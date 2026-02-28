Россияне заявили о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США, - Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на переговорах российская сторона согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

Об этом он сказал в интервью для "Мы - Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

РФ согласилась на американские гарантии для Украины

"На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать", - заявил глава ОП.

Буданов добавил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины видит "определенный прогресс".

Он предположил, что гарантии безопасности будут активированы параллельно с завершением войны, однако признал, что это "не единственная позиция".

