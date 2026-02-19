Украине нужны надежные гарантии безопасности, потому что никто не может быть уверен, что Путин не вернется со своей агрессией, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже с гарантиями США никто не может обещать, что Россия не осуществит новую агрессию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.
"На сегодняшний день никто не может дать нам, при всем уважении к могущественному американскому президенту и Америке в целом, очень твердого обещания. Я имею в виду, что Америка является сильной страной, и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова", - отметил Зеленский.
И подчеркнул, что Украине нужны сильные гарантии безопасности.
"Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы имеем в виду, что нам нужны сильные гарантии безопасности, что остальной мир или некоторые страны будут готовы ответить Путину, если он вернется со своей агрессией или когда он снова придет", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало?
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
