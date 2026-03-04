Переговоры Украины, США и РФ отложены: дата и место следующего раунда неизвестны, - СМИ
Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, который должен был состояться в начале марта, перенесли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник "Суспільного" в украинской делегации.
Что известно
"Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет", — сообщили там.
Напомним, 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США и Израиля на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. По его словам, очередной раунд должен был состояться 5 или 6 марта.
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- 26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
Тепер збиратися в ОАЕ сцикотно...
Щоб раптом не прилетіли подарунки з Ірану.
Ви ж живете в країні, де п'ятий рік йде повномасштабна війна.🤔
В тому то й річ, що ви ту війну бачите тільки в новинах.
Інше діло махнути в Маямі.🗽🏖
Агент Чебурек не дасть збрехати!😂😂😂
Але в цілому ідея хороша.
Нехай пі#дує з кінцями!