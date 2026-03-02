Не треба нікого лякати: Якщо хтось захоче вийти з перемовин - шукатимемо інші формати, - Зеленський
Якщо хтось зі сторін перемовин захоче вийти з процесу, тоді шукатимуть інші формати, як змусити Росію закінчити війну,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Треба продовжувати перемовини
"Ми проговорюємо можливості закінчення війни за столом перемовин. І просто так сказати, що ми готові вийти - та кожна із трьох сторін може вийти, але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини", - зазначив президент.
Інші формати
Зеленський також заявив, що можливий пошук інших форматів, щоб змусити Росію до миру.
"Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати, будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", - наголосив він.
Що передувало?
Раніше агентство Bloomberg писало, що у Росії дедалі частіше вважають, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під егідою США, якщо Київ не готовий поступитися територією для досягнення угоди.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на тлі бойових дій на Близькому Сході заявив, що наразі не може підтвердити, що наступні тристоронні перемовини України, США та РФ, заплановані на 5-6 березня, відбудуться саме в Абу-Дабі.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тухєса хла ..
так це ж твоя зелена мрія. Щоб хтось психанув і вийшов і ти був царьом до...до кінця як казав Буданов
І навіщо я написав «як» та «з писаною торбою»?