026 09:07 Ответить
А що значить "повернеться"? він нікуди і не виходив...
19.02.2026 09:31 Ответить
Надійні гарантії безпеки для України це мотивована, та забезпечена армія яка озброєна ********* видами озброєння. Яка керована професіоналами, а не потужними ухилянтами. Но для цього потрібно мати гроші, а їх вистачає тільки на держслужбовців, суддів, інвалідів прокурорів, депутатів, та іншому непотрібу
19.02.2026 09:32 Ответить
Може треба вже й самому щось починати робити?...а не сподіватися, що Європа та США розкриють парасольки над нами і захистять.
19.02.2026 09:34 Ответить
 
 