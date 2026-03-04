Переговоры Украины, США и РФ отложены: дата и место следующего раунда неизвестны, - СМИ

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, который должен был состояться в начале марта, перенесли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Суспільного" в украинской делегации.

Что известно

"Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет", — сообщили там.

Напомним, 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США и Израиля на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. По его словам, очередной раунд должен был состояться 5 или 6 марта.

Что предшествовало?

