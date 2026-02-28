Максимальний прогрес на переговорах зафіксовано у військовій підгрупі, вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною - Буданов

Переговірники досягли вагомого прогресу у питанні щодо контролю над демілітаризованою зоною після припинення бойових дій. Цим питанням займається військова підгрупа.

Про це заявив керівник Офісу президента, член української переговорної групи Кирило Буданов в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Контроль над демілітаризованою зоною

Відповідаючи на запитання про те, як здійснюватиметься контроль над демілітаризованою зоною після припинення бойових дій, очільник ОП зазначив, що питання до військової підгрупи.

"От якраз там прогрес максимальний. Насправді можна сказати, що вони, в принципі, дійшли до висновків, як весь цей моніторинг буде працювати, коли завершиться війна. От там якраз особливих проблем вже не існує. Вони все вирішили за ці кілька зустрічей, які проходили", - сказав керівник ОП.

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Територіальне питання

"Щодо питання територій – між двома абсолютно полярними позиціями ми шукаємо компроміс. Ми ще його до кінця не знайшли. Сподіваюся, що знайдемо. Часу у нас не багато на це. Зрештою, прийдеться констатувати: або ми знайшли рішення і завершуємо цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, щоб констатувати, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного. Що ми робимо досить-таки якісно і професійно", - підсумував Буданов.

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