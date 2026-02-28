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Новини Мирні перемовини Територіальні поступки Моніторинг припинення вогню
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Максимальний прогрес на переговорах зафіксовано у військовій підгрупі, вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною - Буданов

Буданов заявив про узгодження контролю над демілітаризованою зоною

Переговірники досягли вагомого прогресу у питанні щодо контролю над демілітаризованою зоною після припинення бойових дій. Цим питанням займається військова підгрупа.

Про це заявив керівник Офісу президента, член української переговорної групи Кирило Буданов в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Контроль над демілітаризованою зоною

Відповідаючи на запитання про те, як здійснюватиметься контроль над демілітаризованою зоною після припинення бойових дій, очільник ОП зазначив, що питання до військової підгрупи.

"От якраз там прогрес максимальний. Насправді можна сказати, що вони, в принципі, дійшли до висновків, як весь цей моніторинг буде працювати, коли завершиться війна. От там якраз особливих проблем вже не існує. Вони все вирішили за ці кілька зустрічей, які проходили", - сказав керівник ОП.

Читайте також: Росіяни заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США, - Буданов

Територіальне питання

"Щодо питання територій – між двома абсолютно полярними позиціями ми шукаємо компроміс. Ми ще його до кінця не знайшли. Сподіваюся, що знайдемо. Часу у нас не багато на це. Зрештою, прийдеться констатувати: або ми знайшли рішення і завершуємо цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, щоб констатувати, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного. Що ми робимо досить-таки якісно і професійно", - підсумував Буданов.

Читайте також: На переговорах у Женеві військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, - Зеленський

Автор: 

Буданов Кирило (631) перемовини (3807)
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Топ коментарі
+16
А що у буданова є вільний час--всі туалети вимиті,кава в запасі,можно і базікати
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28.02.2026 20:47 Відповісти
+14
над якою самою зоною?
хоч одна зелена падлюка скаже скока України зеленi вже домовилися здати?
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28.02.2026 20:50 Відповісти
+13
чергова кава у Ялті.
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28.02.2026 20:44 Відповісти
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чергова кава у Ялті.
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28.02.2026 20:44 Відповісти
буданга, для тебе особисто:

"демілітаризована зона" = зона суворого режиму

.
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28.02.2026 21:33 Відповісти
це все словоблудіє за яким нічого нема.
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28.02.2026 21:43 Відповісти
розкажіть це янику і всьому його кабміну.

тільки для буданги ростофф закритий на посадку

.
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01.03.2026 00:16 Відповісти
польоту вашої думки через десятиріччя не зрозумів, але дуже цікаво. Маєте на увазі що буданов позашлюбний син яника?
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01.03.2026 00:22 Відповісти
"Кава в Криму" було - тепер ще нова новина... вАнгує!
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28.02.2026 20:44 Відповісти
І шо це означає?
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28.02.2026 20:45 Відповісти
Це нічого не означає. Або домовимось про щось, або ні. Новина ні про що.
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28.02.2026 20:49 Відповісти
Зайшов, подивився, пусто, запитав.
Оце й означає...
Клікбейт - це маніпулятивний інтернет-контент із сенсаційними заголовками, картинками або відеостворений для примушення користувача натиснути на посилання.
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28.02.2026 20:51 Відповісти
Це означає, що тєло готується до виборів.
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28.02.2026 20:55 Відповісти
Це означає, що на Марсі Донеччині є міфічна демілітаризовпна зона ростуть груші і є якась підгрупа, яка домовилась, як ті груші збирати ту неіснуючу демілітаризовану зону контролювати.
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28.02.2026 21:22 Відповісти
кава в Краматорську.... відміняється.

зливає буданга Донбас

.
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28.02.2026 21:34 Відповісти
А що у буданова є вільний час--всі туалети вимиті,кава в запасі,можно і базікати
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28.02.2026 20:47 Відповісти
... ще туалетний папір потрібно придбати! І пару олівців....
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28.02.2026 21:05 Відповісти
Это означает, шо когда война закончится, то за результат ответят Зеленский и Сырский. И наступит звездный час "молодого и перспективного и т.д." генерала.
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28.02.2026 20:50 Відповісти
...на параші за зданий Донбас.
на зону причепом піде.

.
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28.02.2026 21:36 Відповісти
над якою самою зоною?
хоч одна зелена падлюка скаже скока України зеленi вже домовилися здати?
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28.02.2026 20:50 Відповісти
А ви читали, що Буданов заявив наприкінці, що якщо компроміс по територям не буде знайдено, то відповідальність будуть нести обидві сторони, тобто ми і орки. З такою владою тут нічого не буде. Якщо вже Буданов поплив, то це кінець.
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28.02.2026 22:30 Відповісти
у Буданова рот та щє зелена помийка - треба вірити в усіка!
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28.02.2026 22:32 Відповісти
тіко Іво Бобул спасе козацький рід !

.
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01.03.2026 00:18 Відповісти
усік сам вірить... в УПЦ МП.

.
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01.03.2026 00:19 Відповісти
нарід хоче боксьора-усіка! - клована мабуть йому замало....
він таки непереможний, цей наріт...
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01.03.2026 00:24 Відповісти
Насипає - прогрес - регрес - слова
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28.02.2026 20:53 Відповісти
такий перспективний обмінник дружинами з кацапським гонгералідзе, чи як його там?
одну хату знімали, на всіх!
так, мало того, одна з них, з дружин, особиста смокталка зе!смарагдових яєл.
оце *** голобородько віджигає!
епштейн лашара.......
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28.02.2026 20:53 Відповісти
Гогалішвіллі - кацап Аваківського разліва
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28.02.2026 22:07 Відповісти
Ще крутіше. Помічник валуєва.
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28.02.2026 23:44 Відповісти
Ой, як все муторно...а буде: як Сталін на##бав Рузвельта на пів Європи. Професійно. Тому нудить від усього цього. Для чого жертви і загиблі, якщо в який раз приневолять до чогось Україну? Ну немає в нас Вашингтонів і Черчиллів. Одні базікала і ще гірше - крадії. Бідна Україна...
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28.02.2026 20:56 Відповісти
чого це?
а стерненко?
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28.02.2026 20:59 Відповісти
А що він ? Під ким він ? Під супутником притули ?? Чи під самим ОП ?))
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28.02.2026 21:28 Відповісти
Аве новому єрмаку!
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28.02.2026 20:56 Відповісти
це тіпа що порядок на тих українських територіях контролюватиме росгвардія?
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28.02.2026 20:57 Відповісти
Поміняють шеврони на росгвардію чи міліцію ди/ни/ри.
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28.02.2026 21:29 Відповісти
Народна міліція Донецької Народної Республіки (НМ ДНР) - збройні сили невизнаної Донецької Народної Республіки, що існували в період з 12 листопада 2014 по 31 грудня 2022
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01.03.2026 06:49 Відповісти
Я правільно розумію , що це означає припинення вогню перед початком перемовин перших осіб, коли від лінії укріплень , здати котрі давить хйло - гене -ген наші та ген -ген кацапи одинаково на відстані?
А в зоні укріплень, в безпечній зоні , якісь миротворчі спостерігачі?
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28.02.2026 20:58 Відповісти
"наталія"!
їбать ви калякаєте!
ну, так, я приколіст, алеж ти типу впарюєш якусь альтернативну херню.......
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28.02.2026 21:02 Відповісти
я ж вашу херню так не називаю
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28.02.2026 21:04 Відповісти
то, називайте!
я і так, годину калякаяю, три доби бан.
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28.02.2026 21:11 Відповісти
ВИ ПРО ЦЮ ХЕРНЮ від старої мрійниці?

Я дозволю собі помріяти й включити конспірологію, знаючи що Буданов крутий розвідник - виконавець "на землі"- був же він в команді Бурби.

1.Допускаємо Буданов не зрадив справі Бурби - так воно пішло на розвал не за його участі й зради.

2 Згадаємо про Бурбу - прихисток йому й ого сім"ї у вигляді навіть броньованого авто дало посольство США.

3. Потім він сплив як доповідач від ГУР у ВР в комісії ім Безумної з виправдальними документами відносно влади та ще й допоміг сфабрикувати деякі підписи ( з інтерв"ю Червінського , де він досить м"яко про нього, як про "використаного хлопчика")

4 А цей використаний Єрмаком хлопчик, знаходячись в ситемі Бурби, жив разом з рашистом розливу Авакова часів його дружби руськонациками та вічною секретуткою Буратіни .

5.Напередодні повномасштабного саме він зганяв у США ( в те саме ще США Байдена, підтримавше Вагнергейт з Бурбою) та оголосив про "новину" - що війна таки насувається ...

4. Потім- трішки пропускаємо подробиці в хронологіЇ

.....

5.Не забуваємо -він проходив вишкіл розвідника у США зі спецурою американців й потім працював під БУРБОЮ.

6. А тепер майже сьогодення - Єрмак спочатку після вагнергейту вірив Буданову, навіть просував його рейтинги Наталкою Мосейчук... Апотім розлюбив, й дуже розлюбив, впритик до свого переходу на удальонку віддавши своє місце Буданову .

7 Чутки - Буданова захотіла Америка він свій для них... ( втіхаря маємо надію, що спецслужби США не усю роботу справжньої розвідки віддали з потрохами дєвочкє ********** Тулсі Габарат)

8. То ми маємо людину БУРБИ в особі Буданова?

МІЙ КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

То може , знаходячись на завданні, у тіні Чебурека, він таки працює на ГУР Бурби та на майбутнє України , а не НА РИГОВИРОДКІВ ТАТАРІВЩИНИ .

.Чому я так думаю -у Швеця була розповідь в останніх блогах про те , як йде знищення людей -команди Буданова у ГУР сьогодні, коли його Єрмак з Нелохом посадили в ОПУ за вимогою США- так так за зразком знищення генералів з команди Залужного...

Ну ми ж повинні вірити, що Українські специ- це не лохи під КОЗИРЕМ З ТІПА НЕЛОХОМ у Татрова

Бо коли Залужний взяв на себе захист Києва, генера Кривоніс особисто зливав паливо з літаків ЗЕ на втечу ... То чому бувша команда в ГУР Бурби під керівництвом вже Буданова могла діяти інакше? Адже ідіотам Татарова нє в магату я думаю було за усім услідити й вичистити УСІХ ПАТРІОТІВ В ГУР , та "вичислити" тоді ще любімчіка Єрмака -Генерала Буданова ...
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28.02.2026 21:07 Відповісти
"наталия"!
жоден притомний справжній українець, не піде плазувати перед зеленими утирками, з ярко вираженою етнічною приналежністю....
настільки зашкавериними бакановими малюками будановими резніковими умєровими.....
шмигалєм.....
це, піздець на піздеці......
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28.02.2026 21:16 Відповісти
Буданов був в команді Бурби ?
Буданова любив Єрмак, а потім різко розчарувався ?
Буданова захотіли в перемовинах знаючі його специ у США?
Буданова зробили ТАТАРІВСЬКІ ще в ОПУ безпосередньо зіцЄрмаком?
Західні ЗМІ писали про два крила в перемовній групі-навмисне перевернувши зеркально - групу Чебурєка як вірного Україні ,а Буданова- як Єрмаківське крило?
А насправді лише чебурек залишився на імітаційних перемовинах з зятьком-вітьком...
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28.02.2026 21:26 Відповісти
Посмію так закінчити - БУДАНОВ НА ЗАВДАННІ УКРАЇНИ а не Зєльоного гівна ,котрому здається що вони його нейтралізували

Бо інакше - навіщо зеублді вичищають зараз в ГУР людей Буданова ?
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28.02.2026 21:29 Відповісти
коротоко від чату ШІ
🔎 Коротко:

📌 Таке формулювання про "дві частини переговорної команди" поширили Ukrainska Pravda із посиланням на The Economist.

📌 За їхнім описом, одна група була більш зацікавлена у швидких дипломатичних рішеннях (у зв'язку з американським тиском), інша - більш обережна щодо територіальних компромісів, асоціювалася з Єрмаком.

📌 Офіційно українська делегація підкреслює єдину позицію - не поступатися територіями.

МІЙ ВИСНОВОК

ДИМА БЄЗ АГНЯ НЄ БИВАЄТ- неважливо в який бік повернули в ЗМІ "крила укроперемовників" з вітькозятьками
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28.02.2026 21:42 Відповісти
"наталия"!
чим визначний буданов?
просраними операціями?
купою загиблих цінних спецпризначенців?
особистими туризмом на зміїному?
так само! і будь який малюк, сирський.......
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28.02.2026 21:31 Відповісти
та я Вас розумію й майже однодумиця . Бомбила й Малюка й Буданова з сожітєлєм - але дайте мені шанс ДАТИ ВЕРСІЮ вірити в наших спеців ...
Ну просто як казочку на ніч , поки Вас не забанили...
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28.02.2026 21:45 Відповісти
Розумієте- Буданов пощез з Марафону одночасно з розривом його з Єрмаком- згадайте перші роки війни й зЄсалюти навколо нього...
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28.02.2026 21:47 Відповісти
ооо у малюка краща захисна картинка- ПАВУТИНА
Але саме він сидів на знищенні набу та сап ( ті ще самостоятєльниє) поряд з агентом кремля генПРокурором.
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28.02.2026 21:50 Відповісти
Вас ще не вбили модератори- до зустрічі через три доби

Я АБСОЛЮТНО ПРОТИ ВИВЧЕННЯ ЧЕРЕПІВ у патріотів і не тільки...
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28.02.2026 21:53 Відповісти
Ермак з Бубонеллою вже робив таку демілітарізацію на Донбассі та Кримському коридорі. Голосно промовляючі "я не лох а Верховний Головнокомандуючій". Зараз замість Ермака дістали манекен Буданова, щоб впарить сдачу Донбассу. Хто винен, піаніст? Ні, попка-дурак Буданов.
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28.02.2026 20:59 Відповісти
Буданов пішов виконувати спецзавдання Бурби й розвідок США та Британії
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28.02.2026 21:14 Відповісти
Я це пишу в парадигмі своєї власної конспірології - й буду це робити надалі
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28.02.2026 21:17 Відповісти
А "немаксимальний",зато головний, так і не вирішили?
Вже ніби ермака немає,який торпедував всякі переговори про закінчення...
А чи його справа і далі живе та перемагає?
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28.02.2026 21:00 Відповісти
Янелох-2 ?
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28.02.2026 21:03 Відповісти
Я так розумію, Зеленському необхідний громовідвід, цап-відбувайло, популярний красавчік Буданов, для некрасівой ізмєнє Родінє.
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28.02.2026 21:04 Відповісти
Зеленскому может и нужен, вот только в планы Буданова такое не входит.
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28.02.2026 21:07 Відповісти
А ще запасний варіант,коли рейтинг його різко обвалиться.Для поточних виборів.
А компромату на нього назбирали досить,зе із ермаком,щоб керувати ним.
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28.02.2026 21:12 Відповісти
Буданов: Я не проти Telegram-каналів, але реєструй свій канал і показуй, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за контент, який ти виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ти ще й ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це інше питання. Чи варто в майбутньому чекати на блокування Telegram, побачим.
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28.02.2026 21:08 Відповісти
"Побачим після 1 квітня 2026,коли в Росії заблокують телеграм і що з того вийде".
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28.02.2026 21:15 Відповісти
треба таку карикатурку
хйло сидить на гілці й пиляє її позаду своїє сраки
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28.02.2026 22:02 Відповісти
Це добре, пора Донбас віддавати!!
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28.02.2026 21:11 Відповісти
Коротше, треба готуватися виїзжати з цієї країни. Тут власна влада продасть народ скоріше,, ніж орки захоплять нові території. Буданов готовий з Зелею піти на капітуляцію. Дуже сумніваюсь, що вони і їх родини залишаться жити в країні, яку здали росіянам.
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28.02.2026 21:20 Відповісти
Ще не вирішили, демілітаризована зона до Уралу чи за.
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28.02.2026 21:22 Відповісти
"Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв'язки можуть становити загрозу для національної безпеки України."
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28.02.2026 21:23 Відповісти
Відкриємо новини: там "тиснуть" , там "просочуються" , там ********, там руйнують, там дроновий терор міст і сел.. ➡️➡️➡️ який же прогрес бачать в штабі буданги ??
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28.02.2026 21:25 Відповісти
Ну він же розповідає, про "прогрес" який буде, коли закінчиться війна... Але, щось не видно "прогресу" у бажанні закінчити війну від рф. Та і "лідеру світу", закінчення не потрібно.
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28.02.2026 21:33 Відповісти
Ці переговори і теми, які там обговорюються, містять ознаки антидержавного злочину.
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28.02.2026 21:30 Відповісти
Буданга: ➡️ Щодо питання територій - між двома абсолютно полярними позиціями ми шукаємо компроміс Джерело: https://censor.net/ua/n3602930
Тобто Конституцію ( та сама "полярна позиція" бо там все записано як непорушно і має найвищу силу) вже зрадили і прописують поступки / віддачу , під фразою "компроміс"
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28.02.2026 21:33 Відповісти
І ось цікаве: ➡️ або так само ми всі беремо на себе відповідальність, щоб констатувати, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного .... тобто зовсім не далеко від тези "украінскій конфлікт" , як написано ієрогліфами по білому у пресс-документах одного азійського режиму ????
тобто не росіяно-каZапи вбивають, ******** , руйнують - а буданга майже висернув наратив "убівают друг друга , мира нє хотят "...
Окуєнні тези від головного в українській владі ( не не голобородькін же є головою, не смішить ... )
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28.02.2026 21:39 Відповісти
І чим він кращий 💩@рєстовіча ????
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28.02.2026 21:40 Відповісти
питання контролю, куйня, але якщо демілітарізована зона буде проходити на території суверенноїУкраїни, то мова йде про окупацію частини України...Інша річ.якщо мова йде про демілітаризовану зону по міжнародно- визнаних границях України...
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28.02.2026 21:57 Відповісти
На яку би зраду не погодився Зеленський і яку б не підписав Буданов, вони для українців будуть все одно зрадниками.
Тож, ніякі накази головзебілів про відступ українських військ і залишення/здачу ними облаштованих позицій в Дружківсько-Краматорській і Слов'янській агломерації ворогу без бою не виконуватимуться, оскільки накази ці апріорі будуть злочинними.
Кожен, хто наважиться виконати такий злочинний наказ будуть засуджені за державну зраду.
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28.02.2026 23:31 Відповісти
А навіщо це було потрібно ?
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01.03.2026 09:59 Відповісти
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01.03.2026 13:52 Відповісти
 
 