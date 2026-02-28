РУС
2 430 64

Максимальный прогресс на переговорах зафиксирован в военной подгруппе, решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной, - Буданов

Буданов заявил о согласовании контроля над демилитаризованной зоной

Переговорщики достигли значительного прогресса в вопросе контроля над демилитаризованной зоной после прекращения боевых действий. Этим вопросом занимается военная подгруппа.

Об этом заявил глава Офиса президента, член украинской переговорной группы Кирилл Буданов в интервью для "Мы - Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Контроль над демилитаризованной зоной

Отвечая на вопрос о том, как будет осуществляться контроль над демилитаризованной зоной после прекращения боевых действий, глава ОП отметил, что вопрос к военной подгруппе.

"Вот как раз там прогресс максимальный. На самом деле можно сказать, что они, в принципе, пришли к выводам, как весь этот мониторинг будет работать, когда закончится война. Вот там как раз особых проблем уже не существует. Они все решили за эти несколько встреч, которые проходили", - сказал глава ОП.

Читайте также: Россияне заявили о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США, - Буданов

Территориальный вопрос

"По вопросу территорий - между двумя абсолютно полярными позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Надеюсь, что найдем. Времени у нас на это не много. В конце концов, придется констатировать: либо мы нашли решение и завершаем эту войну, либо так же мы все берем на себя ответственность, чтобы констатировать, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга. Что мы делаем довольно качественно и профессионально", - подытожил Буданов.

Читайте также: На переговорах в Женеве военные почти договорились, как мониторить прекращение огня, - Зеленский

Топ комментарии
+14
А що у буданова є вільний час--всі туалети вимиті,кава в запасі,можно і базікати
показать весь комментарий
28.02.2026 20:47 Ответить
+12
чергова кава у Ялті.
показать весь комментарий
28.02.2026 20:44 Ответить
+12
над якою самою зоною?
хоч одна зелена падлюка скаже скока України зеленi вже домовилися здати?
показать весь комментарий
28.02.2026 20:50 Ответить
чергова кава у Ялті.
показать весь комментарий
28.02.2026 20:44 Ответить
буданга, для тебе особисто:

"демілітаризована зона" = зона суворого режиму

.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:33 Ответить
це все словоблудіє за яким нічого нема.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:43 Ответить
"Кава в Криму" було - тепер ще нова новина... вАнгує!
показать весь комментарий
28.02.2026 20:44 Ответить
І шо це означає?
показать весь комментарий
28.02.2026 20:45 Ответить
Це нічого не означає. Або домовимось про щось, або ні. Новина ні про що.
показать весь комментарий
28.02.2026 20:49 Ответить
Зайшов, подивився, пусто, запитав.
Оце й означає...
Клікбейт - це маніпулятивний інтернет-контент із сенсаційними заголовками, картинками або відеостворений для примушення користувача натиснути на посилання.
показать весь комментарий
28.02.2026 20:51 Ответить
Це означає, що тєло готується до виборів.
показать весь комментарий
28.02.2026 20:55 Ответить
Це означає, що на Марсі Донеччині є міфічна демілітаризовпна зона ростуть груші і є якась підгрупа, яка домовилась, як ті груші збирати ту неіснуючу демілітаризовану зону контролювати.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:22 Ответить
кава в Краматорську.... відміняється.

зливає буданга Донбас

.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:34 Ответить
А що у буданова є вільний час--всі туалети вимиті,кава в запасі,можно і базікати
показать весь комментарий
28.02.2026 20:47 Ответить
... ще туалетний папір потрібно придбати! І пару олівців....
показать весь комментарий
28.02.2026 21:05 Ответить
Это означает, шо когда война закончится, то за результат ответят Зеленский и Сырский. И наступит звездный час "молодого и перспективного и т.д." генерала.
показать весь комментарий
28.02.2026 20:50 Ответить
...на параші за зданий Донбас.
на зону причепом піде.

.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:36 Ответить
над якою самою зоною?
хоч одна зелена падлюка скаже скока України зеленi вже домовилися здати?
показать весь комментарий
28.02.2026 20:50 Ответить
А ви читали, що Буданов заявив наприкінці, що якщо компроміс по територям не буде знайдено, то відповідальність будуть нести обидві сторони, тобто ми і орки. З такою владою тут нічого не буде. Якщо вже Буданов поплив, то це кінець.
показать весь комментарий
28.02.2026 22:30 Ответить
у Буданова рот та щє зелена помийка - треба вірити в усіка!
показать весь комментарий
28.02.2026 22:32 Ответить
Насипає - прогрес - регрес - слова
показать весь комментарий
28.02.2026 20:53 Ответить
такий перспективний обмінник дружинами з кацапським гонгералідзе, чи як його там?
одну хату знімали, на всіх!
так, мало того, одна з них, з дружин, особиста смокталка зе!смарагдових яєл.
оце *** голобородько віджигає!
епштейн лашара.......
показать весь комментарий
28.02.2026 20:53 Ответить
Гогалішвіллі - кацап Аваківського разліва
показать весь комментарий
28.02.2026 22:07 Ответить
Ще крутіше. Помічник валуєва.
показать весь комментарий
28.02.2026 23:44 Ответить
Ой, як все муторно...а буде: як Сталін на##бав Рузвельта на пів Європи. Професійно. Тому нудить від усього цього. Для чого жертви і загиблі, якщо в який раз приневолять до чогось Україну? Ну немає в нас Вашингтонів і Черчиллів. Одні базікала і ще гірше - крадії. Бідна Україна...
показать весь комментарий
28.02.2026 20:56 Ответить
чого це?
а стерненко?
показать весь комментарий
28.02.2026 20:59 Ответить
А що він ? Під ким він ? Під супутником притули ?? Чи під самим ОП ?))
показать весь комментарий
28.02.2026 21:28 Ответить
Аве новому єрмаку!
показать весь комментарий
28.02.2026 20:56 Ответить
це тіпа що порядок на тих українських територіях контролюватиме росгвардія?
показать весь комментарий
28.02.2026 20:57 Ответить
Поміняють шеврони на росгвардію чи міліцію ди/ни/ри.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:29 Ответить
Я правільно розумію , що це означає припинення вогню перед початком перемовин перших осіб, коли від лінії укріплень , здати котрі давить хйло - гене -ген наші та ген -ген кацапи одинаково на відстані?
А в зоні укріплень, в безпечній зоні , якісь миротворчі спостерігачі?
показать весь комментарий
28.02.2026 20:58 Ответить
"наталія"!
їбать ви калякаєте!
ну, так, я приколіст, алеж ти типу впарюєш якусь альтернативну херню.......
показать весь комментарий
28.02.2026 21:02 Ответить
я ж вашу херню так не називаю
показать весь комментарий
28.02.2026 21:04 Ответить
то, називайте!
я і так, годину калякаяю, три доби бан.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:11 Ответить
ВИ ПРО ЦЮ ХЕРНЮ від старої мрійниці?

Я дозволю собі помріяти й включити конспірологію, знаючи що Буданов крутий розвідник - виконавець "на землі"- був же він в команді Бурби.

1.Допускаємо Буданов не зрадив справі Бурби - так воно пішло на розвал не за його участі й зради.

2 Згадаємо про Бурбу - прихисток йому й ого сім"ї у вигляді навіть броньованого авто дало посольство США.

3. Потім він сплив як доповідач від ГУР у ВР в комісії ім Безумної з виправдальними документами відносно влади та ще й допоміг сфабрикувати деякі підписи ( з інтерв"ю Червінського , де він досить м"яко про нього, як про "використаного хлопчика")

4 А цей використаний Єрмаком хлопчик, знаходячись в ситемі Бурби, жив разом з рашистом розливу Авакова часів його дружби руськонациками та вічною секретуткою Буратіни .

5.Напередодні повномасштабного саме він зганяв у США ( в те саме ще США Байдена, підтримавше Вагнергейт з Бурбою) та оголосив про "новину" - що війна таки насувається ...

4. Потім- трішки пропускаємо подробиці в хронологіЇ

.....

5.Не забуваємо -він проходив вишкіл розвідника у США зі спецурою американців й потім працював під БУРБОЮ.

6. А тепер майже сьогодення - Єрмак спочатку після вагнергейту вірив Буданову, навіть просував його рейтинги Наталкою Мосейчук... Апотім розлюбив, й дуже розлюбив, впритик до свого переходу на удальонку віддавши своє місце Буданову .

7 Чутки - Буданова захотіла Америка він свій для них... ( втіхаря маємо надію, що спецслужби США не усю роботу справжньої розвідки віддали з потрохами дєвочкє ********** Тулсі Габарат)

8. То ми маємо людину БУРБИ в особі Буданова?

МІЙ КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

То може , знаходячись на завданні, у тіні Чебурека, він таки працює на ГУР Бурби та на майбутнє України , а не НА РИГОВИРОДКІВ ТАТАРІВЩИНИ .

.Чому я так думаю -у Швеця була розповідь в останніх блогах про те , як йде знищення людей -команди Буданова у ГУР сьогодні, коли його Єрмак з Нелохом посадили в ОПУ за вимогою США- так так за зразком знищення генералів з команди Залужного...

Ну ми ж повинні вірити, що Українські специ- це не лохи під КОЗИРЕМ З ТІПА НЕЛОХОМ у Татрова

Бо коли Залужний взяв на себе захист Києва, генера Кривоніс особисто зливав паливо з літаків ЗЕ на втечу ... То чому бувша команда в ГУР Бурби під керівництвом вже Буданова могла діяти інакше? Адже ідіотам Татарова нє в магату я думаю було за усім услідити й вичистити УСІХ ПАТРІОТІВ В ГУР , та "вичислити" тоді ще любімчіка Єрмака -Генерала Буданова ...
показать весь комментарий
28.02.2026 21:07 Ответить
"наталия"!
жоден притомний справжній українець, не піде плазувати перед зеленими утирками, з ярко вираженою етнічною приналежністю....
настільки зашкавериними бакановими малюками будановими резніковими умєровими.....
шмигалєм.....
це, піздець на піздеці......
показать весь комментарий
28.02.2026 21:16 Ответить
Буданов був в команді Бурби ?
Буданова любив Єрмак, а потім різко розчарувався ?
Буданова захотіли в перемовинах знаючі його специ у США?
Буданова зробили ТАТАРІВСЬКІ ще в ОПУ безпосередньо зіцЄрмаком?
Західні ЗМІ писали про два крила в перемовній групі-навмисне перевернувши зеркально - групу Чебурєка як вірного Україні ,а Буданова- як Єрмаківське крило?
А насправді лише чебурек залишився на імітаційних перемовинах з зятьком-вітьком...
показать весь комментарий
28.02.2026 21:26 Ответить
Посмію так закінчити - БУДАНОВ НА ЗАВДАННІ УКРАЇНИ а не Зєльоного гівна ,котрому здається що вони його нейтралізували

Бо інакше - навіщо зеублді вичищають зараз в ГУР людей Буданова ?
показать весь комментарий
28.02.2026 21:29 Ответить
коротоко від чату ШІ
🔎 Коротко:

📌 Таке формулювання про "дві частини переговорної команди" поширили Ukrainska Pravda із посиланням на The Economist.

📌 За їхнім описом, одна група була більш зацікавлена у швидких дипломатичних рішеннях (у зв'язку з американським тиском), інша - більш обережна щодо територіальних компромісів, асоціювалася з Єрмаком.

📌 Офіційно українська делегація підкреслює єдину позицію - не поступатися територіями.

МІЙ ВИСНОВОК

ДИМА БЄЗ АГНЯ НЄ БИВАЄТ- неважливо в який бік повернули в ЗМІ "крила укроперемовників" з вітькозятьками
показать весь комментарий
28.02.2026 21:42 Ответить
"наталия"!
чим визначний буданов?
просраними операціями?
купою загиблих цінних спецпризначенців?
особистими туризмом на зміїному?
так само! і будь який малюк, сирський.......
показать весь комментарий
28.02.2026 21:31 Ответить
та я Вас розумію й майже однодумиця . Бомбила й Малюка й Буданова з сожітєлєм - але дайте мені шанс ДАТИ ВЕРСІЮ вірити в наших спеців ...
Ну просто як казочку на ніч , поки Вас не забанили...
показать весь комментарий
28.02.2026 21:45 Ответить
Розумієте- Буданов пощез з Марафону одночасно з розривом його з Єрмаком- згадайте перші роки війни й зЄсалюти навколо нього...
показать весь комментарий
28.02.2026 21:47 Ответить
ооо у малюка краща захисна картинка- ПАВУТИНА
Але саме він сидів на знищенні набу та сап ( ті ще самостоятєльниє) поряд з агентом кремля генПРокурором.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:50 Ответить
Вас ще не вбили модератори- до зустрічі через три доби

Я АБСОЛЮТНО ПРОТИ ВИВЧЕННЯ ЧЕРЕПІВ у патріотів і не тільки...
показать весь комментарий
28.02.2026 21:53 Ответить
Ермак з Бубонеллою вже робив таку демілітарізацію на Донбассі та Кримському коридорі. Голосно промовляючі "я не лох а Верховний Головнокомандуючій". Зараз замість Ермака дістали манекен Буданова, щоб впарить сдачу Донбассу. Хто винен, піаніст? Ні, попка-дурак Буданов.
показать весь комментарий
28.02.2026 20:59 Ответить
Буданов пішов виконувати спецзавдання Бурби й розвідок США та Британії
показать весь комментарий
28.02.2026 21:14 Ответить
Я це пишу в парадигмі своєї власної конспірології - й буду це робити надалі
показать весь комментарий
28.02.2026 21:17 Ответить
А "немаксимальний",зато головний, так і не вирішили?
Вже ніби ермака немає,який торпедував всякі переговори про закінчення...
А чи його справа і далі живе та перемагає?
показать весь комментарий
28.02.2026 21:00 Ответить
Янелох-2 ?
показать весь комментарий
28.02.2026 21:03 Ответить
Я так розумію, Зеленському необхідний громовідвід, цап-відбувайло, популярний красавчік Буданов, для некрасівой ізмєнє Родінє.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:04 Ответить
Зеленскому может и нужен, вот только в планы Буданова такое не входит.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:07 Ответить
А ще запасний варіант,коли рейтинг його різко обвалиться.Для поточних виборів.
А компромату на нього назбирали досить,зе із ермаком,щоб керувати ним.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:12 Ответить
Буданов: Я не проти Telegram-каналів, але реєструй свій канал і показуй, хто за ним стоїть. Неси відповідальність за контент, який ти виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний Telegram, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ти ще й ведеш через нього диверсійно-підривну діяльність, через нього йде вербування, це інше питання. Чи варто в майбутньому чекати на блокування Telegram, побачим.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:08 Ответить
"Побачим після 1 квітня 2026,коли в Росії заблокують телеграм і що з того вийде".
показать весь комментарий
28.02.2026 21:15 Ответить
треба таку карикатурку
хйло сидить на гілці й пиляє її позаду своїє сраки
показать весь комментарий
28.02.2026 22:02 Ответить
Це добре, пора Донбас віддавати!!
показать весь комментарий
28.02.2026 21:11 Ответить
Коротше, треба готуватися виїзжати з цієї країни. Тут власна влада продасть народ скоріше,, ніж орки захоплять нові території. Буданов готовий з Зелею піти на капітуляцію. Дуже сумніваюсь, що вони і їх родини залишаться жити в країні, яку здали росіянам.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:20 Ответить
Ще не вирішили, демілітаризована зона до Уралу чи за.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:22 Ответить
"Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв'язки можуть становити загрозу для національної безпеки України."
показать весь комментарий
28.02.2026 21:23 Ответить
Відкриємо новини: там "тиснуть" , там "просочуються" , там ********, там руйнують, там дроновий терор міст і сел.. ➡️➡️➡️ який же прогрес бачать в штабі буданги ??
показать весь комментарий
28.02.2026 21:25 Ответить
Ну він же розповідає, про "прогрес" який буде, коли закінчиться війна... Але, щось не видно "прогресу" у бажанні закінчити війну від рф. Та і "лідеру світу", закінчення не потрібно.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:33 Ответить
Ці переговори і теми, які там обговорюються, містять ознаки антидержавного злочину.
показать весь комментарий
28.02.2026 21:30 Ответить
Буданга: ➡️ Щодо питання територій - між двома абсолютно полярними позиціями ми шукаємо компроміс Джерело: https://censor.net/ua/n3602930
Тобто Конституцію ( та сама "полярна позиція" бо там все записано як непорушно і має найвищу силу) вже зрадили і прописують поступки / віддачу , під фразою "компроміс"
показать весь комментарий
28.02.2026 21:33 Ответить
І ось цікаве: ➡️ або так само ми всі беремо на себе відповідальність, щоб констатувати, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного .... тобто зовсім не далеко від тези "украінскій конфлікт" , як написано ієрогліфами по білому у пресс-документах одного азійського режиму ????
тобто не росіяно-каZапи вбивають, ******** , руйнують - а буданга майже висернув наратив "убівают друг друга , мира нє хотят "...
Окуєнні тези від головного в українській владі ( не не голобородькін же є головою, не смішить ... )
показать весь комментарий
28.02.2026 21:39 Ответить
І чим він кращий 💩@рєстовіча ????
показать весь комментарий
28.02.2026 21:40 Ответить
питання контролю, куйня, але якщо демілітарізована зона буде проходити на території суверенноїУкраїни, то мова йде про окупацію частини України...Інша річ.якщо мова йде про демілітаризовану зону по міжнародно- визнаних границях України...
показать весь комментарий
28.02.2026 21:57 Ответить
На яку би зраду не погодився Зеленський і яку б не підписав Буданов, вони для українців будуть все одно зрадниками.
Тож, ніякі накази головзебілів про відступ українських військ і залишення/здачу ними облаштованих позицій в Дружківсько-Краматорській і Слов'янській агломерації ворогу без бою не виконуватимуться, оскільки накази ці апріорі будуть злочинними.
Кожен, хто наважиться виконати такий злочинний наказ будуть засуджені за державну зраду.
показать весь комментарий
28.02.2026 23:31 Ответить
 
 