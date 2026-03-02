Не нужно никого пугать: если кто-то захочет выйти из переговоров, будем искать другие форматы, - Зеленский
Если кто-то из сторон переговоров захочет выйти из процесса, тогда будут искать другие форматы, как заставить Россию закончить войну,
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Надо продолжать переговоры
"Мы обсуждаем возможности окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти - да, каждая из трех сторон может выйти, но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры", - отметил президент.
Другие форматы
Зеленский также заявил, что возможен поиск других форматов, чтобы заставить Россию к миру.
"Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать, будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
Ранее агентство Bloomberg писало, что в России все чаще считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под эгидой США, если Киев не готов уступить территорию для достижения соглашения.
Напомним, президент Владимир Зеленский на фоне боевых действий на Ближнем Востоке заявил, что пока не может подтвердить, что следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ, запланированные на 5-6 марта, состоятся именно в Абу-Даби.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- 26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
