877 12

Трехсторонние переговоры перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке, - Зеленский

Владимир Зеленский

На данный момент из-за боевых действий на Ближнем Востоке, в частности в Иране, Украина пока не получила соответствующих сигналов о новом раунде переговоров с Россией и США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении 4 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Зеленский говорил сегодня с секретарем СНБО Рустемом Умеровым о его коммуникации с американской стороной и возможности новых переговоров в трехстороннем формате. Сейчас таких сигналов нет.

"Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США подпишут гарантии безопасности для Украины только при условии соглашения с РФ, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской переговорной команде писало, что дата и место новых переговоров с США и Россией пока неизвестны, поэтому их отложили.
  • 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США и Израиля на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. По его словам, очередной раунд должен был состояться 5 или 6 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправит экспертов по противодействию БПЛА на Ближний Восток. Помощь не должна ослабить нашу оборону, - Зеленский

Зеленский Владимир (10706) Иран (876) переговоры (1321) Ближний Восток (41)
Топ комментарии
+4
Добре що повідомив.
Люди не знають, що в світі відбувається.
Без твого благословення і сонце не зійде.

Йому вже тупо нема про що сказати людям.
🤹‍♂️
04.03.2026 21:41
+4
Набивати собі ціну виходить все хужеє.
04.03.2026 21:42
+3
Зелі вже кортить оголосити свою блискавичну перемогу на черговий термін. Схематоз вже готовий.
04.03.2026 21:44
Суші весла, переговорам кирдик.
04.03.2026 21:33
Набивати собі ціну виходить все хужеє.
04.03.2026 21:42 Ответить
Трампу не до України. Він встановлює мир в Ірані.
04.03.2026 21:36
А з якого такого лиха він має рвати дупу за Україну??
04.03.2026 21:38
Ну як же...Обіцяв вумному наріду США перед виборами що зробить мир за 24 години.
Нарід голосував в тому числі і за це.
Гретегейн, мать твою!!
І що тепер? Встановлює мир в Ірані, плюнувши на Україну. Як це назвати?
04.03.2026 21:46
і? Вони б щось дали? Клоунада ради клоунади
04.03.2026 21:37
Добре що повідомив.
Люди не знають, що в світі відбувається.
Без твого благословення і сонце не зійде.

Йому вже тупо нема про що сказати людям.
🤹‍♂️
04.03.2026 21:41 Ответить
Зелі вже кортить оголосити свою блискавичну перемогу на черговий термін. Схематоз вже готовий.
04.03.2026 21:44 Ответить
Клич туриста умєроваа на батьківщину! Правда не відомо, де його справжня батьківщина!
04.03.2026 21:52
Зеленский уже никакой. Он уже не несет пользы. И уже даже наоборот. Водиться на переговорах, как осла за нос водят. Нужен президент, который будет усиливать Украину, а не как осел за переговорами будет водиться. Это жесть!
04.03.2026 22:15
ЗЕ , пох у него все гуд, все живы здоровы при бабле тепле и тишине , накуя ему вообще переговоры ..
04.03.2026 22:24
 
 