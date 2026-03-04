Трехсторонние переговоры перенесли из-за ситуации на Ближнем Востоке, - Зеленский
На данный момент из-за боевых действий на Ближнем Востоке, в частности в Иране, Украина пока не получила соответствующих сигналов о новом раунде переговоров с Россией и США.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении 4 марта, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Зеленский говорил сегодня с секретарем СНБО Рустемом Умеровым о его коммуникации с американской стороной и возможности новых переговоров в трехстороннем формате. Сейчас таких сигналов нет.
"Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской переговорной команде писало, что дата и место новых переговоров с США и Россией пока неизвестны, поэтому их отложили.
- 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США и Израиля на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. По его словам, очередной раунд должен был состояться 5 или 6 марта.
Топ комментарии
+4 Тиха Вода #607592
показать весь комментарий04.03.2026 21:41 Ответить Ссылка
+4 Kravchenko Igor
показать весь комментарий04.03.2026 21:42 Ответить Ссылка
+3 CrossFirenko
показать весь комментарий04.03.2026 21:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нарід голосував в тому числі і за це.
Гретегейн, мать твою!!
І що тепер? Встановлює мир в Ірані, плюнувши на Україну. Як це назвати?
Люди не знають, що в світі відбувається.
Без твого благословення і сонце не зійде.
Йому вже тупо нема про що сказати людям.
🤹♂️