Максимальный прогресс на переговорах зафиксирован в военной подгруппе, решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной, - Буданов

Переговорщики достигли значительного прогресса в вопросе контроля над демилитаризованной зоной после прекращения боевых действий. Этим вопросом занимается военная подгруппа.

Об этом заявил глава Офиса президента, член украинской переговорной группы Кирилл Буданов в интервью для "Мы - Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Контроль над демилитаризованной зоной

Отвечая на вопрос о том, как будет осуществляться контроль над демилитаризованной зоной после прекращения боевых действий, глава ОП отметил, что вопрос к военной подгруппе.

"Вот как раз там прогресс максимальный. На самом деле можно сказать, что они, в принципе, пришли к выводам, как весь этот мониторинг будет работать, когда закончится война. Вот там как раз особых проблем уже не существует. Они все решили за эти несколько встреч, которые проходили", - сказал глава ОП.

Территориальный вопрос

"По вопросу территорий - между двумя абсолютно полярными позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Надеюсь, что найдем. Времени у нас на это не много. В конце концов, придется констатировать: либо мы нашли решение и завершаем эту войну, либо так же мы все берем на себя ответственность, чтобы констатировать, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга. Что мы делаем довольно качественно и профессионально", - подытожил Буданов.

