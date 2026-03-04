Трехсторонние переговоры перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке, - Зеленский

На данный момент из-за боевых действий на Ближнем Востоке, в частности в Иране, Украина пока не получила соответствующих сигналов о новом раунде переговоров с Россией и США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении 4 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Зеленский говорил сегодня с секретарем СНБО Рустемом Умеровым о его коммуникации с американской стороной и возможности новых переговоров в трехстороннем формате. Сейчас таких сигналов нет.

"Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской переговорной команде писало, что дата и место новых переговоров с США и Россией пока неизвестны, поэтому их отложили.

3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США и Израиля на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. По его словам, очередной раунд должен был состояться 5 или 6 марта.

