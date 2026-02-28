РУС
Гарантии безопасности для Украины
2 698 50

Россияне заявили о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США, - Буданов

Буданов: РФ готова принять гарантии безопасности для Украины от США

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на переговорах российская сторона согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

Об этом он сказал в интервью для "Мы - Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

РФ согласилась на американские гарантии для Украины

"На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать", - заявил глава ОП.

Буданов добавил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины видит "определенный прогресс".

Он предположил, что гарантии безопасности будут активированы параллельно с завершением войны, однако признал, что это "не единственная позиция".

Читайте также: Украине нужны надежные гарантии безопасности, потому что никто не может быть уверен, что Путин не вернется со своей агрессией, - Зеленский

+5
Сша в якості гарантій запропонували бути наглядачами і надавати розвіддані. Тобто коли рашисти знову полізуть, сша нас попередять що потрібно тікати з України. Ну і яким боком це зупинить рашистів? Зашибісь гарантії. Це тей же будапрешьський меморандум тільки вмазаний гівном з обох сторін
28.02.2026 20:26 Ответить
+4
Ага,а лиш вийдіть з Донбасу?(((
28.02.2026 20:16 Ответить
+4
Хуачить і далі їхне нпз і все такн інше. Тоді й конституцію лаптестану змінять назад.
28.02.2026 20:17 Ответить
Це після Ірану кацапи починають бути поступливіші? Чи співпадіння? Та провсяк випадок режим рушників потрібно додавати.
28.02.2026 20:16 Ответить
28.02.2026 20:20 Ответить
28.02.2026 20:26 Ответить
Ну так свої ракети теж нам потрібно мати, а щодо розвіданих то теж зайвим не буде. Супутник Притули все ж не може охопити 😸
28.02.2026 20:29 Ответить
Знайди кращого союзника, в чому питання ?
28.02.2026 20:43 Ответить
Дивно, а чого не найвеличніший заявля
28.02.2026 21:00 Ответить
28.02.2026 20:16 Ответить
Не думаю, щось ***** мовчить щодо Ірану, думає щур... Зараз від цієї ситуації роль росії та її амбіції я думаю дуже залежать.
28.02.2026 20:18 Ответить
Близько двох сотень винищувачів Повітряних сил Ізраїлю здійснили масштабний удар по іранських ракетах та системах ППО.

Це найбільший військовий авіаналіт в історії Ізраїлю.

Один із ударів був завданий по об'єкту в Тебризі на заході Ірану. Об'єкт використовувався підрозділом іранських ракет класу «земля-земля».
28.02.2026 20:41 Ответить
Це будуть потужні гарантії, як от ми зараз ми бачимо для Ізраіля. Літаки літять, будем всіх бомбить.
28.02.2026 20:17 Ответить
Ну в тепер згадайте скільки ракет та шахедів під час атаки на Ізраїль збили США? А скільки зараз " союзники" над Україною. Так що гарантії і можуть бути коли в США є свої інтереси.
28.02.2026 20:20 Ответить
28.02.2026 20:17 Ответить
Єдина правільна відповідь 🤝
28.02.2026 20:49 Ответить
І ти приєднуйся!
28.02.2026 20:52 Ответить
То приєднуйся!
28.02.2026 20:51 Ответить
28.02.2026 20:18 Ответить
США гарантії не збираються давати
28.02.2026 20:24 Ответить
С якже ПісДіл і БігДіл
28.02.2026 20:50 Ответить
І одночасно "Росія вийде з мирних переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас, - Bloom".Буданову ніде нетисне?
28.02.2026 20:20 Ответить
Опачки.... Сцянина з екрану Марафону така Потужна що нема навіть потреби узгоджувати логічно між собою різні тези та заяви )))) рибка гупі все зхаває ...

В принципі а так ясно: зюзя все здав, а сам вихляє хвостом і Марафоном, щоб забалакати стратегічну поразку "за території Донбасу" , спричинену недолугим керуванням під контролем самі знаєте кого..
А з раzіянами ясно, що війну не припинять - будуть збирати резерви і одночасно тиснути руками вітькова і краснова, "авось сдаст больше нєжєлі Донбасс"..
28.02.2026 21:00 Ответить
гарантії приймуть але кацапи закінчувати війну не будуть, хтось бреше
28.02.2026 20:21 Ответить
міміріндум
28.02.2026 20:21 Ответить
мамарімапапасаша
28.02.2026 20:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EHAOMOzGGHg

Тут "казкар" ( як ******* його часто величати ) Швець видав таки багато цікавого спираючись на матеріали
1.про Трамп послав з посади другу людину в керівництві штабу Пентагону після того к той заявив про велику загрозу для США в результаті нападу на Іран - але! команда президента буде виконана , але генерали попередили
2 З цитатами на статтю - як британці прослуховували трампа з хйлом
3. Аналізував статтю в Китаї в провідному виданні про гнилість очікувань Китаю від візтиу трампа на кінці березня, на 5 анонсованих ним днів
28.02.2026 20:22 Ответить
Дебіл. Які гарантії безпеки Тромб обіцяв, що даже рашисти на це погодились? Можете собі представити що то за гарантії якщо рашисти категорично проти будь який іноземних військових на території України. Впевнений на 1000% що цю пропозицію Віткоф привіз Тромбу від Х'уйла. Мовляв пообіцяй лохам якусь куйню яка нічого не варта аби вони погодились на капітуляцію.
28.02.2026 20:23 Ответить
І взагалі, мені здається що Буданов трохи слабий на розум. Не розумію навіщо його так розкрутили. Він тільки займається блогерством і знімається на телебаченні. В реально зайнятого контрозвідника немає на це часу.
28.02.2026 20:33 Ответить
Я вірю в мирні переговори з рф, - керівник ОП Буданов

"Зараз паралельно з бойовими діями йдуть мирні переговори. Я все ж таки в них вірю. Як би там на них скептично багато хто не дивився. І сподіваюся, ми досягнемо успіху. Це і буде нашою перемогою", - заявив Буданов.
28.02.2026 20:23 Ответить
І навіть Буданов пішов у кловани (мабуть вірус-95, або бабло).
Кацап не бреше тільки в одному випадку - коли мертвий.
28.02.2026 20:32 Ответить
Я дозволю собі помріяти й включити конспірологію, знаючи що Буданов крутий розвідник - виконавець "на землі"- був же він в команді Бурби.

1.Допускаємо Буданов не зрадив справі Бурби - так воно пішло на розвал не за його участі й зради.

2 Згадаємо про Бурбу - прихисток йому й ого сім"ї у вигляді навіть броньованого авто дало посольство США.

3. Потім він сплив як доповідач від ГУР у ВР в комісії ім Безумної з виправдальними документами відносно влади та ще й допоміг сфабрикувати деякі підписи ( з інтерв"ю Червінського , де він досить м"яко про нього, як про "використаного хлопчика")

4 А цей використаний Єрмаком хлопчик, знаходячись в ситемі Бурби, жив разом з рашистом розливу Авакова часів його дружби руськонациками та вічною секретуткою Буратіни .

5.Напередодні повномасштабного саме він зганяв у США ( в те саме ще США Байдена, підтримавше Вагнергейт з Бурбою) та оголосив про "новину" - що війна таки насувається ...

4. Потім- трішки пропускаємо подробиці в хронологіЇ

.....

5.Не забуваємо -він проходив вишкіл розвідника у США зі спецурою американців й потім працював під БУРБОЮ.

6. А тепер майже сьогодення - Єрмак спочатку після вагнергейту вірив Буданову, навіть просував його рейтинги Наталкою Мосейчук... Апотім розлюбив, й дуже розлюбив, впритик до свого переходу на удальонку віддавши своє місце Буданову .

7 Чутки - Буданова захотіла Америка він свій для них... ( втіхаря маємо надію, що спецслужби США не усю роботу справжньої розвідки віддали з потрохами дєвочкє ********** Тулсі Габарат)

8. То ми маємо людину БУРБИ в особі Буданова?

МІЙ КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

То може , знаходячись на завданні, у тіні Чебурека, він таки працює на ГУР Бурби та на майбутнє України , а не НА РИГОВИРОДКІВ ТАТАРІВЩИНИ .

.Чому я так думаю -у Швеця була розповідь в останніх блогах про те , як йде знищення людей -команди Буданова у ГУР сьогодні, коли його Єрмак з Нелохом посадили в ОПУ за вимогою США- так так за зразком знищення генералів з команди Залужного...

Ну ми ж повинні вірити, що Українські специ- це не лохи під КОЗИРЕМ З ТІПА НЕЛОХОМ у Татрова

Бо коли Залужний взяв на себе захист Києва, генера Кривоніс особисто зливав паливо з літаків ЗЕ на втечу ... То чому бувша команда в ГУР Бурби під керівництвом вже Буданова могла діяти інакше? Адже ідіотам Татарова нє в магату я думаю було за усім услідити й вичистити УСІХ ПАТРІОТІВ В ГУР , та "вичислити" тоді ще любімчіка Єрмака -Генерала Буданова ...
28.02.2026 20:41 Ответить
Кава в Ялті була, а зараз новий вид перемоги
28.02.2026 20:36 Ответить
А є гарантії від США? Якщо є, то що і кому вони гарантують?
28.02.2026 20:24 Ответить
Гарантії від Трампа, це як упіймати акулу на львівського хробака.
28.02.2026 20:34 Ответить
От коли дадуть гарантії, а потім не виконають, тоді можна буде таке заявляти, а поки це пусте базікання базарної баби в коментах.
28.02.2026 20:55 Ответить
Вкид від Буданова. Кацапи війну зупиняти не хочуть - путлєр планів не міняв
28.02.2026 20:27 Ответить
А хіба ця заява нижче - це не ознака АТЧАЯНІЯ хйла як реакция на не можливість отримати ЧАЯННОЄ?

"Росія вийде з мирних переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас, - Bloomberg "

ось що подало улюблене видання САМОГО ТРАМПА!!! Може це й забісило окурка?

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише https://nypost.com/2026/02/26/world-news/witkoff-vows-no-deal-to-end-ukraine-war-unless-kyiv-is-sure-of-peace/ New York Post.

"Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - сказав він.
28.02.2026 20:44 Ответить
Це все слова - коли США прикриватиме Україну як Ізраїль - то це гарантії
28.02.2026 20:50 Ответить
Буданов бреше, а коваль звідкись знає плани путлєра... Хмммм...🤔
28.02.2026 20:56 Ответить
А шо в путлєра плани помінялись? - я шось пропустив?
28.02.2026 20:58 Ответить
Значить незабаром очікується хоровод європейських візитів до Києва з запевненнями підтримки "так довго, як буде потрібно".
28.02.2026 20:34 Ответить
У США есть всё для этого, надо атаковать москву, чтобы те в Крым больше не возвращались!
28.02.2026 20:35 Ответить
Упоминались пролеты дронов и разведсамолетов вдоль лбс и логистическая поддержка. Это супергарантии, как ни крути.
28.02.2026 20:35 Ответить
Вже пуйло і додік перетерли. Додік сказав погоджуйся, я всеодно їх кину.
28.02.2026 20:36 Ответить
Так у України, вже є гарантії безбеки від США... і від Франції і тд. І тп.
28.02.2026 20:39 Ответить
про які гарантії він торочить? Ніяких гарантій нема і не буде.
28.02.2026 20:42 Ответить
Справді? А які гарантії, що ти не брешеш? Ніяких гарантій цього нема і не буде.
28.02.2026 20:57 Ответить
Але за це вимагають вихід з Донбасу і потім обвинуватять Україну в небажанні завершити війну.
28.02.2026 20:46 Ответить
"... гарантії безпеки для України від США." Навіть роіся гарантувала...

28.02.2026 20:46 Ответить
Так кацапы в курсе шо тем гарантиям ГРОШ ЦЕНА...
28.02.2026 20:51 Ответить
Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США, - Буданов

Путін таки купив Трампа!? Ще раз купив... Два относительно порядочных ... ганстера... договорились...
28.02.2026 20:59 Ответить
 
 