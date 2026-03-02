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Новини Мирні перемовини
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Не треба нікого лякати: Якщо хтось захоче вийти з перемовин - шукатимемо інші формати, - Зеленський

Зеленський про можливий вихід РФ з перемовин

Якщо хтось зі сторін перемовин захоче вийти з процесу, тоді шукатимуть інші формати, як змусити Росію закінчити війну,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Треба продовжувати перемовини

"Ми проговорюємо можливості закінчення війни за столом перемовин. І просто так сказати, що ми готові вийти - та кожна із трьох сторін може вийти, але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини", - зазначив президент.

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Інші формати

Зеленський також заявив, що можливий пошук інших форматів, щоб змусити Росію до миру.

"Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати, будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", - наголосив він.

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Що передувало?

Раніше агентство Bloomberg писало, що у Росії дедалі частіше вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під егідою США, якщо Київ не готовий поступитися територією для досягнення угоди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на тлі бойових дій на Близькому Сході заявив, що наразі не може підтвердити, що наступні тристоронні перемовини України, США та РФ, заплановані на 5-6 березня, відбудуться саме в Абу-Дабі. 

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) перемовини (3807) росія (70347)
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Топ коментарі
+23
цьому ЗЕленому падлу нема куди поспішати, для нього тривалість війни (бойових дій) дорівнює тривалості перебування його тухєса при владі.
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02.03.2026 14:08 Відповісти
+12
Питання є? Питань не ма. Молодцом.
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02.03.2026 14:02 Відповісти
+11
Щось ці "інші формати" не сильно допомогли закінчити війну за останні 4 роки, а тільки зробили її кривавішою і на більшій території.
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02.03.2026 14:03 Відповісти
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Питання є? Питань не ма. Молодцом.
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02.03.2026 14:02 Відповісти
Щось ці "інші формати" не сильно допомогли закінчити війну за останні 4 роки, а тільки зробили її кривавішою і на більшій території.
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02.03.2026 14:03 Відповісти
А що вам не так? А саміти миру, а плани перемоги, яким у раді (навмисне пишу з маленької літери) "депутати" ляпали, аж з трусів вискакували? Вам хер вгодиш. От невдячний народ дістався бідному найвеличнішому! Б'ється, як лев, день і ніч, ніколи доріжку потягти, а тоді ломка і маячня з хліборізки, а тому народу все не так! Вже стільки гектарів прикрасив жовто - блакитними прапорами, так гарно, рядочками, стільки портретів молодих і не дуже українців на площах у кожному населеному пункті, що ще треба?
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02.03.2026 15:49 Відповісти
цьому ЗЕленому падлу нема куди поспішати, для нього тривалість війни (бойових дій) дорівнює тривалості перебування його тухєса при владі.
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02.03.2026 14:08 Відповісти
не його тухєса,
а тухєса хла ..
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02.03.2026 14:28 Відповісти
В пошуках форматів тра звернутися до креативщиків кварталу... хуже ж нє будєт?
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02.03.2026 14:08 Відповісти
Інший формат це ракети які летять по кацапах
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02.03.2026 14:13 Відповісти
Я би сказав, що це єдиний формат, який справді веде до миру
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02.03.2026 15:28 Відповісти
Може, всегалактичний саміт миру?! Або хвормула.
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02.03.2026 14:35 Відповісти
Зручно влаштувався, так можна місяцями "перемовлятися, перемовлятися.." процес заради процесу.
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02.03.2026 14:39 Відповісти
Якщо хтось захоче вийти...

так це ж твоя зелена мрія. Щоб хтось психанув і вийшов і ти був царьом до...до кінця як казав Буданов
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02.03.2026 14:50 Відповісти
Єдиний формат, завдяки якому країна ще не припинила своє існування, - ЗСУ. Все інше - договорнячки і подляночки, які можуть привести до здачі України. Бла-бла-бла ще ніколи нічого не вирішували під час війн. Дипломатія залучалася лише на останньому етапі, щоб зафіксувати умови капітуляції для сторони, яка програла. Тому Путін саме так і сприймає переговори: як обговорення капітуляції України, оскільки бойові дії ведуться на нашій території, а не в Росії. Більшість живе в якомусь сюрреалізмі.
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02.03.2026 15:18 Відповісти
Де ще можна зібрати кацапську ботню, я не під новиною що кацапи не хочуть миру.
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02.03.2026 15:27 Відповісти
Та ти ж цим форматом носишся, як дурень з писаною торбою!
І навіщо я написав «як» та «з писаною торбою»?
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02.03.2026 15:43 Відповісти
Щось сьогодні розквакався не на жарт
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02.03.2026 15:47 Відповісти
 
 