Россияне заявили о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США, - Буданов
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на переговорах российская сторона согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.
Об этом он сказал в интервью для "Мы - Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
РФ согласилась на американские гарантии для Украины
"На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, которые предлагаются Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать", - заявил глава ОП.
Буданов добавил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины видит "определенный прогресс".
Он предположил, что гарантии безопасности будут активированы параллельно с завершением войны, однако признал, что это "не единственная позиция".
поки бачу що лишень Буданов про це заявив
В принципі а так ясно: зюзя все здав, а сам вихляє хвостом і Марафоном, щоб забалакати стратегічну поразку "за території Донбасу" , спричинену недолугим керуванням під контролем самі знаєте кого..
А з раzіянами ясно, що війну не припинять - будуть збирати резерви і одночасно тиснути руками вітькова і краснова, "авось сдаст больше нєжєлі Донбасс"..
Тут "казкар" ( як ******* його часто величати ) Швець видав таки багато цікавого спираючись на матеріали
1.про Трамп послав з посади другу людину в керівництві штабу Пентагону після того к той заявив про велику загрозу для США в результаті нападу на Іран - але! команда президента буде виконана , але генерали попередили
2 З цитатами на статтю - як британці прослуховували трампа з хйлом
3. Аналізував статтю в Китаї в провідному виданні про гнилість очікувань Китаю від візтиу трампа на кінці березня, на 5 анонсованих ним днів
"Зараз паралельно з бойовими діями йдуть мирні переговори. Я все ж таки в них вірю. Як би там на них скептично багато хто не дивився. І сподіваюся, ми досягнемо успіху. Це і буде нашою перемогою", - заявив Буданов.
Кацап не бреше тільки в одному випадку - коли мертвий.
1.Допускаємо Буданов не зрадив справі Бурби - так воно пішло на розвал не за його участі й зради.
2 Згадаємо про Бурбу - прихисток йому й ого сім"ї у вигляді навіть броньованого авто дало посольство США.
3. Потім він сплив як доповідач від ГУР у ВР в комісії ім Безумної з виправдальними документами відносно влади та ще й допоміг сфабрикувати деякі підписи ( з інтерв"ю Червінського , де він досить м"яко про нього, як про "використаного хлопчика")
4 А цей використаний Єрмаком хлопчик, знаходячись в ситемі Бурби, жив разом з рашистом розливу Авакова часів його дружби руськонациками та вічною секретуткою Буратіни .
5.Напередодні повномасштабного саме він зганяв у США ( в те саме ще США Байдена, підтримавше Вагнергейт з Бурбою) та оголосив про "новину" - що війна таки насувається ...
4. Потім- трішки пропускаємо подробиці в хронологіЇ
.....
5.Не забуваємо -він проходив вишкіл розвідника у США зі спецурою американців й потім працював під БУРБОЮ.
6. А тепер майже сьогодення - Єрмак спочатку після вагнергейту вірив Буданову, навіть просував його рейтинги Наталкою Мосейчук... Апотім розлюбив, й дуже розлюбив, впритик до свого переходу на удальонку віддавши своє місце Буданову .
7 Чутки - Буданова захотіла Америка він свій для них... ( втіхаря маємо надію, що спецслужби США не усю роботу справжньої розвідки віддали з потрохами дєвочкє ********** Тулсі Габарат)
8. То ми маємо людину БУРБИ в особі Буданова?
МІЙ КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК
То може , знаходячись на завданні, у тіні Чебурека, він таки працює на ГУР Бурби та на майбутнє України , а не НА РИГОВИРОДКІВ ТАТАРІВЩИНИ .
.Чому я так думаю -у Швеця була розповідь в останніх блогах про те , як йде знищення людей -команди Буданова у ГУР сьогодні, коли його Єрмак з Нелохом посадили в ОПУ за вимогою США- так так за зразком знищення генералів з команди Залужного...
Ну ми ж повинні вірити, що Українські специ- це не лохи під КОЗИРЕМ З ТІПА НЕЛОХОМ у Татрова
Бо коли Залужний взяв на себе захист Києва, генера Кривоніс особисто зливав паливо з літаків ЗЕ на втечу ... То чому бувша команда в ГУР Бурби під керівництвом вже Буданова могла діяти інакше? Адже ідіотам Татарова нє в магату я думаю було за усім услідити й вичистити УСІХ ПАТРІОТІВ В ГУР , та "вичислити" тоді ще любімчіка Єрмака -Генерала Буданова ...
"Росія вийде з мирних переговорів, якщо Україна не віддасть Донбас, - Bloomberg "
ось що подало улюблене видання САМОГО ТРАМПА!!! Може це й забісило окурка?
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише https://nypost.com/2026/02/26/world-news/witkoff-vows-no-deal-to-end-ukraine-war-unless-kyiv-is-sure-of-peace/ New York Post.
"Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - сказав він.
Путін таки купив Трампа!? Ще раз купив... Два относительно порядочных ... ганстера... договорились...