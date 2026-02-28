Максимальний прогрес на переговорах зафіксовано у військовій підгрупі, вирішено питання контролю над демілітаризованою зоною - Буданов
Переговірники досягли вагомого прогресу у питанні щодо контролю над демілітаризованою зоною після припинення бойових дій. Цим питанням займається військова підгрупа.
Про це заявив керівник Офісу президента, член української переговорної групи Кирило Буданов в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Контроль над демілітаризованою зоною
Відповідаючи на запитання про те, як здійснюватиметься контроль над демілітаризованою зоною після припинення бойових дій, очільник ОП зазначив, що питання до військової підгрупи.
"От якраз там прогрес максимальний. Насправді можна сказати, що вони, в принципі, дійшли до висновків, як весь цей моніторинг буде працювати, коли завершиться війна. От там якраз особливих проблем вже не існує. Вони все вирішили за ці кілька зустрічей, які проходили", - сказав керівник ОП.
Територіальне питання
"Щодо питання територій – між двома абсолютно полярними позиціями ми шукаємо компроміс. Ми ще його до кінця не знайшли. Сподіваюся, що знайдемо. Часу у нас не багато на це. Зрештою, прийдеться констатувати: або ми знайшли рішення і завершуємо цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, щоб констатувати, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного. Що ми робимо досить-таки якісно і професійно", - підсумував Буданов.
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"демілітаризована зона" = зона суворого режиму
.
тільки для буданги ростофф закритий на посадку
.
Оце й означає...
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МарсіДонеччині є міфічна демілітаризовпна зона ростуть грушіі є якась підгрупа, яка домовилась, як ті груші збиратиту неіснуючу демілітаризовану зону контролювати.
зливає буданга Донбас
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на зону причепом піде.
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хоч одна зелена падлюка скаже скока України зеленi вже домовилися здати?
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він таки непереможний, цей наріт...
одну хату знімали, на всіх!
так, мало того, одна з них, з дружин, особиста смокталка зе!смарагдових яєл.
оце *** голобородько віджигає!
епштейн лашара.......
а стерненко?
А в зоні укріплень, в безпечній зоні , якісь миротворчі спостерігачі?
їбать ви калякаєте!
ну, так, я приколіст, алеж ти типу впарюєш якусь альтернативну херню.......
я і так, годину калякаяю, три доби бан.
Я дозволю собі помріяти й включити конспірологію, знаючи що Буданов крутий розвідник - виконавець "на землі"- був же він в команді Бурби.
1.Допускаємо Буданов не зрадив справі Бурби - так воно пішло на розвал не за його участі й зради.
2 Згадаємо про Бурбу - прихисток йому й ого сім"ї у вигляді навіть броньованого авто дало посольство США.
3. Потім він сплив як доповідач від ГУР у ВР в комісії ім Безумної з виправдальними документами відносно влади та ще й допоміг сфабрикувати деякі підписи ( з інтерв"ю Червінського , де він досить м"яко про нього, як про "використаного хлопчика")
4 А цей використаний Єрмаком хлопчик, знаходячись в ситемі Бурби, жив разом з рашистом розливу Авакова часів його дружби руськонациками та вічною секретуткою Буратіни .
5.Напередодні повномасштабного саме він зганяв у США ( в те саме ще США Байдена, підтримавше Вагнергейт з Бурбою) та оголосив про "новину" - що війна таки насувається ...
4. Потім- трішки пропускаємо подробиці в хронологіЇ
.....
5.Не забуваємо -він проходив вишкіл розвідника у США зі спецурою американців й потім працював під БУРБОЮ.
6. А тепер майже сьогодення - Єрмак спочатку після вагнергейту вірив Буданову, навіть просував його рейтинги Наталкою Мосейчук... Апотім розлюбив, й дуже розлюбив, впритик до свого переходу на удальонку віддавши своє місце Буданову .
7 Чутки - Буданова захотіла Америка він свій для них... ( втіхаря маємо надію, що спецслужби США не усю роботу справжньої розвідки віддали з потрохами дєвочкє ********** Тулсі Габарат)
8. То ми маємо людину БУРБИ в особі Буданова?
МІЙ КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК
То може , знаходячись на завданні, у тіні Чебурека, він таки працює на ГУР Бурби та на майбутнє України , а не НА РИГОВИРОДКІВ ТАТАРІВЩИНИ .
.Чому я так думаю -у Швеця була розповідь в останніх блогах про те , як йде знищення людей -команди Буданова у ГУР сьогодні, коли його Єрмак з Нелохом посадили в ОПУ за вимогою США- так так за зразком знищення генералів з команди Залужного...
Ну ми ж повинні вірити, що Українські специ- це не лохи під КОЗИРЕМ З ТІПА НЕЛОХОМ у Татрова
Бо коли Залужний взяв на себе захист Києва, генера Кривоніс особисто зливав паливо з літаків ЗЕ на втечу ... То чому бувша команда в ГУР Бурби під керівництвом вже Буданова могла діяти інакше? Адже ідіотам Татарова нє в магату я думаю було за усім услідити й вичистити УСІХ ПАТРІОТІВ В ГУР , та "вичислити" тоді ще любімчіка Єрмака -Генерала Буданова ...
жоден притомний справжній українець, не піде плазувати перед зеленими утирками, з ярко вираженою етнічною приналежністю....
настільки зашкавериними бакановими малюками будановими резніковими умєровими.....
шмигалєм.....
це, піздець на піздеці......
Буданова любив Єрмак, а потім різко розчарувався ?
Буданова захотіли в перемовинах знаючі його специ у США?
Буданова зробили ТАТАРІВСЬКІ ще в ОПУ безпосередньо зіцЄрмаком?
Західні ЗМІ писали про два крила в перемовній групі-навмисне перевернувши зеркально - групу Чебурєка як вірного Україні ,а Буданова- як Єрмаківське крило?
А насправді лише чебурек залишився на імітаційних перемовинах з зятьком-вітьком...
Бо інакше - навіщо зеублді вичищають зараз в ГУР людей Буданова ?
🔎 Коротко:
📌 Таке формулювання про "дві частини переговорної команди" поширили Ukrainska Pravda із посиланням на The Economist.
📌 За їхнім описом, одна група була більш зацікавлена у швидких дипломатичних рішеннях (у зв'язку з американським тиском), інша - більш обережна щодо територіальних компромісів, асоціювалася з Єрмаком.
📌 Офіційно українська делегація підкреслює єдину позицію - не поступатися територіями.
МІЙ ВИСНОВОК
ДИМА БЄЗ АГНЯ НЄ БИВАЄТ- неважливо в який бік повернули в ЗМІ "крила укроперемовників" з вітькозятьками
чим визначний буданов?
просраними операціями?
купою загиблих цінних спецпризначенців?
особистими туризмом на зміїному?
так само! і будь який малюк, сирський.......
Ну просто як казочку на ніч , поки Вас не забанили...
Але саме він сидів на знищенні набу та сап ( ті ще самостоятєльниє) поряд з агентом кремля генПРокурором.
Я АБСОЛЮТНО ПРОТИ ВИВЧЕННЯ ЧЕРЕПІВ у патріотів і не тільки...
Вже ніби ермака немає,який торпедував всякі переговори про закінчення...
А чи його справа і далі живе та перемагає?
А компромату на нього назбирали досить,зе із ермаком,щоб керувати ним.
хйло сидить на гілці й пиляє її позаду своїє сраки
Тобто Конституцію ( та сама "полярна позиція" бо там все записано як непорушно і має найвищу силу) вже зрадили і прописують поступки / віддачу , під фразою "компроміс"
тобто не росіяно-каZапи вбивають, ******** , руйнують - а буданга майже висернув наратив "убівают друг друга , мира нє хотят "...
Окуєнні тези від головного в українській владі ( не не голобородькін же є головою, не смішить ... )
Тож, ніякі накази головзебілів про відступ українських військ і залишення/здачу ними облаштованих позицій в Дружківсько-Краматорській і Слов'янській агломерації ворогу без бою не виконуватимуться, оскільки накази ці апріорі будуть злочинними.
Кожен, хто наважиться виконати такий злочинний наказ будуть засуджені за державну зраду.