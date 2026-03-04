РУС
2 077 22

Переговоры Украины, США и РФ отложены: дата и место следующего раунда неизвестны, - СМИ

Трехсторонние переговоры в ОАЭ
Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, который должен был состояться в начале марта, перенесли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Суспільного" в украинской делегации.

Что известно

"Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет", — сообщили там.

Напомним, 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США и Израиля на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. По его словам, очередной раунд должен был состояться 5 или 6 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не нужно никого пугать: Если кто-то захочет выйти из переговоров — будем искать другие форматы, — Зеленский

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США, - Буданов

***** ше на чумадані сидить, ніяк не встане...
показать весь комментарий
04.03.2026 19:30 Ответить
А що так?
Тепер збиратися в ОАЕ сцикотно...
Щоб раптом не прилетіли подарунки з Ірану.
Ви ж живете в країні, де п'ятий рік йде повномасштабна війна.🤔
В тому то й річ, що ви ту війну бачите тільки в новинах.
Інше діло махнути в Маямі.🗽🏖
Агент Чебурек не дасть збрехати!😂😂😂
показать весь комментарий
04.03.2026 19:35 Ответить
Світ клином на оае зійшовся? Можна Зеленського відправити до Москви - дешево і безтурботно і там хай перемовляються.
показать весь комментарий
04.03.2026 19:42 Ответить
Так Зеленський участі в переговорах не бере.
Але в цілому ідея хороша.
Нехай пі#дує з кінцями!
показать весь комментарий
04.03.2026 19:55 Ответить
ні , хай зейло,там і залишаеться Він на колінах, благав , свого кумира ***** :"Владімір Владіміровіч, ну заберіте меня к себе , ну хоть за долги……………"
показать весь комментарий
04.03.2026 20:16 Ответить
Ну і добре. Україна і Зеленський вставлять з часом москалям пи***ди. Краще б томагавків дали
показать весь комментарий
04.03.2026 20:44 Ответить
Увага тепер на іншу війну. Нажаль
показать весь комментарий
04.03.2026 19:37 Ответить
І ракети да петріотів туди ж.
показать весь комментарий
04.03.2026 19:38 Ответить
Так, там пріоритети США. А Голобородько за 7 років і шаленої допомоги партнерів міг створити не одну систему ППО, а декілька. ''Барига'' залишив йому класні проекти, наприклад ''Кільчень''. Але народжений показати( звиздіти) не в змозі творити( щоб побудувати). Його оточення не має ні військової, ні інженерної освіти. В ним Трускавецька ''академія'' де їх за три дні навчили красти, мародери ти і брехати. Міндіч, цукерман і єрмак не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
04.03.2026 20:10 Ответить
"залишив йому класні проекти".... У таких випадках, коли хочуть сказати, що не залишили нічого, крім порожніх слів, пишуть слово "прожекти".
показать весь комментарий
04.03.2026 20:37 Ответить
Щодо "Кільчені": "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися" Тобто, як пропозиції лягли в 2018 році у шухляду, так до них ніхто і не повертався.
показать весь комментарий
04.03.2026 20:41 Ответить
Та Украине те переговоры нужны как рыбке зонтик...
показать весь комментарий
04.03.2026 19:42 Ответить
Так, Україна постійно і потужно перемагає. Вже скоро осада москви.
показать весь комментарий
04.03.2026 19:46 Ответить
Ага, после осады моЦквы в 1991 СеСеСер приказал долго жить а то что Украина победит ты даже не сумневайся..
показать весь комментарий
04.03.2026 19:58 Ответить
.....що була пустопорожня куйня.що її немає для українського народу із американо-рашистськими ворогами, хрин один.Толку Україні з цих переговорів було нуль цілих куй десятих .той самий нуль цілих куй десятих за їх відсутності..."зепоцріот" тепер що вечора .мабуть "лабає соло пісюном" від задоволення,що можна спокійно грабити Україну і виконувати оманський договорняк...
показать весь комментарий
04.03.2026 19:45 Ответить
Не до цього. У Трампа нова іграшка.
показать весь комментарий
04.03.2026 19:46 Ответить
війна триває і надалі без вистави під назвою перемовини
показать весь комментарий
04.03.2026 19:49 Ответить
А то були перемовини чи спроба врятувати умєрова від антикорупційних органів? Може час повернути туриста і оголосити підозру?
показать весь комментарий
04.03.2026 20:07 Ответить
хіба тільки "чебурек" Зейло свого коханця , Алі-Бабу ,замість портнова , смотрящим по адвокатурі пристроїв , Баканова , Наумова, Чернишова , Шефірів, Шурму ,Резнікова, Татарова кришує всіх мегазрадників, мародерів на крові
показать весь комментарий
04.03.2026 20:22 Ответить
Україні потрібно пережити рудого самодура.
показать весь комментарий
04.03.2026 20:10 Ответить
Дам пораду де краще всього буде рівно на кордоні Україна рашка , в Харківській області
показать весь комментарий
04.03.2026 20:19 Ответить
ожидаемо, рашке переговоры не нужны
показать весь комментарий
04.03.2026 20:31 Ответить
 
 