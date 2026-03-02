РУС
Новости Мирные переговоры
1 965 11

Не нужно никого пугать: если кто-то захочет выйти из переговоров, будем искать другие форматы, - Зеленский

Зеленский о возможном выходе РФ из переговоров

Если кто-то из сторон переговоров захочет выйти из процесса, тогда будут искать другие форматы, как заставить Россию закончить войну,

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Надо продолжать переговоры

"Мы обсуждаем возможности окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти - да, каждая из трех сторон может выйти, но мы же каким-то образом собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать, нужно продолжать переговоры", - отметил президент.

Смотрите также: 70% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Другие форматы

Зеленский также заявил, что возможен поиск других форматов, чтобы заставить Россию к миру.

"Если кто-то захочет выйти, ну что я могу сказать, будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну", - подчеркнул он.

Читайте также: Максимальный прогресс на переговорах зафиксирован в военной подгруппе, решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной - Буданов

Что предшествовало?

Ранее агентство Bloomberg писало, что в России все чаще считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под эгидой США, если Киев не готов уступить территорию для достижения соглашения.

Напомним, президент Владимир Зеленский на фоне боевых действий на Ближнем Востоке заявил, что пока не может подтвердить, что следующие трехсторонние переговоры Украины, США и РФ, запланированные на 5-6 марта, состоятся именно в Абу-Даби. 

Топ комментарии
+16
цьому ЗЕленому падлу нема куди поспішати, для нього тривалість війни (бойових дій) дорівнює тривалості перебування його тухєса при владі.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:08 Ответить
+14
це якесь прокляття кожен день читати Zельоний понос Оманської Гниди
показать весь комментарий
02.03.2026 14:05 Ответить
+9
Питання є? Питань не ма. Молодцом.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:02 Ответить
Питання є? Питань не ма. Молодцом.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:02 Ответить
Щось ці "інші формати" не сильно допомогли закінчити війну за останні 4 роки, а тільки зробили її кривавішою і на більшій території.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:03 Ответить
це якесь прокляття кожен день читати Zельоний понос Оманської Гниди
показать весь комментарий
02.03.2026 14:05 Ответить
цьому ЗЕленому падлу нема куди поспішати, для нього тривалість війни (бойових дій) дорівнює тривалості перебування його тухєса при владі.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:08 Ответить
не його тухєса,
а тухєса хла ..
показать весь комментарий
02.03.2026 14:28 Ответить
В пошуках форматів тра звернутися до креативщиків кварталу... хуже ж нє будєт?
показать весь комментарий
02.03.2026 14:08 Ответить
Інший формат це ракети які летять по кацапах
показать весь комментарий
02.03.2026 14:13 Ответить
Може, всегалактичний саміт миру?! Або хвормула.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:35 Ответить
Зручно влаштувався, так можна місяцями "перемовлятися, перемовлятися.." процес заради процесу.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:39 Ответить
Якщо хтось захоче вийти...

так це ж твоя зелена мрія. Щоб хтось психанув і вийшов і ти був царьом до...до кінця як казав Буданов
показать весь комментарий
02.03.2026 14:50 Ответить
 
 